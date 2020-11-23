5 компаний из Кремниевой долины, на которые стоит обратить внимание начинающему инвестору

IPO — весомый показатель для компании. Когда частная компания становится публичной и первый раз продаёт свои акции на бирже, можно говорить о серьёзных дальнейших инвестициях. Но как быть, если вы как инвестор — только в начале пути, а уже хотите вкладывать в достаточно крупные активы?

Зачем инвестировать в акции частных компаний из Кремниевой долины до IPO

Во-первых, разберёмся, почему надо смотреть акции частных компаний. Сейчас в США и Европе ставки Центральных банков снизились практически до нуля. Традиционные инструменты становятся менее привлекательными. Например, раньше доходность облигаций и стоимостных акций была довольно высокой, а сейчас ожидаемая доходность этих инструментов снижается. Теперь, чтобы получить целевую доходность в 8-10% годовых, фонды вынуждены перекладываться в более рискованные типы инвестиций, и мы наблюдаем приток денег на рынок частных компаний (до IPO).

Во-вторых, почему компании из Кремниевой долины. Большинство единорогов (компаний до IPO с капитализацией выше $1 млрд) находятся в США. Там есть экосистема, заточенная под запуск стартапов, рост их капитализации и выход на IPO, есть доступ к деньгам и талантам.

В-третьих, почему стоит обратить внимание на компании на поздних стадиях перед IPO (этап pre-IPO). Основная причина — более низкий риск по сравнению с инвестициями в компании на ранних стадиях.

Если составить гипотетический портфель из акций 20 компаний на этапе pre-IPO, 4-5 из них обанкротятся, а 10-15 принесут ожидаемую доходность за 3 года. Если же мы возьмем компании на более ранних стадиях — традиционный венчур, когда инвесторы заходят на Seed и A-раунде, то здесь портфель должен состоять из 50-100 компаний, а процент успеха намного ниже.

Доходность, на которую можно ориентироваться, составляя портфель из pre-IPO-компаний — 3-5х за 5 лет. Доходность, опережающую публичный рынок, обеспечивают новые технологии, которыми занимаются частные игроки. Они создают новые рынки и, скорее всего, станут их лидерами. Мы в United Traders стараемся смотреть на рынки, которые растут на 15% год к году и выше — таких немного, а большинство компаний там частные.

Мой портфель на текущий момент состоит из 12 частных компаний, планирую добавить ещё 8-10. Хочу рассказать про некоторые кейсы.

1. DigitalOcean

Компания ещё не провела IPO, занимается созданием приложений в облаке

$13,8 — акции на ноябрь 2019 года (оценка компании $1,5 млрд).

$25 — акции на ноябрь 2020 (оценка компании $2,7 млрд).

Почему инвестировал в эту компанию и почему она будет расти

Большой рынок. Объем мирового рынка облачных вычислений, на котором работает DigitalOcean, составил $272 млрд в 2018 году и растет на 18% от года к году.

Мы сами пользуемся этим продуктом в United Traders. Я консультировался с программистами, которые используют DigitalOcean, получил позитивные отзывы. В продуктовой части у компании очень хорошие позиции в среднем и малом бизнесе, в то время как главный конкурент Amazon Web Services работает с крупными игроками.

Компания прибыльна по EBITDA, что редкость для молодых технологических проектов. Это значит, что компания близка к IPO.

Здесь ещё важно сказать, что компании на этапе pre-IPO могут расти и приносить прибыль инвесторам ещё до того, как окажутся в календаре IPO. За год цена акций DigitalOcean выросла на 80%. Уже сейчас люди, которые зашли по оценке $1,5 млрд, могут зафиксировать прибыль +80%.

2. Coursera

Компания на стадии pre-IPO, один из лидеров в сфере онлайн-образования

$13,86 — акции на ноябрь 2019 года (оценка компании $2 млрд).

$25 — акции на ноябрь 2020 (оценка компании $3,7 млрд).

Почему инвестировал в эту компанию и почему она будет расти

Мне нравится идея и продукт. Я сам проходил курсы по финансам на Coursera. В системе образования США сейчас много проблем: высокая стоимость, при этом не хватает мест в университетах, поэтому онлайн-образование становится более востребованным. Coursera нашла свою нишу, и COVID-19 этому только способствовал. В апреле 2020 года более 10 млн человек записались на программы Coursera, что на 644% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рынок растет очень быстро. Глобальный рынок онлайн-образования будет значительно расти в 2019-2026 годах, увеличиваясь в среднем на 41%. На данный момент это один из самых быстрорастущих технологических рынков.

