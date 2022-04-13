Наплыв аудитории: как технологически подготовиться онлайн-платформам?

С одной стороны, приток пользователей в российские сервисы — это безусловно положительная тенденция: новая аудитория будет стимулировать локальный рынок к развитию и расширению. Но для многих такой резкий рост может стать проблемой и наоборот привести неподготовленные платформы к потере части лояльных клиентов. Федор Ежов, директор по технологиям и продукту Kion («МТС Медиа»), разбирается, как обезопасить свой сервис технологически.

С уходом с российского рынка большого количества зарубежных сервисов и платформ отечественные технологические бизнесы заметили внушительный рост аудитории. Пользователи стали искать замену привычным соцсетям, сервисам и платформам. Многие российские площадки сумели подготовиться к наплыву аудитории заранее, но некоторые оказались не готовы к подобным всплескам аудитории и «легли».

Всем до боли знакомый сценарий: захожу на платформу, хочу сделать заказ, посмотреть кино или полистать ленту соцсети, делаю финальный клик, и… сервис перестает работать. Результат — минус потенциальный покупатель или подписчик.

Конечно, технические ошибки могут возникать по разным причинам, но перегруз по трафику — одна из самых частых проблем. Сервисы, рассчитанные на определенное число активных пользователей, не справляются с внезапным наплывом аудитории. Эту проблему сложно решить быстро, из-за чего она чаще всего приводит к потере новых клиентов.

Сейчас бывшие подписчики западных онлайн-кинотеатров постепенно переходят на альтернативные российские платформы, покупатели ушедших с российского рынка зарубежных маркетплейсов ищут замену любимым продуктам и товарам в местных онлайн-магазинах, пользователи заблокированных популярных соцсетей массово мигрируют на российские площадки.

Для многих такой резкий рост может стать проблемой и наоборот привести неподготовленные платформы к потере части лояльных клиентов. Разбираемся, как обезопасить свой сервис технологически.

Cloud Native решения

Большая нагрузка — это простая задача для всех сервисов, чье решение строится на облачной инфраструктуре и изначально разрабатывается в идеологии Cloud Native.

Cloud Native — это подход, основанный на преимуществах облачных систем. Главная особенность облачных систем в том, что они предоставляют бизнесу практически неограниченные вычислительные мощности.

Именно этот подход мы реализовали в системе нашего онлайн-кинотеатра, что позволяет сервису легко масштабироваться горизонтально при любой нагрузке как с точки зрения корректной работы самой платформы, так и по трафику и по скорости обработки новых входящих пользователей. В ядре — облако МТС, которое обеспечивает бесперебойную работу сервиса при нагрузках.

Говоря простым языком, использование Cloud Native подхода означает создание и выполнение приложений, готовых к размещению в облаках. Обычно такие приложения строятся как набор микросервисов, которые связываются в системы контейнеризации, управляемые облачной платформой.

Облачная инфраструктура позволяет взаимодействовать с системой и расширять ее не только разработчикам, но и специалистам с другими квалификациями. Автоматизированный мониторинг позволяет убедиться, что приложения работают корректно и что ему хватает текущих выделенных в облаке мощностей, или что им требуется увеличение или уменьшение.

Использование внешних CDN даже для статики

CDN (Content Delivery Network) — географически распределённая сетевая инфраструктура, которая позволят контент-сервисам оптимизировать доставку контента пользователям. Благодаря CDN контент — будь то игры, кино или музыка, или просто картинки и текстовые страницы — загружается у пользователей в разы быстрее.

У нас построен собственный CDN поверх магистральных сетей МТС, что обеспечивает высокую скорость загрузки. Кроме этого, у онлайн-кинотеатра есть возможность сливать излишки трафика в третьесторонний CDN в любой момент времени.

Однако не всем требуется собственный CDN. Строить его критически необходимо скорее только сервисам или крупным операторам, которые работают с большими объемами контентных данных и для которых важно оптимизировать свою нагрузку и стоимость поддержки.

Для типовых сервисов, которым требуется доставка контента с приемлемым качеством и маленькими издержками, логичнее воспользоваться внешними платными CDN, например, cdnvideo, ngenix или g-core.

Нагрузочное тестирование

Третий важный момент в обеспечении стабильности любой платформы, который часто упускают из вида многие технологические бизнесы— регулярные учения и «стрельбы».

Наша команда регулярно «простреливает» систему под сверхнагрузкой во всех ее частях. В результате учений мы точно можем быть уверены, что платформа сможет выдержать в разы больше сессий пользователей, чем в данный момент времени.

Подобные учения важно проводить постоянно как часть процесса разработки и тестирования.

Сильная команда специалистов по технологиям и разработке

Сильная (и соответственным образом оплачиваемая) IT команда — это не роскошь, а необходимость. Зарплаты айтишников на рынке стремительно растут, профессионалов своего дела действительно найти непросто, но это именно та статья расходов, которая окупится с лихвой.

Нанимайте тех специалистов, которые не просто «разбираются в IT», но и отлично знают рынок, понимают процессы конкурентов и зарубежных компаний. Сегодня квалифицированные разработчики нужны не только для сервисов, где все процессы выстроены на технологиях, но и для любого бизнеса.

Рыба клюет на живца. Если вы окружаете себя сильными людьми, нанимаете сильного руководителя, то именно он и будет притягивать к себе сильных специалистов, искать квалифицированных работников по знакомству и возможно даже переманивать у конкурентов.

Важно помнить, что разработчики — люди особенные, им важна не просто работа за конкурентную на рынке зарплату. В найме IT-специалистов важнее сама суть проекта. Талантливым разработчикам важно заниматься интересными проектами, не типовыми, cutting edge технологиями. Действительно передовые проекты — разработка голосовых ассистентов, технологии, связанные с машинным обучением — это то, что привлечет сильную команду.

Чек-лист для бизнеса: как быть готовым к наплыву аудитории

Внедряем решения cloud native, чтобы была возможность масштабирования в любой момент;

Используем CDN;

Устраиваем учения и «стрельбы» системы;

Не экономим на команде IT (инхаус).

Фото на обложке: Shutterstock / Anton Gvozdikov