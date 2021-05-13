Куда идти стартапам в Африке

Африка переживает технологический бум: стремительное проникновение интернета и мобильных технологий делает этот регион все более интересным для ИТ-предпринимателей, несмотря на специфичность и разнородность рынка.
Пандемия не остановила поток капиталовложений в стартапы с африканскими корнями: новости об очередных сделках с международными и локальными инвесторами появляются каждый месяц.
В этом бизнес-гиде рассказываем, какие возможности рынок Африки предоставляет стартапам и куда идти, чтобы вырасти.
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Содержание гида:
- ИТ в Африке
- Африканские акселераторы и инкубаторы
- Географическое распределение центров для инноваций
- Африканские венчурные фонды и инвесторы
- Стартап-комьюнити Африки
- Деловые мероприятия и медиа
- Тренды рынка и ключевые технологические отрасли
- Главные мифы об Африке
- Заключение
ИТ в Африке
Африканский континент — крупный рынок сбыта, а также источник прямого доступа к большой аудитории со смартфонами и широкому спектру ресурсов. Регион богат на уголь, нефть, руды черных металлов, графит, алюминий и фосфориты и состоит из 55 стран, крайне отличающихся друг от друга по количеству жителей, уровню цифровизации, развитости экономики и покупательной способности населения. С января 2021 года на континенте действует зона свободной торговли между 54 странами Африканского союза.
Порог входа на рынок небольшой, жесткой конкуренции нет, а потенциал для роста и спрос на технологические проекты огромен: в регионе много проблем, которые можно решить с помощью инноваций.
«На континенте сумасшедшая скорость развития интернета и нативная любовь жителей к смартфонам. На улице можно купить бананы и оплатить со своего мобильного счета. Не в каждой российской деревне это возможно», — рассказывает Роман Лаврентьев, генеральный директор компании Sifox. Компания работает в Кении и разрабатывает ИТ-продукты для телеком-операторов.
К 2025 году интернет-экономика Африки, по прогнозам экспертов, должна достичь 5,2% ВВП — около $180 млрд. Самыми востребованными сферами считаются FinTech, AgroTech, eCommerce, InsureTech, HealthTech и CleanTech.
По данным исследовательской компании Briter Bridges, объем венчурных инвестиций в африканские стартапы в 2020 году составил $1,31 млрд, большая часть пришлась на проекты из сферы финтеха. Драйверами венчурной экосистемы региона считаются ЮАР, Кения, Нигерия и Египет: проекты из этих стран последние несколько лет получают больше всего инвестиций по сравнению с соседями по континенту. Здесь же сосредоточено более 30% технологических хабов континента.
«ВВП всего региона — $6,8 трлн. Если бы Африка была одной страной, она была бы четвертой в мире после Китая, США и Индии. Бесспорно, экономическая мощность региона пока невелика, но в ближайшие 30-50 лет ему предсказывают стабильный рост в диапазоне 6-12% в год, и этот процесс будет сопровождаться созданием новых отраслей и видов бизнеса», — говорит Микаэл Горский, сооснователь Explore Ethiopia.
Агентство имеет офис в Москве и Аддис-Абебе, занимается регистрацией и сопровождением бизнеса в Эфиопии, проводит рыночные исследования и аудит потенциальных партнеров.
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Африке составляет $5,2, для сравнения, в РФ — $29,4, в США — $68,3, в Европе — около $41. Впрочем, в топе 20 быстрорастущих мировых экономик шесть строчек занимают именно африканские страны: Бенин, Гана, Эфиопия, Танзания, Руанда и Кот-д’Ивуар. Главные технологические хабы на континенте сосредоточены в ЮАР, Нигерии и Египте.
«Уровень развития ИТ-рынка в Африке на 5-10 лет отстает от российского, в зависимости от конкретной страны. До сих пор только 28% жителей континента имеют доступ к интернету, однако в последние несколько лет ситуация постепенно меняется. Сейчас отрасль цифровых технологий в Африке активно развивается, и международный рынок замечает эту тенденцию», — говорит Павел Фролов, основатель компании «РОББО», международной сети школ робототехники, которая работает в том числе в Нигерии и ЮАР.
За первые семь месяцев 2020 года в африканский ИТ-сектор было направлено около $831 млн прямых иностранных инвестиций. Это примерно на 50% больше, чем годом ранее.
