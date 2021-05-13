Куда идти стартапам в Африке

В этом бизнес-гиде рассказываем, какие возможности рынок Африки предоставляет стартапам и куда идти, чтобы вырасти.

Пандемия не остановила поток капиталовложений в стартапы с африканскими корнями: новости об очередных сделках с международными и локальными инвесторами появляются каждый месяц.

Африка переживает технологический бум: стремительное проникновение интернета и мобильных технологий делает этот регион все более интересным для ИТ-предпринимателей, несмотря на специфичность и разнородность рынка.

Содержание гида:

ИТ в Африке

Африканский континент — крупный рынок сбыта, а также источник прямого доступа к большой аудитории со смартфонами и широкому спектру ресурсов. Регион богат на уголь, нефть, руды черных металлов, графит, алюминий и фосфориты и состоит из 55 стран, крайне отличающихся друг от друга по количеству жителей, уровню цифровизации, развитости экономики и покупательной способности населения. С января 2021 года на континенте действует зона свободной торговли между 54 странами Африканского союза.

Порог входа на рынок небольшой, жесткой конкуренции нет, а потенциал для роста и спрос на технологические проекты огромен: в регионе много проблем, которые можно решить с помощью инноваций.

«На континенте сумасшедшая скорость развития интернета и нативная любовь жителей к смартфонам. На улице можно купить бананы и оплатить со своего мобильного счета. Не в каждой российской деревне это возможно», — рассказывает Роман Лаврентьев, генеральный директор компании Sifox. Компания работает в Кении и разрабатывает ИТ-продукты для телеком-операторов.

К 2025 году интернет-экономика Африки, по прогнозам экспертов, должна достичь 5,2% ВВП — около $180 млрд. Самыми востребованными сферами считаются FinTech, AgroTech, eCommerce, InsureTech, HealthTech и CleanTech.

По данным исследовательской компании Briter Bridges, объем венчурных инвестиций в африканские стартапы в 2020 году составил $1,31 млрд, большая часть пришлась на проекты из сферы финтеха. Драйверами венчурной экосистемы региона считаются ЮАР, Кения, Нигерия и Египет: проекты из этих стран последние несколько лет получают больше всего инвестиций по сравнению с соседями по континенту. Здесь же сосредоточено более 30% технологических хабов континента.

«ВВП всего региона — $6,8 трлн. Если бы Африка была одной страной, она была бы четвертой в мире после Китая, США и Индии. Бесспорно, экономическая мощность региона пока невелика, но в ближайшие 30-50 лет ему предсказывают стабильный рост в диапазоне 6-12% в год, и этот процесс будет сопровождаться созданием новых отраслей и видов бизнеса», — говорит Микаэл Горский, сооснователь Explore Ethiopia.

Агентство имеет офис в Москве и Аддис-Абебе, занимается регистрацией и сопровождением бизнеса в Эфиопии, проводит рыночные исследования и аудит потенциальных партнеров.

ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Африке составляет $5,2, для сравнения, в РФ — $29,4, в США — $68,3, в Европе — около $41. Впрочем, в топе 20 быстрорастущих мировых экономик шесть строчек занимают именно африканские страны: Бенин, Гана, Эфиопия, Танзания, Руанда и Кот-д’Ивуар. Главные технологические хабы на континенте сосредоточены в ЮАР, Нигерии и Египте.

«Уровень развития ИТ-рынка в Африке на 5-10 лет отстает от российского, в зависимости от конкретной страны. До сих пор только 28% жителей континента имеют доступ к интернету, однако в последние несколько лет ситуация постепенно меняется. Сейчас отрасль цифровых технологий в Африке активно развивается, и международный рынок замечает эту тенденцию», — говорит Павел Фролов, основатель компании «РОББО», международной сети школ робототехники, которая работает в том числе в Нигерии и ЮАР.

