Анализируем причины падения трафика на сайте правильно — часть 1

Когда речь идет об анализе «нероста» или падения SEO-трафика, то аналитика переходит в формат исследования.
В этом материале Руслан Кузнецов, руководитель отдела поискового продвижения в Ingate, рассматривает наиболее распространённые ситуации в аналитике падения трафика, разбирает частные случаи и учит определять «проседающие» страницы. Он уже 8 лет работает в SEO-отрасли и является экспертом в UX-аналитике.
- 1. Слетел счётчик на некоторых страницах, создали поддомен и не установили счётчик. Не установили счётчик на турбо-страницах. Стоит именно наш счётчик/представление. Обрывается сеанс, много внутренних переходов.
В этом блоке нужно проверить, корректно ли настроен сбор статистики.
Для этого сверяем наличие счётчика на сайте, по которому проводим анализ, сравниваем номер в «Яндекс.Метрике» и на сайте.
Для проверки кода на сайте можно использовать расширение «Яндекс.Метрика» для Google Chrome, либо просмотр кода страницы ctrl+u совместно с поиском по странице.
Обязательно проверяем не просто наличие счетчика, а именно совпадение номера на 10 популярных страницах входа разного уровня вложенности.
- Проверка наличия нужного счётчика на отдельных страницах — через GA-чекер gachecker.com наличие счётчика GA.
- Один из частных случаев, когда был создан отдельный поддомен, но на него не установили счетчик. Например, трафик перетёк на данный поддомен и на нём нет счётчика.
Проверить наличие зеркал можно через megaindex.com.
Открываем найденные поддомены и проверяем наличие нашего счётчика по ним.
- Проверяем наличие нужного счетчика на турбо-страницах в «Яндекс.Вебмастере». Заходим в раздел «Турбо страницы для контентных сайтов — Настройки — Веб-аналитика».
Сверяем номер счетчика и производим аналогичную проверку в разделе «Турбо страницы для интернет-магазинов — Настройки — Веб-аналитика».
- Проверяем наличие счетчика на AMP-страницах Google.
Чтобы Google Analytics корректно учитывал трафик с AMP страниц, на них должен быть расположен следующий код, нахождение которого можно проверить просмотром кода страницы.
<script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>
<amp-analytics type="gtag" data-credentials="include">
<script type="application/json">
{
"vars" : {
"gtag_id": "<GA_MEASUREMENT_ID>",
"config" : {
"<GA_MEASUREMENT_ID>": { "groups": "default" }
}
}
}
</script>
</amp-analytics>
Вместо <GA_MEASUREMENT_ID> должен стоять идентификатор нужного ресурса.
- 2. Сайт не работал какое-то время, либо счётчик отсутствовал на сайте/определённых страницах какое-то время в исследуемом промежутке времени.
Для проверки смотрим отчет по популярным страницам по дням: «Содержание — Популярное, группировка — Адрес страницы». Характерным признаком будет наличие промежутков, когда трафик равен 0.
- 3. Удалили карточки, категории/страницы/разделы, либо значительно уменьшился трафик в категориях, в которых снизилось количество товаров.
Для проверки гипотезы используем отчёт в «Метрике» «Страницы входа» (или аналог в Google Analytics), анализируем пошагово каждый из подразделов и страниц. Смотрим, какой именно раздел внёс самый большой вклад в падение трафика в исследуемом промежутке времени.
Характерным будет резкое падение трафика в случае полного удаления страницы.
Для этого переходим по странице, проверяем, доступна она или нет. Если на сайте настроена обработка 404-й ошибки, то покажется страница-заглушка, либо сообщение о том, что товар/категория не найдены.
Если на сайте настроен редирект (перенаправление) с пустых страниц/подразделов, то изменится адрес страницы. Следует проверить, совпадает ли конечный адрес страницы и тот, который был найден в отчёте. Можно найти информацию по 404 странице также в разделе «Метрики» «Содержание — Заголовки страниц» и там найти заголовок (title), который размещен на 404 странице.
Дополнительную проверку можно произвести, узнав код ответа сервера страницы через сервис bertal.ru.
В случае если ответ сервера 301, 302 или 307 — происходит перенаправление. В случае если ответ сервера 404 — страница удалена.
Если же раздел существует, на нём сохранился контент и не происходит перенаправление, то следует произвести анализ совпадения контента с помощью сервиса archive.org. Вводим анализируемую страницу и ищем сохранённую копию в период, когда показатели трафика были. Доступные версии выделены на календаре цветом. В верхней панели можно выбрать год.
Для перехода на сохранённую версию выбираем ближайшую дату и время исследования:
Далее сравниваем текущую страницу и сохранённую версию по объему контента. В случае если найдены отличия, например, ранее было 20 товаров, а сейчас 5, либо раньше было 5 подкатегорий, а сейчас — 2, фиксируем это вместе со скринами.
- 4. Переезд https, некорректный/переезд на другой домен для кластера, которого нет в продвижении.
Проблема возникает, когда совершили некорректный переезд сайта, забыли перенести кластер запросов, который не зафиксирован в продвижении.
Например, ранее был интернет-магазин с форумом на версии http. После переезда было принято решение не переносить раздел форума, а создать чуть позже для него отдельный сайт.
Пример резкого перепада трафика при переезде с http на https:
Для проверки гипотезы используем отчёт «Метрики» «Страницы входа» (или аналог в GA), анализируем пошагово каждый из подразделов и страниц. Характерным будет резкое падение трафика после изменения домена или версии сайта.
Итак, мы научились работать с аналитикой, разобрали несколько распространенных причин падения трафика на примере кейсов.
В следующей части статьи мы научимся работать с внешними факторами и факторами продвижения, которые могут стать причиной падения трафика. В материале будет приведена подробная инструкция для определения страниц с низким показателем посещаемости.
Фото на обложке: Shutterstock / duangphorn wiriya
Иллюстрации предоставлены автором.
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