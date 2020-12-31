Инновации на базе open source

О том, как работает open source и какие возможности открытый код открывает перед бизнесом, расскажет Алекс Фридланд, российско-американский предприниматель и технологический инвестор, сооснователь Mirantis и Ventra, основатель сервиса Ventra Go.

Как сделать так, чтобы сто миллионов людей одновременно увидели сто миллионов машин и их местонахождение? Сегодня благодаря технологиям открытого кода решить эту задачу может практически любая компания. Open Source разрабатывается ежедневно инженерами по всему миру.

В чем преимущества открытого кода перед проприетарными технологиями?

До 2010 года open source был своеобразным Робин Гудом среди технологий: он брал дорогие решения и делал их дешевле и доступнее. Но как только из открытого кода начали рождаться совершенно новые идеи, open source стал локомотивом инноваций.

Именно там появился проект Hadoop для анализа больших данных, система Kafka и фреймворк Spark для анализа в реальном времени, специальные базы для работы с неструктурированными данными типа MongoDB и другие.

Сегодня open source — это множество репозиториев, где хранится код, который был доведен до ума миллионами людей.

Это различные технологии, которые помогают развивать продукт и делать его удобнее и функциональнее. Любой человек может взять открытый код и использовать его. Но для того, чтобы грамотно встроить технологию в своё решение, нужно понимать, как она работает.

Рассмотрим на примере Docker и Kubernetes. Kubernetes — это технология, необходимая для упаковки частей приложения, а Docker — для структуризации процесса разработки и доставки.

Допустим, компания пишет приложение, которое состоит из компонентов. Если этот компонент поместить в контейнер под названием Docker, то Kubernetes может распределить его куда угодно или масштабировать.

Говоря простым языком, Docker — это грузовой контейнер, а Kubernetes — это DHL, который занимается доставкой содержимого этого контейнера.

Таким образом, это готовая открытая технология, позволяющая неограниченно и эффективно масштабировать любые приложения.

Много, дешево и одинаково

Компания, которая хочет быстро масштабироваться и развиваться, должна научиться использовать инновации из открытых библиотек. Для многих open source — наиболее эффективный способ решения целого ряда технологических проблем, который дает возможность развивать функциональность любых сервисов.

С другой стороны, открытый код за счет использования готовых инновационных решений позволяет значительно экономить ресурсы и время.

Прекрасной иллюстрацией победы open source над привычными технологиями стал Мукеш Амбани, владелец крупнейшей телекоммуникационной компании в Индии, Reliance Industries. На сегодня это один из глобальных операторов с около 400 миллионами подписчиков, а его владелец — самый богатый человек Азии.

В 2014 году Мукеш Амбани, владелец семейного телекоммуникационного бизнеса, находившегося на грани банкротства, которым руководил младший брат, захотел сделать хороший интернет в Индии доступным каждому. Он вложил в компанию Reliance $33 млн и решил изменить мир.

Средний чек на этом рынке был около $30, поэтому население Индии не могло позволить себе покупать продукты телекома. Для того, чтобы обеспечить всё население страны интернетом и сохранить рентабельность бизнеса, нужно было опустить чек до $4 в месяц.

Мукеш Амбани решил разрушить всю инфраструктуру и построить её с нуля на базе частного облака, которое работает по технологиям open source. Это сделало производство значительно проще и дешевле.

В итоге рынок телекоммуникаций в Индии возродился, сегодня компания привлекает инвестиции со стороны Facebook и крупных американских фондов и в дальнейших планах Мукеша Амбани покорить всю Азию.

А что в России?

В нашей стране большие компании никогда не были технологически инновационными.

Закрытый рынок и зачастую низкий уровень конкуренции — основные причины неспособности и нежелания крупных коммерческих организаций использовать технологии open source.

Когда у тебя нет серьезной конкуренции и необходимости выживать, проще идти по проверенному пути. Есть такая старая поговорка, отражающая настроение крупного корпоративного сектора в России: «‎Nobody gets fired for buying IBM»‎, что переводится как «‎Никто еще не был уволен за то, что купил у IBM»‎.

Построение собственной технологической инфраструктуры на базе open source — задача, с которой успешно справляются инновационные компании, например, «Яндекс» и Mail.Ru.

Они могут позволить себе использовать открытый код непосредственно из коммьюнити и с помощью собственных инженеров внедрять сторонние технологии и обеспечивать постоянную поддержку.