За первые семь месяцев 2020 года в африканский ИТ-сектор было направлено около $831 млн прямых иностранных инвестиций. Это примерно на 50% больше, чем годом ранее.

Африканские акселераторы и инкубаторы

«В Африке насчитывается более 600 технологических центров, среди них инкубаторы, акселераторы, площадки для совместной работы компаний. Одним из самых знаменитых технологических центров считается CcHUB. Он расположен в Ябе, Нигерийской Кремниевой долине. CcHUB может похвастаться богатой сетью из 650 стартапов по всей Африке», — говорит Софья Главина, руководитель программы Цифровая экономика ИМЭБ РУДН.

CcHub — программа в этом инкубаторе длится год, на все это время команде стартапа предоставляется офис и консультации от специалистов по найму, цифровой безопасности, монетизации и стратегическому развитию бизнеса. Инкубатор уже поддержал 90 стартапов на ранней стадии развития. В процессе акселерации проекты могут получить до $25 тыс. инвестиций, а в случае успешного прохождения инкубатора команда получает возможность привлечь инвестиции от фонда Growth Capital. Он вкладывает в один стартап до $250 тыс.

CcHUB сотрудничает с Amazon, Google for Startups, Visa и другими международными компаниями. Инкубатор фокусируется на проектах в сфере здоровья, умной транспортной инфраструктуры, финтеха, образования и кибербезопасности.

Другим крупным центром, активно развивающим технологическую и инновационную стартап-среду, является инкубатор MEST в Гане. Помощь Фонда Meltwater Foundation позволяет MEST ориентироваться на стартапы со всей Африки на самых ранних стадиях развития, бесплатно обучать предпринимателей, помогать с прототипированием продукта и тестированием гипотез.

MEST — образовательная программа для ИТ-предпринимателей, внутренний посевной фонд и сеть инкубаторов для технологических стартапов в Африке. Хабы расположены в Аккре, Лагосе, Кейптауне и Найроби. Организация работает с 2008 года, активно поддерживает программистов и инженеров. Одна из программ длится год, рассчитана на 60 начинающих предпринимателей и полностью бесплатна. У MEST много знаменитых партнеров, например акселерационную программу для финтех-стартапов поддерживает французский банк Societe Generale.

«В Эфиопии с технологическими стартапами сегодня системно работают три частных бизнес-инкубатора: BlueMoon, iceAddis, iCog/Solve. В первом больше AgriTech, во-втором — eCommerce-стартапов, в третьем — программистских, включая проекты с ИИ», — перечисляет Микаэл Горский.

На базе акселератора iCog/Solve проходит Ethiopia Hacks — серия из 12 хакатонов, в которых уже приняло участие 600 человек. Проект финансируют Госдепартамент США и Американское агентство международного развития, в качестве партнеров выступают Google Developers Group (GDG) и Centre for Accelerated Women’s Economic Empowerment (CAWEE).

«Среди масштабных кластеров ИТ-разработок в первую очередь нужно упомянуть кенийский ИТ-инкубатор FabLab, известный далеко за пределами Восточной Африки»

«Здесь при поддержке министерств Здравоохранения и Транспорта Кении был создан известный сервис MSafari, позволяющий мониторить пассажиропоток общественного транспорта», — добавляет Йенс Штрошнайдер, коммерческий директор международного направления Omnicomm.

Cape Innovation and Technology Initiative (CiTi) — старейший технологический бизнес-инкубатор на континенте. Он расположен в Кейптауне и основан в 1999 году, нацелен на развитие ИТ-проектов. За время работы он помог трем тысячам предпринимателей создать более двух тысяч компаний и продолжает активно участвоватьт в жизни технологического сообщество Кейптауна.

iHub — каждый год акселератор поддерживает 450 стартапов. У акселератора широкий спектр программ для начинающих бизнесменов. Одна из них нацелена на развитие проектов в ИТ, руководителями которых являются женщины.

