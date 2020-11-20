26 ноября стартует курс, посвященный no-code-инструментам для создания IT-продуктов. Студенты создадут пять собственных проектов, поработают с экспертами и пообщаются с однокурсниками. Занятия пройдут в онлайн-формате.

Product University запускает курс по созданию продуктов без кода