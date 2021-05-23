Гид по Эфиопии: чем эта страна привлекательна для российских стартапов

Микаэл рассказал об особенностях экономического развития Африки, в частности — Эфиопии, а также о том, что нужно учитывать российским стартапам при выходе на эфиопский рынок.

На рынок Эфиопии уже обратили свое внимание стартапы из США, стран Евросоюза, Индии, арабских стран и Китая. У стартапов из России здесь тоже есть перспективы, ведь основные потребности Эфиопии связаны с сильными сторонами российских инноваций — медициной, энергией, цифровыми технологиями и сельскохозяйственной индустрией.

По мнению Микаэла Горского, основателя агентства делового развития Explore Ethiopia (Аддис-Абеба, Эфиопия), которое занимается регистрацией и сопровождением бизнеса в Эфиопии, проводит рыночные исследования и аудит потенциальных партнеров, Африка — самый многообещающий регион планеты.

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Какие направления африканской экономики будут развиваться в ближайшее время

Помимо тех изменений, которые предсказуемо следуют из общего экономического развития: рост эффективности сельского хозяйства (механизация, агротехнологии), урбанизация, индустриализация, повышение энергопотребления, изменение структуры питания и т.п., будут возникать новые направления, соответствующие мировым трендам и тенденциям.

В ближайшие два-три года в столице Эфиопии Аддис-Абебе ожидается появление мобильного интернета по стандарту 5G.

Понятно, что 10 лет назад в Аддис-Абебе не было никакой мобильной связи. Другой пример: стартап, развивающий вертикальные фермы в предместьях Аддис-Абебы, адаптирует к эфиопской реальности самые последние американские разработки.

Стоит отдавать себе отчет в том, что определению венчурных инвестиций (высокий риск, высокое вознаграждение) соответствует большинство инвестиций в проекты в африканских странах.

Те параметры, которые желательны для венчурных проектов — экспоненциальное расширение клиентской базы и постоянный рост объема использования нового сервиса — могут достигаться в таких не венчурных примерах, как продажа электрических вентиляторов или розничная торговля мороженым.

Неразвитыми в Африке являются все базовые потребительские сегменты: банковское обслуживание (от 60% до 80% населения стран не является клиентами банков), городские услуги (общественное питание, розничная торговля, химчистка), доступное и качественное жилье и многое, многое другое.

Если же говорить про проекты, соответствующие профилю классических венчурных технологических инвесторов, то, конечно, стоит выделить кластер проектов в области потребительской аналитики, проектов электронной торговли и все виды предпринимательства, возможность для которых возникает при повышении проникновения мобильной связи и мобильного интернета.

Сектор технологического предпринимательства в Африке крайне мал в сравнении с мировым объемом: отчет Partech-2020 (учтены только стартапы в области цифровых технологий и сделки выше $200 тыс.) говорит, что африканские технологические стартапы привлекли в 2018 инвестиций на сумму примерно $1,5 млрд, что меньше 1% общемирового объема.

Всего учтено 359 сделок (во всех 54 африканских странах), лидеры — Нигерия (307 млн), Кения (304 млн), Египет (269 млн) и ЮАР (259 млн) — составляют 80% сделок по объему инвестирования и 70% по числу сделок.

В 18 африканских странах исследователи не отметили ни одной сделки, в Эфиопии — две.

Из общего объема инвестиций 25% ушло в финтех, 13% — в агротех, 11% — корпоративные инновационные решения, 10% — несетевая энергетика, 10% — медицина, 7% — e-commerce.

Страна Население ВВП по паритету покупательной способности, тыс.$ История 1 Нигерия 206,139,589 1075,694 Колония Британии до 1.10.1960 2 Эфиопия 109,224,414 272,017 Никогда не была колонией 3 Демократическая республика Конго 102,561,403 83,151 Колония Бельгии до 30.06.1960 3 Египет 101,334,404 1292,478 1517 – 1914 входил в Османскую империю 1914 – 1922 – под протекторатом Британии 5 Южно-Африканская Республика 59,956,820 761,824 Колония Британии до 31.05.1961 6 Танзания 59,734,218 165,339 Колония Британии до 09.12.1961 7 Кения 53,771,296 243,137 Колония Британии до 13.12.1963 8 Уганда 45,741,007 123,653 Колония Британии до 09.12.1962 9 Алжир 43,000,420 509,307 Колония Франции до 18.03.1962 10 Судан 42,268,269 188,840 Страна независима с 01.01.1956. До того владение Египта и Британии 11 Марокко 37,034,729 289,954 Страна независима с 18.11.1956 12 Мозамбик 28,013,000 45,990 Колония Португалии до 25.06.1975 13 Гана 31,072,940 175,639 Колония Британии до 06.03.1957 14 Ангола 24,383,301 222,459 Колония Португалии до 11.11.1975 15 Сомали 15,893,222 19,568 Страна независима с 01.07.1960. 16 Берег Слоновой кости 22,671,331 144,497 Колония Франции до 07.08.1960 17 Мадагаскар 22,434,363 53,409 Колония Франции до 26.06.1960 18 Камерун 21,917,602 100,604 Страна независима с 01.01.1960 19 Буркина Фасо 18,450,494 48,553 Колония Франции до 05.08.1960 20 Нигер 17,138,707 45,990 Колония Франции до 03.08.1960