Innocircle — акселерационная программа для молодых предпринимателей в возрасте 18-30 лет, которая объединяет инноваторов из ЮАР и Великобритании для запуска проектов, решающих глобальные проблемы человечества. Длительность программы составляет от 3 до 18 месяцев, лучшие стартапы могут получить один из 50 грантов на развитие бизнеса. Победители будут объявлены в октябре 2021 года.

Startupbootcamp Afritech — проводит несколько акселерационных программ, в том числе ASIP Accelerator Program и iNovo. Набор проектов происходит постоянно, есть виртуальный и офлайн-формат прохождения. Программу поддерживают Amazon, Nedbank, PwC и другие крупные компании. У участников есть шанс получить инвестиции в размере 15 тыс. евро.

«Больше всего специализированных технопарков представлено в ЮАР — это Technopark Stellenbosch, Highveld Techno Park, и The Innovation Hub. Заметные технопарки существуют в Сенегале (Dakar Technopolis), Руанде (Kigali ICT Park), Мадагаскаре и в Зимбабве на базе университета NUST», — говорит Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «МойОфис».

Географическое распределение центров для инноваций

За последние пять лет количество хабов в Африке увеличилось вдвое: еще в 2016 году в регионе насчитывалось около 300 центров. При этом сейчас 250 африканских хабов сосредоточены в 10 ведущих городах, среди которых особенно выделяются Каир, Кейптаун и Лагос. В последнем городе функционируют минимум 40 технических центров. Для сравнения, почти столько же — 50 — приходится на Кению, сердце технологической экосистемы Восточной Африки. Ведущим городом для развития технической сцены здесь остается Найроби. Центрами притяжения инноваций на юге Африки, помимо Лагоса, считаются Дурбан, Западно-Капская провинция и Гаутенг.

В роли посредника между экосистемами Африки и Ближнего Востока выступает Египет, где расположены 56 институтов поддержки технологических проектов. Особую роль в жизни стартап-индустрии играет Каир. Здесь находится большой пул венчурных фондов, включая Algebra Ventures, A15 и Sawari Ventures.

Благодатной почвой для развития инновационных проектов в Северной Африке считаются Тунис и Марокко, в каждой стране работает около 30 стартап-хабов. Развитие молодежного предпринимательства в Тунисе заметно подстегнул закон 2018 года, поощряющий стартап-культуру в регионе: новые программы поддержки в несколько раз увеличили количество проектов в регионе.

Самыми быстрорастущими с точки зрения появления стартапов на континенте считаются франкоязычные страны Западной Африки. Правительства Франции и Сенегала в партнерстве с международными организациями выделили крупные суммы на развитие цифровой экосистемы в регионе. Здесь лидируют Кот-д'Ивуар, Сенегал и Дакар, на каждый из которых приходятся от 15 до 20 хабов. Свои офисы в Дакаре открыли такие крупные венчурные фонды, как Orange Digital Ventures и Partech Partners.

Поскольку африканские стартапы становятся все более интересными для международной аудитории, на континент приходят мировые бренды, работающие со стартапами. Это, прежде всего, Google Startups, Y Combinator, Startup Bootcamp, Seedstars и Founders Factory.

«Помимо крупных международных ИТ-гигантов, таких как Microsoft, IBM и Apple, на рынке Африки уже работают или пытаются сюда выйти немало российских компаний. Сейчас здесь представлены Parallels, ABBYY, Promt, “Лаборатория Касперского”». Свое представительство в Египте есть у “Софтлайн”», планирует экспансию на африканский рынок “Электронные Офисные Документы”», — рассказывает Йенс Штрошнайдер. Компания Omnicomm также работает в Африке.

Африканские венчурные фонды и инвесторы

Одним из самых крупных инвесторов Африки считается Китай. За последние 20 лет прямые инвестиции Китая в регион увеличились в 100 раз и превысили $45 млрд, хотя пандемия заставила китайских инвесторов быть более осторожными.

