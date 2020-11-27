Солнечная энергетика в России и в мире: как на ней заработать

Эксперты по ВИЭ (возобновляемым источникам энергии) рассказали, в каком состоянии находится рынок российской солнечной энергетики, какие у него перспективы и как малый и средний бизнес может заработать на «‎зеленой энергии‎»

Вокруг солнечной энергетики в России существует множество вредных мифов: например, что у нее нет будущего из-за холодного климата и небольшого количества солнечных дней в некоторых регионах. Другое распространенное мнение — неразвитость экологического сознания, в отличии от других стран Евразии.

Солнечная энергетика в мире

По данным Европейской ассоциации солнечной энергетики SolarPower Europe, сегодня доля энергии солнца в выработке мировой электроэнергии составляет около 2,6%. А по установленным мощностям солнечных фотоэлектрических электростанций в 2019 году лидируют Китай, Япония, США и Германия, подсчитывает International Renewable Energy Agency (IRENA) в докладе «‎Renewable capacity statistics».

Антон Усачев, заместитель генерального директора ГК «‎Хевел», поясняет, что термином «‎солнечная энергетика» или «‎фотовольтаика‎» называют отрасль электроэнергетики или сегмент промышленности. Их основу составляют генерирующие мощности с использованием солнечной энергии и комплекс производств по выпуску оборудования для строительства генерации.

Существуют различные способы преобразования солнечной энергии.

Наиболее распространённый из них — фотоэлектрический , в котором солнечная энергия преобразуется непосредственно в электрическую.

, в котором солнечная энергия преобразуется непосредственно в электрическую. Вторым по популярности направлением является концентраторная солнечная энергетика (CSP — concentrated solar power). В этом случае солнечная энергия преобразуется в тепловую, а та — в электрическую. Чаще всего таким образом нагревают жидкость, получают пар и направляют его на турбину с генератором, как на обычной тепловой электростанции.

Солнечная энергетика активно развивается во всех частях света: от Норвегии до Австралии. Причем, по данным SolarPower Europe, эта отрасль стала крупнейшим сектором мировой электроэнергетики по объемам ежегодно привлекаемых инвестиций и вводимых мощностей.

«‎В 2019 году прирост мощностей фотоэлектрической солнечной энергетики был в 2,5 раза выше, чем угольных и газовых вместе взятых‎», — цитирует ассоциацию Институт энергетики НИУ ВШЭ.

Солнечная энергетика в России

На сегодняшний день в нашей стране уже построено около 1,2 ГВт солнечных электростанций.

У России огромный потенциал — объем солнечной энергии, поступающей на территорию страны за три дня, сравним с объемом годового производства электроэнергии, утверждает Антон Усачев.

Уровень инсоляции варьируется от 810 кВт*час / кв. м в год в отдаленных северных районах до 1400 кВт*час / кв. м в год в южных районах, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Московская и Ленинградская области имеют репутацию пасмурных регионов. Однако выработка энергии там составляет порядка 1000 кВт*ч на кВт установленной мощности солнечной генерации в год. Это ниже, чем в других, более благоприятных для развития отрасли регионах России, но сопоставимо с показателями, например, Германии, которая входит в пятерку мировых лидеров по установленной мощности солнечной генерации.

«‎С точки зрения окупаемости, Санкт-Петербург и Ленинградская область считаются более выгодными для использования электроэнергии от солнечных установок. В регионе достаточно высокие тарифы для юридических лиц, представителей малого и среднего бизнеса – до 10 рублей за кВт*ч, что позволяет быстро окупить вложения в солнечную генерацию и начать экономить на электроэнергии‎», — комментирует Усачев.

Среди всех секторов ВИЭ солнечная энергетика наиболее развита в России, говорит Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Он связывает это с тем, что в стране есть, как минимум, два поставщика оборудования с собственными разработками. И благодаря наличию конкуренции и развитию отрасли в целом, стоимость выработки солнечной энергии значительно снизилась за последние несколько лет, причем по всему миру.

