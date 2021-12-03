Кто сможет закупать отечественный софт за полцены? Инструкция

Проект — не только полезный, но и очень своевременный. Он позволит предпринимателям сократить свои издержки на приобретение софта. Администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных технологий. В ноябре он определил первых 50 участников программы. Аскар Рахимбердиев, СЕО облачного сервиса «МойСклад», эксперт в области малого и среднего предпринимательства, рассказал, как работает проект и как можно стать его участником.

Новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса, предложенный Министерством цифрового развития, запустило правительство РФ. Предприниматели смогут покупать российское облачное программное обеспечение за 50% стоимости. Субсидии будут предоставляться напрямую разработчикам ПО, те в свою очередь предоставляют скидку покупателям.

Как это работает?

Российским считается программное обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Купить программное обеспечение за 50% стоимости может любое предприятие, входящее в реестр субъектов МСП.

Требования к организациям самые простые: численность работников — до 250 человек, выручка за предыдущий год — до 2 млрд рублей. Никаких особенных документов и предоставления дополнительных сведений для получения скидки не требуется.

Пожалуй, это самый удобный для малого бизнеса механизм поддержки. И, на мой взгляд, вполне реальный. Малый бизнес не обладает сверхприбылью, поэтому экономия в 20-50 тыс рублей для него ощутима. При этом схема прозрачная — ни дополнительного контроля над бизнесом, ни излишней бюрократии.

Единственная оговорка — программное обеспечение должно быть облачным, а не коробочным.

Эта мера способна подстегнуть рынок отечественного облачного ПО. Мы ожидаем, что продажи новых аккаунтов вырастут в среднем на 15%, а выручка за счет увеличения доли годовых подписок — на 25%.

Государство выступило лучшим катализатором развития рынка облачных решений, внедрив обязательное использование онлайн-касс, электронных чеков и маркировки. Фактически российские предприниматели теперь массово пользуются государственным облаком. Субсидия открывает малому бизнесу технологии, которые раньше могли себе позволить только крупные корпорации.

Программное обеспечение дает малому бизнесу возможность использовать продвинутые технологические решения с наименьшими издержками. Раньше их необходимо было обслуживать, содержать в штате специалистов. Например, умирает профессия «системный администратор»: компьютеры и софт стали проще в обслуживании.

Коробочные программы требуют поддержки специалиста, который будет их обновлять и настраивать. С облачными решениями софт становится похож на пачку спагетти: купил и сварил по инструкции от изготовителя.

Предприниматели тоже это понимают и пользуются услугами производителей облачного ПО: согласно данным Федеральной налоговой службы, в 2020 году 25 крупнейших SaaS-компаний в России выросли на 26% (могли бы и больше, если бы не пандемия). Около 1500 новых клиентов подключаются к нам каждый месяц. Чаще это только что созданные бизнесы, которые хотят сразу автоматизироваться.

Как получить скидку? Инструкция по применению

Проверьте, есть ли ваша организация или ИП в реестре СМСП ФНС России.

Кроме того, проверьте, входит ли поставщик ПО в список участников программы субсидирования.

Отправьте в адрес техподдержки разработчика ПО заявку на подключение по субсидии, указав ИНН вашего юрлица или ИП, а также интересующий тариф. После проверки, если все условия окажутся соблюдены, вы сможете приобрести годовую подписку без дополнительных опций со скидкой в 50%.

Если же выбранный тариф содержит дополнительные опции, то вам будет выставлено два счета: 1) на годовую оплату тарифа со скидкой 50% без опций, 2) отдельно за опции — со скидкой 15% (стандартная скидка при оплате на год).

Оплатите счет строго банковским переводом с расчетного счета того юрлица или ИП, ИНН которого вы указали в заявке. В назначении платежа укажите номер счета, название тарифа, а также срок, за который платите — 12 месяцев.

Важно! Сделать это необходимо строго до 31 декабря 2021 года , по эту дату действует предложение. О сроках проведения акции в 2022 и последующих годах будет сообщаться дополнительно.