По данным McKinsey&Company, в Африке действуют более 10 тыс. частных китайских предприятий, однако Китай далеко не единственный, кто стимулирует развитие африканской экономики. Заметную роль играют США и некоторые европейские страны, например, Франция и Великобритания.

«На территории Африки осуществляют деятельность такие венчурные фонды как Novastar Ventures, Beyond Capital investment, Outlierz Ventures, EWB Ventures, Leapfrog Ventures, Chanzo Capital, AfricInvest, OuiCapital, Bamboo Capital Partners, 4Di Capital, Knife Capital, SA SME Fund», — перечисляет Софья Главина.

Добавим к этому списку еще несколько игроков, заметных на африканском венчурном рынке:

Growth Capital — фонд фокусируется на технологических стартапах на ранней стадии развития, которые с помощью инноваций могут решить проблемы Нигерии в образовании, здравоохранении, розничной торговле, финансовом секторе и цифровых медиа. Партнерами по инвестиционному портфелю выступает Nigeria’s Bank of Industry, Venture Garden Group и компания Omidyar Network.

Naspers Foundry — венчурный фонд инвестирует в технологические стартапы из ЮАР. У компании внушительный ряд собственных бизнесов в регионе: Takealot, Mr D Food, Superbalist, OLX, Autotrader, Property24 и PayU и издательство печатных и цифровых медиа Media24, поэтому фонд инвестирует в технологии, которые помогают развивать и масштабировать эти проекты. Например, в электронную коммерцию и доставку еды. Инвестиционный портфель фонда составляет $1,4 млрд.

В 2020 году компания вложила более $100 млн в агротех-стартап Aerobotics, который предоставляет фермерам данные о состоянии урожая с использованием дронов и спутниковой технологии с применением искусственного интеллекта. До этого $30 млн от фонда получил SweepSouth — платформа по поиску клинеров для дома, которым можно доверять.

Future Hub — фонд, который инвестирует в африканские технологические и промышленные стартапы до $300 тыс. за 5% долю в компании. Работают с проектами на стадии pre seed и seed. Среди стратегических партнеров — венчурный фонд Gobi China.

CcHUB Syndicate — программа софинансирования стартапов, запущенная в 2020 году известным технологическим центром CcHUB. Входной билет стоит $5 тыс., эта сумма позволяет инвестиционным группам, фирмам и лицам с высоким уровнем дохода во всем мире участвовать в совместном инвестировании инновационных компаний Африки к югу от Сахары вместе с CcHUB.

Посевной фонд MEST — предоставляет технологическим компаниям на ранней стадии инвестиции в размере от $50 до 250 тыс. Помимо финансирования, фонд предлагает инкубацию от 18 до 24 месяцев в центрах MEST и доступ к техническому сообществу MEST в Африке.

The Bill & Melinda Gates Foundation’s — работает в Эфиопии, Кении, Нигерии, Буркина-Фасо и Южной Африке, поддерживает прорывные стартапы и выдает гранты проектам в области здравоохранения, социального и гендерного неравенства, сельского хозяйства.

Microtraction — нигерийская венчурная компания уже четыре года вкладывает в стартапы на ранней стадии развития. Стартапы могут получить $25 тыс. за 7% компании. Основной фокус — технологические проекты.

CRE Venture Capital — венчурная компания, которая базируется в Йоханнесбурге (ЮАР). Работает со стартапами на стадии Seed и Series A. Так, в марте 2021 года компания вложила $1,2 млн в инструмент для покупки машин в онлайне FlexClub, активно развивающийся в Мексике и Африке.

4DX Ventures — венчурная компания с офисами в Каире, Аккре и Сан-Франциско активно работает на африканском континенте с 2014 года. Вкладывается только в технологические стартапы, в основном на ранней стадии развития. В апреле 2021 года вложила $5,1 млн в партнерстве с пятью фондами в образовательный проект Abwaab, который помогает студентам эффективнее учиться.