Как развивается экономика Эфиопии

Эфиопия — вторая по размеру страна в Африке (115 млн человек), но и одна из самых бедных стран континента (ВВП на душу населения по паритету покупательной способности — $2,3 тыс., что в шесть раз меньше, чем в ЮАР и в 10 меньше, чем в Маврикии). Население Эфиопии — очень молодое, средний возраст жителей 19 лет, больше 50% населения моложе 18 лет.

Эфиопия — страна аграрная, более 80% населения заняты в сельском хозяйстве, причем это сельское хозяйство, скорее, напоминает огородничество — средний размер земельного надела не превышает два гектара.

Главная статья сельскохозяйственного экспорта Эфиопии — кофе (на девятом месте среди всех стран мира), страна также экспортирует злаковые и масличные культуры, легкий растительный наркотик кат (легален в Эфиопии и соседних с Эфиопией странах, куда он, собственно, и экспортируется), а также шкуры животных.

Помимо сельского хозяйства в стране есть ткацкое производство и производство одежды, обуви.

Присутствуют и другие производства: пищевых продуктов, строительных материалов, бесхитростные сборочные — но это все крайне небольшая часть экономики страны и сосредоточены они вокруг столице и нескольких городов.

Исторически сложилось так, что национальная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines всегда пользовалась повышенным вниманием руководства страны, и с трех самолетов в 1946 году (момент создания авиакомпании) выросла до состояния крупнейшей авиакомпании Африки с 100 международными и 21 локальными городам, более чем 100 самолетами, 12900 сотрудниками и числом перевезенных пассажиров в 10 млн (данные 2018 года).

Важно понимать, что все фундаментальные области экономики (энергетика, транспорт, телекоммуникации, дороги, банковские услуги) сегодня находятся под полным или доминирующим контролем государства. При этом существует стратегическая установка правительства о движении в сторону увеличения роли и вовлечения частного капитала и частного предпринимательства, введены законы и положения о частно-государственном партнерстве (PPP — public-private partnership).

21 марта 2021, опубликован десятилетний план развития эфиопской экономики, в котором выделены шесть стратегических направлений развития:

Качество экономического роста (отрасли: сельское хозяйство, промышленное производство, горнодобывающая промышленность, туризм, энергетика, финансы, транспорт, городское строительство, ирригация); Рост объемов производства и производительности труда; Институциональные реформы и трансформация; Лидерство частного бизнеса в реформе экономики; Равное участие женщин и детей в социально-экономическом развитии; Внимание к климатическим последствиям экономических инициатив.

В тексте этого же документа определена численная цель экономического развития: прирост национальной экономики за 10 лет более, чем в два раза, на $161 млрд. Двукратное целевое увеличение экономики неизбежным образом изменит жизнь и экономическое состояние граждан страны, у которых увеличится денежный доход.

Столь же неизбежной будет и урбанизация населения страны, которая от нынешних 12-15% будет приближаться к 30%, чему последует массовое изменение моделей поведения жителей в сторону городского поведения.

В середине 2020 года была представлена и стратегия цифрового развития Эфиопии (Digital Ethiopia 2025), разработанная министерством инноваций и технологий. Документ одобрен на заседании кабинета министров 15 июня 2020, его реализация координируется Офисом премьер-министра Эфиопии, куда перешла работать автор документа Myriad Said в статусе Digital Advisor («цифрового советника»).

Четыре основные направления реализации цифровой стратегии Эфиопии обозначены как:

повышение эффективности сельского хозяйства;

развитие цепочек создания стоимости;

ИТ-интеграция сервисных отраслей;

цифровые технологии как фактор победы в конкурентной борьбе в туризме.

Также в стратегии выделены и срочные цели:

реформа телекоммуникационного сектора;

дерегулирование рынка мобильной связи;

развитие правительственных каналов подключения;

внедрение универсального доступа;

создание цифрового удостоверения личности;

усиление кибербезопасности;

электронное правительство;

обновление и усовершенствование правительственных порталов;

электронные транзакции с государством;

развитие электронной коммерции.

