«Нужно быть готовым инвестировать вдолгую»: как защититься от долларовой инфляции

Григорий Трубкин, управляющий партнер Mindrock Capital (Сан-Франциско), рассказывает, что будет происходить с американскими активами и куда сейчас можно вкладываться.

По состоянию на сентябрь 2020 года США напечатали $2,8 трлн в попытке поддержать свою экономику и обсуждают планы по эмиссии еще $1,5 трлн, что не может не влиять на покупательную способность доллара. Инфляция неизбежна и затронет всех, а больше всего пострадают те, кто хранит свои деньги под подушкой.

Стоит ли бежать в другие валюты? Мы видим, что Япония и Европа не сильно отстают в печатании денег от Штатов, а в случае юаня есть риск, что его девальвация может использоваться для повышения конкурентоспособности китайских товаров в случае эскалации торговой войны.

Евро в последнее время укрепился по отношению к доллару благодаря ослаблению давления из-за «Брекзита» и долговых проблем, но в ближайшем будущем движение к паритету доллара-евро может восстановиться. Поэтому валютная диверсификация вряд ли что-то изменит. Бонды и облигации тоже потеряли свою привлекательность. Если раньше они считались хранилищем для богатства, то сейчас, как говорит Рэй Далио: Сash is trash. Под кэшем тут мы понимаем любые активы с невысокой доходностью, все, что связано с обесцениванием доллара.

Биткоин и золото — активы, которые могут подарить на какое-то время спокойствие инвесторам, если инвесторы в них верят. Ни тот ни другой не имеют спроса с точки зрения промышленного потребления и создания благ. Они скорее являются частью общественного договора и служат способом передачи ценности. Пока мы верим, что золото или биткоин должны стоить столько или дороже, так и будет, других причин для этого нет.





Стоимость американских активов будет расти

Мы уже столкнулись с тем, что стоимость доллара падала, а капитализация компаний и стоимость активов на фондовом рынке росли по мере вливания в них свеженапечатанных денег, корректируясь в промежутках. Фондовый рынок США напрямую зависим от действий ФРС: индекс S&P 500 оттолкнулся от дна и начал расти 23 марта, ровно накануне официального объявления о выделении $2,3 трлн на поддержку экономики, при этом его рост заметно замедлился в июне, когда закончилось распределение средств.

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Пока все указывает на то, что тенденция зависимости фондовых рынков от действий ФРС будет продолжаться. Если обсуждаемая сейчас дополнительная эмиссия денег будет одобрена (а, скорее всего, ФРС не изменит свою политику), мы сможем увидеть очередные обновления максимумов. А раз цена акций выросла за счет печатания денег и целью их печатания была поддержка рынка, эти деньги вряд ли позволят вытащить из рынка.

Три года назад компания с плохим балансом торговалась бы существенно ниже, чем сейчас. Сегодня же рынок закладывает ожидания того, что ФРС и Казначейство помогут зарегистрированным в США компаниям, в которых есть штат сотрудников, даже если все будет плохо.

Уже есть ряд компаний, у которых в пандемию сильно упали продажи, но сообщения о том, что им выдадут беспроцентный кредит от правительства Штатов, тут же подняли стоимость акций в 2-3 раза.

К получившим помощь компаниям относятся не только лидеры индустрий, переживающих трудности (например, Boeing), но и обычные производители потребительских товаров.

История производителя мебели The Lovesac Company — яркий пример того, как помощь от государства защищает инвестиции. Компания в течение нескольких месяцев переживала кассовый разрыв, потому что всем было не до мебели, ее акции упали с $16 в начале года до $4 в марте-апреле, а потом получила помощь от государства, закрыла кассовый разрыв, и цена акций взлетела до $36.

То же самое происходит и со стартапами. Были опасения, что закредитованные стартапы, у которых burn rate (скорость, с которой компания теряет деньги) был условно на год, 2-3 месяца посидят без выручки и активного наращивания продаж, и на этом все закончится. Но, как показала практика, никто в такой сценарий особо не верит. Инвесторы продолжили вкладывать свои деньги, а государство — выделять стартапам помощь как малым бизнесам.

Как мы видим, финансовый риск отходит на второй план, потому что все дыры государство затыкает. Нужно понимать, что если бы не государственная поддержка стартапов и устоявшихся бизнесов, многие из них были бы неплатежеспособны.

Рынки могут просесть, если на выборах в США победят демократы, в чьей предвыборной повестке основной пункт — повышение налога на корпорации. Это приведет к тому, что каждые 5% налога ежегодно будут дисконтироваться на следующие 10 лет. Это серьезный минус к выручкам на следующую декаду. Гиганты вроде Apple и Amazon не почувствуют этой нагрузки, но для кого-то это станет серьезным ударом.





Как защититься от долларовой инфляции

Лучшая защита от инфляции — покупка акций или долей таких компаний, бизнес которых нацелен на повседневные нужды и у которых есть массовый потребитель. Причем под повседневными нуждами мы понимаем не только хлеб, но и зрелища, представления о которых изменились в последние годы.

То, что раньше казалось необходимостью, сейчас за счет новых технологий отходит на второй план. Например, Zoom сподвиг многие компании на перенос встреч в онлайн, вместо того, чтобы покупать билеты бизнес-класса. Спрос на такие билеты упал.

Происходит подрыв рынка, хотя и неочевидный. Это не новый способ коммуникации, но потребность в встречах лицом к лицу уходит.

С другой стороны, ИТ-приложения и сервисы стали неотъемлемой частью жизни пользователей, и замены им нет. Например, Apple стоит $2 трлн, потому что ее приложениями и сервисами будут пользоваться при любых раскладах (сейчас мы наблюдаем нормальную коррекцию при общем восходящем движении). В капитализацию уже закладывается просадка стоимости доллара.

Стартапы с хорошей юнит-экономикой и быстрорастущей клиентской базой будут хорошей тихой гаванью. Важно, чтобы потребительский спрос на продукты был устойчивым, это защитит от инфляции. К таким стартапам относятся как те, которые подрывают рынок (Udemy, Coursera), так и компании, ориентированные на повседневный спрос (Walmart, Planet Fitness).

Как бы банально это ни звучало, я все же скажу, что ни в один актив не стоит вкладывать все свои сбережения. Даже привлекательный сейчас ИТ-рынок отличается сильной волатильностью, а в мире чересчур много неопределенности. Нужно быть готовыми инвестировать вдолгую.

В массированную распродажу на фондовом рынке или драматическое снижение оценки непубличных компаний ближайшие год-полтора верится с трудом, потому что регуляторы научились справляться со сложными ситуациями за счет печатания денег.

Политика защиты инноваций, принятая в США, в любом случае поможет Штатам сохранить преимущество в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, хотя Китай, безусловно, и будет составлять конкуренцию, но пока не критически значимую. Кризис веры в доллар, о котором так много говорят, возможен, но он не случится быстро.