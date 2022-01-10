Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Анализируем причины падения трафика на сайте правильно — часть 1

Колонки
Руслан Кузнецов
Руслан Кузнецов

Руководитель отдела поискового продвижения в Ingate

Алина Алещенко

Когда речь идет об анализе «нероста» или падения SEO-трафика, то аналитика переходит в формат исследования. 

В этом материале Руслан Кузнецов, руководитель отдела поискового продвижения в Ingate, рассматривает наиболее распространённые ситуации в аналитике падения трафика, разбирает частные случаи и учит определять «проседающие» страницы. Он уже 8 лет работает в SEO-отрасли и является экспертом в UX-аналитике. 

Анализируем причины падения трафика на сайте правильно — часть 1
  • 1. Слетел счётчик на некоторых страницах, создали поддомен и не установили счётчик. Не установили счётчик на турбо-страницах. Стоит именно наш счётчик/представление. Обрывается сеанс, много внутренних переходов.

В этом блоке нужно проверить, корректно ли настроен сбор статистики.

Для этого сверяем наличие счётчика на сайте, по которому проводим анализ, сравниваем номер в «Яндекс.Метрике» и на сайте.

Для проверки кода на сайте можно использовать расширение «Яндекс.Метрика» для Google Chrome, либо просмотр кода страницы ctrl+u совместно с поиском по странице.

Обязательно проверяем не просто наличие счетчика, а именно совпадение номера на 10 популярных страницах входа разного уровня вложенности.

  • Проверка наличия нужного счётчика на отдельных страницах — через GA-чекер gachecker.com наличие счётчика GA.
  • Один из частных случаев, когда был создан отдельный поддомен, но на него не установили счетчик. Например, трафик перетёк на данный поддомен и на нём нет счётчика.

Проверить наличие зеркал можно через megaindex.com.

Открываем найденные поддомены и проверяем наличие нашего счётчика по ним.

  • Проверяем наличие нужного счетчика на турбо-страницах в «Яндекс.Вебмастере». Заходим в раздел «Турбо страницы для контентных сайтов — Настройки — Веб-аналитика».

 

Сверяем номер счетчика и производим аналогичную проверку в разделе «Турбо страницы для интернет-магазинов — Настройки — Веб-аналитика».

  • Проверяем наличие счетчика на AMP-страницах Google.

Чтобы Google Analytics корректно учитывал трафик с AMP страниц, на них должен быть расположен следующий код, нахождение которого можно проверить просмотром кода страницы.

<script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>

<amp-analytics type="gtag" data-credentials="include">

<script type="application/json">

{

"vars" : {

"gtag_id": "<GA_MEASUREMENT_ID>",

"config" : {

"<GA_MEASUREMENT_ID>": { "groups": "default" }

}

}

}

</script>

</amp-analytics>

Вместо <GA_MEASUREMENT_ID> должен стоять идентификатор нужного ресурса.

 

  • 2. Сайт не работал какое-то время, либо счётчик отсутствовал на сайте/определённых страницах какое-то время в исследуемом промежутке времени.

Для проверки смотрим отчет по популярным страницам по дням: «Содержание — Популярное, группировка — Адрес страницы». Характерным признаком будет наличие промежутков, когда трафик равен 0.

 

  • 3. Удалили карточки, категории/страницы/разделы, либо значительно уменьшился трафик в категориях, в которых снизилось количество товаров.

Для проверки гипотезы используем отчёт в «Метрике» «Страницы входа» (или аналог в Google Analytics), анализируем пошагово каждый из подразделов и страниц. Смотрим, какой именно раздел внёс самый большой вклад в падение трафика в исследуемом промежутке времени.

Характерным будет резкое падение трафика в случае полного удаления страницы.

Для этого переходим по странице, проверяем, доступна она или нет. Если на сайте настроена обработка 404-й ошибки, то покажется страница-заглушка, либо сообщение о том, что товар/категория не найдены.

Если на сайте настроен редирект (перенаправление) с пустых страниц/подразделов, то изменится адрес страницы. Следует проверить, совпадает ли конечный адрес страницы и тот, который был найден в отчёте. Можно найти информацию по 404 странице также в разделе «Метрики» «Содержание — Заголовки страниц» и там найти заголовок (title), который размещен на 404 странице.

Дополнительную проверку можно произвести, узнав код ответа сервера страницы через сервис bertal.ru

В случае если ответ сервера 301, 302 или 307 — происходит перенаправление. В случае если ответ сервера 404 — страница удалена.

Если же раздел существует, на нём сохранился контент и не происходит перенаправление, то следует произвести анализ совпадения контента с помощью сервиса archive.org. Вводим анализируемую страницу и ищем сохранённую копию в период, когда показатели трафика были. Доступные версии выделены на календаре цветом. В верхней панели можно выбрать год.

 

Для перехода на сохранённую версию выбираем ближайшую дату и время исследования:

Далее сравниваем текущую страницу и сохранённую версию по объему контента. В случае если найдены отличия, например, ранее было 20 товаров, а сейчас 5, либо раньше было 5 подкатегорий, а сейчас — 2, фиксируем это вместе со скринами. 

 

  • 4. Переезд https, некорректный/переезд на другой домен для кластера, которого нет в продвижении. 

Проблема возникает, когда совершили некорректный переезд сайта, забыли перенести кластер запросов, который не зафиксирован в продвижении. 

Например, ранее был интернет-магазин с форумом на версии http. После переезда было принято решение не переносить раздел форума, а создать чуть позже для него отдельный сайт.

Пример резкого перепада трафика при переезде с http на https:

Для проверки гипотезы используем отчёт «Метрики» «Страницы входа» (или аналог в GA), анализируем пошагово каждый из подразделов и страниц. Характерным будет резкое падение трафика после изменения домена или версии сайта. 

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Итак, мы научились работать с аналитикой, разобрали несколько распространенных причин падения трафика на примере кейсов.

В следующей части статьи мы научимся работать с внешними факторами и факторами продвижения, которые могут стать причиной падения трафика. В материале будет приведена подробная инструкция для определения страниц с низким показателем посещаемости. 

Фото на обложке: Shutterstock / duangphorn wiriya

Иллюстрации предоставлены автором.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как сделать аудит сайта бесплатно — инструкция
  2. 2 Продвижение сайтов самостоятельно: пошаговая инструкция
  3. 3 Ищете SEO-специалиста? Вот что нужно знать перед наймом
  4. 4 Как раскрутить интернет-магазин: топ-5 советов
  5. 5 Стоит ли продвигать сайт с помощью накрутки поведенческих факторов?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

21 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

22 января 2022

«ЮнIT Урал»

31 января 2022

Pulsar VC Acceleration Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