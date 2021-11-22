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На GitHub выложили тысячи файлов cookies пользователей браузера Firefox

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Британский эксперт Эйдан Марлин обнаружил тысячи файлов cookies браузера Firefox на GitHub. С помощью этих данным злоумышленники могут зайти на сайты, которые до этого посещали их владельцы, без логина и пароля.

На GitHub выложили тысячи файлов cookies пользователей браузера Firefox

Эйдан Марлин сообщил об этом в GitHub, где ему ответили, что «учетные данные, предоставленные нашими пользователями, не входят в сферу охвата нашей программы по поиску уязвимостей», передает «Коммерсантъ».

Доступ к загруженным cookies может получить любой желающий. Эти файлы могут использоваться не только в Firefox, но и в других браузерах. Мошенники могут сбросить пароли и завладеть аккаунтами, отмечают эксперты.

При такой утечке, продолжают они, не поможет даже двухфакторная аутентификация. Защитить данные можно попробовать с проверкой геолокации, которую проводят некоторые сервисы: если владелец аккаунта всегда заходил на сайт с IP-адресов России, а теперь пытается войти из США, то использовать cookies у злоумышленника не получится, сказал руководитель департамента аудита кибербезопасности Infosecurity a Softline company Сергей Ненахов.

Для того, чтобы предотвратить такие случаи эксперты рекомендуют использовать специальные утилиты, разлогиниваться на сайтах и регулярно очищать файлы cookies.

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Фото на обложке: OlegRi / Shutterstock

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