Африканские акселераторы и инкубаторы
«В Африке насчитывается более 600 технологических центров, среди них инкубаторы, акселераторы, площадки для совместной работы компаний. Одним из самых знаменитых технологических центров считается CcHUB. Он расположен в Ябе, Нигерийской Кремниевой долине. CcHUB может похвастаться богатой сетью из 650 стартапов по всей Африке», — говорит Софья Главина, руководитель программы Цифровая экономика ИМЭБ РУДН.
CcHub — программа в этом инкубаторе длится год, на все это время команде стартапа предоставляется офис и консультации от специалистов по найму, цифровой безопасности, монетизации и стратегическому развитию бизнеса. Инкубатор уже поддержал 90 стартапов на ранней стадии развития. В процессе акселерации проекты могут получить до $25 тыс. инвестиций, а в случае успешного прохождения инкубатора команда получает возможность привлечь инвестиции от фонда Growth Capital. Он вкладывает в один стартап до $250 тыс.
CcHUB сотрудничает с Amazon, Google for Startups, Visa и другими международными компаниями. Инкубатор фокусируется на проектах в сфере здоровья, умной транспортной инфраструктуры, финтеха, образования и кибербезопасности.
Другим крупным центром, активно развивающим технологическую и инновационную стартап-среду, является инкубатор MEST в Гане. Помощь Фонда Meltwater Foundation позволяет MEST ориентироваться на стартапы со всей Африки на самых ранних стадиях развития, бесплатно обучать предпринимателей, помогать с прототипированием продукта и тестированием гипотез.
MEST — образовательная программа для ИТ-предпринимателей, внутренний посевной фонд и сеть инкубаторов для технологических стартапов в Африке. Хабы расположены в Аккре, Лагосе, Кейптауне и Найроби. Организация работает с 2008 года, активно поддерживает программистов и инженеров. Одна из программ длится год, рассчитана на 60 начинающих предпринимателей и полностью бесплатна. У MEST много знаменитых партнеров, например акселерационную программу для финтех-стартапов поддерживает французский банк Societe Generale.
«В Эфиопии с технологическими стартапами сегодня системно работают три частных бизнес-инкубатора: BlueMoon, iceAddis, iCog/Solve. В первом больше AgriTech, во-втором — eCommerce-стартапов, в третьем — программистских, включая проекты с ИИ», — перечисляет Микаэл Горский.
На базе акселератора iCog/Solve проходит Ethiopia Hacks — серия из 12 хакатонов, в которых уже приняло участие 600 человек. Проект финансируют Госдепартамент США и Американское агентство международного развития, в качестве партнеров выступают Google Developers Group (GDG) и Centre for Accelerated Women’s Economic Empowerment (CAWEE).
«Среди масштабных кластеров ИТ-разработок в первую очередь нужно упомянуть кенийский ИТ-инкубатор FabLab, известный далеко за пределами Восточной Африки»
«Здесь при поддержке министерств Здравоохранения и Транспорта Кении был создан известный сервис MSafari, позволяющий мониторить пассажиропоток общественного транспорта», — добавляет Йенс Штрошнайдер, коммерческий директор международного направления Omnicomm.
Cape Innovation and Technology Initiative (CiTi) — старейший технологический бизнес-инкубатор на континенте. Он расположен в Кейптауне и основан в 1999 году, нацелен на развитие ИТ-проектов. За время работы он помог трем тысячам предпринимателей создать более двух тысяч компаний и продолжает активно участвоватьт в жизни технологического сообщество Кейптауна.
iHub — каждый год акселератор поддерживает 450 стартапов. У акселератора широкий спектр программ для начинающих бизнесменов. Одна из них нацелена на развитие проектов в ИТ, руководителями которых являются женщины.
Innocircle — акселерационная программа для молодых предпринимателей в возрасте 18-30 лет, которая объединяет инноваторов из ЮАР и Великобритании для запуска проектов, решающих глобальные проблемы человечества. Длительность программы составляет от 3 до 18 месяцев, лучшие стартапы могут получить один из 50 грантов на развитие бизнеса. Победители будут объявлены в октябре 2021 года.
Startupbootcamp Afritech — проводит несколько акселерационных программ, в том числе ASIP Accelerator Program и iNovo. Набор проектов происходит постоянно, есть виртуальный и офлайн-формат прохождения. Программу поддерживают Amazon, Nedbank, PwC и другие крупные компании. У участников есть шанс получить инвестиции в размере 15 тыс. евро.
