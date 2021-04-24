Подкасты для развития своего дела: шесть проектов о стартапах

Подкасты уже давно стали полноценным медиа и заняли свое место в сердцах слушателей наряду с любимыми порталами, блогерами и Telegram-каналами. Мы слушаем их, чтобы отвлечься, узнать последние новости, следить за любимыми героями или получить новые знания на интересную для себя тему, повысить свою экспертизу. В этой подборке Константин Колосков, сооснователь студии подкастов Brainstorm.fm, рассказывает про подкасты о стартапах и бизнесе — про внутреннюю кухню, истории взлетов и падений, инсайты предпринимательства и полезные советы, которые пригодятся тем, кто хочет открыть свое дело.

Создать успешную компанию не разбираясь в экономической и социальной повестке, невозможно — одного бизнес-проекта мало. Любой амбициозный предприниматель должен понимать правила построения деловых отношений в условиях конкретного рынка, знать правовые основы ведения бизнеса, интересоваться тем, как политическая обстановка влияет на возможности развития, уметь применять нужные инструменты продвижения.

В подкасте «Экономика на слух» профессора Российской Экономической Школы вместе с журналистами VTimes понятным языком обсуждают наиболее значимые проблемы экономической, политической и общественной жизни, рассказывают о критериях оценки финансовой ситуации и ценности личных инвестиций. Вместе с финансистами, предпринимателями и представителями власти, ведущие раскрывают секреты создания бренда, говорят об экономических последствиях пандемии и ее влиянии на систему образования, искусстве управления финансами и мастерстве ведения игры как условии достижения успеха.

Одна из главных проблем молодых предпринимателей — отсутствие времени. Всегда появляются форс-мажоры, которые требуют экстренного включения. Начинающие предприниматели часто боятся ошибиться и не всегда умеют просчитать действия на несколько шагов вперед.

«Это не работает» — именно такую фразу чаще всего слышишь в ответ, когда предлагаешь бизнесмену попробовать что-то новое или оптимизировать процессы. Баек и предубеждений, что работает в бизнесе, а что нет, очень много, а времени их проверять у предпринимателей нет.

В «МТС Твой бизнес» решили это исправить и запустили подкаст о том, с какими дилеммами сталкиваются собственники бизнеса (и главное — что с этим делать). Шоу ведут Михаил Белянин и Леонид Марголин. Миша ведет нашумевшее шоу «Холостяк» на канале ТНТ, а Леня вместе с женой открыл свою кофейню в Мытищах и на свой шкуре знает, что такое быть предпринимателем. В подкасте они говорят с бизнесменами из разных сфер, звонят экспертам, а также тестируют сервисы в режиме реального времени.

Реалити-шоу из жизни одного бизнеса — а именно студии подкастов Либо/Либо. Лика Кремер и Екатерина Кронгауз открыли проект, вдохновившись идеей Gimlet в США и найдя инвестора, поверившего в рынок русскоязычных подкастов.

В подкасте основательницы делятся, с какими проблемами они сталкиваются на своем стартаперском пути и что помогает им их решать. Ведущие говорили с психологом о том, как решать конфликты в команде и между собой, звонили Алексу Блумбергу, чтобы узнать его опыт ведения студии подкастов, брали советы по HR, PR и бухгалтерии у экспертов популярных сервисов и других предпринимателей, которые готовы поделиться собственным опытом. За этим подкастом интересно наблюдать, потому что каждый этап бизнеса несет новые вопросы и задачи. А еще любопытно следить за тем, как складывается тандем очень разных предпринимательниц.

Чтобы заниматься бизнесом, нужно иметь одно неизменное качество, которое коучи и психологи формулируют как подкожный оптимизм. Предприниматели всегда делают свое дело, несмотря ни на какие трудности. Как раз про таких людей рассказывает «Цайняо доставляет» — нескучный подкаст о бизнесе, электронной коммерции и логистике, который делает компания Цайняо вместе с нашей студией подкастов Brainstorm.fm.

Каждый эпизод посвящен истории одного бизнеса в интернете и повествует о том, как онлайн способствует развитию, с какими проблемами сталкиваются предприниматели, когда выходят в интернет, как логистические сервисы помогают решать эти сложности. А еще в подкасте простым языком рассказывают о сложных логистических формулировках и будущем — от дронов до самоуправляемых машин. Ведущий и сам бизнесмен с большим опытом — экс-директор по развитию AliExpress в СНГ — Марк Завадский.

О трудностях и радостях запуска нового бизнеса расскажет подкаст «Заварили бизнес». Начавшись как хроники предпринимательской жизни Саши Волковой, решившей открыть свою кофейню без опыта и инвестиций, подкаст превратился в цикл увлекательных историй молодых стартаперов.

Вы узнаете о том, как кулинарные эксперименты на собственной кухне могут привести к запуску кондитерской, а эмоциональный упадок и кризис идентичности вдохновляет на открытие собственного дела, как отсутствие приличной школы в округе вынуждает основать собственную и как готовность к потерям помогает адаптировать бизнес-проект под новые экономические реалии.

Главный челлендж любого стартапера — научиться продавать свои услуги и себя. Подкаст «Шире чек» дает хорошее представление про продажи: как перестать бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. И самое главное — как в итоге прийти к системным продажам. Ведущая подкаста маркетолог Ирина Подрез знает о продажах не понаслышке: Ира специализируется на построении систем продаж и ведет блог о продажах.

Фото: Branislav Nenin / Shutterstock