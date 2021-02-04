Время устойчивого развития: можно ли получать прибыль от отходов производства

Почему сегодня экологическая ответственность и устойчивое развитие так часто рассматриваются бизнесом как актив, который помогает зарабатывать деньги и открывать новые возможности, — рассказывает Андрей Логинский, консультант по развитию бизнеса, основатель и CEO Strategic Advisory Services .

Считалось, что само по себе новое веяние — это хорошее дело, и оно идет на пользу компаниям, создавая им позитивный имидж в глазах потребителей.

Sustainability, или сфера устойчивого развития, насчитывает уже несколько десятилетий. Мантра: сокращение, повторное использование, переработка — существует с момента появления в календаре официального Дня Земли 22 апреля 1970 года. Спустя двадцать лет, за некоторыми заметными исключениями, начали говорить об устойчивом развитии в бизнесе.

Начиная с принятия Киотского протокола 1997 года, когда глобальное потепление было признано реальной проблемой наравне с перенаселением, экологические последствия влияния экономики на окружающую среду становились все большей угрозой.

Для поколения Z и миллениалов, выросших на неудобной правде, устойчивое развитие и окружающая среда стали едва ли не главными приоритетами.

По мере развития технологий, позволяющих осуществлять оцифровку и облачное хранение данных, в сочетании с растущим использованием методов бережливого производства компании, наконец, рассмотрели, как устойчивость может превратиться из затрат в средство сначала экономии, а затем и в источник дохода.

Почему следование принципам sustainability выгодно бизнесу

Первая причина заключается в том, что для компании, которая не занимается устойчивым развитием, это простой способ взглянуть на то, что она уже делает, и попытаться найти новые преимущества, которые она может получить, имплементировав лишь лишь несколько небольших изменений.

В качестве простого примера возьмем операционный процесс создания конечного продукта по всей цепочке. Этот процесс производит отходы.

В прошлом компании платили бы за вывоз этих отходов. Теперь же обсуждается, как сначала сократить или устранить эти отходы. Затем, как сами отходы или процесс их производства можно превратить в источник дохода.

Простое выполнение этих двух шагов в рамках цепочки поставок (или цепочки предоставления услуг) может снизить затраты и/или значительно повысить эффективность производства.

Когда компания включает вопросы устойчивости в свои повседневные бизнес-процессы, именно тогда sustainability становится источником дополнительного дохода.

Bank of America Merrill Lynch предоставил данные, подтверждающие экономическую силу устойчивого развития.

Их исследование 2018 года доказывает, что компании с лучшими показателями ESG (экологические, социальные и управленческие) превзошли своих конкурентов с более низким рейтингом, а их акции имели меньшую волатильность и принесли более высокую доходность на горизонте трех лет.

Являются ли эти цифры результатом причинно-следственной связи и какова реальная корреляции, все еще остается под вопросом, но компании, внедряющие процесс устойчивости, действительно показывают более положительную экономику по отношению к их конкурентам.

Инвесторы также видят долгосрочную позитивную сторону от внедрения принципов устойчивого развития.

Так, по состоянию на 2019 год кампания по отказу от ископаемого топлива, угля, Fossil Fuel (FF), которая финансировалась некоторыми университетскими фондами, расширилась на все виды ископаемого топлива.

На сегодня активы FF превышают $11 трлн, которые включают в себя инвестиции Норвежского суверенного фонда (крупнейший в мире), французского страховой гиганта AXA и SDIC, одного из крупнейших государственных инвесторов Китая.

На том, куда направляются денежные потоки, компании и будут сосредотачиваться в ближайшие годы.

Сегодня многие глобальные компании делают правильные шаги в области устойчивого развития и, вероятно, смогут добиться в этом больших успехов в ближайшем будущем.

Какие компании успешно внедряют sustainability в бизнес

Interface

Эта компания, производящая напольные покрытия, более известна своими усилиями в области устойчивого развития больше, чем продаваемой продукцией.

Программа Interface Zero, начатая в 90-х годах, направлена ​​на устранение любого негативного воздействия на окружающую среду, которое может компания оказывать в производственных циклах.

Согласно последним данным, Interface снизил углеродный след на квадратный метр производимого ковра на 69%, потребление воды — на 89%.