Михаил Ляпин, основатель агентства Exotic.vс, помогающего открывать бизнес в Африке, к этому списку добавляет инвестиционный фонд Antler и фонд Energy Access Ventures. Последний вкладывается в африканские компании в области энергетики.

Сейчас Михаил активно развивает новый проект, SMS-брокер Obsidian, а мировому сообществу предприниматель знаком благодаря финтех-компании Moneyrock. Она работает в Колумбии и Кении.

«В последние годы активно развиваются местные игроки, появляются крупные африканские инвесторы. Яркий пример — инвестиционный фонд Convergence Partners Digital Infrastructure африканского предпринимателя Andile Ngcaba, который только что полностью выкупил африканский бизнес компании Ctrack для развития рынка телематических решений, ИИ и IoT-решений в Африке. Эти сферы — будущее бизнеса в Африке в том числе для российских компаний», — говорит Йенс Штрошнайдер.

Стартапы с африканскими корнями получают инвестиции и гранты от Google, Microsoft, Oracle и других международных компаний. В проекты вкладываются американский фонд KKR&Co и 500 Startups. Венчурный фонд Bezos Expeditions основателя Amazon также инвестирует в африканские стартапы. Так, в конце 2020 года он участвовал в сделке с африканским финтех-стартапом Chipper Cash, который привлек $30 млн. Проект работает на рынке Ганы, Руанды, Нигерии, Уганды, Танзании, Кении и в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Компания обслуживает более 3 млн клиентов, обрабатывая около 80 тыс. транзакций в день.

Для масштабирования проекта предприниматели в Африке могут получить бизнес-гранты. «Основными среди них являются SeedStars, Shared Interest, Tony Elumelu Entrepreneurship Grant, Lundin Foundation, Root Capital, The Anzisha Prize, Schwab Foundation, MEST Africa Challenge», — говорит Софья Главина, руководитель программы Цифровая экономика ИМЭБ РУДН.

Условия получения грантов в каждом случае свои и часто подразумевают прохождение длительной образовательной программы. Один из таких грантов выдает африканская некоммерческая организация Фонд Тони Элумелу (TEF). За 10 лет фонд должен с помощью инвестиций, наставничества и обучения предпринимательству помочь 10 тыс. стартапам со всей Африки.

Программа была запущена в 2014 году, ее запуск обошелся нигерийскому предпринимателю Тони Элумелу в $100 млн. Элумелу входит в топ богатейших людей Африки, его состояние оценивается в $1 млрд. На сегодняшний день в ней приняли участие более 7 тыс. начинающих предпринимателей, среди них бизнесмен Ндубуиси Эз. Благодаря фонду и участию в африканской торговой ярмарке ему, по словам Софьи Главиной, удалось привлечь внимание политиков из Сингапура. Сегодня его компания по производству дронов работает не только в Африке, но и в Сингапуре.

Еще один пример грантовой программы для стартапов в Эфиопии размером в $100 млн называет Микаэл Горский. Ее спонсирует фонд «Халифа» из ОАЭ. Программа The Khalifa Fund for Enterprise Development предназначена для развития инновационных микро-, малых и средних предприятий в области ИКТ, энергетики, пищевой промышленности и сельского хозяйства.

«Сейчас в Африке наблюдается рост ангельских инвестиционных групп: Lagos Angels Network в Нигерии, Cameroon Angels Network, Viktoria Business Angels в Кении, South African Business Angels Network, Cairo Angels в Египте, Kampala Angel Investment Network в Уганде, Angel Investors of Mauritius», — говорит Софья Главина.

По ее словам, самый ценный инвестиционный вклад, который они вносят в стартапы, кроме финансовых вложений, — наставничество и доступ стартапов к бизнес-проектам участников сети.

