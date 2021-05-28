Как создается Arc — браузер будущего, который хочет составить конкуренцию Chrome

Браузеры — важнейшая часть современной жизни, однако они остаются практически такими же, как в 1990-х гг. Но теперь все может измениться. The Browser Company разработала браузер Arc, который может дать нам новый опыт взаимодействия с интернетом. Представители компании рассказали, как создают Arc, и что планируют делать далее.

Вкладки браузера — недооцененный элемент. Многие вспоминают о них, только когда открывают слишком много страниц, и компьютер зависает, потому что Chrome забирает всю оперативную память. Даже те, кто создал вкладки, — разработчики и дизайнеры Chrome, Firefox, Brave и прочих приложений — не слишком меняли этот элемент. В последние два десятилетия интернет развивался огромными скачками. Но вкладки оставались практически такими же, как в середине 1990-х гг.

Однако Джош Миллер, CEO The Browser Company, планирует это изменить. Он рассматривает браузеры как операционные системы и хочет создать «аналог iOS для веба».

Представьте, каким может быть инновационный браузер. Он формирует для вас персональную ленту новостей, потому что знает, какие сайты вы посещаете. Каждое веб-приложение выглядит как нативное, а приложения запускаются через браузер. Файлы можно перетаскивать с одной вкладки на другую. Браузер можно поделиться: он синхронизируется между устройствами и поддерживает многопользовательский режим.

Это было бы совсем не похоже на простые, пассивные окна в интернет, которыми сейчас являются браузеры. В этом и состоит цель The Browser Company (сами сотрудники называют ее просто Browser) .

Это один из тех стартапов, которые переосмысливают каждую часть стека браузеров.

Mighty создала версию Chrome, которая работает на мощном серверном оборудовании и транслирует сам браузер через интернет.

Brave строит поддержку децентрализованных протоколов, таких как IPFS, и экспериментирует с использованием криптовалют в качестве новой бизнес-модели для издателей.

Synth создает новую систему закладок, которая больше похожа на папку входящих в почтовом сервисе.

Sidekick предлагает вертикальную панель запуска приложений и упрощает организацию вкладок.

«Грядут перемены. Вопрос лишь во времени, для изменений нужно только оно», — говорит CEO Mozilla Митчелл Бейкер.

У проекта много разных идей. Однако их объединяет убеждение в том, что браузер может и должен быть чем-то большим. «Нам не нужен новый веб-браузер, — говорит Миллер. — Нам нужен его преемник».

Больше, чем Chrome

Миллер и Харш Агравал вместе основали The Browser Company в 2019 году. Они уже работали вместе: в 2011 году они создали Branch, а в 2014 году продали ее Facebook. В конце концов оба покинули Facebook, чтобы заняться другими делами: Агравал основал несколько стартапов, Миллер был директором по продукту в Белом доме при президенте Бараке Обаме, а потом присоединился к Thrive Capital в качестве инвестора.

Миллер вспоминает, что когда он работал в Белом доме, его начальник и главный цифровой директор Джейсон Голдман однажды произнес слова, которые он не мог забыть: «У платформ есть все рычаги воздействия. И если вас заботит будущее интернета, или то, как мы используем наши компьютеры, или вы хотите исправить какой-то аспект технологий… нельзя просто создать приложение. Платформы, будь то iOS, Windows, Android или Mac OS, — вот где весь контроль».

Позже в Thrive Миллер заметил кое-что еще. Такие компании, как Figma, Notion, Airtable или Superhuman, строили не приложения для мобильных или рабочих столов. Они создавали масштабные программы, поддерживающие веб-технологии. Их нативные приложения в большинстве случаев были просто оболочками вокруг их веб-приложений, а также значком на рабочем столе.

С тех пор Миллер был убежден, что следующей большой платформой станет открытый веб. Базовая инфраструктура уже работает, появляются качественные приложения, и нет никаких технологических гигантов, которые навязывают правила и получают огромные комиссионные. Не хватает лишь инструмента, который объединил бы все это с удобством для пользователя и превратил бы открытый веб в что-то большее, чем отдельные составляющие.

Конечно, есть причина, по которой этого инструмента не существует. Как правило, интернет-пользователи используют один из двух браузеров: тот, который появился на их устройстве, или Google Chrome. Chrome занимает примерно две трети рынка браузеров и продолжает расти, в то время как у его конкурентов однозначная доля, и большинство из них теряют позиции. Многие пользователи жалуются на проблемы с производительностью Chrome и на то, что Google собирает их данные, но Chrome сохраняет лидерство. Другие браузеры теперь используют базовый движок Chrome, Chromium, и копируют его интерфейс, потому что он известен всем.

