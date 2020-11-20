Product University запускает курс по созданию продуктов без кода

Евгения Хрисанфова
26 ноября стартует курс, посвященный no-code-инструментам для создания IT-продуктов. Студенты создадут пять собственных проектов, поработают с экспертами и пообщаются с однокурсниками. Занятия пройдут в онлайн-формате.
Product University запускает курс по созданию продуктов без кодаЕвгения Хрисанфова
Курс длится 15 дней и завершится 11 декабря. В программе — 6 модулей, посвященных следующим темам:
- введение в разработку продуктов без кода;
- создание интернет-магазина;
- возможности Tilda;
- чат-боты;
- мобильное приложение;
- система расписаний.
Учащиеся изучат такие инструменты, как Tilda, Airtable, Zapier, Integromat, Albato и другие.
Подробности и стоимость — на сайте онлайн-курса.
Фото на обложке: jivacore / Shutterstock
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