Однако даже этого пока что недостаточно для прорывного развития солнечной энергетики в России, считает Пикин. По установленным мощностям этот способ выработки энергии занимает всего 1-2 %, а по выработке энергии и вовсе стремится к нулю из-за технических перебоев.

По словам директора фонда, ВИЭ для России — это, прежде всего, развитие энергомашиностроительного комплекса с прицелом на будущее для внутреннего рынка. «‎На экспортных рынках нас особо нигде не ждут, потому что Китай производит самое дешевое, на данный момент, оборудование‎».

Более того, отмечает эксперт, по себе ВИЭ как способ получения энергии у нас в стране не очень актуальны, потому что в России наблюдается переизбыток энергетических мощностей, которые к тому же многократно дешевле солнечной или любой другой «‎зеленой» энергетики.

Наконец, есть вероятность, что с 2025 года финансирование программы поддержки ВИЭ будет урезано вдвое: с 400 до 200 млрд руб. Об этом, согласно источникам «‎Ведомостей‎», заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании 17 октября этого года.

Против этих нововведений выступили крупнейшие компании-популяризаторы «‎зеленой энергетики» в России: «‎Роснано‎» и ГК «‎Ренова‎», владеющая долей в «‎Хевеле‎».

Татьяна Андреева, проектный менеджер немецкой компании eclareon GmbH, консультирующей по вопросам возобновляемой энергетики, напротив, дает оптимистичный прогноз. Она считает, что отрасль сделала огромный шаг за последние четыре года.

Согласно результатам исследования eclareon в рамках проекта «‎ENABLING PV in Russia», по состоянию на август 2020 установленная мощность солнечных электростанций в России (включая СЭС Крыма) превысила 1,5 ГВт. Эти цифры показывают рост установленной мощности почти в 2,5 раза с 2017 года.

«‎Это, несомненно, большое достижение и показатель как успешности работы схем поддержки ВИЭ в России, так и повышающейся заинтересованности большого бизнеса и инвесторов в таких проектах. Стоит учесть, что в официальную статистику не попадают частные фотоэлектрические станции, а ведь их совокупная установленная мощность может исчисляться десятками мегаватт. Туда входят и мелкие частные системы по 1-5 кВт, и более мощные электростанции по несколько десятков киловатт‎».

Особенно, уточняет Андреева, солнечная энергетика привлекательна для инвесторов и муниципалитета в удаленных регионах и изолированных от ЕЭС России областях, где генерация энергии традиционно осуществляется посредством дизельных генераторов.

Так, например, в 2013 году была запущена первая в России автономная дизель-солнечная электростанция мощностью 100 кВт в селе Яйлю Турочакского района Республики Алтай. В таких проектах, по мнению Антона Усачева, солнечные электростанции окупаются за счет экономии на дизельном топливе и логистических расходах.

Влияние пандемии на рынок

Несмотря на то, что пандемия 2020 года ударила по большинству отраслей, эксперты считают, что COVID-19 не сильно повлияет на развитие солнечной энергетики.

«‎Как и в других сферах, рынок вынужден адаптироваться к новым условиям, часто встречи переходят в формат онлайн, но это не сильно мешает поставленным целям. Уверена, что развитие солнечной энергетики в России на спад не пойдет, слегка замедлится — возможно, но это будет лишь временный негативный эффект от пандемии», — комментирует Татьяна Андреева.

SolarPower Europe в прогнозе Global Market Outlook 2020-2024 о развитии фотовольтаики в мире на ближайшие пять лет предполагает, что при базовом сценарии развития событий в связи с пандемией в 2020 году будет введено в строй примерно 112 ГВт солнечных электростанций, что несколько меньше, чем в 2019 (116,9 ГВт).

