Как гарантированно защитить свой Telegram-аккаунт от «угона» с помощью NFT

Так напали и сообщество SMMplanner — их команде срочно пришлось находить способ защитить свои ресурсы. О том, как в этом им помог NFT, рассказал Артем Емельянов, digital-специалист компании.

У мошенников появилась новая схема кражи юзернеймов: они накручивают каналу сотни ботов, чтобы владелец запаниковал и закрыл канал. Когда он закрывается, владелец теряет уникальное имя, и его тут же забирают мошенники.

Один из способов решения проблемы — возможность сделать свой юзернейм объектом коллекционирования в виде NFT-токена на платформе Fragment.

Владелец аккаунта выставляет свой никнейм на аукцион и сам же его приобретает. При этом после выкупа юзернейма деньги возвращаются его продавцу – за вычетом комиссии в 5 TON 1 TON =166.59 рублей по курсу на 03.02.23.

Способ позволяет закрепить за собой юзернейм. И если пользователь пожелает отвязать его от канала или чата, юзернейм останется его цифровым активом, а не станет общедоступным, как в случае, если он не выкуплен.

В октябре 2022 юзернеймы стали объектом купли-продажи на специальном аукционе. С помощью сервиса Fragment пользователи могут конвертировать свои никнеймы в NFT и продавать их на аукционе (при этом сервис получает комиссию в 5% от победившей ставки.

Но кроме кражи юзернеймов пользователи страдают и от разного рода фишинговых схем, когда злоумышленники перехватывают учетные записи пользователей и полностью присваивают каналы. Чтобы защитить не только имя, но и сам канал, я рекомендую привязать к аккаунту NFT-номер.

На Fragment есть два товара:

юзернеймы,

номера. NFT-номер — виртуальный номер, который начинается на +8888.

В идеале нужно купить такой NFT-номер на том же сайте, на него создать учетку и передать туда канал.

Если вдруг я теряю телефон или у меня угоняют учетку:

я авторизуюсь на Fragment, получаю код подтверждения на NFT-номер, добавляю свою новую учетку, чтобы админить, и живу дальше.

Получается, что ты хранишь канал и юзернейм независимо от учетной записи, с которой сидишь.

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Сейчас минимальная стоимость NFT-номера на аукционе Fragment составила 2 TON. Таким образом, более или менее надежно «приватизировать» свой аккаунт можно от 7 TON от 1165.92 рублей.

В эту сумму войдет:

комиссия за проведение аукциона с собственным юзернеймом 5 TON,

минимальная стоимость NFT-номера 2 TON.

Алгоритм «приватизации» юзернейма. Как имя в Telegram может стать цифровым активом?

Заходим на официальный маркетплейс, авторизуемся через свой Telegram аккаунт и подключаем кошелек TON (в нашем случае это «Tonkeeper»).

Затем переходим в раздел «My Usernames»:

Выбираем нужный юзернейм, который хотим сделать объектом коллекционирования в виде NFT-токена.

В ваш профиль в Telegram придет уведомление от официального бота @fragment с просьбой подтвердить выставление на аукцион выбранного домена.

Если все верно, нажимаем «Подтвердить аукцион». Подтверждаем кодом двухфакторной аутентификации.

Далее бот сообщает, что заявка подтверждена, и мы возвращаемся на сайт Fragment.

Там нужно указать, за сколько TON вы хотите выставить юзернейм на аукцион.

Минимальная стоимость 10 TON, ставим 10, жмем «Create Auction».

Аукцион создан, и теперь его нужно запустить, сделав первую ставку. Жмем «Place bid and start auction».

После того, как вы подтвердили свою ставку, Fragment заморозит средства на вашем кошельке до окончания аукциона (а это семь дней на каждую ставку) или пока кто-то не сделает ставку выше.

Если все прошло по плану и никто не перебил вашу ставку или ваша ставка победила, то спустя семь дней вам придет уведомление от бота @fragment, что торги завершены, а в кошельке появится транзакция в виде NFT-токена.

Поздравляем! Теперь ваш юзернейм в Telegram никто не сможет занять.

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Давайте посмотрим сравнение обычного юзернейма и NFT-токен юзернейма.

Мы создали тестовый канал и присвоили ему юзернейм @teststerf

Теперь идем в настройки и закрываем канал. Telegram предупреждает, что как только канал станет закрытым, юзернейм будет доступен всем пользователям, и кто-то сможет его занять. Соглашаемся.

Создаем второй тестовый канал и пробуем указать никнейм из первого тестового канала @teststerf, чтобы проверить его на доступность. И правда, мы можем занять его (а значит, и кто-то другой тоже).

А теперь мы закрыли канал, к которому был привязан NFT-токен юзернейм и пробуем занять его адрес @adikadikov.

Мы точно уверены, что в данный момент юзернейм не привязан ни к одному каналу/чату/учетной записи. Но при попытке занять его Telegram выдает ошибку «Некорректное имя пользователя».

Так, даже после закрытия канала или смены короткого адреса ваш юзернейм не становится доступным для всех пользователей и все еще принадлежит только вам.

На сегодня это самый надежный способ защиты ваших коротких адресов при подобных атаках.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / U-STUDIOGRAPHY DD59