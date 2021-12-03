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Кто сможет закупать отечественный софт за полцены? Инструкция

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Аскар Рахимбердиев
Аскар Рахимбердиев

СЕО облачного сервиса «МойСклад»

Алина Алещенко

Новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса, предложенный Министерством цифрового развития, запустило правительство РФ. Предприниматели смогут покупать российское облачное программное обеспечение за 50% стоимости. Субсидии будут предоставляться напрямую разработчикам ПО, те в свою очередь предоставляют скидку покупателям.

Проект — не только полезный, но и очень своевременный. Он позволит предпринимателям сократить свои издержки на приобретение софта. Администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных технологий. В ноябре он определил первых 50 участников программы. Аскар Рахимбердиев, СЕО облачного сервиса «МойСклад», эксперт в области малого и среднего предпринимательства, рассказал, как работает проект и как можно стать его участником.

Кто сможет закупать отечественный софт за полцены? Инструкция

Как это работает?

Российским считается программное обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Купить программное обеспечение за 50% стоимости может любое предприятие, входящее в реестр субъектов МСП.

Требования к организациям самые простые: численность работников — до 250 человек, выручка за предыдущий год — до 2 млрд рублей. Никаких особенных документов и предоставления дополнительных сведений для получения скидки не требуется. 

Пожалуй, это самый удобный для малого бизнеса механизм поддержки. И, на мой взгляд, вполне реальный. Малый бизнес не обладает сверхприбылью, поэтому экономия в 20-50 тыс рублей для него ощутима. При этом схема прозрачная — ни дополнительного контроля над бизнесом, ни излишней бюрократии. 

Единственная оговорка — программное обеспечение должно быть облачным, а не коробочным. 

Эта мера способна подстегнуть рынок отечественного облачного ПО. Мы ожидаем, что продажи новых аккаунтов вырастут в среднем на 15%, а выручка за счет увеличения доли годовых подписок — на 25%.

Государство выступило лучшим катализатором развития рынка облачных решений, внедрив обязательное использование онлайн-касс, электронных чеков и маркировки. Фактически российские предприниматели теперь массово пользуются государственным облаком. Субсидия открывает малому бизнесу технологии, которые раньше могли себе позволить только крупные корпорации. 

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

Программное обеспечение дает малому бизнесу возможность использовать продвинутые технологические решения с наименьшими издержками. Раньше их необходимо было обслуживать, содержать в штате специалистов. Например, умирает профессия «системный администратор»: компьютеры и софт стали проще в обслуживании. 

Коробочные программы требуют поддержки специалиста, который будет их обновлять и настраивать. С облачными решениями софт становится похож на пачку спагетти: купил и сварил по инструкции от изготовителя.

Предприниматели тоже это понимают и пользуются услугами производителей облачного ПО: согласно данным Федеральной налоговой службы, в 2020 году 25 крупнейших SaaS-компаний в России выросли на 26% (могли бы и больше, если бы не пандемия). Около 1500 новых клиентов подключаются к нам каждый месяц. Чаще это только что созданные бизнесы, которые хотят сразу автоматизироваться. 

 

Как получить скидку? Инструкция по применению

  • Проверьте, есть ли ваша организация или ИП в реестре СМСП ФНС России.
  • Кроме того, проверьте, входит ли поставщик ПО в список участников программы субсидирования.
  • Отправьте в адрес техподдержки разработчика ПО заявку на подключение по субсидии, указав ИНН вашего юрлица или ИП, а также интересующий тариф. После проверки, если все условия окажутся соблюдены, вы сможете приобрести годовую подписку без дополнительных опций со скидкой в 50%.
  • Если же выбранный тариф содержит дополнительные опции, то вам будет выставлено два счета: 1) на годовую оплату тарифа со скидкой 50% без опций, 2) отдельно за опции — со скидкой 15% (стандартная скидка при оплате на год).
  • Оплатите счет строго банковским переводом с расчетного счета того юрлица или ИП, ИНН которого вы указали в заявке. В назначении платежа укажите номер счета, название тарифа, а также срок, за который платите — 12 месяцев.
  • Важно! Сделать это необходимо строго до 31 декабря 2021 года, по эту дату действует предложение. О сроках проведения акции в 2022 и последующих годах будет сообщаться дополнительно.
  • Если вашей компании пока еще нет в реестре СМСП, подайте заявку. Данные в реестре обновляются 10-го числа каждого месяца. Даже если в текущем году вы уже не успеете, акция будет действовать и в другие периоды до 2024 года.