Ассоциация не считает, что вирус окажет глобальное и долгосрочное влияние на развитие солнечной энергетики в мире, за исключением частных домохозяйств, у которых сейчас просто другие заботы.

Может ли рынок солнечной энергетики развиваться в холодном российском климате?

Эксперты практически единогласны во мнении, что получать электроэнергию благодаря солнцу возможно в любом климате: как в Саудовской Аравии, так и в России.

Важно отметить, что солнечная энергетика развивается далеко не только в южных странах. Например, в 2019 году 8,2% всей выработанной электроэнергии в Германии пришлось на фотовольтаику. Развитие ВИЭ, включая солнечную энергетику, происходит также и в северных нефтедобывающих странах. По прогнозам Canada Energy Regulator, установленная мощность солнечных и ветровых электростанций в стране вырастет до 27-28 ГВт к 2035 году.

Предрассудок о невозможности развивать солнечную энергетику в холодных российских регионах не только не корректен, но и прямо противоречит инженерным расчетам.

По словам Татьяны Андреевой, с технической точки зрения большое количество солнечных дней в сочетании с холодной температурой позволяет фотоэлектрическим модулям вырабатывать даже больше энергии, чем в жару.

Этот принцип пока мало применим в морозе ниже минус 30 °С. Хотя, как утверждает эксперт eclareon, уже существуют сверхпрочные фотовольтаические компоненты, которые способны работать даже в условиях крайне низких температур. Например, в Якутии существует около двух десятков солнечно-дизельных станций, которые особенно эффективны во время полярного дня. Они вырабатывают энергию даже когда на несколько месяцев температура опускается до минус 50 °С.

Так что регионов, где невозможно развитие солнечной энергетики, в России нет, — заявляет Антон Усачев. К наименее благоприятным он относит территории за Полярным кругом.

Для наиболее целесообразного развития солнечной энергетики эксперты выделяют следующие регионы: Северный Кавказ, Ставропольский край, Астраханская область, Алтайский край, Оренбургская область, Забайкальский край, Сибирь и Приморский край.

Сергей Пикин делится, что в Фонд энергетического развития часто обращаются за консультацией компании из этих регионов. Предпринимателей интересует, что будет дальше с ценами и с загрузкой по отношению к традиционным источникам энергии.

Кому в принципе интересны солнечные панели в России?

Директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий Фонда «‎Сколково‎» Олег Перцовский и Антон Усачев, заместитель генерального директора ГК «‎Хевел», выделяют следующие группы:

Крупные энергокомпании . Солнечные электростанции, приводит пример Усачев, установлены на нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефти» в Омске, а также на заводе по производству высоковольтных электродвигателей АО «‎РЭД» в Челябинске. Интерес к солнечной энергетике проявляют и крупные предприятия из отрасли по добыче и переработке полезных ископаемых. Например, станция мощностью 1 МВт была построена «‎Хевел‎» на производстве по добыче золота на Дальнем Востоке.

. Солнечные электростанции, приводит пример Усачев, установлены на нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефти» в Омске, а также на заводе по производству высоковольтных электродвигателей АО «‎РЭД» в Челябинске. Интерес к солнечной энергетике проявляют и крупные предприятия из отрасли по добыче и переработке полезных ископаемых. Например, станция мощностью 1 МВт была построена «‎Хевел‎» на производстве по добыче золота на Дальнем Востоке. Крупные промышленные предприятия-экспортеры . Для них применение ВИЭ, включая солнечную, поможет избежать дополнительных расходов в случае введения европейского углеродного налога.

. Для них применение ВИЭ, включая солнечную, поможет избежать дополнительных расходов в случае введения европейского углеродного налога. Малый и средний бизнес . В этом сегменте наиболее популярны установки на 10-15 кВт стоимостью 600-800 тысяч рублей.