Но зачем условной частной нефтегазовой компании или оператору сотовой связи нанимать огромное количество инженеров, чтобы встраивать и поддерживать какую-то технологию?

Проще обратиться к известным вендорам, которые обеспечат компанию техподдержкой, будут контролировать выходы всех новых версий и отвечать за бесперебойную работу.

А кто тогда пользуется открытым кодом у нас? Государственный сектор. Причина — нестабильная внешняя политика. Госкомпании не могут быть уверенными в постоянном доступе к ключевым технологиям и поставкам от вендоров.

Использовать open source технологии для них — мудрое решение по сохранению информационной безопасности и независимости.

Вполне вероятно, что завтра в результате очередных санкций поставки от официальных вендоров, например, HP, IBM, VMware и Red Hat, будут прекращены и наши ключевые государственные компании должны будут выживать благодаря собственным силам.

Вкладываться заранее в развитие инфраструктуры внутри страны — это гарантия безопасности.

Ведь чтобы построить операционную систему с нуля, необходимо десять лет и десять тысяч инженеров. Такой объем работы и средств могут позволить себе лишь гиганты, например, Microsoft, у которого есть свой Windows. Но чтобы взять Linux из открытого доступа, упаковать его и отладить, достаточно иметь сто инженеров и год.

Поэтому логично взять технологию из открытого доступа, внедрить, назвать её Runix и иметь решение, которое будет работать независимо от любых внешних изменений.

Да, сегодня Россия пока не конкурирует по инновациям с Америкой и Китаем, но мы можем использовать с умом технологии, которые есть в open source, и на их базе строить свои работающие и современные решения.

5 причин, почему стоит начать использовать открытый код для вашего бизнеса

Безопасность

Поскольку OSS — это коллективная работа, это означает, что код проверяется более тщательно, чем это обычно принято в рамках одной компании.

Написанные решения постоянно пересматриваются и улучшаются, что приводит к тому, что многие ошибки, которые в обычном варианте мог пропустить оригинальный инженер, исправляются на раннем этапе целым сообществом.

Доступность

Персонал — это крупные расходы для любой организации, особенно для небольших бизнесов.

Чтобы получить код, разработанный в соответствии с высочайшими стандартами с нуля, потребуется очень много рабочего времени и человеческих ресурсов. Используя открытый код, компании могут сэкономить время, деньги и много головной боли.

Персонализация

Открытый код — это гибкая инфраструктура. После внедрения его в свою систему, дальше вы можете добавлять, исправлять и изменять составляющие любым способом в соответствии со своими потребностями.

Таким образом, вы получаете именно то решение, которое необходимо на данном этапе вашему бизнесу.

Скорость

Когда определенное число разработчиков создают проприетарное программное обеспечение, они вынуждены ограничивать себя очень многими вещами: бюджетом, функциями, временем.

В случае с открытым исходным кодом, ПО нацелено на отличное качество здесь и сейчас, но даже после выпуска оно быстро обновляется и расширяется с помощью многочисленных плагинов и модулей, которые создаются, исходя из нужд пользователей.

Это быстро меняющаяся и развивающаяся среда, которая поможет вашему бизнесу быть всегда на волне инноваций.

Удобство

У вас есть небольшая техническая проблема, которую можно решить, добавив определенный модуль в вашу программную систему. Вы можете потратить 10 часов, чтобы написать его с нуля, или 10 минут, чтобы загрузить, протестировать и настроить инструмент с открытым исходным кодом. Вам необходимо выбрать новое программное обеспечение для нового проекта. Вы должны не только проверить, обладает ли каждый вариант требуемой функциональностью, но также быть уверенным, что руководство одобрит это решение и будет готово заплатить за него. Решение этих вопросов может занять недели, если не месяцы. В случае с открытым исходным кодом определиться будет в разы проще, потому что вы не зависите от бюджета и можете начать тестирование своих гипотез максимально быстро. Вы хотите использовать определенный инструмент для решения конкретной проблемы, но не знаете, как лучше это сделать. В случае open source, вы можете либо прочитать документацию, которая часто очень подробно описана, либо спросить совета у сообщества разработчиков и быть уверенным, что получите быстрый ответ. С проприетарным программным обеспечением у вас могут возникнуть проблемы на любом этапе: начиная от поиска документации, заканчивая общением с поддержкой.

Фото на обложке: Roman Samborskyi/Shutterstock