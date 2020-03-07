Как пережить кризис роста: 4 правила выживания для стартапов

Дмитрий рассказывает о сложностях, которые могут ждать стартап после успешного запуска, и о том, как с ними бороться.

Дмитрий Акулов, соучредитель INVO Group , вместе с коллегами поделился опытом своей компании, которая проделала путь от двух арендованных столов в коворкинге до попадания в топ-5 интеграторов «Битрикс24» в России.

Пожалуй, в истории бизнеса еще не встречался такой проект, который бы не столкнулся с кризисом роста.

Диагноз однозначен: острая форма кризиса роста

На первый взгляд может показаться, что никакой проблемы вовсе и нет: продажи растут, появляются новые продукты и отделы, штат сотрудников расширяется. Так в чем же заключается кризис?

Рост компании ведет к усложнению процессов, что впоследствии мешает ее дальнейшему развитию. Собственник работает на износ, контролируя всю операционную деятельность, а сотрудники-первопроходцы перестают ощущать связь с лидером и начинают покидать компанию.

Строить планы по спасению не имеет смысла, если вы не знаете, на каком уровне сейчас находится компания. Можно, например, использовать теорию спиральной динамики доктора психологии и профессора Клер Грейвз.

Спираль состоит из восьми уровней, каждому из которых присущ свой цвет.

Бежевый — выживание .

. Фиолетовый — создание команды .

. Красный — результативность . Настало время потеснить конкурентов и занять свое место на рынке! Это время высоких результатов и большой прибыли.

. Настало время потеснить конкурентов и занять свое место на рынке! Это время высоких результатов и большой прибыли. Синий — время правил и регламентов . Наша компания сейчас как раз находится на уровне правил. Это не самый простой этап, но без него не перейти к успеху!

. Наша компания сейчас как раз находится на уровне правил. Это не самый простой этап, но без него не перейти к успеху! Оранжевый — успех .

. Зеленый — ценности и единая команда .

. Желтый и Бирюзовый — уровни второго порядка. Сотрудники такой компании стараются найти баланс между своими желаниями и потребностями других. Знания и опыт высоко ценятся, поэтому важно учиться всегда и везде. Коммуникации с остальными даются легко, но при этом люди в таких компаниях не ищут оценки со стороны, поскольку являются самодостаточными.

Итак, когда бизнес-проект достиг максимума на своем уровне развития, он должен совершить рывок для дальнейшего роста. Так и что делать?

Рассказывать о положении дел и планах на будущее

Стартап — система сама по себе нестабильная. Здесь часто встречаются:

непродуманная система финансовой мотивации,

отсутствие четко зафиксированной должности и круга обязанностей,

постоянные переезды и так далее.

Как с этим бороться? Регулярно говорить как о будущем компании, так и о судьбе каждого из сотрудников. Это должны быть прописанные системные действия.

Например, мы в компании придерживаемся нескольких форматов.

Стратегические сессии

Они необходимы, даже если в компании пока только два человека (кстати, мы с Михаилом Чернявским с этого и начинали) или вы вообще действуете в одиночку.

Первая стратегическая сессия проводится в начале года. На ней руководящий состав обсуждает цели компании, ставит и распределяет по отделам задачи.

Стратегическая сессия руководителей компании в январе 2020 года

После этого мы организуем общее собрание для всех сотрудников, где озвучиваем ориентиры на следующий год/три/пять лет.

Вторая сессия, корректирующая, проходит летом по аналогичной схеме: встреча руководителей с подведением промежуточных итогов и корректировкой целей, затем — собрание команды.

Запомните: когда у бизнеса отсутствуют четко поставленные цели, хороших показателей ожидать не стоит!

Ежемесячные собрания

Одно общее собрание в месяц — минимум для нашей команды. Структура этого мероприятия выглядит примерно так:

руководители компании рассказывают о результатах и планах на предстоящий месяц;

то же озвучивает каждый руководитель по своему отделу;

награждение особо отличившихся.

А что за поводы для более частых встреч? Появление нового человека в команде. Причем процесс знакомства двусторонний: каждый, независимо от своего стажа работы в компании, должен рассказать о себе.

Мы говорим не только о профессиональном, но и вещах из разряда хобби и увлечений. Это дает +5 очков к скорости акклиматизации новичков. Впрочем, поговорим об этом в следующем пункте.

Ввод сотрудника в должность

Как бы быстро новичок ни осваивался на рабочем месте, поначалу он находится в информационном вакууме.

Помочь с этим можно через welcome-блок программы ввода в должность, включающий и историю возникновения компании, и стратегию ее развития, и имеющиеся достижения, и обращение руководства. Наш HR-отдел сейчас активно работает над созданием такого комплексного материала.

Индивидуальный план развития (ИПР)

Здесь присутствует та же логика, что и в стратегических сессиях. В начале года мы приглашаем каждого сотрудника на специальную встречу с руководителем его отдела и HR-менеджером. План действий такой:

сначала руководитель проговаривает цели компании;

после этого сотрудник рассказывает, как он видит в этом себя, свою роль;

задача руководителя — поддержать сотрудника или скорректировать его в нужном направлении;

затем сотрудник прописывает цели и действия, необходимые для их достижения;

копия заполненного плана развития сохраняется у всех участников встречи.