Примерная оценка затрат на обновление эфиопской экономики — $10 млрд (12% ВВП страны в 2019 году), но порядка 80% требуемых ресурсов запланированы к получению от международных организаций, таких как International Monetary Fund, World Bank, European Investment Bank и других.

Все, что относится к сфере инновационного развития Эфиопии в сфере сельского хозяйства, входит в сферу ответственности агентства по трансформации сельского хозяйства (Agriculture Transformation Agency, ATA), разрабатывающего и реализующего программы развития агроиндустрий Эфиопии, включая выращивание зерновых и масличных культур, фруктов, овощей и ягод, животноводческую отрасль, разведение и вылов рыбы, различные виды обработки продукции.

Наряду с этой структурой работает и министерство сельского хозяйства и подчиненные ему институт исследований сельского хозяйства, агентство по развитию и маркетингу производства кофе и чая.

Развитие Эфиопии в здравоохранении относится к ведению министерства здравоохранения и его структур, включающих институт исследования общественного здоровья и несколько исследовательских госпиталей. Недавняя инициатива министерства здравоохранения — создание в августе 2020 года центра цифрового здоровья (Digital Health Innovation and Learning Center) при поддержке фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Цель деятельности центра — разработка и тестирование решений в области цифровых технологий в здравоохранении, продвижение лучших практик и масштабирование разработок.

Также есть министерства инноваций и технологий, министерство науки и высшего образования, министерство образования, министерства торговли и промышленности и офис премьер-министра — каждое из этих ведомств также вовлечено в реализацию и согласование инновационных инициатив в Эфиопии.

Все иностранные инвестиции регулируются и обслуживаются по принципу «единого окна» в Эфиопской инвестиционной комиссии.

Что нужно знать российским стартапам при выходе на рынок Эфиопии

Несмотря на то, что число студентов в Эфиопии (цифра примерная, актуальных данных нет) составляет более миллиона человек, стартапов насчитывается не более 10 тысяч.

На рынок Эфиопии обращают свое внимание стартапы из США, стран Евросоюза, Индии, арабских стран и, конечно же, Китая.

Тем не менее конкурентное поле для стартапов в Эфиопии, безусловно, нельзя назвать насыщенным. Другое дело, что модель ведения бизнеса в Эфиопии должна обязательно быть кооперативной, а не монопольной.

Стартап, который нацелен на продажу своего решения тому или иному потребителю в Эфиопии, обречен на провал. Эфиопия — одна из беднейших стран мира, большинство закупок происходит на средства международных агентств развития и благотворительных организаций, а в тех нечастых случаях, когда закупки производятся за собственный счет, приоритет отдается максимально дешевым и типовым решениям.

Оптимальным сценарием для выхода российского стартапа на рынок Эфиопии, равно как и на рынок любой другой африканской страны, является вовлечение в совместную, кооперативную разработку с местными, африканскими участниками.

Учитывая значительные требования к организации предприятий с иностранными инвестициями (минимальный уставной капитал составляет 200 тысяч долларов), российским компаниям следует применить стратегию работы через местного агента или консолидированного представителя (единая структура, представляющая много разных стартапов).

Финансирование «натурализованного» (по форме — эфиопского, по сути — российско-эфиопского) проекта будет происходить по линии международных грантодателей или местной, эфиопской поддержки проектов экономического развития.

Предприниматели должны быть изначально готовы к тому, что реализация проекта в Эфиопии имеет своей целью не получение максимальной выручки, а накопление проектного опыта, сбор статистических данных и тестирование гипотез и моделей.

Непосредственное получение валютной выплат от работы проекта столкнется с затруднениями в репатриации выручки, ограничениями валютообменных операций и дефицитом иностранной валюты на биржевых торгах в Эфиопии.

Круг вопросов (уместный тут модный стартаперский термин — «клиентская боль»), срочное решение которых критически важно для Эфиопии, крайне широк (перечитайте описанное мною выше состояние эфиопской экономики), из чего следует, что едва ли не любой российский стартап может найти возможности коллаборативного развития в Эфиопии (при условии совместной разработки с местной командой).

Нам видится, что за 30-40 дней глубокого погружения в информационную среду Эфиопии, с нахождением в Аддис-Абебе и проведением десятков переговоров с потенциальными заказчиками, регуляторами и грантодателями, российский стартап может заложить фундамент эфиопского развития.