Интерфейс Chrome (предположительно 2009 год). Скриншот: Internet Archive

По иронии судьбы, Chrome также был разработан именно для того будущего, которое представляет себе The Browser Company. «Мы поняли, что интернет эволюционировал от простых текстовых страниц к большим интерактивным приложениям, и что нам нужно полностью переосмыслить браузер, — написал Сундар Пичай в своем блоге в 2008 году, анонсируя Chrome. Нам был нужен не просто браузер, а современная платформа для веб-страниц и приложений. Именно ее мы намеревались создать».

Но Google принял одно важное решение в процессе разработки Chrome. Он построил Chrome, чтобы уйти с дороги.

«Для большинства людей важен не браузер. Это просто инструмент для запуска важных элементов — страниц, сайтов и приложений, из которых состоит интернет», — писал Пичай в 2008 году.

Даже когда Google запустил Chrome OS, он просто установил этот устаревший браузер на легкую настольную ОС. Google создал почти идеальную версию браузера, который Netscape представлял себе 20 лет назад, но он ничего не изобрел.

«Вкладки остаются вкладками, закладки остаются закладками, история остается историей, — говорит Агравал. — За 20 лет пользовательский интерфейс на самом деле не изменился, [но] мы проводим перед ним восемь часов в день». Когда они с Миллером начали обсуждать идеи для своего нового проекта в 2019 году, они точно не знали, как планируют изменить браузеры. Но они были убеждены, что рынок браузеров настолько огромен и настолько готов к инновациям, что они достаточно было двигаться в любом направлении.

«Никто не думает, что ему нужен новый браузер, — говорит Джон Лилли, бывший CEO Mozilla и инвестор The Browser Company. — И поэтому нужно делать что-то иное».

После нескольких месяцев мозгового штурма и прототипирования они решили, что самый простой способ победить Chrome — создать более удобный браузер. Его назвали Arc. Агравал сразу решил не пытаться перестроить весь стек браузера и создал Arc на базе Chromium. Команда старается решить такие проблемы, как перегрузка вкладок. Многим знакомо то чувство, когда среди крошечных значков в верхней части экрана ничего не получается найти.

Внешний вид Arc. Скриншот: The Browser Company

Это то, о чем Нейт Пэрротт, дизайнер из команды, думал в течение долгого времени. «До того, как я встретил Джоша, — рассказывает он, — У меня было такое увлечение браузерами, потому что это окно, через которое вы воспринимаете так много интернета, и при этом кажется, что никто не работает с ними». Тогда он трудился в Snap, а параллельно создавал веб-браузер с некоторыми интерактивными функциями. «Большой проблемой для меня было то, что я хотел избавиться от различия между открытыми и закрытыми вкладками, — рассказывает он. — Я хотел поощрять накопление вкладок, чтобы можно было открывать столько, сколько захочется, и организовывать их так, чтобы не видеть их все одновременно».

С этой мыслью Пэрротт пришел в The Browser Company. Одна из наиболее заметных особенностей Arc — то, что она сочетает в себе закладки и вкладки. Приложение запускается щелчоком по значку на боковой панели, как на iOS или Android. Когда пользователи переходят на другую страницу, им не нужно закрывать вкладку; она просто ждет в фоновом режиме, пока снова не понадобится. Arc управляет своей фоновой производительностью так, чтобы не использовать слишком много памяти. Вместо того, чтобы открывать Gmail на вкладке, пользователи просто ... открывают Gmail.

Сборка, бета-версия, анализ, сборка

В Arc происходит много интересного, но это нельзя разглашать. Все сотрудники (около 100 человек!) поклялись хранить тайну. Миллер явно беспокоится, что более крупные игроки быстро скопируют его новые идеи. На данный момент он опубликовал лишь несколько твитов, судя по которым, внешне браузер очень отличается от Chrome, из-за чего приложения в Arc похожи на программы для рабочего стола. Также там демонстрируется возможность переименования вкладок. В целом главная цель проекта — сделать использование веб-браузера приятнее во всех отношениях.

Все новые функции являются результатом бесконечного прототипирования внутри компании. Это основная стратегия продукта: найти идею, воплотить ее, протестировать и посмотреть, что произойдет. В свои первые месяцы работы в компании Агравал стремился сделать это возможным. Вместе с командой они взяли существующую инфраструктуру интернета — от Chromium до шифрования и многопользовательских технологий — и создали инструмент, который позволяет повторять и создавать функции за день или два часа, а не за месяцы. Тем не менее, команда стремится опередить разработчиков продуктов, убедившись, что фундамент прочен, прежде чем строить на нем.

Это дорого и затратно по времени, а также требует большой веры в общую идею, но Browser считает, что в долгосрочной перспективе это того стоит. «У крупных компаний, как правило, есть ресурсы, чтобы иметь возможность инвестировать в то, что не является функцией, например в инструменты разработчика, — говорит Виктория Кирст, инженер-программист в Browser, которая ранее была разработчиком в команде Chrome. — Но если сделать это правильно — чего не делают многие крупные компании, — вы можете обеспечить себе гибкость. Это именно то, что нужно в стартапе».