«Больше всего специализированных технопарков представлено в ЮАР — это Technopark Stellenbosch, Highveld Techno Park, и The Innovation Hub. Заметные технопарки существуют в Сенегале (Dakar Technopolis), Руанде (Kigali ICT Park), Мадагаскаре и в Зимбабве на базе университета NUST», — говорит Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «МойОфис».
Географическое распределение центров для инноваций
За последние пять лет количество хабов в Африке увеличилось вдвое: еще в 2016 году в регионе насчитывалось около 300 центров. При этом сейчас 250 африканских хабов сосредоточены в 10 ведущих городах, среди которых особенно выделяются Каир, Кейптаун и Лагос. В последнем городе функционируют минимум 40 технических центров. Для сравнения, почти столько же — 50 — приходится на Кению, сердце технологической экосистемы Восточной Африки. Ведущим городом для развития технической сцены здесь остается Найроби. Центрами притяжения инноваций на юге Африки, помимо Лагоса, считаются Дурбан, Западно-Капская провинция и Гаутенг.
В роли посредника между экосистемами Африки и Ближнего Востока выступает Египет, где расположены 56 институтов поддержки технологических проектов. Особую роль в жизни стартап-индустрии играет Каир. Здесь находится большой пул венчурных фондов, включая Algebra Ventures, A15 и Sawari Ventures.
Благодатной почвой для развития инновационных проектов в Северной Африке считаются Тунис и Марокко, в каждой стране работает около 30 стартап-хабов. Развитие молодежного предпринимательства в Тунисе заметно подстегнул закон 2018 года, поощряющий стартап-культуру в регионе: новые программы поддержки в несколько раз увеличили количество проектов в регионе.
Самыми быстрорастущими с точки зрения появления стартапов на континенте считаются франкоязычные страны Западной Африки. Правительства Франции и Сенегала в партнерстве с международными организациями выделили крупные суммы на развитие цифровой экосистемы в регионе. Здесь лидируют Кот-д'Ивуар, Сенегал и Дакар, на каждый из которых приходятся от 15 до 20 хабов. Свои офисы в Дакаре открыли такие крупные венчурные фонды, как Orange Digital Ventures и Partech Partners.
Поскольку африканские стартапы становятся все более интересными для международной аудитории, на континент приходят мировые бренды, работающие со стартапами. Это, прежде всего, Google Startups, Y Combinator, Startup Bootcamp, Seedstars и Founders Factory.
«Помимо крупных международных ИТ-гигантов, таких как Microsoft, IBM и Apple, на рынке Африки уже работают или пытаются сюда выйти немало российских компаний. Сейчас здесь представлены Parallels, ABBYY, Promt, “Лаборатория Касперского”». Свое представительство в Египте есть у “Софтлайн”», планирует экспансию на африканский рынок “Электронные Офисные Документы”», — рассказывает Йенс Штрошнайдер. Компания Omnicomm также работает в Африке.
Африканские венчурные фонды и инвесторы
Одним из самых крупных инвесторов Африки считается Китай. За последние 20 лет прямые инвестиции Китая в регион увеличились в 100 раз и превысили $45 млрд, хотя пандемия заставила китайских инвесторов быть более осторожными.
По данным McKinsey&Company, в Африке действуют более 10 тыс. частных китайских предприятий, однако Китай далеко не единственный, кто стимулирует развитие африканской экономики. Заметную роль играют США и некоторые европейские страны, например, Франция и Великобритания.
«На территории Африки осуществляют деятельность такие венчурные фонды как Novastar Ventures, Beyond Capital investment, Outlierz Ventures, EWB Ventures, Leapfrog Ventures, Chanzo Capital, AfricInvest, OuiCapital, Bamboo Capital Partners, 4Di Capital, Knife Capital, SA SME Fund», — перечисляет Софья Главина.
Добавим к этому списку еще несколько игроков, заметных на африканском венчурном рынке:
Growth Capital — фонд фокусируется на технологических стартапах на ранней стадии развития, которые с помощью инноваций могут решить проблемы Нигерии в образовании, здравоохранении, розничной торговле, финансовом секторе и цифровых медиа. Партнерами по инвестиционному портфелю выступает Nigeria’s Bank of Industry, Venture Garden Group и компания Omidyar Network.