Примерно столько же времени потребуется для решения этой задачи и нашей команде Explore Ethiopia, и в этом случае создателю стартапа не надо будет на месяц-два переезжать в Аддис-Абебу, но предприниматель должен отдавать себе отчет в том, что для проведения работ ей/ему все равно придется много времени проводить в Эфиопии.

Эфиопский Закон о стартапах

Правительство Эфиопии в 2021 году собирается принять специальный закон про стартапы Startup Act.

Основные его положения таковы: создается национальный совет по стартапам, техническая комиссия и инновационный фонд. Задача этих структур — развитие инновационной экономики, формирование экосистемы, поддержка стартапов и инновационных компаний, синхронизация инноваций и плана развития Эфиопии, предоставление поддержки стартапам и инновационным компаниям, присвоение соответствующих статусов.

Инновационный фонд будет финансировать такие программы, как:

«Стипендия стартапам» (деталей пока нет);

компенсация компаниям, в которых основатели стартапов работали до того, как ушли в свой стартап (тоже пока без деталей);

оплата работ по регистрации прав интеллектуальной собственности;

финансовая помощь стартапам в оплате административных расходов (ведение бухгалтерии и т.п.);

предоставление гарантий стартапам для заимствований;

поддержка организаций, создающих стартап-экосистему (инкубаторы, акселераторы).

Компаниям, соответствующим ряду условий, будет присваиваться статус «стартапов» и «инновационных бизнесов». За присвоение статуса отвечает Техническая комиссия.

Установлено пять критериев, которым должен соответствовать бизнес для получения статусов стартапа и инновационного бизнеса:

продукт/сервис, разрабатываемый компанией, должен обеспечивать инкрементальным или прорывным образом менять тот или иной существующий продукт/сервис;

компания должна иметь потенциал высокого роста или масштабируемую бизнес-модель;

более 25% акций должно принадлежать инноватору;

компания должна относиться к предприятиям микро- или мини- или среднего бизнеса;

компания должна быть моложе пяти лет.

Наличие статуса «Стартап» или «Инновационный бизнес» позволит компании получать разнообразные льготы и преференции: от получения вспомогательных бизнес-услуг до освобождения от едва ли не всех налогов.

Отдельный набор стимулов и программ финансирования «Акт о стартапах» также обещает и тем, кто будет признан участниками экосистемы (речь об инкубаторах, акселераторах, скаутах и прочих).

Тот, кто проинвестирует в компанию, обладающую статусами «стартап» и «инновационная компания», будет также освобожден от части налогов.

Компания, обладающая статусом, должна всегда соответствовать трем критериям:

реализовывать заявленную программу роста;

вести бухгалтерию в установленном законом порядке;

предоставлять подробную информацию при каждом изменении плана развития.

Несоответствие компании вышеописанным критериям автоматически означает лишение статуса, но только после того, как компании предоставлена возможность объяснить причину этого несоответствия.

Привлечение миноритарного иностранного инвестора не лишает стартап или инновационную компанию положения локальной компании (ряд отраслей в Эфиопии закрыты для иностранных компаний).

Если стартап создают иностранцы, то требование к минимальному размеру уставного капитала может быть снижено (минимальный размер уставного капитала для компании, учрежденной иностранцем, сегодня составляет $200 тыс.).

Вводится такая юридическая новация как «пререгистрация» стартапа в Национальной комиссии по стартапам, что на два года освобождает от необходимости проходить полноценную регистрацию юридического лица и платить налоги.

Собственная оценка преград и препятствий на пути инновационного развития страны, сделанная правительством Эфиопии и включенная в текст стратегии цифрового развития страны (Digital Ethiopia 2025), определяет такой их перечень:

устаревшее регулирование в области авторских прав;

существующая система бизнес-лицензирования каждого отдельного вида коммерческой активности не учитывает современные типы бизнеса;

минимальные требования по объему иностранных инвестиций ($200 тыс.) значительно превосходят разумный уровень;

государственная поддержка экспортно ориентированных компаний не распространяется на компании, экспортирующие ИТ-услуги из-за несоответствия системы таможенной классификации реалиям;

нехватка валюты для оплаты импортных компонентов и услуг;

непредсказуемость таможенных процедур и платежей при импорте ИТ-компонентов;

общий уровень импортных платежей на ИТ-оборудование очень высок;

законодательство не способствует легкой реализации прав собственности на технологические компании;

регулирование госзакупок не соответствует специфике поставки ИТ-услуг;

нет законодательства об обмене данными между различными участниками рынка.

На наш взгляд, часть этих оценок верна, часть преувеличена, и еще примерно 50 препятствий не упомянуты в списке. Однако, число преград на пути развития бизнеса в Эфиопии может показаться небольшим только при сравнении с числом возможностей в этой стране.