Инновации на базе open source

Как сделать так, чтобы сто миллионов людей одновременно увидели сто миллионов машин и их местонахождение? Сегодня благодаря технологиям открытого кода решить эту задачу может практически любая компания. Open Source разрабатывается ежедневно инженерами по всему миру.О том, как работает open source и какие возможности открытый код открывает перед бизнесом, расскажет Алекс Фридланд, российско-американский предприниматель и технологический инвестор, сооснователь Mirantis и Ventra, основатель сервиса Ventra Go.
В чем преимущества открытого кода перед проприетарными технологиями?
До 2010 года open source был своеобразным Робин Гудом среди технологий: он брал дорогие решения и делал их дешевле и доступнее. Но как только из открытого кода начали рождаться совершенно новые идеи, open source стал локомотивом инноваций.
Именно там появился проект Hadoop для анализа больших данных, система Kafka и фреймворк Spark для анализа в реальном времени, специальные базы для работы с неструктурированными данными типа MongoDB и другие.
Сегодня open source — это множество репозиториев, где хранится код, который был доведен до ума миллионами людей.
Это различные технологии, которые помогают развивать продукт и делать его удобнее и функциональнее. Любой человек может взять открытый код и использовать его. Но для того, чтобы грамотно встроить технологию в своё решение, нужно понимать, как она работает.
Рассмотрим на примере Docker и Kubernetes. Kubernetes — это технология, необходимая для упаковки частей приложения, а Docker — для структуризации процесса разработки и доставки.
Допустим, компания пишет приложение, которое состоит из компонентов. Если этот компонент поместить в контейнер под названием Docker, то Kubernetes может распределить его куда угодно или масштабировать.
Говоря простым языком, Docker — это грузовой контейнер, а Kubernetes — это DHL, который занимается доставкой содержимого этого контейнера.
Таким образом, это готовая открытая технология, позволяющая неограниченно и эффективно масштабировать любые приложения.
Много, дешево и одинаково
Компания, которая хочет быстро масштабироваться и развиваться, должна научиться использовать инновации из открытых библиотек. Для многих open source — наиболее эффективный способ решения целого ряда технологических проблем, который дает возможность развивать функциональность любых сервисов.
С другой стороны, открытый код за счет использования готовых инновационных решений позволяет значительно экономить ресурсы и время.
Прекрасной иллюстрацией победы open source над привычными технологиями стал Мукеш Амбани, владелец крупнейшей телекоммуникационной компании в Индии, Reliance Industries. На сегодня это один из глобальных операторов с около 400 миллионами подписчиков, а его владелец — самый богатый человек Азии.
В 2014 году Мукеш Амбани, владелец семейного телекоммуникационного бизнеса, находившегося на грани банкротства, которым руководил младший брат, захотел сделать хороший интернет в Индии доступным каждому. Он вложил в компанию Reliance $33 млн и решил изменить мир.
Средний чек на этом рынке был около $30, поэтому население Индии не могло позволить себе покупать продукты телекома. Для того, чтобы обеспечить всё население страны интернетом и сохранить рентабельность бизнеса, нужно было опустить чек до $4 в месяц.
Мукеш Амбани решил разрушить всю инфраструктуру и построить её с нуля на базе частного облака, которое работает по технологиям open source. Это сделало производство значительно проще и дешевле.
В итоге рынок телекоммуникаций в Индии возродился, сегодня компания привлекает инвестиции со стороны Facebook и крупных американских фондов и в дальнейших планах Мукеша Амбани покорить всю Азию.
А что в России?
В нашей стране большие компании никогда не были технологически инновационными.
Закрытый рынок и зачастую низкий уровень конкуренции — основные причины неспособности и нежелания крупных коммерческих организаций использовать технологии open source.
Когда у тебя нет серьезной конкуренции и необходимости выживать, проще идти по проверенному пути. Есть такая старая поговорка, отражающая настроение крупного корпоративного сектора в России: «Nobody gets fired for buying IBM», что переводится как «Никто еще не был уволен за то, что купил у IBM».
Построение собственной технологической инфраструктуры на базе open source — задача, с которой успешно справляются инновационные компании, например, «Яндекс» и Mail.Ru.
Они могут позволить себе использовать открытый код непосредственно из коммьюнити и с помощью собственных инженеров внедрять сторонние технологии и обеспечивать постоянную поддержку.