Naspers Foundry — венчурный фонд инвестирует в технологические стартапы из ЮАР. У компании внушительный ряд собственных бизнесов в регионе: Takealot, Mr D Food, Superbalist, OLX, Autotrader, Property24 и PayU и издательство печатных и цифровых медиа Media24, поэтому фонд инвестирует в технологии, которые помогают развивать и масштабировать эти проекты. Например, в электронную коммерцию и доставку еды. Инвестиционный портфель фонда составляет $1,4 млрд.
В 2020 году компания вложила более $100 млн в агротех-стартап Aerobotics, который предоставляет фермерам данные о состоянии урожая с использованием дронов и спутниковой технологии с применением искусственного интеллекта. До этого $30 млн от фонда получил SweepSouth — платформа по поиску клинеров для дома, которым можно доверять.
Future Hub — фонд, который инвестирует в африканские технологические и промышленные стартапы до $300 тыс. за 5% долю в компании. Работают с проектами на стадии pre seed и seed. Среди стратегических партнеров — венчурный фонд Gobi China.
CcHUB Syndicate — программа софинансирования стартапов, запущенная в 2020 году известным технологическим центром CcHUB. Входной билет стоит $5 тыс., эта сумма позволяет инвестиционным группам, фирмам и лицам с высоким уровнем дохода во всем мире участвовать в совместном инвестировании инновационных компаний Африки к югу от Сахары вместе с CcHUB.
Посевной фонд MEST — предоставляет технологическим компаниям на ранней стадии инвестиции в размере от $50 до 250 тыс. Помимо финансирования, фонд предлагает инкубацию от 18 до 24 месяцев в центрах MEST и доступ к техническому сообществу MEST в Африке.
The Bill & Melinda Gates Foundation’s — работает в Эфиопии, Кении, Нигерии, Буркина-Фасо и Южной Африке, поддерживает прорывные стартапы и выдает гранты проектам в области здравоохранения, социального и гендерного неравенства, сельского хозяйства.
Microtraction — нигерийская венчурная компания уже четыре года вкладывает в стартапы на ранней стадии развития. Стартапы могут получить $25 тыс. за 7% компании. Основной фокус — технологические проекты.
CRE Venture Capital — венчурная компания, которая базируется в Йоханнесбурге (ЮАР). Работает со стартапами на стадии Seed и Series A. Так, в марте 2021 года компания вложила $1,2 млн в инструмент для покупки машин в онлайне FlexClub, активно развивающийся в Мексике и Африке.
4DX Ventures — венчурная компания с офисами в Каире, Аккре и Сан-Франциско активно работает на африканском континенте с 2014 года. Вкладывается только в технологические стартапы, в основном на ранней стадии развития. В апреле 2021 года вложила $5,1 млн в партнерстве с пятью фондами в образовательный проект Abwaab, который помогает студентам эффективнее учиться.
Михаил Ляпин, основатель агентства Exotic.vс, помогающего открывать бизнес в Африке, к этому списку добавляет инвестиционный фонд Antler и фонд Energy Access Ventures. Последний вкладывается в африканские компании в области энергетики.
Сейчас Михаил активно развивает новый проект, SMS-брокер Obsidian, а мировому сообществу предприниматель знаком благодаря финтех-компании Moneyrock. Она работает в Колумбии и Кении.
«В последние годы активно развиваются местные игроки, появляются крупные африканские инвесторы. Яркий пример — инвестиционный фонд Convergence Partners Digital Infrastructure африканского предпринимателя Andile Ngcaba, который только что полностью выкупил африканский бизнес компании Ctrack для развития рынка телематических решений, ИИ и IoT-решений в Африке. Эти сферы — будущее бизнеса в Африке в том числе для российских компаний», — говорит Йенс Штрошнайдер.
Стартапы с африканскими корнями получают инвестиции и гранты от Google, Microsoft, Oracle и других международных компаний. В проекты вкладываются американский фонд KKR&Co и 500 Startups. Венчурный фонд Bezos Expeditions основателя Amazon также инвестирует в африканские стартапы. Так, в конце 2020 года он участвовал в сделке с африканским финтех-стартапом Chipper Cash, который привлек $30 млн. Проект работает на рынке Ганы, Руанды, Нигерии, Уганды, Танзании, Кении и в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Компания обслуживает более 3 млн клиентов, обрабатывая около 80 тыс. транзакций в день.
Для масштабирования проекта предприниматели в Африке могут получить бизнес-гранты. «Основными среди них являются SeedStars, Shared Interest, Tony Elumelu Entrepreneurship Grant, Lundin Foundation, Root Capital, The Anzisha Prize, Schwab Foundation, MEST Africa Challenge», — говорит Софья Главина, руководитель программы Цифровая экономика ИМЭБ РУДН.
