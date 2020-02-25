Портрет Троцкого, трусы с бабочкой и телескоп: российские предприниматели о самых странных подарках на 23 февраля

Традиция обязательных поздравлений всех мужчин на День защитника Отечества постепенно сходит на нет. Однако многие все равно продолжают получать сувениры к этому празднику. Rusbase спросил российских предпринимателей о самых странных подарках, которые им дарили 23 февраля.

Константин Синюшин, сооснователь и СЕО венчурной группы the Untitled Ventures

День Советской армии я никогда в своей жизни не праздную, никого с ним не поздравляю и прошу меня никогда не поздравлять. Его стыдливое переименование в День защитника какого-то неназванного Отечества ничего не поменяло в моем отношении к годовщине, когда Троцкий объявил о победе первых отрядов революционной армии, которая на самом деле была поражением от немецкой армии. Впрочем, я отношусь с полным пониманием, когда этот день празднуют другие, а сам однажды подарил даже одному другу-сталинисту на этот праздник портрет Троцкого.

Станислав Кублин, основатель приложения для видео-знакомств ABC Love



Под странный подарок может подойти большой немецкий набор технических инструментов. Мы живем в квартире, и пользоваться таким большим набором приходится не часто. Его-то мне и подарили, 2 ящика сразу.

Герман Каплун, директор по стратегическому развитию TMT Investments

Однажды на 23 февраля мне подарили телескоп. Самым сложным оказалось его собрать. Целых 2 раза я минут по 5 смотрел на заезды. Теперь лежит на чердаке на даче. Выкинуть как-то рука не поднимается. Для человека с характером созерцателя отличный подарок, но мне нужна динамика во всем.

Данила Шапошников, партнер North Energy Ventures и Terra VC

Несколько лет назад матушка подарила мне пилу на 23 февраля. Она любит дарить странные подарки, но тут превзошла саму себя. Пила лежала 2 года без дела в самом дальнем углу, даже передарить ее некому было. Но в прошлом году настал ее звездный час. Мы переезжали, и некоторая мебель не проходила из дверного проема старой квартиры при переезде — пила вошла в игру.

Дмитрий Простов, основатель компании—разработчика мобильных приложений «Моби-Софт»



У нас в компании один мужской коллектив, дарить подарки мужчине мужчинам не принято в нашей культуре, поэтому отказались от подарков в этот день и каких-либо гуляний в этот день. Но однажды мы решили сделать совместный переезд в новый офис компании 23 февраля и каждый внес свою лепту в переезд (стол перенес или собрал часть мебели). Было весело и здорово. Лучше не придумаешь.

Игорь Дебатур, сооснователь сервиса для обработки файлов в облаке Uploadcare



Вот самое смешное, что мне партнер присылал на 23-е (я тоже Игорь Петрович). А физических подарков нам не дарили давным-давно на эту дату.

Алексей Павлов, основатель платформы оцифровки и автоматизации оптовой торговли DA



На работе — ароматизатор в машину в виде девушки в эротическом наряде с пожеланиями, чтобы мечты и фантазии сбывались.

Андрей Комаровский, основатель акселерационной платформы Sector X



У меня все подарки на основе моего же вишлиста, а так как 23 февраля — не день рождения и даже не Новый год, я не наглел и получил органические орешки, массаж и органическое же пиво.



Арсений Лаврентьев, основатель сервисов для знакомств Partner и Yboo



Логотип нашего приложения для гей-знакомств Partner представляет из себя бабочку. Так вот, подруга делала подарок на 23 февраля, и зная про логотип приложения, подарила трусы, где спереди была бабочка, прямо как у нас на иконке приложения, а сзади… Ничего. В смысле это даже не стринги, а когда задней части нет. Совсем нет.



Михаил Эрман, СЕО бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ



Странных особо не было, был как-то стандартный набор побриться/помыться тогда, когда в силу возраста брить было нечего. В прошлом году мне подарили новые баскетбольные кроссовки, а на работе сертификат на полет в аэротрубе. В этом году я тоже уже получил подарок — новую игру по «Звездным войнам» на консоль.