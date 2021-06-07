10 советов для эффективного участия в хакатонах

В преддверии онлайн-хакатона Moscow City Hack от Агентства инноваций Москвы, который пройдет с 11 по 14 июня, руководитель проекта Максим Власов рассказал, как взять от хакатона максимум и не дать разработанному проекту угаснуть после него.

Сформулируйте долгосрочные цели

Победа — это, конечно, сильный мотивирующий фактор, но у вас могут быть и более долгосрочные цели. Сформулируйте их для себя и команды. Например, вы сможете приобрести новый опыт работы, прокачать навыки и софт-скилы, пообщаться с экспертами, получить предложение о работе. Чем выше мотивация у участников, тем эффективнее выступит команда.

Настройте процесс работы

Важно заранее понять, кто какие задачи будет выполнять. При этом лучше распределить нагрузку на всех членов команды так, чтобы работа велась параллельно. Если появляются спорные вопросы, лучше быстро принимать решения с помощью простого голосования, чтобы не тратить драгоценное время на обсуждение.

Устройте мозговой штурм

На хакатоне все происходит очень быстро, на решение задач дается от 24 до 72 часов. Поэтому важно не пытаться успеть все и сразу, а сосредоточиться именно на той задаче, которую вы будете презентовать. Отсечь лишние функции, которые не повлияют на конечный результат, поможет совместный мозговой штурм.

Найдите свою фишку

На хакатоне вы вряд ли успеете разработать полноценное красивое приложение без багов. Поэтому не стоит гнаться за идеалом: ведь все понимают, что на презентациях команды демонстрируют только прототипы. Лучше бросьте все силы на создание тех функций, которые будут отличать вас от конкурентов.

Например, в 2018 году на хакатоне PicsArt (его проводила компания PicsArt, занимающаяся контентом и визуализацией историй в соцсетях. Основной офис компании находится в Сан-Франциско) победила команда VUDU Camera, выиграв $30 тыс..

Они разработали приложение, которое старит или молодит видео с человеком. Но фишка команды была в том, что их приложение, в отличие от, например, FaceApp, работает не с записанными видео, а с потоковым в режиме реального времени. Таким образом пользователь VUDU Camera может изменить себя прямо во время видеозвонка.

Используйте технологии, которые вам знакомы

На хакатоне нет времени долго разбираться в технологиях и инструментах. Поэтому намного результативнее будет использовать имеющиеся знания и навыки. Работайте с тем стеком технологий и фреймворками, которые вам хорошо знакомы, — тогда шансы, что вы все успеете сделать качественно, будут выше.

Не стоит и пытаться сделать проект слишком технически сложным — есть риск увязнуть в деталях.

Обращайтесь к модераторам, если что-то пойдет не так

На хакатонах должны быть модераторы, которые придут на помощь и ответят на вопрос участника. Поэтому не стоит тянуть, если что-то непонятно — хороший модератор придет на помощь в любое время суток.

Общайтесь с другими участниками

В опросе на сайте quora.com о том, зачем участвовать в хакатонах, пользователи отмечали, что хакатон — это лучшее место для встречи с единомышленниками. Обсуждайте вопросы в чатах для участников, делитесь впечатлениями и опытом, и у вас останутся полезные контакты после мероприятия.

Прислушивайтесь к советам менторов

Общаться с менторами полезно: они хорошо разбираются в своей области и могут помочь советом. Прислушивайтесь к их рекомендациям и во время чек-пойнтов, вносите изменения — это позволит ускорить работу над ошибками и качественно доработать проект.

Общайтесь с бизнесом

Многие компании используют хакатоны для поиска сотрудников. Они ищут таланты из разных сфер и нетривиальные идеи для развития своих продуктов. Поэтому нетворкинг и хорошая презентация своих навыков — это отличная возможность как для начинающего, так и для опытного специалиста пообщаться с участниками рынка и в будущем, возможно, попасть на стажировку или стать частью IT-команды крупной компании.

Подготовьте качественную презентацию

На хакатоне код — это главный результат работы. Но также важно заинтересовать жюри своей идеей. На это будет всего несколько минут. Поэтому потратьте время на качественную и красивую презентацию. Пусть на слайдах будут понятный и лаконичный текст, красивые шрифты, наглядные иллюстрации.

Идеально, конечно, если в команде есть дизайнер — тогда можно отдать эту задачу ему. Но можно воспользоваться и конструкторами презентаций, например Canva или Prezi.

Как не дать проекту угаснуть после хакатона

К сожалению, из всех прототипов, сделанных на соревнованиях разработчиков, выживают немногие. Так, например, исследователи из Тартуского университета, университета Дуйсбурга-Эссена и университета Карнеги–Меллона, проанализировав репозитории проектов одного из хакатонов на GitHub, пришли к выводу, что в среднем разработчики продолжают заниматься проектом максимум неделю после окончания мероприятия.

Ученые считают, что шансы развить проект после хакатона выше у команд, у которых уже были наработки до него, использовали различные технологические решения и имели слаженный коллектив. Интересно, что при этом, по данным исследования, призовое место на дальнейший успех проекта почти никак не влияло.

Если вам не хватает экспертизы и обратной связи, можно поучаствовать в специальных программах по доработке проектов.

Например, в 2020 году мы устроили трехнедельный онлайн-интенсив MOSBOOTCAMP, в котором участвовали лучшие проекты хакатона «Лидеры цифровой трансформации». Ребята общались с экспертами и менторами, посещали виртуальный лекторий, обсуждали итоги работы в чатах и защищали проекты на Demo Day. Некоторые команды запустили пилоты своих решений.

Создать успешный сервис прямо на хакатоне реально — история знает такие примеры. Аналог Uber, сервис по поиску такси Easy Taxi, был придуман разработчиком Талли Гомесом на хакатоне в Рио-де-Жанейро. Спустя всего несколько лет число пользователей приложения достигло 17 млн, а охват увеличился до 30 стран.

Другой пример — гонконгский маркетплейс Carousell, придуманный в 2012 году тогда еще студентами Маркусом Тан, Лукасом Нгу и Кек Сю Рю на хакатоне в Национальном университете Сингапура. За прошедшие годы стартап смог привлечь финансирование азиатских и американских инвесторов на сумму, которую оценивают в $70–80 млн, и запустился еще в шести странах: Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Индонезии, Макао и Тайване.

Фото на обложке: Krysja/shutterstock.com