Условия получения грантов в каждом случае свои и часто подразумевают прохождение длительной образовательной программы. Один из таких грантов выдает африканская некоммерческая организация Фонд Тони Элумелу (TEF). За 10 лет фонд должен с помощью инвестиций, наставничества и обучения предпринимательству помочь 10 тыс. стартапам со всей Африки.
Программа была запущена в 2014 году, ее запуск обошелся нигерийскому предпринимателю Тони Элумелу в $100 млн. Элумелу входит в топ богатейших людей Африки, его состояние оценивается в $1 млрд. На сегодняшний день в ней приняли участие более 7 тыс. начинающих предпринимателей, среди них бизнесмен Ндубуиси Эз. Благодаря фонду и участию в африканской торговой ярмарке ему, по словам Софьи Главиной, удалось привлечь внимание политиков из Сингапура. Сегодня его компания по производству дронов работает не только в Африке, но и в Сингапуре.
Еще один пример грантовой программы для стартапов в Эфиопии размером в $100 млн называет Микаэл Горский. Ее спонсирует фонд «Халифа» из ОАЭ. Программа The Khalifa Fund for Enterprise Development предназначена для развития инновационных микро-, малых и средних предприятий в области ИКТ, энергетики, пищевой промышленности и сельского хозяйства.
«Сейчас в Африке наблюдается рост ангельских инвестиционных групп: Lagos Angels Network в Нигерии, Cameroon Angels Network, Viktoria Business Angels в Кении, South African Business Angels Network, Cairo Angels в Египте, Kampala Angel Investment Network в Уганде, Angel Investors of Mauritius», — говорит Софья Главина.
По ее словам, самый ценный инвестиционный вклад, который они вносят в стартапы, кроме финансовых вложений, — наставничество и доступ стартапов к бизнес-проектам участников сети.
Страны, лидирующие в области ангельских инвестиций, это, прежде всего, ЮАР, Нигерия, Кения, Гана, Египет и Танзания
«Наряду с перспективностью Африка является самым нестабильным регионом в мире. На континенте идут войны, хотя в целом, особенно в Западной Африке, напряженности стало меньше, а стабильности все больше, власти заинтересованы в добросовестных инвесторах. С моей точки зрения, сейчас для инвестиций в Африку сложились самые лучшие условия: оптимальное соотношение доходности, рисков и интересов инвесторов. Сюда еще не выстроилась очередь», — говорит инвестор Михаил Скигин. Его проекты работают в Европе, РФ, Китае и Африке.
Стартап-комьюнити Африки
«Оптимальным сценарием для выхода российского стартапа на рынок любой африканской страны является вовлечение в совместную разработку с местными участниками. Учитывая значительные требования к организации предприятия с иностранными инвестициями и минимальный уставной капитал $200 тыс., российским компаниям следует работать через местное агентство или структуру, представляющую много разных стартапов», — говорит Микаэл Горский.
Завести полезные контакты и найти потенциальных партнеров и представителей можно в одном из многочисленных сообществ:
- i-HQ Project — площадка в Ябе для взаимодействия стартапов, ученых, крупных компаний и правительства, которые разрабатывают проекты для цифровизации африканских городов. Ее поддерживают MainOne, Technovision и правительство Лагоса. В проекте i-HQ работают более 30 технологических компаний.
- Building Wakanda — В сентябре 2020 года CcHUB в партнерстве с GSMA Africa запустил панафриканскую платформу для сообщества IoT. Проект помогает находить информацию о существующих программах в отрасли и контакты людей, имеющих отношение к развитию экосистемы Интернета вещей в Африке. Сообщество поддерживает связи с комьюнити технических специалистов VentureBeat Community.
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VC4A — сообщество предпринимателей, создающих инновационный и масштабируемый бизнес, позволяет пользоваться возможностями VC4A Startup Academy, привлекать в Африке инвесторов, экспертов и сотрудников в свои проекты. Программа была разработана в рамках программы «Работа в прогрессе!», финансируемой Министерством иностранных дел Нидерландов в рамках инициативы LEAD (работа на местном уровне в Африке в целях развития региона).
