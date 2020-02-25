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Истории

Портрет Троцкого, трусы с бабочкой и телескоп: российские предприниматели о самых странных подарках на 23 февраля

Истории
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Традиция обязательных поздравлений всех мужчин на День защитника Отечества постепенно сходит на нет. Однако многие все равно продолжают получать сувениры к этому празднику. Rusbase спросил российских предпринимателей о самых странных подарках, которые им дарили 23 февраля.

Портрет Троцкого, трусы с бабочкой и телескоп: российские предприниматели о самых странных подарках на 23 февраля

Константин Синюшин, сооснователь и СЕО венчурной группы the Untitled Ventures

День Советской армии я никогда в своей жизни не праздную, никого с ним не поздравляю и прошу меня никогда не поздравлять. Его стыдливое переименование в День защитника какого-то неназванного Отечества ничего не поменяло в моем отношении к годовщине, когда Троцкий объявил о победе первых отрядов революционной армии, которая на самом деле была поражением от немецкой армии. Впрочем, я отношусь с полным пониманием, когда этот день празднуют другие, а сам однажды подарил даже одному другу-сталинисту на этот праздник портрет Троцкого.

Станислав Кублин, основатель приложения для видео-знакомств ABC Love

Под странный подарок может подойти большой немецкий набор технических инструментов. Мы живем в квартире, и пользоваться таким большим набором приходится не часто. Его-то мне и подарили, 2 ящика сразу.

Герман Каплун, директор по стратегическому развитию TMT Investments

Однажды на 23 февраля мне подарили телескоп. Самым сложным оказалось его собрать. Целых 2 раза я минут по 5 смотрел на заезды. Теперь лежит на чердаке на даче. Выкинуть как-то рука не поднимается. Для человека с характером созерцателя отличный подарок, но мне нужна динамика во всем.

Данила Шапошников, партнер North Energy Ventures и Terra VC

Несколько лет назад матушка подарила мне пилу на 23 февраля. Она любит дарить странные подарки, но тут превзошла саму себя. Пила лежала 2 года без дела в самом дальнем углу, даже передарить ее некому было. Но в прошлом году настал ее звездный час. Мы переезжали, и некоторая мебель не проходила из дверного проема старой квартиры при переезде — пила вошла в игру.

Дмитрий Простов, основатель компании—разработчика мобильных приложений «Моби-Софт»

У нас в компании один мужской коллектив, дарить подарки мужчине мужчинам не принято в нашей культуре, поэтому отказались от подарков в этот день и каких-либо гуляний в этот день. Но однажды мы решили сделать совместный переезд в новый офис компании 23 февраля и каждый внес свою лепту в переезд (стол перенес или собрал часть мебели). Было весело и здорово. Лучше не придумаешь.

Игорь Дебатур, сооснователь сервиса для обработки файлов в облаке Uploadcare

Вот самое смешное, что мне партнер присылал на 23-е (я тоже Игорь Петрович). А физических подарков нам не дарили давным-давно на эту дату.

Алексей Павлов, основатель платформы оцифровки и автоматизации оптовой торговли DA

На работе — ароматизатор в машину в виде девушки в эротическом наряде с пожеланиями, чтобы мечты и фантазии сбывались.

Андрей Комаровский, основатель акселерационной платформы Sector X

У меня все подарки на основе моего же вишлиста, а так как 23 февраля — не день рождения и даже не Новый год, я не наглел и получил органические орешки, массаж и органическое же пиво.

Арсений Лаврентьев, основатель сервисов для знакомств Partner и Yboo

Логотип нашего приложения для гей-знакомств Partner представляет из себя бабочку. Так вот, подруга делала подарок на 23 февраля, и зная про логотип приложения, подарила трусы, где спереди была бабочка, прямо как у нас на иконке приложения, а сзади… Ничего. В смысле это даже не стринги, а когда задней части нет. Совсем нет.

Михаил Эрман, СЕО бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ

Странных особо не было, был как-то стандартный набор побриться/помыться тогда, когда в силу возраста брить было нечего. В прошлом году мне подарили новые баскетбольные кроссовки, а на работе сертификат на полет в аэротрубе. В этом году я тоже уже получил подарок — новую игру по «Звездным войнам» на консоль.

Фото: Natalia Belay / Shutterstock

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28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

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31 марта 2020

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15 апреля 2020

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