Выручка Coursera от компаний выросла на 300% в 2018 году и больше чем на 100% в 2019. Один из основных источников выручки — сегмент B2B. Сейчас больше 2000 организаций работают с Coursera, а сотрудничество с компаниями чаще всего более прибыльное и стабильное, чем сотрудничество с физическими лицами.

3. Impossible Foods

Компания на стадии pre-IPO, производитель мяса из растительных ингредиентов

$35 — акции на ноябрь 2019 (оценка компании $9,1 млрд).

$33 — акции на ноябрь 2020 (оценка компании $8,6 млрд).

Почему инвестировал в эту компанию и почему она будет расти

Успех IPO Beyond Meat. Я зашел в Impossible Foods после самого успешного в календаре IPO 2019 размещения Beyond Meat. На тот момент цена акции на вторичном рынке была $35, сейчас акции стоят $33, при этом весной на фоне всеобщего падения рынка цена доходила до $24 за акцию. Экологические факторы и привычки населения. Глобальное потепление вызвано большими выбросами CO2, в то время как более 20% всех выбросов приходится на крупный рогатый скот. Также люди в развитых стран постепенно меняют свои привычки потребления пищи. Доля людей, которые заботятся о здоровом питании, растет. Налоги на традиционное мясо. Германия, Дания и Швеция планируют ввести дополнительные налоги на животное мясо. В прошлом году немецкие законодатели предложили увеличить НДС на мясо с 7% до 19%. Похоже, все идет к тому, что все больше стран будут вводить похожие меры. Опасные инфекции. В Азии регулярно возникают эпидемии, источником которых являются продукты животного происхождения (свиной грипп, чума). Продукты на растительной основе снижают риски возникновения таких болезней.

Здесь ещё раз скажу: не стоит ожидать, что все частные компании будут расти пропорционально. До того как компания попадет в календарь IPO, цена акции может как расти, так и падать. Важно смотреть на перспективу: есть компании, которые реализуют свой потенциал через 5-10 лет, а не в ближайшие пару лет. Impossible Foods, на мой взгляд, именно такая.

4. SpaceX

Компания в сфере космонавтики

$250 — акции на начало 2020 года (оценка компании $45 млрд).

$360 — акции на ноябрь 2020 года (оценка компании $60 млрд).

Почему инвестировал в эту компанию и почему она будет расти

Темпы роста. Я зашел в SpaceX в начале 2020 года, когда компания оценивалась в $45 млрд. В 2017 году, когда инвестиционная идея только появилась на United Traders, оценка SpaceX была $25 млрд.

Starlink. Многие знают SpaceX по запускам ракет, но ещё компания активно развивает сегмент спутникового интернета Starlink. Это существенная точка роста: потенциальные клиенты Starlink — около 300 млн человек в регионах, где доступа к скоростному интернету нет.

5. Ginkgo Bioworks

Биотехнологическая компания, синтезирует микроорганизмы

$139 — акции на ноябрь 2020 года (оценка компании $4 млрд).

Почему инвестировал в эту компанию и почему она будет расти

Ginkgo Bioworks — это новый SpaceX. Компания не боится амбициозных целей: уже сейчас производит искусственные формы жизни и получает доход от нескольких совместных предприятий. У компании два способа заработка. Ginkgo Bioworks продает свои услуги по разработке микроорганизмов и запускает совместные предприятия с корпоративными партнерами. Ginkgo проектирует самоудобряющиеся растения совместно с Bayer, создает альтернативные белки в партнерстве с Motif Foodworks, выращивает редкие каннабиноиды с компанией Cronos. Рост выручки. По данным Forbes, выручка Ginkgo за 2019 год составила $80 млн — вдвое больше, чем за предыдущий год. Прогнозируемая выручка компании к концу 2020 — $150 млн, в 2021 — $200-300 млн.

Здесь важно упомянуть о скорости изменения цен акций частных компаний. Я зашел в Ginkgo Bioworks несколько месяцев назад. Пока о доходности и о том, что компания в скором времени окажется в календаре IPO, говорить рано. Цены обычно меняются от раунда к раунду, или если в компании происходят какие-то значимые изменения.

Статья основана на личном опыте автора и не является рекомендацией по инвестициям.

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