 

Что стоит за господдержкой отечественной отрасли IT

Программа субсидируемого ПО для малого и среднего бизнеса разработана до 2024 года. Предусмотрено выделение 7 млрд рублей, из которых 1 млрд может быть потрачен уже в этом году. В следующие годы Минцифры планирует выделить на эти цели еще по 2 млрд рублей на каждый год. 

Государство планирует довести долю IT-сектора в ВВП страны до 2%. Сейчас этот показатель составляет менее 1%, для сравнения — в странах Западной Европы он в три раза выше.

Сначала российским разработчикам дали преимущество на госзакупках. В июле 2020 года власти осуществили так называемый налоговый маневр — снизили налог на прибыль для IT-компаний с 20 до 3% и уменьшили тарифы страховых взносов с 14 до 7,6%. Отечественных разработчиков софта также освободили от уплаты НДС.

А теперь такой стимул для развития как софт за 50% стоимости. Разработчики смогут инвестировать в создание новых цифровых продуктов и повышение качества сервиса. Думаю, это хорошо и правильно. 

Уверен, что план в 7 млрд рублей будет выполнен гораздо раньше 2024 года. В таком случае Министерство цифрового развития и фонд развития информационных технологий будут рассматривать возможные варианты продления программы.

 

Барьеры и перспективы для облачного ПО

Сегодня, по нашим оценкам, уровень проникновения бизнес-SaaS в России близок к 20%. Но не для всех предпринимателей польза технологий очевидна.

Со временем в малом и среднем бизнесе облачное ПО захватит абсолютно все компании. В крупном бизнесе такого не произойдет: корпорациям чаще нужны кастомизированные решения, созданные специально для их процессов. 

Совсем скоро облачные решения придут на производства. В России много мелких «отверточных» предприятий, для которых почти не существует хороших недорогих решений. В этом смысле в бизнес-среде есть провал: микропроизводители пользуются тетрадками и таблицами Excel, самые крупные — ERP-системами, стоимость которых начинается от нескольких миллионов рублей. В яму между ними могут зайти SaaS-платформы. 

Три основных барьера для активного внедрению SaaS в России: непонимание пользы сервисов, ограниченность бюджета малых предприятий и относительная сложность внедрения технологий. Они тесно связаны между собой. 

Сегодня на рынке большой выбор доступных по цене облачных сервисов с подписной моделью оплаты и бесплатным тестовым периодом.

Вот какие направления развития этих компаний будут расти:

  • Программы лояльности

Сервисы помогают создавать их. Многие уже понимают, что удержать клиента не менее важно, чем привлечь. Но пока их используют около 10% предпринимателей. 

  • Аналитика продаж

Не все малые предприниматели знают, какие факторы влияют на размер среднего чека или маржи. Базовый уровень анализа продаж доступен в личном кабинете онлайн-кассы или оператора фискальных данных (ОФД).

Там можно посмотреть выручку одной торговой точки, средний чек, количество чеков, маржу и т.д. Но есть и более сложные инструменты, которые позволяют прогнозировать спрос на товары на неделю и даже дают рекомендации по топ-10 товарам в конкретном сегменте. 

  • Автоматизация закупок

До 95% оптового рынка для ретейла и сферы услуг — это офлайн-продажи, закупка на оптовых рынках, через торговых представителей. Одна точка может заказывать товар у 25-30 представителей. Альтернатива этой схеме — b2b-маркетплейсы, которые позволяют закупать товары в одном месте онлайн, экономя деньги и время.

Фото на обложке: Shutterstock / whiteMocca

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