Но зачем условной частной нефтегазовой компании или оператору сотовой связи нанимать огромное количество инженеров, чтобы встраивать и поддерживать какую-то технологию?
Проще обратиться к известным вендорам, которые обеспечат компанию техподдержкой, будут контролировать выходы всех новых версий и отвечать за бесперебойную работу.
А кто тогда пользуется открытым кодом у нас? Государственный сектор. Причина — нестабильная внешняя политика. Госкомпании не могут быть уверенными в постоянном доступе к ключевым технологиям и поставкам от вендоров.
Использовать open source технологии для них — мудрое решение по сохранению информационной безопасности и независимости.
Вполне вероятно, что завтра в результате очередных санкций поставки от официальных вендоров, например, HP, IBM, VMware и Red Hat, будут прекращены и наши ключевые государственные компании должны будут выживать благодаря собственным силам.
Вкладываться заранее в развитие инфраструктуры внутри страны — это гарантия безопасности.
Ведь чтобы построить операционную систему с нуля, необходимо десять лет и десять тысяч инженеров. Такой объем работы и средств могут позволить себе лишь гиганты, например, Microsoft, у которого есть свой Windows. Но чтобы взять Linux из открытого доступа, упаковать его и отладить, достаточно иметь сто инженеров и год.
Поэтому логично взять технологию из открытого доступа, внедрить, назвать её Runix и иметь решение, которое будет работать независимо от любых внешних изменений.
Да, сегодня Россия пока не конкурирует по инновациям с Америкой и Китаем, но мы можем использовать с умом технологии, которые есть в open source, и на их базе строить свои работающие и современные решения.
5 причин, почему стоит начать использовать открытый код для вашего бизнеса
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Безопасность
Поскольку OSS — это коллективная работа, это означает, что код проверяется более тщательно, чем это обычно принято в рамках одной компании.
Написанные решения постоянно пересматриваются и улучшаются, что приводит к тому, что многие ошибки, которые в обычном варианте мог пропустить оригинальный инженер, исправляются на раннем этапе целым сообществом.
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Доступность
Персонал — это крупные расходы для любой организации, особенно для небольших бизнесов.
Чтобы получить код, разработанный в соответствии с высочайшими стандартами с нуля, потребуется очень много рабочего времени и человеческих ресурсов. Используя открытый код, компании могут сэкономить время, деньги и много головной боли.
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Персонализация
Открытый код — это гибкая инфраструктура. После внедрения его в свою систему, дальше вы можете добавлять, исправлять и изменять составляющие любым способом в соответствии со своими потребностями.
Таким образом, вы получаете именно то решение, которое необходимо на данном этапе вашему бизнесу.
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Скорость
Когда определенное число разработчиков создают проприетарное программное обеспечение, они вынуждены ограничивать себя очень многими вещами: бюджетом, функциями, временем.
В случае с открытым исходным кодом, ПО нацелено на отличное качество здесь и сейчас, но даже после выпуска оно быстро обновляется и расширяется с помощью многочисленных плагинов и модулей, которые создаются, исходя из нужд пользователей.
Это быстро меняющаяся и развивающаяся среда, которая поможет вашему бизнесу быть всегда на волне инноваций.
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Удобство
- У вас есть небольшая техническая проблема, которую можно решить, добавив определенный модуль в вашу программную систему. Вы можете потратить 10 часов, чтобы написать его с нуля, или 10 минут, чтобы загрузить, протестировать и настроить инструмент с открытым исходным кодом.
- Вам необходимо выбрать новое программное обеспечение для нового проекта. Вы должны не только проверить, обладает ли каждый вариант требуемой функциональностью, но также быть уверенным, что руководство одобрит это решение и будет готово заплатить за него. Решение этих вопросов может занять недели, если не месяцы. В случае с открытым исходным кодом определиться будет в разы проще, потому что вы не зависите от бюджета и можете начать тестирование своих гипотез максимально быстро.
- Вы хотите использовать определенный инструмент для решения конкретной проблемы, но не знаете, как лучше это сделать. В случае open source, вы можете либо прочитать документацию, которая часто очень подробно описана, либо спросить совета у сообщества разработчиков и быть уверенным, что получите быстрый ответ. С проприетарным программным обеспечением у вас могут возникнуть проблемы на любом этапе: начиная от поиска документации, заканчивая общением с поддержкой.
Фото на обложке: Roman Samborskyi/Shutterstock
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