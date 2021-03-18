Личные активы: с чего начать и как структурировать

По итогам 2020 года количество частных инвесторов в России увеличилось почти в четыре раза и превысило отметку в 14,6 млн, в то время как в конце 2019 года их было не более четырех млн. Это говорит о растущем уровне финансовой грамотности, однако у более 40% россиян он все еще низкий Cогласно исследованию Минфина и Всемирного банка за 2019 год..

Стоит отметить, что фундаментом финансовой грамотности является ведение семейного бюджета, и, согласно последним исследованиям аналитического центра НАФИ 2020 года, более 50% россиян не вели учет расходов и доходов. Это чревато большими рисками, ведь в случае неправильного планирования инвестор может столкнуться с необходимость экстренно изымать денежные средства и продавать активы, и это может случиться в самый неподходящий момент, когда на рынках происходит коррекция.

В этом случае инвестор вынужден будет зафиксировать убыток и, возможно, получив негативный опыт, больше не будет инвестировать. Что же необходимо знать начинающим инвесторам, чтобы разумно управлять финансами?

Составить бюджет

В первую очередь нужно понять ваш общий баланс. Для этого необходимо заполнить таблицу, где слева будут перечислены все активы — то, чем вы владеете: недвижимость, автомобиль, инвестиции в ценные бумаги, денежные средства, а справа — пассивы — то, что вы должны кому-то: ипотека, кредиты.

Разница между пассивами и активами — ваш текущий баланс. Если он положительный, значит, можно задуматься об инвестициях. При отрицательном балансе вы финансово неустойчивы, и вам необходимо в первую очередь работать над уменьшением величины пассивов.

Следующий этап — составить бюджет, в котором будут описаны:

все источники доходов: заработная плата, пособия, льготы, дивиденды, налоговые вычеты и прочее;

все источники расходов: ежемесячные обязательные траты (расходы на еду, коммунальные платежи, аренду, расходы на детей, кредитные платежи), периодические платы (за обучение, расходы на страховку, отпуск, подарки и т.д).

Разница между величиной доходов и расходов — ваши накопления. Если получившаяся сумма отрицательная, вам необходимо подумать о том, как увеличить доходы или сократить расходы. Например, многие люди не знают, что им полагаются налоговые льготы и вычеты, различные пособия. Стоит также подумать об эффективности использования активов: возможно, у вас есть участок, на который вы не ездили уже лет 10 и, продав который, вы можете получать как минимум 5% годовых в самых консервативных инструментах (ОФЗ).

Сокращение расходов тоже может быть безболезненным: например, можно реструктурировать кредиты/ипотеку под более низкий процент или, наконец, отключить подписку на третий стриминговый сервис для просмотра фильмов.

Эти два упражнения помогут оценить вашу платежеспособность, а также определить величину минимального резервного фонда. Резервный фонд — это величина накоплений на черный день, которая необходима для того, чтобы в случае непредвиденных расходов или неблагоприятных обстоятельств (например, потеря работы или незапланированные крупные траты), вы могли оставаться на плаву и поддерживать прежний уровень жизни, пока ситуация не исправится.

Классически величина этого фонда должна быть не менее шести ежемесячных расходов как обязательных, так и периодических — ведь важно, чтобы уровень жизни, к которому вы привыкли, не пострадал. Он должен быть в высоколиквидных инструментах: денежные средства на текущем или накопительном счетах с возможностью снятия в любой момент без потери процентов.

Сформулировать цели

Вторым этапом идет целеполагание. Для этого нужно выписать все ваши цели, в идеале до конца жизни. К ним может относиться покупка нового телефона, бытовой техники, ремонт, покупка автомобиля и/или недвижимости, формирование капитала для пассивного дохода на пенсии, оплаты высшего образования ребенку и т.п. К каждой цели нужно прописать сумму, срок и валюту.

Для достижение краткосрочных целей (до года) вне зависимости от суммы лучше всего подойдут накопительные счета или депозит. Для достижения более глобальных целей разумнее использовать более сложные финансовые инструменты: облигации, акции, ETF и т.д. — в зависимости от параметров цели и вашего риск-аппетита.

Определить склонность к риску

Склонность к риску (или риск-аппетит) — это максимально возможный уровень риска, который инвестор готов взять на себя для достижения целей. Под ним понимается максимальное отклонение от целевой доходности (во многих случаях приравнивается к потенциальному убытку). Существует три стандартные градации склонности к риску:

низкая склонность к риску. Инвестор не готов к потенциальным убыткам для достижения целей, при этом доходность будет незначительно выше ставок по депозиту;

умеренная склонность к риску. В этом случае инвестор готов к потенциальным просадкам в течение срока инвестирования для достижения большей доходности;

высокая склонность к риску. Инвестор готов к значительным потенциальным убыткам для достижения высокой доходности.

Подобрать финансовых инструментов

Определив склонность к риску и параметры каждой цели, можно эффективно подобрать подходящие финансовые инструменты. Если у инвестора низкая склонность к риску и/или краткосрочные цели (до трех лет), то ему подойдут консервативные финансовые инструменты с фиксированным доходом: облигации, облигационные фонды, инвестиционные фонды недвижимости, депозиты, структурные продукты с полной защитой капитала. Эти инструменты легко доступны и при этом доходны.

При умеренной склонности к риску инвестор может сочетать инструменты с фиксированной доходностью с более рискованными инструментами: акции, акционные ETF, структурные продукты с частичной защитой капитала и драгоценные металлы. Пропорция зависит от срока цели: чем она выше, тем больше можно использовать рискованных инструментов.

У инвесторов с высокой склонностью к риску могут преобладать рискованные инструменты без защиты капитала. Однако даже в этом случае при среднесрочных целях лучше иметь часть портфеля в инструментах с фиксированной доходностью.

Составить план и придерживаться его

Используя эту информацию, можно составить некую дорожную карту, которая поможет в дальнейшем придерживаться целей. Это даст понимание в каждый момент времени о том, какую часть дохода и с какой периодичность откладывать, как часто пополнять брокерский счет, а также какие инструменты и в какой пропорции покупать.

С периодичностью раз в полгода лучше пересматривать свои цели, оценивать, удается ли придерживаться плана и при необходимости корректировать его, ведь жизненные обстоятельства меняются, и, вероятно, через год у вас будет больше возможности откладывать.

Личное финансовое планирование — это залог вашего спокойствия и благополучия. Придерживаясь плана, вы будете уверены в будущем дне и сможете значительно улучшить качество жизни. Нужно всего лишь быть дисциплинированным, вести бюджет, планомерно откладывать, и уже очень скоро вы начнете достигать своих целей.