В середине года проводится вторая встреча, где подводим промежуточные итоги и делаем корректировку.

Вводить правила и регламенты

Когда в компании меньше семи сотрудников, задумываться о регламентировании процессов рано. Все еще успеет поменяться не один раз. Да и пока все тихо и по-семейному — основатель компании сидит где-то рядом, текучки кадров нет.

Но когда дела начинают идти в гору, штат начинает расти (15, 20, 30 человек), состав команды постоянно меняется. Поскольку прописанных стандартов нет, руководители тратят много времени на вопросы сотрудников, а те все равно выполняют поставленные задачи как им вздумается. Компания упирается в потолок и не может расти дальше.

Как мы пережили это? Создали структурированный свод правил. Делимся проверенной схемой: сначала вы размещаете публикацию с новым регламентом во внутренней новостной ленте, затем собираете все подобные материалы в одном месте. И когда сотрудник не знает, как поступить в новой для него ситуации, ему достаточно просто заглянуть в список правил.

Не паниковать, если уходит кто-то из базового состава

Еще вчера вы заявляли об отсутствии текучки, а сегодня «старые» сотрудники начинают покидать компанию. Почему?

Раньше им было доступно неформальное общение с собственником, а в новых условиях они оказываются в окружении правил и регламентов. К владельцу бизнеса с новой идеей просто так не прийти — теперь подобные вещи проходят через процедуру согласования.

Люди часто теряются, становятся безразличными к своей работе и в конечном счете уходят. Пережить уход сотрудников, которые работали с момента основания компании, непросто.

К счастью, для нас эта проблема прошла по касательной. Поэтому тут слово возьмет наш гуру с 11-летним стажем работы в области управления персоналом.

Ирина Филатова, руководитель HR-отдела

Для начала собственнику компании необходимо усвоить для себя три вещи:

надо принять ситуацию; все правильно, так и должно было случиться; все произошло вовремя.

Конечно, терять ключевых людей всегда страшно, поскольку их работа влияет на прибыль компании и ее конкурентоспособность на рынке. Но тратить время на панику и переживания не стоит, лучше действовать:

объединить сотрудников и успокоить их;

найти замену уволившемуся кем-то из своей команды или внешних ресурсов (например, кадровый резерв);

делегировать дополнительную работу только тем, кто это «потянет»;

самому вовлечься в процесс (сотрудники это почувствуют).

Кстати, не зря говорят, что «проще предотвратить, чем лечить». Так что изначально внедряйте в компании принцип взаимозаменяемости, развивайте систему преемничества и формируйте кадровый резерв.

Пора делиться обязанностями

Делегирование полномочий

Бизнес становится стабильным, когда перестает зависеть от одного или двух человек. Вы можете элементарно заболеть, уехать в отпуск или просто находиться в состоянии сильного стресса.

Мы доверяем управленческие функции только тем, кто показал достойный результат на линейной позиции и проявил лидерские качества. Так сформировалась команда руководителей. Они принимают задачи для своего подразделения и несут ответственность за их реализацию.

После предыдущего шага пора переключиться на стратегические задачи и цели. Пока собственник занимается глобальными проектами, кто-то должен управлять текущими процессами.

В этой роли оказывается «старший» руководитель со стальными нервами и хорошей стрессоустойчивостью. Именно ему предстоит дирижировать и продажами, и производством, а еще взаимодействовать с собственником компании.

Собственник озвучивает глобальные цели, а операционный директор декомпозирует задачи по руководителям отделов и ставит дедлайны.

Михаил Чернявский, соучредитель Invo Group

В нашей ситуации было важно больше не привязываться к ростовскому офису. Осенью 2019 года для дальнейшего развития бизнеса я и Дмитрий Акулов переехали в Москву.

Решать вопросы на месте кажется легко, а вот контролировать и понимать происходящее на расстоянии уже тяжеловато. Но есть и свои плюсы. Благодаря этой ситуации получается со стороны увидеть положение дел в компании, нащупать слабые места и решить вопросы оптимизации и регламентирования бизнеса.

Разделяй и увеличивай прибыль

Бизнес всегда хочет зарабатывать больше — это факт. Когда ресурсов для этого вроде бы хватает, кажется, что вопрос только в работе отдела продаж. Менеджеры начинают активно наращивать клиентскую базу, число заказчиков растет в геометрической прогрессии.

Компания действительно начинает зарабатывать больше, но в основном за счет первичных продаж. Сотрудники сосредоточены на поиске новых клиентов, а допродажами занимаются постольку-поскольку. Но рынок не резиновый, да и без отсутствия постоянного контакта заказчики постепенно уходят к конкурентам.

Дабы не допустить такой ситуации, мы заблаговременно разделили отдел продаж на две части: «охотники»-продажники, занимающиеся созданием с нуля и расширением клиентской базы, и аккаунт-менеджеры, отвечающие за постоянную связь с действующими клиентами.

Как получить максимум

Итак, краткий план по спасению стартапа от кризиса роста:

рассказывать сотрудникам о положении дел в компании и планах на будущее;

вводить правила и регламенты;

не паниковать, когда уходит кто-то из планового состава, а действовать;

формировать управленческую команду;

не полагаться только на первичные продажи.

Фото в тексте и на обложке предоставлены автором