. В этом сегменте наиболее популярны установки на 10-15 кВт стоимостью 600-800 тысяч рублей. Физические лица. После того, как вступили в силу изменения в законе «‎Об электроэнергетике‎», они имеют право продавать в сеть излишки электроэнергии, выработанной принадлежащими им объектами микрогенерации, до 15кВт.

«‎Безусловно, первый сегмент доминирует, причем именно в части оптового рынка. Однако при введении углеродного налога и по мере совершенствования нормативной базы для розницы другие направления тоже имеют перспективы постепенного развития‎», — комментирует Олег Перцовский.

Факторы, мешающие развитию российского рынка солнечной энергетики

Среди факторов, замедляющих развитие солнечной энергетики в России, Сергей Пикин выделяет прежде всего доступность других энергоресурсов. По его расчетам, газовая генерация в России гораздо бюджетнее солнечной, в то время как в Европе ВИЭ приблизилась к стоимости традиционной энергетики.

Еще одна причина — высокая кредитная ставка в России для малого и среднего бизнеса. Если, например, в Германии она составляет около 2-3%, то в России достигает 10-20% в зависимости от банка и от региона.

Будет ли в будущем ситуация меняться в пользу солнечной энергетики, а отечественная экономика — отходить от традиционных углеродов? Как показывает практика, замечает директор Фонда энергетического развития, в России глобальные вещи меняются двумя способами.

Первый — многое зависит от позиции политической фигуры, которая занимается солнечной энергетикой. Сегодня это председатель правления «‎Роснано‎» Анатолий Чубайс, который, по словам Сергея, активно продвигает эту отрасль. Второй путь — это влияние извне. Например, введение общемирового налога на углеводороды поспособсвовало бы развитию ВИЭ в России. Причем такой ход событий вполне возможен в обозримом будущем. Так, в июле 2020 года Европейский Союз опубликовал свою водородную стратегию.

Согласно ей, приоритетом будет являться разработка возобновляемого водорода, который производится с использованием энергии ветра и солнца. К 2050 году совокупные инвестиции в возобновляемый водород могут составить до нескольких сотен млрд евро.

Другая масштабная инициатива со стороны европейских соседей — экологическая программа European Green Deal, принятая в 2019 году. Ее цель заключается в том, чтобы к 2050 году добиться стопроцентного снижения выбросов парниковых газов во всех странах Европейского Союза.

Более того, в организации уже идет обсуждение деталей по введению таможенных пошлин на импортируемые из России товары с высоким углеродным следом. Аналитики KPMG предоставили три сценария: при оптимистичном раскладе российские поставщики заплатят за свою неэкологичность €6 млрд, а при худшем варианте — все 50 млрд. Аудиторы также отмечают, что Европа является самым крупным регионом сбыта российских товаров — 46% экспорта.

К факторам, замедляющим развитие российской солнечной энергетики, Татьяна Андреева также добавляет нехватку знаний в этой области.

«‎Большинство людей до сих пор считают, что солнечный модуль — это дорого, что это космические непонятные технологии и что в России это не будет работать».

Проекты eclareon в России и других странах нацелены как раз на то, чтобы эти мифы развенчивать. Так, в 2019 году появились «‎Солнечные Школы‎». В рамках этой социо-образовательной программы школьники изучают принципы работы ВИЭ на примере солнечной энергетики.

Факторы, которые способствуют развитию рынка

Главным фактором, который способствует развитию солнечной энергетики, большинство экспертов называет наличие государственной помощи.

Программа поддержки возобновляемой генерации

Среди таких инициатив — программа поддержки возобновляемой генерации — ДПМ ВИЭ (договоры на поставку мощности). В ее рамках проектам возобновляемой энергетики, прошедшим отбор, гарантируется возврат инвестиций за счет повышенных платежей оптовых потребителей в течение 15 лет.

Программа предусматривает квоту на создание 5,4 ГВт мощностей ВИЭ до 2024 года. «Благодаря ее действию удалось построить фундамент для развития отрасли солнечной энергетики в России — были созданы высокотехнологичные производства основного оборудования для солнечных электростанций. В том числе на базе разработанных отечественных технологий‎», — комментирует Антон Усачев.