Страны, лидирующие в области ангельских инвестиций, это, прежде всего, ЮАР, Нигерия, Кения, Гана, Египет и Танзания

«Наряду с перспективностью Африка является самым нестабильным регионом в мире. На континенте идут войны, хотя в целом, особенно в Западной Африке, напряженности стало меньше, а стабильности все больше, власти заинтересованы в добросовестных инвесторах. С моей точки зрения, сейчас для инвестиций в Африку сложились самые лучшие условия: оптимальное соотношение доходности, рисков и интересов инвесторов. Сюда еще не выстроилась очередь», — говорит инвестор Михаил Скигин. Его проекты работают в Европе, РФ, Китае и Африке.

Стартап-комьюнити Африки

«Оптимальным сценарием для выхода российского стартапа на рынок любой африканской страны является вовлечение в совместную разработку с местными участниками. Учитывая значительные требования к организации предприятия с иностранными инвестициями и минимальный уставной капитал $200 тыс., российским компаниям следует работать через местное агентство или структуру, представляющую много разных стартапов», — говорит Микаэл Горский.

Завести полезные контакты и найти потенциальных партнеров и представителей можно в одном из многочисленных сообществ:

i-HQ Project — площадка в Ябе для взаимодействия стартапов, ученых, крупных компаний и правительства, которые разрабатывают проекты для цифровизации африканских городов. Ее поддерживают MainOne, Technovision и правительство Лагоса. В проекте i-HQ работают более 30 технологических компаний.

— площадка в Ябе для взаимодействия стартапов, ученых, крупных компаний и правительства, которые разрабатывают проекты для цифровизации африканских городов. Ее поддерживают MainOne, Technovision и правительство Лагоса. В проекте i-HQ работают более 30 технологических компаний. Building Wakanda — В сентябре 2020 года CcHUB в партнерстве с GSMA Africa запустил панафриканскую платформу для сообщества IoT. Проект помогает находить информацию о существующих программах в отрасли и контакты людей, имеющих отношение к развитию экосистемы Интернета вещей в Африке. Сообщество поддерживает связи с комьюнити технических специалистов VentureBeat Community.

— В сентябре 2020 года CcHUB в партнерстве с GSMA Africa запустил панафриканскую платформу для сообщества IoT. Проект помогает находить информацию о существующих программах в отрасли и контакты людей, имеющих отношение к развитию экосистемы Интернета вещей в Африке. Сообщество поддерживает связи с комьюнити технических специалистов VentureBeat Community. VC4A — сообщество предпринимателей, создающих инновационный и масштабируемый бизнес, позволяет пользоваться возможностями — сообщество предпринимателей, создающих инновационный и масштабируемый бизнес, позволяет пользоваться возможностями VC4A Startup Academy , привлекать в Африке инвесторов , экспертов и сотрудников в свои проекты. Программа была разработана в рамках программы «Работа в прогрессе!», финансируемой Министерством иностранных дел Нидерландов в рамках инициативы LEAD (работа на местном уровне в Африке в целях развития региона).

Diaspora community — сообщество, активно поддерживаемое технологическим центром СcHub, предназначено для тех, кто делает стартапы в сфере образования, финтеха и энергетики. Есть свои конкурсы, инструменты поддержки и связи с инвесторами. Изначально создавалось для африканской диаспоры, проживающей в Великобритании. — сообщество, активно поддерживаемое технологическим центром СcHub, предназначено для тех, кто делает стартапы в сфере образования, финтеха и энергетики. Есть свои конкурсы, инструменты поддержки и связи с инвесторами. Изначально создавалось для африканской диаспоры, проживающей в Великобритании.

Africa’s Talking — сообщество для разработчиков и стартаперов, которое занимается развитием экосистемы, поддерживающей технологическое предпринимательство, наравне с такими техническими сообществами Африки, как Forloop Africa, Andela Learning Community и Make-IT in Africa.