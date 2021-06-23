Заменит ли нейросеть копирайтеров?

Анна Загуменная, партнер бренд-бюро Sixth Sense по продвижению, поделилась подробностями экпертимерта и размышлениями о том, заменят ли в будущем нейросети специалистов.

Бренд-бюро Sixth Sense и агрегатор ИИ-решений Cleverbots провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что 50% специалистов сферы маркетинга не могут отличить текст нейросети от работы копирайтера.

Платформой проведения исследования стал специализированный телеграм-канал о маркетинге «Чувство инсайта» с аудиторией из сферы рекламы, PR, digital и т.д., а также привлекали новую аудиторию и людей, интересующихся ИИ.

В течение недели на канале вышло пять тематических постов с новостями, трендами и инсайтами в маркетинге. Два из них написал искусственный интеллект (GPT-3). Через неделю на канале провели опрос, чтобы выяснить у читателей, какие из вышедших текстов могли принадлежать ИИ, а какие — реальному копирайтеру.

Из 100 голосов ровно половина была отдана за неверные варианты текстов, даже с учетом того, что выбрать можно было один или несколько вариантов. ИИ-посты все же вышли в лидеры: их обнаружили, но отрыв оказался совсем небольшим. Так, например, материал нейросети о виртуальной одежде встал в ряды «человеческих» постов с 26% голосов, оторвавшись всего на 1% от текста про подкасты от копирайтера (25%).

Интересно, что аудитория голосовала за размышления ИИ, а не дайджесты и подборки, которые на рациональном уровне больше напоминают машинную структуру мышления. Но все же большинство людей пока не могут отличить профессиональный контент, написанный человеком, от текстов нейросети. Технологии явно продвинулись вперед, но все не так просто. Разберемся в выводах.

О нейросети-копирайтере

Искусственный интеллект, с помощью которого генерировали тексты для эксперимента, — GPT-3, третье поколение самой продвинутой языковой нейронной сети. Одним из ее основателей был Илон Маск, а сейчас эта система принадлежит Microsoft. Нейросеть обучена на основе содержания интернет-страниц и книг с объемом текстовых данных более 40Гб.

Организаторы опроса давали ИИ тезис или тему для размышлений и через несколько секунд получали несколько вариантов контента. GPT-3 способна изучать контекст и смысл текста и на основе полученных данных создавать его продолжение.

Нейросеть приводила интересные размышления и делала выводы, в итоге получился хороший и читабельный материал, не уступающий другим постам по содержанию. Но ИИ-текстам не хватило единой структуры и стройности изложения мысли.

В ходе эксперимента была смоделирована работа копирайтера и контент-мейкера для создания развлекательно-образовательного контента, но нейросеть можно использовать и для других задач. Например, инструменты на базе GPT-3 могут не только писать посты для соцсетей, но и составлять рекламные тексты или маркетинговые материалы для любых целей, продуктов и аудиторий.

Использовать нейросеть можно и для более креативных задач: например, для написания текстов в стилистике известного писателя или генерации его «новых» произведений. Практически во всех задачах, где необходима работа с текстом, нейросеть может либо сама произвести нужный контент, либо выступить источником вдохновения и помочь копирайтеру найти нестандартную идею. Адам Тураев, Strategy Director компании Cleverbots

Что в итоге

За последние годы стали все чаще появляться новые проекты с участием искусственного интеллекта в качества автора текстов. Вот нейросеть вставляет лицо Илона Маска в типичные инста-фотографии и учится на текстах блогеров, а вот игра предлагает угадать, кому принадлежит цитата: античному философу или ИИ. Нейросеть без труда овладела твиттер-аккаунтом и быстро набрала популярность, а другая в Telegram самостоятельно пишет гороскопы на основе рассказов Сорокина и Пелевина.

Но до буквальной замены специалистов нейросетями еще далеко. Как мы видим, ИИ пока все же легче выполнять развлекательную, а не исследовательскую функцию. Без участия человека эксперимент с опросом среди маркетологов было бы невозможно реализовать, ведь организаторы писали подводки и направляли нейросеть к нужному результату.

Но есть и плюсы при работе над текстами с ИИ:

Качество (орфография и пунктуация), очевидно, не уступает материалам, созданным копирайтерами. Разнообразие. С учетом объема информации, доступной нейросети, скорее всего, даже задав изначальную тему, можно узнать что-то новое и интересное и разнообразить свой материал.

Минус один, но существенный. Пока «логика», которой следует нейросеть, очевидно не способна приводить качественные аргументы в защиту определенной позиции. Она не может сравнивать, искать примеры. Скорее просто собирать размышления из разных источников и складывать их в единый поток контента.

На наш взгляд, уже сегодня применение нейросетей для создания текстов может увеличить объем и качество материала. Конечно, это текст определенной стилистики и большая доля требуемого контента все равно будет создаваться и перерабатываться копирайтерами и PR-специалистами.

Но при правильном подходе, границах работ и адаптированных процессах, искусственный интеллект уже может увеличить эффективность контента. И даже привнести в него немного нового.

В ближайшее время ИИ сможет взять часть творческих задач на себя, но будет выступать чаще источником вдохновения, чем самостоятельным художником.

Для тех, кто хотел бы протестировать инструмент искусственного интеллекта в работе, CTO Cleverbots Дмитрий Пухов рассказал о трех вариантах использования нейросети GPT-3:

1. OpenAI сделал пока закрытый бета-доступ к API, который можно получить, заполнив анкету на сайте.

Необходимо описать цели использования нейросети, информацию о компании и идеи, как можно использовать технологию, после чего все заявки попадают в лист ожидания. Компания не раскрывает критерии отбора, но в предисловии к анкете указывает, что готовы делиться доступом с «учеными и исследователями». Сроки рассмотрения заявки тоже индивидуальны для каждого случая.

Важно понимать, что это именно API, поэтому помимо везения с получением доступа потребуются навыки разработчика, чтобы прикрутить функционал к вашим приложениям.

2. На фоне популярности нейросети от OpenAI «Сбер» решил не отставать и обучил свои версии GPT-3 моделей.

В отличие от оригинальной нейросети, модели от «Сбера» можно скачать и использовать на своих локальных машинах или развернуть на серверах, что, несомненно, большой плюс. Кроме того, скорее всего, российский банк провел гораздо более кропотливую работу по сбору русскоязычного датасета. Но российская разработка все еще уступает оригинальной модели.

3. CopyAI — полноценный сервис, в ядре которого нейросеть GPT-3.

В течение семи дней можно безлимитно и бесплатно тестировать сервис и генерировать тексты для разных задач бизнеса. Сервис устроен максимально просто и удобно: пользователь выбирает формат текста (а нейросеть сможет сгенерировать хоть заголовок к видео, хоть пресс-релиз), затем задает в поле ключевые слова или тему.

За 30 секунд сервис создаст несколько вариантов текста, а после доработает понравившийся до уровня, когда он будет практически неотличим от написанного человеком.