Новый год, 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая: когда уместно дарить b2b-подарки?

23 февраля, 8 Марта и другие праздники ежегодно становятся поводом для подарков. Крупные бренды заворачивают товары в пеструю упаковку, а офисы одаривают друг друга приятными презентами. Делается это не просто так — за каждым изменением в дизайне стоят конкретные цели и большие деньги.

Ребрендинг «Ростелекома» к 23 Февраля

В 2011 году «Ростелеком» провел первый ребрендинг — компания хотела избавиться от образа классической телефонной конторы 90-х.

Для обычных абонентов были запущены реклама, статьи в СМИ и создана атрибутика, указывающая на обновление компании. В B2B был выбран более точечный подход. В компании решили сделать эксклюзивный подарок для VIP-клиентов, символизирующий изменения в бизнесе. Достойным поводом оказалось 23 февраля.

По традиции мужской части клиентов подарили праздничные наборы. На первый взгляд, стандартный подарок с носками, бритвой и галстуком. Однако под вторым дном деревянной коробки скрывался радиоуправляемый вертолет. Необычный ход показал отступление компании от закостенелого образа.

Что делать

Используйте праздники как повод заявить клиентам о больших переменах внутри компании.

Забудьте про скучные наборы с пеной для бритья и гелем для душа в «камуфляжной» упаковке. Такой подарок точно затеряется в офисе клиента и продемонстрирует ваше равнодушное отношение.

Поддержка женщин от McDonald’s на 8 Марта

Самый заметный ребрендинг к Международному женскому дню показал McDonald’s в 2018 году. Тогда впервые за почти 80-летнюю историю логотип сети был изменен в «честь замечательных достижений женщин».

8 Марта компания перевернула стилизованную букву «M» в логотипе, сделав из нее «W», символизируя слово «Woman». Изменив фирменный знак, компания добилась упоминания почти во всех ключевых СМИ от CNN до Business Insider. Однако акция была направлена не только на B2C-направление.

McDonald's вырос до 36 тысяч заведений в более чем 100 странах мира. 90% ресторанов общепита работают по франшизе. Акцией компания не только привлекла внимание к сети, но и укрепила отношения внутри офисов, где шестая часть менеджеров — женщины.

Что делать

8 Марта — один из самых удачных праздников для B2B. Забудьте о предположении, что исключительно мужчины дарят подарки. Создайте уникальный не привязанный к гендеру дизайн, чтобы ваш подарок выделился среди вороха цветов, литра духов и стеллажей конфетных коробок и заинтересовал женщин.

Сомнительный повод для B2B на 9 Мая

Фото: Free Wind 2014/ Shutterstock

В сети до сих пор тиражируют водку с георгиевской лентой и упаковку крабовых палочек в черно-оранжевом. Любой обрамленный в «фирменные» цвета праздника продукт будет восприниматься неоднозначно.

Что делать

9 Мая — не лучший повод для обновления упаковки, создания лимитированного продукта или подарка клиентам.

Если вы не работаете с ветеранами, то оставьте идею корпоративного презента. К «празднику со слезами на глазах» в России относятся как ни к одному другому. Можно запросто задеть чьи-то чувства или вовсе неверно подобрать подарок.

Адресное взаимодействие Boxberry на Новый год

Ежегодно Boxberry рассылает в офисы клиентов фирменные наборы. Казалось бы, классический «квартальник», но и он может получить необычное исполнение.

В прошлом году на календаре службы доставки появились 14 «спортивных дисциплин»: «легкая маркетика» — отдел маркетинга, «консультатлон» — колл-центр, «балансбординг» — бухгалтерия и другие.

Ну, а спортивная атрибутика — фляжка для воды, мини-гантеля и сумка для телефона — сразу же разошлась по рукам довольных сотрудников компаний-партнеров.

Что делать

Для работающих в B2B компаний Новый год — это не только повод поддержать теплые отношения с партнерами. Сувениры и подарки работают на адресное взаимодействие с представителями клиентов. Используйте праздник, чтобы напомнить об услугах вашей компании.

За исключением внутренних корпоративных праздников, в Новый год дарят больше всего подарков. Среди десятков подарочных бутылок и украшенных коробок с конфетами ваш подарок должен выделиться.

Как дарить

Определите бюджет.

На создание лимитированного подарка у бизнеса в России уйдет от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Учитывая поставки, общая сумма расходов будет в районе 1–2 миллионов. Подумайте об этих цифрах прежде чем решиться на корпоративные подарки. Акции чаще используют крупные компании, работающие с сетью клиентов.

Подарки — это непросто.

Красочный календарь или свитер Microsoft — на каждую креативную акцию отводится времени и затрат больше, чем кажется. Зачастую привязанные к празднику кампании планируют за 3–6 месяцев. Помимо создания дизайна, подарок проходит длинный продуктовый цикл. Придумывается стратегия, концепт, оценивается реакция фокус-группы, подбираются производители и поставщики. Если вы не готовы ждать, то забудьте об эксклюзивных подарках.

Ожидайте дополнительных трат.

Кроме затрат на сам подарок компании создают или меняют сопутствующие объекты. Например, McDonald’s к 8 Марта не отделался только сменой вывески. Компания подготовила для сотни заведений эксклюзивные товары, новую форму для персонала и обновила оформление интерьера. Если вы работаете с крупными клиентами, мыслите креативно и масштабно. Подарок — это не только «коробка» с праздничной лентой.

Не зацикливайтесь на дате.

Лучший продукт — тот, что не привязан к дате. Креативное решение не должно испариться после нескольких дней. Создайте упаковку, актуальную в любой день, — сэкономите деньги на производстве и время на обдумывание акции.

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