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Diaspora community — сообщество, активно поддерживаемое технологическим центром СcHub, предназначено для тех, кто делает стартапы в сфере образования, финтеха и энергетики. Есть свои конкурсы, инструменты поддержки и связи с инвесторами. Изначально создавалось для африканской диаспоры, проживающей в Великобритании.
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Africa’s Talking — сообщество для разработчиков и стартаперов, которое занимается развитием экосистемы, поддерживающей технологическое предпринимательство, наравне с такими техническими сообществами Африки, как Forloop Africa, Andela Learning Community и Make-IT in Africa.
«Крупнейшим африканским сообществом, которое занимается развитием предпринимательства в регионе, может считаться Africa Association of Entrepreneurs. Эта организация оказывает базовую помощь африканским начинающим предпринимателям, проводит различные образовательные курсы и мастер-классы», — говорит Дмитрий Комиссаров.
Мероприятия и медиа
«Предпринимателям обязательно нужно погружаться в местную специфику. Многие народы оказались поделены между разными колониями, которые впоследствии стали государствами. Например, в той же Гвинее существуют четыре народа-клана, постоянно конкурирующие между собой. К счастью, конкуренция не переросла в открытое противостояние, но ее обязательно нужно иметь в виду, а, значит, без местных проводников из разных этнических групп не обойтись», — говорит инвестор Михаил Скигин.
Африканцы привыкли большинство вопросов решать в личном общении и с большим уважением относятся к предпринимателям, которые постоянно находятся на континенте и посещают главные деловые события.
В топ-15 главных технологических центров-городов Африки с большим количеством профильных бизнес-мероприятий входят:
- Лагос, Каир, Найроби, Йоханнесбург, Кейптаун, Найроби (от 20 до 40 хабов в каждом);
- Касабланка, Тунис, Аккра, Абуджа и Абиджан (около 15 в каждом);
- Дакар, Ломе, Бамако, Кампал и Дар-эс-Салам (около 10).
Большинство мероприятий для предпринимателей в этих городах устраивают инкубаторы, венчурные фонды и бизнес-сообщества.
«К наиболее известным африканским акселераторам относится сообщество Startup Maroc Booster, которое развивается и поддерживается по инициативе Европейского союза. В рамках этого коммьюнити в Марокко регулярно проходят публичные мероприятия Startup Summit, которые собирают предпринимателей, инвесторов и менторов из стран Европы и Африки», — говорит Дмитрий Комиссаров. Также стоит обратить внимание на Centrafrique Tech Hub в Банги, Mogadishu Tech Summit в Сомали и Kinshasa Digital Week в Конго.
Павел Фролов рекомендует посетить виртуальную конференцию EduTechAfrica, которая собирает представителей образовательного бизнеса из 36 африканских стран. Следить за мероприятиями в регионе удобно в календаре VC4A.
Для русскоязычных предпринимателей ключевым инструментом для поиска деловых контактов и заключения сделок стал саммит Россия-Африка
Первый экономический форум состоялся в Сочи осенью 2019 года, второй саммит пройдет в 2022 году. Свои деловые мероприятия периодически проводит союз предпринимателей Африканская деловая инициатива, учрежденный при поддержке Министерства иностранных дел РФ и африканского дипломатического корпуса.
Мероприятия для тех, кто заинтересован в рынке Эфиопии, устраивает компания Explore Ethiopia. В прошлом году организованный ею форум Россия-Эфиопия собрал множество участников со стороны бизнеса, правительства обеих стран и поддерживающие предпринимателей ассоциации. В программе был обзор эфиопской стартап-сцены, отчет о состоянии экономики, разбор наиболее выгодных отраслей для сотрудничества компаний из России и Эфиопии.
Чтобы быть в курсе новостей в регионе, Дмитрий Комиссаров советует наблюдать за новостными порталами ITNA, Connecting Africa и Africa.com. Также предпринимателям будет полезен ресурс онлайн-мероприятий в ЮАР Africa Tech, считает эксперт.
Тренды рынка и ключевые технологические отрасли
«Во внешнеторговом обороте России со странами Африки, который в 2019 году составил $16,8 млрд, ИТ пока занимает не столь значительную долю. Куда больше внимания уделяется оборудованию и транспортным средствам, а также продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью. Впрочем, Московская торгово-промышленная палата называет ИТ и системы коммуникаций одной из наиболее перспективных областей сотрудничества на африканском рынке», — говорит Павел Фролов.