Браузер будущего

Кроме того, будущее все еще несколько неопределенно. У Миллера много идей, но он всегда старается осторожно их оценивать, говоря, что еще слишком рано, или это просто предположение. Все в The Browser Company клянутся, что у них нет никакого мастер-плана или большой дорожной карты. У них есть много идей, база, на которой они могут развиваться очень быстро, и симпатия к прототипам.

«Нельзя просто хорошо подумать и создать лучший интернет-браузер», — говорит Пэрротт. — Нужно почувствовать это, продемонстрировать людям и заставить их отреагировать».

Одной из неожиданных функций, появившихся в результате, было приложение для заметок. На самом деле это даже не приложение, а пустая страница, которая открывается, когда пользователи нажимают Ctrl-N в браузере. Browser использует Notion как компанию, а Миллеру нравятся Apple Notes, поэтому идея создать очередное приложение для заметок казалась нелепой. А приложение? «На самом деле оно ужасно, — говорит Миллер. — И все же людям это нравится». Оно кажется простым и нативным, находится прямо в браузере, а не в отдельном окне, и делает то, что нужно людям.

У всех в Browser, похоже, есть свои необычные идеи о том, каким должно быть будущее браузеров.

Кирста придумал операционную систему iOMess, «буквально операционная система для беспорядочной жизни», которая оградит пользователя от фотографий бывших или запретит отправлять глупые пьяные сообщения.

Пэрротт размышляет об универсальном почтовом ящике, который объединит весь интернет, и о том, как может выглядеть полностью свободный от отвлекающих факторов браузер.

Миллер хочет создать собственный сервис загрузки файлов.

Команда, похоже, готова принять любую идею и, по крайней мере, протестировать любой прототип.

Риск такого подхода заключается в том, что The Browser Company может стать научно-исследовательским центром, который собрал много интересных идей, но не может создать браузер, который кто-либо действительно использует. У компании действительно много проектов в разработке: недавно она привлекла более $13 млн финансирования от инвесторов, включая Джеффа Вайнера, Эрика Юаня, Патрика Коллисона, Фиджи Симо и ряд других людей с большим опытом работы в интернете, которые оценивают браузерную компанию в $100 млн.

Тем не менее, Агравал переживает, что проект окажется в той же ситуации, что и Bell Labs: «много интересных проектов, но одни трудно монетизировать, другие не удерживают потребителей и так далее». Вот почему стартап так серьезно относятся к общению с пользователями и обратной связи. Команде важно понимать, что их продукт действительно полезен. А когда это не так, они быстро меняют стратегию.

В двух словах видение Миллера можно объяснить так: человек может взять любое устройство с экраном, войти в Arc, и сразу же получит доступ ко всей своей компьютерной жизни — приложениям, файлам и так далее. Все онлайн, все синхронизировано, все в формате ссылки. Одну группу ссылок он использует вместе с коллегами, другую — с футбольной командой ребенка, а другие оставляет в личном доступе. И сам браузер улучшает каждое веб-приложение, позволяя легко перемещать данные между ними или экспортировать такую информацию, как история браузера или настройки, в другие приложения.

Для любой компании, которая разрабатывает браузер, есть две самые сложные задачи:

быстро запустить мобильную версию,

добиться доверия пользователей.

А для Миллера и Агравала самым сложным было бы решить, над чем не работать. С точки зрения продукта существует почти бесконечный набор инструментов разработчика, API и мини-приложений, которые, по мнению команды, могут получить пользу от лучшей совмесимости с браузером. В будущем для Arc существует почти столько же возможных бизнес-моделей. Миллер упомянул лицензирование поиска, подписки по freemium-модели, корпоративные издания и рекламу в качестве допустимых возможностей. Но, по его словам, говорить об окончательной стратегии еще слишком рано. Популярный браузер — это исключительно хороший бизнес: сделка Firefox с Google приносит ей более $400 млн в год.

Остается только гадать, чем все закончится. Конкуренция усиливается, и первые игроки по-прежнему имеют огромное преимущество. В конечном счете, одно дело — создать лучшую версию браузера и совсем другое — убедить миллионы или миллиарды людей загрузить и использовать его. То же самое касается Brave, Firefox, Mighty и остальных. Этим компаниям нужно убедить кого-то открыть браузер, который у них уже есть, и решить, что он недостаточно хорош. Это высокая планка для любой компании.

Тем не менее, для Browser и остальной части технологической индустрии возможности, похоже, стоят риска. Браузеры используют чаще, чем Facebook или Google, и большая часть современной жизни происходит в окнах и вкладках. Прошло уже более 25 лет с тех пор, как кто-либо принципиально переосмыслил, каким должен быть браузер. Открытый веб должен вернуться. То же самое произойдет и с веб-браузерами. И если кто-нибудь сместит с пьедестала Chrome, это может помочь определить, как будут выглядеть следующие два десятилетия жизни.

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