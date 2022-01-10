Анализируем причины падения трафика на сайте правильно — часть 1

В этом материале Руслан Кузнецов, руководитель отдела поискового продвижения в Ingate, рассматривает наиболее распространённые ситуации в аналитике падения трафика, разбирает частные случаи и учит определять «проседающие» страницы. Он уже 8 лет работает в SEO-отрасли и является экспертом в UX-аналитике.

Когда речь идет об анализе «нероста» или падения SEO-трафика, то аналитика переходит в формат исследования.

1. Слетел счётчик на некоторых страницах, создали поддомен и не установили счётчик. Не установили счётчик на турбо-страницах. Стоит именно наш счётчик/представление. Обрывается сеанс, много внутренних переходов.

В этом блоке нужно проверить, корректно ли настроен сбор статистики.

Для этого сверяем наличие счётчика на сайте, по которому проводим анализ, сравниваем номер в «Яндекс.Метрике» и на сайте.

Для проверки кода на сайте можно использовать расширение «Яндекс.Метрика» для Google Chrome, либо просмотр кода страницы ctrl+u совместно с поиском по странице.

Обязательно проверяем не просто наличие счетчика, а именно совпадение номера на 10 популярных страницах входа разного уровня вложенности.

Проверка наличия нужного счётчика на отдельных страницах — через GA-чекер gachecker.com наличие счётчика GA.

наличие счётчика GA. Один из частных случаев, когда был создан отдельный поддомен, но на него не установили счетчик. Например, трафик перетёк на данный поддомен и на нём нет счётчика.

Проверить наличие зеркал можно через megaindex.com.

Открываем найденные поддомены и проверяем наличие нашего счётчика по ним.

Проверяем наличие нужного счетчика на турбо-страницах в «Яндекс.Вебмастере». Заходим в раздел «Турбо страницы для контентных сайтов — Настройки — Веб-аналитика».

Сверяем номер счетчика и производим аналогичную проверку в разделе «Турбо страницы для интернет-магазинов — Настройки — Веб-аналитика».

Проверяем наличие счетчика на AMP-страницах Google.

Чтобы Google Analytics корректно учитывал трафик с AMP страниц, на них должен быть расположен следующий код, нахождение которого можно проверить просмотром кода страницы.

<script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>

<amp-analytics type="gtag" data-credentials="include">

<script type="application/json">

{

"vars" : {

"gtag_id": "<GA_MEASUREMENT_ID>",

"config" : {

"<GA_MEASUREMENT_ID>": { "groups": "default" }

}

}

}

</script>

</amp-analytics>

Вместо <GA_MEASUREMENT_ID> должен стоять идентификатор нужного ресурса.

2. Сайт не работал какое-то время, либо счётчик отсутствовал на сайте/определённых страницах какое-то время в исследуемом промежутке времени.

Для проверки смотрим отчет по популярным страницам по дням: «Содержание — Популярное, группировка — Адрес страницы». Характерным признаком будет наличие промежутков, когда трафик равен 0.

3. Удалили карточки, категории/страницы/разделы, либо значительно уменьшился трафик в категориях, в которых снизилось количество товаров.

Для проверки гипотезы используем отчёт в «Метрике» «Страницы входа» (или аналог в Google Analytics), анализируем пошагово каждый из подразделов и страниц. Смотрим, какой именно раздел внёс самый большой вклад в падение трафика в исследуемом промежутке времени.

Характерным будет резкое падение трафика в случае полного удаления страницы.

Для этого переходим по странице, проверяем, доступна она или нет. Если на сайте настроена обработка 404-й ошибки, то покажется страница-заглушка, либо сообщение о том, что товар/категория не найдены.

Если на сайте настроен редирект (перенаправление) с пустых страниц/подразделов, то изменится адрес страницы. Следует проверить, совпадает ли конечный адрес страницы и тот, который был найден в отчёте. Можно найти информацию по 404 странице также в разделе «Метрики» «Содержание — Заголовки страниц» и там найти заголовок (title), который размещен на 404 странице.

Дополнительную проверку можно произвести, узнав код ответа сервера страницы через сервис bertal.ru.

В случае если ответ сервера 301, 302 или 307 — происходит перенаправление. В случае если ответ сервера 404 — страница удалена.

Если же раздел существует, на нём сохранился контент и не происходит перенаправление, то следует произвести анализ совпадения контента с помощью сервиса archive.org. Вводим анализируемую страницу и ищем сохранённую копию в период, когда показатели трафика были. Доступные версии выделены на календаре цветом. В верхней панели можно выбрать год.

Для перехода на сохранённую версию выбираем ближайшую дату и время исследования:

Далее сравниваем текущую страницу и сохранённую версию по объему контента. В случае если найдены отличия, например, ранее было 20 товаров, а сейчас 5, либо раньше было 5 подкатегорий, а сейчас — 2, фиксируем это вместе со скринами.

4. Переезд https, некорректный/переезд на другой домен для кластера, которого нет в продвижении.

Проблема возникает, когда совершили некорректный переезд сайта, забыли перенести кластер запросов, который не зафиксирован в продвижении.

Например, ранее был интернет-магазин с форумом на версии http. После переезда было принято решение не переносить раздел форума, а создать чуть позже для него отдельный сайт.

Пример резкого перепада трафика при переезде с http на https:

Для проверки гипотезы используем отчёт «Метрики» «Страницы входа» (или аналог в GA), анализируем пошагово каждый из подразделов и страниц. Характерным будет резкое падение трафика после изменения домена или версии сайта.

Итак, мы научились работать с аналитикой, разобрали несколько распространенных причин падения трафика на примере кейсов.

В следующей части статьи мы научимся работать с внешними факторами и факторами продвижения, которые могут стать причиной падения трафика. В материале будет приведена подробная инструкция для определения страниц с низким показателем посещаемости.

Фото на обложке: Shutterstock / duangphorn wiriya

Иллюстрации предоставлены автором.