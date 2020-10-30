Из-под подушки: куда инвестировать небольшие суммы

Хотите, чтобы деньги работали, но не знаете, с чего начать? Игорь Кучма, финансовый аналитик TradingView, рассказывает, как даже с небольшим капиталом можно начать инвестировать и что для этого нужно.

Подготовка

Перед инвестированием необходимо тщательно продумать план действий. Вам нужно будет определить свои потребности, доходность, подумать о рисках.

Если вы тратите весь свой доход и у вас нет денег, чтобы сэкономить или инвестировать, вам нужно искать способы сократить расходы. Когда вы посмотрите, на что вы тратите свои деньги, вы удивитесь, во что небольшие повседневные расходы, без которых можно отлично жить, складываются в течение года.

К примеру, если вы покупаете чашку капучино каждый день за 200 рублей, это в сумме составляет 73 тыс. рублей в год. Если вы решите отложить эти деньги и поместите их на сберегательный счет или в инвестицию, которая приносит 5% в год, они вырастут до 91.250 рублей через пять лет, а через 30 лет — до 182.500 рублей. Со временем даже небольшая сэкономленная сумма может принести большие деньги.





Помните о кредитках

Если у вас есть кредитные карты — не стоит забывать, что это небесплатные деньги. Большинство кредитных карт взимают высокие процентные ставки, если вы не выплачиваете свой баланс полностью каждый месяц.

Если у вас есть задолженность по кредитной карте, самое разумное, что вы можете сделать, — это как можно скорее полностью погасить остаток. Для того чтобы избавиться от лишней головной боли, прежде чем вкладывать сбережения лучше списать все долги по кредитной карте.





Под подушку или в ценные бумаги

Когда вы инвестируете, у вас больше шансов потерять свои деньги, чем, когда вы откладываете деньги под подушку. Деньги, которые вы вкладываете в ценные бумаги или паевые инвестиционные фонды, обычно не застрахованы. Вы можете потерять сумму, которую вы инвестировали. Но у вас есть возможность заработать больше. Как говорится, чем больше риск, тем больше прибыль, чем меньше риск, тем меньше доходность. Но ненужных рисков можно избежать.

Не кладите все яйца в одну корзину. Нужно распределить деньги между инвестициями. В случае провала с одной компанией, другие инвестиции с лихвой компенсируют утерянную доходность.

Но к сожалению, даже диверсификация не может гарантировать, что ваши инвестиции не пострадают, если рынок упадет, как это произошло в начале года, но она повысит ваши шансы на то, что вы не потеряете деньги.





Так куда инвестировать

Это главный вопрос новичка. На финансовых рынках существует обширное количество инструментов, доступных инвесторам. Их использование зависит от опыта и знаний трейдера. Начинающие инвесторы обычно вкладываются в акции компаний или ETF (Exchange Traded Funds).

Акция — отдельная единица собственности в компании. Если вы являетесь акционером, отчасти вы и собственник бизнеса. Компании делят капитал на акции в качестве средства увеличения капитала.

— отдельная единица собственности в компании. Если вы являетесь акционером, отчасти вы и собственник бизнеса. Компании делят капитал на акции в качестве средства увеличения капитала. ETF — иностранные биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже. Главная особенность ETF в том, что если вы хотите вложиться во все компании S&P 500 Фондовый индекс, в который включены 505 публичных компаний, торгуемых на фондовых биржах США вам не нужно будет покупать акции по отдельности, достаточно будет приобрести тот же SPY, который отслеживает динамику этого индекса.

— иностранные биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже. Главная особенность ETF в том, что если вы хотите вложиться во все компании S&P 500 вам не нужно будет покупать акции по отдельности, достаточно будет приобрести тот же SPY, который отслеживает динамику этого индекса. Облигации — основной инструмент долгового рынка. Простыми словами, если вы приобрели облигацию, вы дали деньги взаймы эмитенту Организация, которая выпускает ценные бумаги . Эмитент обязуется возвратить инвестору занятую у него сумму и выплачивать процент.

— основной инструмент долгового рынка. Простыми словами, если вы приобрели облигацию, вы дали деньги взаймы эмитенту . Эмитент обязуется возвратить инвестору занятую у него сумму и выплачивать процент. Фьючерс — контракт, по которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок. Умелые трейдеры могут заработать большие деньги на фьючерсах, как это произошло после обвала нефти в минусовое значение.

В итоге ответ зависит от того, когда вам понадобятся деньги, какие у вас цели и сможете ли вы спать по ночам, если купите рискованное вложение. Если вы хотите жить с инвестиций, то это называется трейдингом или спекуляцией. Поэтому важно определить, что вы хотите получить от финансовых рынков. Если речь идет о трейдинге, следует сесть за книжки и изучить фундаментальный и технический анализ. Для этого советую прочитать:

«Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию» Бенджамина Грэма;

«Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями» Уоррена Баффетта;

«Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями» Джесси Ливермора.





Открытие счета

Следующий шаг — открытие брокерского счета или индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Главное отличие между ними: в первом случае речь идет о счете, который гражданин открывает в брокерской или управляющей компании, чтобы торговать на бирже. ИИС — это частный случай брокерского счета, на который распространяются некоторые налоговые льготы, которые нельзя получить на обычном счете.

Если вкладываться в ценные бумаги минимум на три года, то преимущества индивидуального инвестиционного счета неоспоримы — особенно если речь идет о получении вычета на взнос, то есть возврата до 52 тыс. рублей в год (ИИС типа А).

Если этот вариант не подходит, вы всегда можете абсолютно законно открыть счет в иностранном брокере. Проблема в том, что иностранные брокеры не любят открывать счета «маленьким инвесторам» (тем, у кого менее $20 тыс.). В этом случае спасают такие платформы, как Robinhood, которые позволяют приобрести дробные акции, которые могут составлять всего 1/1000000 от реальной цены акций, а торговля осуществляется без комиссий.

Здесь стоит проявить осторожность, ведь бесплатный сыр только в мышеловке. Если вы покупаете частичные акции отдельных компаний, это более рискованно, чем покупка паевых инвестиционных или индексных фондов.

Благодаря дробным акциям вы можете купить часть любого публично торгуемого бизнеса, включая некоторые из крупнейших компаний в США, которые торгуются по тысяче долларов за акцию.

Нельзя забывать, что не каждому инвестору брокеры позволяют покупать все возможные ETF, поскольку многие из них относятся к высокому уровню риска и не подходят к риск-профилю клиента.

Мы разобрали только основы инвестирования. Но самое главное: нужно помнить, что инвестиции требуют постоянного контроля и непрерывного изучения рынка.



Фото на обложке: Shutterstock/Africa Studio