Фабрики компании в настоящее время используют 89% возобновляемой энергии, а их европейские предприятия не отправляют отходы на свалку. Они используют углерод для производства более качественной продукции.

Недавно компания начала продавать ковровую плитку, в которой используются переработанные материалы и биоматериалы, накапливающие углерод и предотвращающие его выброс в атмосферу. Теперь это первые углеродно-отрицательные напольные покрытия.

Компания добилась такого результата, радикально изменив свою структуру конечного продукта и методов ведения бизнеса с учетом устойчивости на каждом этапе.

Некоторыми простыми примерами этого являются замена латекса в предварительном покрытии рециклированным PVB и использование переработанных рыболовных сетей в качестве сырья, а также энергосбережение, которое позволяет работать более эффективно.

Новейшая инициатива компании — программа Interface — Climate Take Back ™, направленная на обращение вспять глобального потепления.

Honda

Honda продвигает свою программу Triple Zero, преследующую три конкретные цели:

Нулевые выбросы CO2 за счет использования возобновляемых источников энергии. Нулевые риски утилизации. Нулевые энергетические риски.

Они делают это вместе с партнерами, чтобы интегрировать технологии компаний, занимающихся возобновляемой энергией, в автомобили, обеспечить безопасную транспортировку отходов и побудить своих потребителей придерживаться экологически безопасного образа жизни.

С этой целью компания сократила суммарные выбросы CO2 автомобилями на 30% по сравнению с уровнем 2000 года.

Honda является первой автомобильной компанией, раскрывающей выбросы парниковых газов по всей цепочке создания стоимости.

Nestlé

Программа Nestlé Water Stewardship направлена ​​на обеспечение доступности и рационального использования воды.

Компания добивается этого за счет сокращения потребления, защиты и сохранения водных ресурсов и благодаря исследованиям, проводимым Всемирным фондом дикой природы, технологией Zero Water и другими НПО.

Компания Nestlé была одной из первых, кто стал придерживаться принципов устойчивого развития, изначально снизив вес своей различной упаковки в 1991 году.

На сегодняшний день это сокращение составило более 500 млн кг. Кроме того, в компании Nestlé работает команда из более чем тысячи агрономов, которые проводят обучение фермеров, чтобы минимизировать их воздействие на окружающую среду.

Google

Под девизом «Не будь злом» компания уделяет особое внимание устойчивому развитию. С помощью своей программы Google пытается защитить места обитания морских организмов и предоставить новые возможности для долгосрочного управления рыболовным процессом.

Их Global Fishing Watch обеспечивает прозрачное отслеживание промысловой деятельности почти в реальном времени с помощью общедоступной карты. Она позволяет проводить научные исследования и улучшать процессы управление рыболовством.

С момента своих первых шагов на пути по обеспечению устойчивого развития Google добилась впечатляющих результатов.

Центры обработки данных Google потребляют на 50% меньше энергии, чем конкуренты, при этом 91% отходов уходит в переработку. Google также работает со своими поставщиками над расширением возможностей использования возобновляемых ресурсов.

IKEA

Скандинавский производитель доступной мебели тоже ищет признания в области устойчивого развития.

Стратегия устойчивого развития IKEA на 2020 год предусматривала переработку или сжигание 91% отходов из их магазинов для рекуперации энергии, увеличение использования экологически чистых производственных материалов и рост продаж водоразборных форсунок, тканей для очистки воздуха и эффективных светодиодных ламп.

С момента прекращения продаж ламп накаливания в 2011 году IKEA продала более 85 млн светодиодных ламп.

IKEA работает со своими поставщиками по закупке экологически чистых материалов, а также выявлению излишков потребления энергии и материалов в процессе производства.

Компания требует от своих партнеров использования наиболее экологичных материалов. Так, 100% хлопка и 77% древесины в товарах, продаваемых IKEA, поступают из экологически чистых источников.

IKEA уверена, что со временем такой подход окупится сторицей.

Устойчивое развитие — это простой способ для компании оценить свою деятельность и стремиться к максимизации эффективности.

Такой подход позволяет начать процесс с улучшения очевидных пробелов в процессе создания стоимости и постепенно распространять на все аспекты ведения бизнеса.

Такие усилия позволяют компаниям не только вносить собственный вклад в ответственное отношение к производству и потреблению, но и в процессе улучшать собственные финансовые результаты.

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