Некоторые эксперты считают, что в Африке заинтересованы в аналогах российских систем госуслуг, программ по сбору налогов, облачных технологиях и платежных системах.
«По нашей оценке, для российского бизнеса в топ-5 наиболее привлекательных с коммерческой точки зрения африканских стран входят ЮАР, Мозамбик, Сенегал, Камерун и Нигерия. Именно здесь высокий процент проникновения интернета, наибольшее число пользователей смартфонов и компьютеров. Кроме того, правительства этих стран активно вкладываются в развитие ИТ-индустрии и технологий кибербезопасности, а также принимают участие в создании локальных дата-центров», — говорит Дмитрий Комиссаров.
Свои ЦОДы, по информации компании «МойОфис», на континенте есть только в ЮАР, Нигерии, Кении, Камеруне, Эфиопии, Танзании, Маврикии, Гане, Руанде, Намибии, Джибути, ЦАР.
Андрей Белозеров, сооснователь закрытого клуба частного венчурного капитала Digital Disrupt, объясняет, что большинство сервисов, созданных в Африке, изначально ориентированы прежде всего на мобильные телефоны, что надо учитывать иностранцам при выходе на этот рынок. Особенно популярны — мобильные кошельки: даже в простом кнопочном телефоне можно совершать любые финансовые операции.
По данным Partech, вложения в финтех-стартапы составляет 25% от общего объема финансирования, привлеченного в прошлом году.
«За ним следуют агротехнологии, логистика и мобильность, автономные технологии и технологии здравоохранения. Дальше стартапы в области электронной коммерции, медицинских технологий, логистики и энергетики», — говорит Софья Главина.
Благодаря развитию таких платформ, как кенийская M-PESA, Африка опередила другие регионы и стала одним из лидеров в области мобильных платежей. Широко известна мобильная платежная система Opay в Нигерии и ряд других проектов из финансовой сфере, например проект Konga.
«Финтех-рынок Африки привлекателен для зарубежных компаний: здесь есть куда расти. Мы работаем на рынке онлайн-микрокредитования, этот сегмент активно развивается в ЮАР, Замбии, Нигерии и Кении. В ближайшее время в этих странах случится бум финансовых технологий», — уверен Алексей Нефедов, директор финансовой компании Lime Credit Group. Холдинг работает в России, Мексике и ЮАР.
При всей привлекательности рынок МФО в Южной Африке очень капиталоемкий: для выхода на операционную прибыль в РФ компании, по словам Нефедова, потребовалось 8 месяцев, в ЮАР тот же путь занял почти 2,5 года. Онлайн-кредитование в ЮАР развивается очень необычно: многие компании со временем превращаются в полноценные маркетплейсы и, например, продают бытовую технику и электронику в рассрочку.
Еще одна интересная ниша для развития стартаповов — медицинские технологии, в том числе телемедицина. По данным Международной финансовой корпорации, рынок здравоохранения Африки объемом $21 млрд может удвоиться за десятилетие.
«До вспышки коронавируса африканцы обращались за медицинской помощью за границу, в такие страны, как Индия и Европа. Этот рост выездного медицинского туризма каждый год обходится африканцам в миллионы долларов ежегодно. По всему континенту все больше предпринимателей исследуют творческие альтернативы решению значительных проблем здравоохранения Африки. Их усилия не только преобразят индустрию здравоохранения континента, но и откроют миллионы рабочих мест», — говорит Софья Главина.
Ещё одна перспективная отрасль — переработка и управление отходами. В настоящее время континент производит около 70 млн тонн отходов в год и нуждается в реорганизации этой отрасли. Так, мусор для производства возобновляемой энергии и полезных материалов уже используют Wecyclers в Нигерии, Repurpose Schoolbag в Южной Африке и Yeli в Уганде.
По прогнозам ООН, к 2030 году объем агрорынка Африки составит $1 трлн. «Континент имеет огромный внутренний рынок, владеет 60% неиспользуемых пахотных земель в мире, имеет богатые трудовые ресурсы и благоприятный климат в большинстве районов. Тем не менее Африка ежегодно тратит на импорт продовольствия более $30 млрд, что, отчасти, связано с низким уровнем местного производства», — обозначает Софья Главина потенциал для проектов, развивающих агротехнологии.
Николай Плутагар, менеджер по продажам компании Storegator, отмечает, что в регионе активно развивается игорный бизнес в онлайне. «В топ-6 африканских стран по валовому игровому доходу (GGR) входят ЮАР, Марокко, Нигерия, Кения, Египет и Гана. Это хорошая возможность зайти на рынок на ранней стадии, прежде чем уровень конкуренции в iGambling сравняется с более развитыми рынками, такими как Европа», — говорит специалист.