, по эту дату действует предложение. О сроках проведения акции в 2022 и последующих годах будет сообщаться дополнительно. Если вашей компании пока еще нет в реестре СМСП, подайте заявку. Данные в реестре обновляются 10-го числа каждого месяца. Даже если в текущем году вы уже не успеете, акция будет действовать и в другие периоды до 2024 года.

Что стоит за господдержкой отечественной отрасли IT

Программа субсидируемого ПО для малого и среднего бизнеса разработана до 2024 года. Предусмотрено выделение 7 млрд рублей, из которых 1 млрд может быть потрачен уже в этом году. В следующие годы Минцифры планирует выделить на эти цели еще по 2 млрд рублей на каждый год.

Государство планирует довести долю IT-сектора в ВВП страны до 2%. Сейчас этот показатель составляет менее 1%, для сравнения — в странах Западной Европы он в три раза выше.

Сначала российским разработчикам дали преимущество на госзакупках. В июле 2020 года власти осуществили так называемый налоговый маневр — снизили налог на прибыль для IT-компаний с 20 до 3% и уменьшили тарифы страховых взносов с 14 до 7,6%. Отечественных разработчиков софта также освободили от уплаты НДС.

А теперь такой стимул для развития как софт за 50% стоимости. Разработчики смогут инвестировать в создание новых цифровых продуктов и повышение качества сервиса. Думаю, это хорошо и правильно.

Уверен, что план в 7 млрд рублей будет выполнен гораздо раньше 2024 года. В таком случае Министерство цифрового развития и фонд развития информационных технологий будут рассматривать возможные варианты продления программы.

Барьеры и перспективы для облачного ПО

Сегодня, по нашим оценкам, уровень проникновения бизнес-SaaS в России близок к 20%. Но не для всех предпринимателей польза технологий очевидна.

Со временем в малом и среднем бизнесе облачное ПО захватит абсолютно все компании. В крупном бизнесе такого не произойдет: корпорациям чаще нужны кастомизированные решения, созданные специально для их процессов.

Совсем скоро облачные решения придут на производства. В России много мелких «отверточных» предприятий, для которых почти не существует хороших недорогих решений. В этом смысле в бизнес-среде есть провал: микропроизводители пользуются тетрадками и таблицами Excel, самые крупные — ERP-системами, стоимость которых начинается от нескольких миллионов рублей. В яму между ними могут зайти SaaS-платформы.

Три основных барьера для активного внедрению SaaS в России: непонимание пользы сервисов, ограниченность бюджета малых предприятий и относительная сложность внедрения технологий. Они тесно связаны между собой.

Сегодня на рынке большой выбор доступных по цене облачных сервисов с подписной моделью оплаты и бесплатным тестовым периодом.

Вот какие направления развития этих компаний будут расти:

Программы лояльности

Сервисы помогают создавать их. Многие уже понимают, что удержать клиента не менее важно, чем привлечь. Но пока их используют около 10% предпринимателей.

Аналитика продаж

Не все малые предприниматели знают, какие факторы влияют на размер среднего чека или маржи. Базовый уровень анализа продаж доступен в личном кабинете онлайн-кассы или оператора фискальных данных (ОФД).

Там можно посмотреть выручку одной торговой точки, средний чек, количество чеков, маржу и т.д. Но есть и более сложные инструменты, которые позволяют прогнозировать спрос на товары на неделю и даже дают рекомендации по топ-10 товарам в конкретном сегменте.

Автоматизация закупок

До 95% оптового рынка для ретейла и сферы услуг — это офлайн-продажи, закупка на оптовых рынках, через торговых представителей. Одна точка может заказывать товар у 25-30 представителей. Альтернатива этой схеме — b2b-маркетплейсы, которые позволяют закупать товары в одном месте онлайн, экономя деньги и время.

Фото на обложке: Shutterstock / whiteMocca