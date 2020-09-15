Не только игры: как VR решает задачи промышленного бизнеса

Все больше российских компаний присматриваются к VR-технологиям для развития бизнеса. Если в игровой индустрии и ретейле уже можно перенимать опыт зарубежных коллег, то промышленному бизнесу пока сложно понять, как работать с новейшими технологиями. Инга Баранова, генеральный директор компании DS Group , рассказывает, как с помощью VR-оборудования решить задачи медицины и госсектора.

В последние несколько лет крупный и средний бизнес активно внедряет VR. Например, британский бренд одежды Topshop устанавливает во флагманских магазинах гарнитуру Oculus, чтобы покупатели могли посмотреть последние показы с Лондонской недели моды. Телеканал BT Sport запустил возможность просмотра финала Лиги чемпионов УЕФА в VR 360. Но VR-технологии чаще всего все равно связывают с играми и квестами.

Для игрового оборудования главное требование — легкость в использовании. Ему сегодня отвечают большинство производителей VR-очков: пользователь достает гарнитуру из коробки и сразу может ее подключить. Качество картинки тоже на уровне — достаточно реалистично, чтобы порубиться в квесте с друзьями.

Но для промышленных задач оборудование вроде Oculus или Google Cardboard не подходит.

В медицине от VR-очков требуется очень четкая картинка, чтобы, например, обучать студентов-хирургов.

Должно быть разрешение, равное человеческому глазу (60 пикселей на градус и более), два дисплея, датчик движения рук и пальцев, которые позволят воссоздать реалистичные условия операционного стола.

Необходима максимальная точность, погрешность допустима лишь в пределах одной десятой миллиметра. Пока единственный доступный вариант на мировом рынке — финский стартап Varjo, хотя и его достаточно сложно привезти в Россию. У нас к подобному дорогому оборудованию (средняя стоимость пары очков без доставки в Россию и таможенных сборов — $5 тыс.) пока относятся осторожно, но кейсы уже есть. Например, мы рискнули и уже получили первый фидбек.







Фармакология: сокращение затрат

К нам обратилась датская компания «Ново Нордиск», которая производит препараты для лечения диабета. Руководство российского подразделения испытывало трудности во время обучения персонала: допуск к производственным линиям строгий, может потребоваться около часа, чтобы пройти все этапы подготовки и дезинфекции и попасть внутрь, при этом запускать новых сотрудников группами невозможно. Мы предложили внедрить VR-технологии в процесс обучения.

Обычно срок внедрения подобного проекта в бизнес-процессы не превышает двух месяцев. В случае с этой компанией нужно было установить оборудование и перенести производственную линию, которую используют на предприятии, в виртуальную реальность. Этот процесс состоял из двух этапов — воспроизведение самого 3D-объекта в виртуальной реальности и его анимации.

Самая сложная часть — сделать так, чтобы в виртуальной реальности все кнопки работали как надо. Важна фотореалистичность: человеческий мозг должен обманываться и верить, что перед ним действительно стоит производственная линия.

Требования к графике и точности воспроизведения совсем другие, нежели в игровой индустрии VR.

Клиент, конечно, мог купить еще одну производственную линию специально под обучающие задачи и даже найти для нее место на производстве. Но этот вариант требовал существенных затрат: стоимость линии в пересчете на рубли — почти 1,3 млрд. VR-проект с софтом под ключ обошелся «Ново Нордиск» в 1,5 млн рублей.





Оборонный сегмент

В России все чаще внедрением VR-технологий интересуются авиаперевозчики и компании в оборонном сегменте. Сложность в том, что в госсекторе компании, которые имеют доступ к государственной тайне, не могут использовать оборудование с Bluetooth и Wi-FI, при этом VR-оборудование без маячков практически отсутствует на рынке.

Тут возникает конфликт с потребительским рынком — в мире тренд на беспроводные технологии. Компании, которые разрабатывают VR-устройства для B2C, всеми возможными способами минимизируют количество проводов. Но компании, которые нацелены на работу с бизнесом, удовлетворяют спрос госсектора на виртуальную реальность, предлагая, казалось бы, «несовременный» подход с большим количеством проводного оборудования.

С авиаперевозчиками другая история. Специфика их задач — таких как, например, создание симуляторов самолетов в VR, — в том, что в очках важен широкий угол зрения, сопоставимый с человеческим глазом. У большинства популярного оборудования он составляет 90-110 градусов, поэтому их нельзя использовать при тренировке пилотов.

Для проектов с необходимостью бокового зрения используются технологии VRgineers XTAL из Чехии: очки дают угол обзора 180 градусов. Это и позволяет использовать их для создания серьезных тренажеров в сфере авиации.







Как достичь максимума

VR-технологии в промышленном бизнесе уверенно развиваются. Эксперты говорят о том, что рынок VR-технологий в этом сегменте достигнет 4,4 млрд фунтов уже к 2023 году. Опыт наших зарубежных коллег показывает, что наибольшую эффективность получают предприятия, которые внедряют VR в процессы:

контроля производства и диагностики ошибок;

оптимизации деятельности и ресурсов;

дизайна и реконфигурации продуктов;

обучения людей использованию машинного оборудования и выполнения сложных задач на производстве;

управления и предоставления необходимой информацией на производстве.

Российский бизнес часто не решается на VR из-за того, что он кажется дорогим: один комплект оборудования может достигать 1,5 млн рублей. Но мы на своем опыте доказываем, что на самом деле технологии виртуальной реальности могут существенно сократить издержки на оборудование, которое само по себе дорогое и имеет ограниченный срок эксплуатации.





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