Главные мифы об Африке
Михаил Ляпин выделил четыре главных мифа о Черном континенте, которые останавливают российских предпринимателей от выхода на новый рынок:
- Африка — это опасно для жизни. «Есть страны, в которых опасно появляться, например, в Сомали или нищих бывших французских колониях. Есть цивилизованные страны. У них нормальное, понятное, предсказуемое законодательство, более-менее нормальные органы безопасности, работающие суды. В таких странах можно жить и вести бизнес».
- Африка — это высокие риски для бизнеса. «Высокие риски — это работа на суперконкурентных рынках или на любом одном рынке. Курсы местных валют в ключевых 7-8 странах достаточно стабильны. В целом тут и достаточно стабильные политические режимы. Например нынешний президент бурно развивающейся Кении — это сын первого президента Кении, который был впервые избран ещё в 1964 году. Куда уж стабильнее. Вот почему западные инвесторы сейчас все чаще выбирают африканские проекты».
- Африка — это дёшево. «Есть расхожее мнение, что в Африке всё дёшево и за 300$ можно купить хоть целую деревню. Это давно не так. Качество местного образования очень низкое, специалистов крайне мало и они стоят очень дорого. Пример: адекватный диджитал-маркетолог в Москве стоит $2 тыс., а в Найроби — $4,5 тыс.. Также тут дорого жить экспатам. Например, в Кении разрешение на работу стоит $5 тыс. на два года, сносное жильё — около $1,5 тыс. в месяц и так далее. К тому же экспаты понимают свою ценность для работодателя и, как правило, едут в Африку только за повышенную зарплату в диапазоне от $5 тыс. до $25 тыс. в месяц, зачастую не брезгуя расширенным страховым пакетом и другими «плюшками». Считаю повышенные расходы в регионе честной платой за повышенную доходность в сравнении с бизнесом на развитых рынках. Доходность бизнесов тут в среднем кратно выше, выход на операционную окупаемость тоже наступает быстрее».
- Африка — это выжженная пустыня и бизнес на «кровавых алмазах». «Тут, конечно, не лучшие программисты мира, но это лишь еще одна причина для ИТ-компаний из СНГ стартовать в этом регионе. Компания Jumia, крупнейший e-commerce игрок региона, сейчас имеет капитализацию $3,7 млрд и активно растет».
Заключение
Африка с численностью населения в 1,35 млрд человек в ближайшие десять лет может обогнать Китай и Индию. По оценке McKinsey, к 2025 году в регионе будет 360 млн смартфонов и 240 млн компьютеров и ноутбуков, а цифровизация приведет к к увеличению ВВП на $140-320 млрд. Неудивительно, что такой большой — и еще не освоенный с технологической точки зрения — рынок начинает играть все более заметную роль на экономической арене.
Благодаря серьезному проникновению смартфонов и большому проценту молодого населения, африканский рынок становится удобной средой для запуска и развития технологических проектов. Большое количество разрозненных государств на разной стадии экономического развития затрудняет создание единой стартап-индустрии в регионе, однако не мешает эффективно функционировать отдельным технологическим хабам, с которыми готовы сотрудничать крупные международные компании.
Локализация зарубежных проектов в Африке осложняется большой языковой группой, коррупцией, специфическим менталитетом населения, однако потенциальные возможности для роста и отсутствие серьезной конкуренции с лихвой перекрывают возможные риски.
«В США или Европе я буду в самом конце очереди стартапов: в Лигу плюща не попадал, в McKinsey не трудился. А тут, в Кении, я первый парень на деревне. На деревне, где проживают 700 млн человек и через 15 лет будут жить 1,5 млрд, — говорит Михаил Ляпин, основатель агентства Exotic.vс. — Коротко о главном преимуществе Африки: слабая конкуренция при большом спросе, огромной популяции и высоком проникновении мобильного интернета».
Порог входа на растущий рынок небольшой, поэтому сейчас стартапы, крупные компании и инвесторы стремятся внести свой вклад в развитие Африки, чтобы откусить свой кусок пирога, который в будущем понадобится всем. В 22 веке регион имеет все шансы стать одним их экономическим центров планеты.
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Фото на обложке и в материале: Unsplash
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