По словам Олега Перцовского, именно с помощью инструментов поддержки со стороны государства установленная мощность солнечной энергетики стремительно выросла с 130 МВт в 2016 году до 1,2 ГВт в первом квартале 2020-го.

«‎Это очень немного в абсолютном выражении, но динамика хорошая. Что будет происходить в кратко- и среднесрочной перспективе, зависит от развития ситуации с пандемией и динамики последующего восстановления экономики. Однако я думаю, что долгосрочное развитие ВИЭ в целом и солнечной энергетики в частности будет уверенно продолжаться, и этот тренд уже вряд ли изменится‎».

Развитие микрогенерации

Вторая крупная государственная инициатива по поддержке российской солнечной энергетики — развитие микрогенерации. В соответствии с законом, принятым в 2019 году, потребители могут продавать излишки электроэнергии, выработанные в том числе с помощью солнца, в сеть. После принятия актов, регламентирующих взаимодействие потребителей с сетями, у людей появится дополнительный стимул устанавливать у себя солнечные модули, считает заместитель генерального директора ГК «‎Хевел‎».

«‎Мы оцениваем текущий объем рынка микрогенерации в 10-15 МВт, а его годовой оборот — в 1 млрд рублей. Он увеличивается примерно на 5-7 МВт ежегодно‎».

Татьяна Андреева не разделяет оптимистичную позицию коллег касательно программ государственной поддержки. По мнению эксперта eclareon, закон о микрогенерации в России недостаточно проработан, как и поправки в Налоговом Кодексе РФ и в других законодательных актах.

«‎И очень жаль, что «Зеленый тариф» для владельцев микрогенерационных систем сделали столь низким. Уровень оптовой цены даже ниже той, что платит потребитель за энергию от привычной электросети. Этот факт не очень сильно повышает инвестиционную привлекательность проекта, хотя все же позволяет окупать оборудование быстрее.

В этом плане, меры, принятые в Германии 20 лет назад, такие как программа “10 000 солнечных крыш” наряду с законом о ВИЭ, были более эффективными и привели к настоящему буму солнечной микрогенерации‎».

Как можно заработать на солнечной энергетике?

Антон Усачёв, заместитель генерального директора ГК «‎Хевел»

Производство солнечных модулей — процесс технологически сложный и дорогостоящий. Здесь достаточно высокий порог входа для физического лица или небольшой компании.

А вот сектор проектирования и строительства солнечных электростанций, а также других объектов ВИЭ, особенно небольшой мощности, сейчас активно развивается. Это направление открывает много перспектив для желающих заняться солнечной энергетикой.

В первую очередь речь идет о представителях малого и среднего бизнеса, частных предпринимателях, которые встраиваются в производственную цепочку солнечной электростанции. Это может быть обеспечение поставок, проектирование, производство отдельных элементов, таких как опорные конструкции для установки солнечных модулей, или, например, производство инверторов. Ещё один вариант заработать на ВИЭ — финансовая поддержка фондов «‎зеленой‎» энергетики: акции, долгосрочные обязательства, облигации. Сейчас такие инвестиции активно набирают популярность в России. Каждый желающий может вложить свои средства и получить доход. Также таким способом вы можете поддержать экологически чистые компании. И последний способ заработка — установка солнечной электростанции у себя на предприятии или дома. Это позволит получать доход за счет экономии на счетах за электроэнергию. Внутренняя норма доходности таких проектов составляет от 10% до 20% в зависимости от тарифа и региона.

Впрочем, если вы задумываетесь о более глобальном подходе, а именно — о строительстве солнечной электростанции, то сейчас благоприятное время — в России уже есть дефицит «‎зеленых мощностей», так как потребителей больше, чем производителей. В среднем, строительство объекта займет около шести месяцев.

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