Почему вам не подойдут стандартные формы договоров из интернета

Что делать, если нужного текста договора нет под рукой или компания впервые сталкиваются с необходимостью его заключения, рассказал консультант консалтинговой компании «Юкей» Александр Гаврюсов.

Переговоры завершены, будущие партнеры договорились о выполнении работ или купле-продаже. Следующий шаг — оформление письменного соглашения. По закону это необязательно, но письменный договор помогает защитить интересы сторон.

Шаблоны из интернета предназначены для типовых ситуаций и не учитывают особенности деятельности компании. Использование стандартного договора — риск для обеих сторон, который может привести к спорам, если условия сделки будут нарушены.

Мы проанализировали несколько случайных контрактов по оказанию услуг, поставкам товара и купли-продажи, которые доступны в интернете. Рассмотрим типичные подводные камни шаблонных документов.

Проблема — в неоднозначных формулировках



«Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами» и другие подобные формулировки этого предложения.

При заключении договора в письменной форме предполагается, что изменения к нему также должны быть закреплены письменно, с подписью уполномоченных лиц.

Однако в реальной практике большая часть коммуникаций между сторонами происходит в электронной переписке — в мессенджерах, по электронной почте и т.д.

Несмотря на то, что подписанный сторонами договор содержит указанное положение, на практике стороны могут изменить договор в переписке. Например, сдвинуть сроки, изменить перечень поставляемых товаров или услуг, место доставки товара, его качество, количество и другие важные условия, не заключая при этом дополнительных соглашений в письменном виде.

Если договор заключен на бумаге, он может не соответствовать реальным ожиданиям и договоренностям сторон, фактически изменившим его.

В случае судебного разбирательства недобросовестная сторона договора может ссылаться на оговорку в договоре, и будет сложно доказать, что стороны действительно изменили договор, не подписывая дополнительные документы. Это будет проблемой, потому что стороны не продумали, как реально исполнять договор, и не зафиксировали эти условия.

Такие формулировки встречаются везде: и в МСБ, и в крупных компаниях, включая сферы строительства и поставок товаров. Если вы знаете, что будете вести деловую переписку с контрагентом, не включайте в договор такую оговорку или хотя бы измените ее:

Если использовать не откорректированный шаблон, в случае спора суд может отклонить аргументы о согласовании изменений работ или услуг через электронную переписку. Любые изменения договора, который суд исследует как доказательство, должны быть оформлены в дополнительном соглашении. А в реальности стороны никакие дополнения к договору не подписывают.

Фраза, которая встречается чаще: «…стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ», однако уточнение про упущенную выгоду — явление нередкое. При заключении договора стороны часто не обращают внимания на фразу, хотя в ней заключен риск для того, кто понесет ущерб от ненадлежащего исполнения договора. Согласно действующему Гражданскому кодексу России, лицо, чье право было нарушено, вправе требовать компенсацию реального ущерба и упущенной выгоды. Реальный ущерб — это любые затраты на восстановление имущественного состояния, как если бы обязательство не было нарушено. Упущенная выгода — это доходы, которые сторона могла бы получить, если бы ее права не нарушили. Подписывая договор с таким условием, не понимая его сути, стороны фактически отказываются от права требовать возмещения упущенной выгоды. Причем об отказе от права заявитель может узнать только в суде, когда юристы другой стороны обратят на это внимание. Заявления о том, что сторона не понимала значение рассматриваемой фразы, правового значения иметь не будут. Так произошло в одном из дел, которое рассматривал Третий арбитражный апелляционный суд. В первой инстанции суд проигнорировал условие ограничения ответственности, но в апелляционной инстанции иск стороны, которая потеряла доход из-за нарушения условий сделки, был отклонен со ссылкой лишь на пункт договора об ограничении ответственности. Если вы действительно договорились с другой стороной, что не будете требовать упущенную выгоду в случае нарушения договора, то включение этого условия обоснованно. Однако если таких договоренностей не было, исключите из договора упоминания об ограничении ответственности только за реальный ущерб. И вновь о переписке между сторонами. Судебная практика давно приняла ее в качестве надлежащего доказательства фактов, рассматриваемых в деле. Но сейчас мы рассмотрим не фиксацию переписки для защиты прав, а снижение расходов на судебные споры. Если вы общаетесь с контрагентом через мессенджеры, электронную почту и т. д., пропишите в договоре, что будете общаться с определенных номеров телефона или адресов электронной почты. Также укажите, что в случае судебного спора будете использовать переписку в качестве доказательства без нотариального заверения. Это поможет удешевить судебные расходы на нотариальное заверение переписки, которое требуется далеко не всегда. Что можно указать в договоре: Также можно включить подобное условие относительно переписки в мессенджерах, изменив его за пару минут. К сожалению, многие участники деловых отношений, осуществляя важные действия в интернете, не стараются закрепить это в договоре. Эти условия помогут защитить свои права и сэкономить на судебных расходах, так как нотариальное заверение переписки может быть дорогим. Составлять договор самостоятельно или нет Необязательно обращаться к юристам для составления каждого договора. Главное — самостоятельно заключить договор, отражая важные условия сделки с другой стороной. Стандартные условия не всегда соответствуют договоренностям и ожиданиям от исполнения договора. Если взять шаблон из интернета только за основу и переработать его самостоятельно, исходя из реальных договоренностей с контрагентом и понимания, как в дальнейшем работать с партнером, то вы защитите себя лучше, чем это сделают юристы, используя стандартный договор из интернета. Фото на обложке: Freepik