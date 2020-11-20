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Product University запускает курс по созданию продуктов без кода

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

26 ноября стартует курс, посвященный no-code-инструментам для создания IT-продуктов. Студенты создадут пять собственных проектов, поработают с экспертами и пообщаются с однокурсниками. Занятия пройдут в онлайн-формате.

Product University запускает курс по созданию продуктов без кода

Курс длится 15 дней и завершится 11 декабря. В программе — 6 модулей, посвященных следующим темам:

  • введение в разработку продуктов без кода;
  • создание интернет-магазина;
  • возможности Tilda;
  • чат-боты;
  • мобильное приложение;
  • система расписаний.

Учащиеся изучат такие инструменты, как Tilda, Airtable, Zapier, Integromat, Albato и другие.

Подробности и стоимость — на сайте онлайн-курса.

Фото на обложке: jivacore / Shutterstock

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