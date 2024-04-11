Прибыль в бизнесе: основные виды и типы

Прибыль — одна из метрик успешности бизнеса, в соответствии с которой определяют его финансовую устойчивость и эффективность, а также выплачивают налоги. Но существуют различные ее виды, и далеко не всегда предприниматели понимают разницу между прибылью для расчета налогов и выплаты дивидендов.
Разбираемся в типах прибыли вместе с Надеждой Рожковой, советником по управлению в среднем бизнесе.
Содержание
- Какие виды прибыли есть в бизнесе
- Прибыль и выручка: в чём разница
- Маржинальная прибыль
- Валовая прибыль
- Операционная прибыль или прибыль от реализации
- Чистая прибыль
- Экономическая (ЭП)
- Недополученная прибыль или упущенная выгода
- Нераспределенная прибыль
- Почему бизнесу нужно разбираться в видах прибыли
Какие виды прибыли есть в бизнесеСуществует несколько основных видов прибыли, которые компании могут получать в процессе своей деятельности. Среди них:
- маржинальная прибыль;
- валовая прибыль;
- операционная прибыль;
- чистая прибыль;
- экономическая прибыль.
Прибыль и выручка: в чём разница
Большинство предпринимателей не различают понятия дохода и прибыли. Ещё больше они могут путаться при сопоставлении налоговых деклараций о результатах деятельности организации с наличием денег на расчетном счете.
Прибыль — это разница между всеми доходами и всеми расходами (компании, бизнеса, предпринимателя). И доходная, и расходная части могут различаться.
Доходы могут быть получены от основной деятельности компании либо прочими (проценты по вкладам и депозитам, если предприниматель продает что-то не по профилю, участвует в других компаниях, если это не является основной деятельностью).
Пример: если на балансе компании есть машина, при этом продажа машин не является основной коммерческой деятельностью компании, в случае продажи — это будет прочим доходом.
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При этом выручка — это деньги, которые компания получает от работы по своему профилю. Выручка отражает общий объем продаж за конкретный период времени.
Для объяснения разницы между прибылью и доходом приведем пример из работы агентства по недвижимости. На менторскую встречу пришел начинающий руководитель такого бизнеса. У него спросили, каков доход компании. Предприниматель назвал впечатляющую цифру — 700 млн руб.
Но работал предприниматель по агентской схеме: доходом является только процент от проведенных сделок (комиссионное вознаграждение), а не вся сумма сделок. А настоящая сумма дохода составляла более скромную сумму.
Что стоит учитывать: чем больше расходов вычитают, тем ниже прибыль.
Маржинальная прибыль
Маржинальная прибыль считается как выручка без налогов минус прямые переменные расходы. Другими словами, расходы, которые напрямую связаны с объемом и производством проданных товаров, работ или услуг.
Ее подсчет необходим, чтобы сравнивать маржинальность одинаковых бизнесов при переменных затратах.
Приведем в пример цветочный магазин: условия аренды могут быть у всех разные, а наценка и стоимость цветов — то, что зависит от предпринимателя и его умения вести бизнес.
Маржинальная прибыль — первичный показатель успешности бизнеса. Но для анализа деятельности бизнеса лучше использовать маржинальность не в чистом виде, а в процентном отношении к выручке. В этом случае можно сравнить результаты разных периодов даже при колебании выручки.
Валовая прибыль
Благодаря расчетам в предыдущем примере мы получаем валовую прибыль как разницу между выручкой и собственной стоимостью проданного товара или реализованной услуги.
Смысл расчета валовой прибыли нужен для того, чтобы понять эффективность бизнеса в целом.
Для анализа лучше оперировать отношением к выручке компании.
Операционная прибыль или прибыль от реализации
Помимо прямых переменных и постоянных расходов, у компании есть еще и другие траты, например:
- зарплата генерального директора;
- административные расходы.
В совокупности затраты, понесенные для поддержания общего функционала компании, называются операционными. А прибыль, полученная как разница между выручкой и операционными расходами — операционной прибылью.
Нередко предприниматели думают, что с этой прибыли и надо платить налоги. Но на самом деле не совсем так — расходы, которые могут быть приняты с точки зрения государства для уменьшения доходов в целях налога на прибыль должны обладать еще дополнительными признаками, описанными в Налоговом кодексе.
Чистая прибыль
Чистая прибыль — сумма, которая остается на руках предпринимателя. С этих денег он может платить дивиденды после оплаты всех расходов и налогов. До момента, как предприниматель решит, как он с ней поступит (выплатить дивиденды, вложить в обороты для дальнейшего развития компании), это нераспределенная прибыль.
Экономическая (ЭП)
Экономическая прибыль — это разница между общими доходами от производства товаров или услуг и общими издержками. Последние включают не только явные издержки (зарплата, аренда, материалы и др.), но и неявные, такие как вероятность потерять прибыль. ЭП может быть:
- положительной;
- нулевой;
- отрицательной.
В отличие от предыдущих видов прибыли, при расчете экономической прибыли появляется оценочная величина, которая зависит от экспертности.
Недополученная прибыль или упущенная выгода
Недополученная прибыль или упущенная выгода — согласно юридической терминологии, это потенциальная прибыль, которую компания могла бы получить, если бы не нарушение права (ч. 2 ст. 15 ГК РФ). То есть это неполученные доходы, которые бизнес мог бы заработать при обычной предпринимательской деятельности, если бы на него не произошло воздействие извне.
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В качестве примера приведем типичную ситуацию: возьмем бизнес по продаже мороженого. Из-за форс-мажора холодильники перестали работать, и все мороженое растаяло (то есть по вине третьих лиц) — это не только ущерб за пропавший товар, но и упущенная выгода.
А вот если в период экстремальной жары мощности холодильников не хватило, и в итоге мороженое растаяло — это предпринимательский просчет, а не упущенная выгода. Но в любом случае, сумма и сам факт упущенной выгоды всегда вызывает споры, и вопросы решаются в судебном порядке.
Нераспределенная прибыль
Нераспределенная прибыль — это часть прибыли компании, которая осталась внутри компании и может быть использована для вложения в будущие проекты, расширения бизнеса или выплаты дивидендов.
Как использовать нераспределенную прибыль, решает сам предприниматель на основе своих финансовых целей и стратегии развития. Например, если планируется расширять бизнес, можно реинвестировать часть нераспределенной прибыли.
Почему бизнесу нужно разбираться в видах прибыли
Каждый вид прибыли имеет свои особенности. Перечислим несколько причин, почему предпринимателям необходимо разбираться в видах прибыли.
1. Чтобы эффективно управлять финансами
Подсчет различных видов прибыли может применяться для оценки доходности бизнеса, эффективности операций и финансовой устойчивости компании. А это, в свою очередь, поможет принимать обоснованные финансовые решения.
2. Чтобы корректно заполнять отчетность и осуществлять расчеты по налогам с государством
Различные виды прибыли могут быть важными для налогообложения и отчетности перед инвесторами, регуляторами и другими заинтересованными сторонами. Например, по чистой прибыли рассчитывают дивиденды, а операционная прибыль может дать представление о доходности бизнеса без учета финансовых операций.
3. Чтобы успешно планировать
Различные виды прибыли предприниматели применяют для планирования бюджетов, прогнозирования доходов и определения финансовых целей бизнеса. Понимание, какие виды прибыли — ключевые для бизнеса, поможет разработать более эффективную стратегию развития.
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