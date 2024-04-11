Прибыль в бизнесе: основные виды и типы

Прибыль — одна из метрик успешности бизнеса, в соответствии с которой определяют его финансовую устойчивость и эффективность, а также выплачивают налоги. Но существуют различные ее виды, и далеко не всегда предприниматели понимают разницу между прибылью для расчета налогов и выплаты дивидендов.

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Какие виды прибыли есть в бизнесе

маржинальная прибыль;

валовая прибыль;

операционная прибыль;

чистая прибыль;

экономическая прибыль.

Существует несколько основных видов прибыли, которые компании могут получать в процессе своей деятельности. Среди них:Разберемся в каждом определении подробнее и с примерами.

Прибыль и выручка: в чём разница

Большинство предпринимателей не различают понятия дохода и прибыли. Ещё больше они могут путаться при сопоставлении налоговых деклараций о результатах деятельности организации с наличием денег на расчетном счете.



Прибыль — это разница между всеми доходами и всеми расходами (компании, бизнеса, предпринимателя). И доходная, и расходная части могут различаться.



Доходы могут быть получены от основной деятельности компании либо прочими (проценты по вкладам и депозитам, если предприниматель продает что-то не по профилю, участвует в других компаниях, если это не является основной деятельностью).



Пример: если на балансе компании есть машина, при этом продажа машин не является основной коммерческой деятельностью компании, в случае продажи — это будет прочим доходом.

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При этом выручка — это деньги, которые компания получает от работы по своему профилю. Выручка отражает общий объем продаж за конкретный период времени.



Для объяснения разницы между прибылью и доходом приведем пример из работы агентства по недвижимости. На менторскую встречу пришел начинающий руководитель такого бизнеса. У него спросили, каков доход компании. Предприниматель назвал впечатляющую цифру — 700 млн руб.



Но работал предприниматель по агентской схеме: доходом является только процент от проведенных сделок (комиссионное вознаграждение), а не вся сумма сделок. А настоящая сумма дохода составляла более скромную сумму.



Что стоит учитывать: чем больше расходов вычитают, тем ниже прибыль.

Маржинальная прибыль

Маржинальная прибыль считается как выручка без налогов минус прямые переменные расходы. Другими словами, расходы, которые напрямую связаны с объемом и производством проданных товаров, работ или услуг.



Ее подсчет необходим, чтобы сравнивать маржинальность одинаковых бизнесов при переменных затратах.



Приведем в пример цветочный магазин: условия аренды могут быть у всех разные, а наценка и стоимость цветов — то, что зависит от предпринимателя и его умения вести бизнес.



Маржинальная прибыль — первичный показатель успешности бизнеса. Но для анализа деятельности бизнеса лучше использовать маржинальность не в чистом виде, а в процентном отношении к выручке. В этом случае можно сравнить результаты разных периодов даже при колебании выручки.

Валовая прибыль

Благодаря расчетам в предыдущем примере мы получаем валовую прибыль как разницу между выручкой и собственной стоимостью проданного товара или реализованной услуги.



Смысл расчета валовой прибыли нужен для того, чтобы понять эффективность бизнеса в целом.



Для анализа лучше оперировать отношением к выручке компании.

Операционная прибыль или прибыль от реализации

Помимо прямых переменных и постоянных расходов, у компании есть еще и другие траты, например:

зарплата генерального директора;

административные расходы.

В совокупности затраты, понесенные для поддержания общего функционала компании, называются операционными. А прибыль, полученная как разница между выручкой и операционными расходами — операционной прибылью.





Нередко предприниматели думают, что с этой прибыли и надо платить налоги. Но на самом деле не совсем так — расходы, которые могут быть приняты с точки зрения государства для уменьшения доходов в целях налога на прибыль должны обладать еще дополнительными признаками, описанными в Налоговом кодексе.

Чистая прибыль

Чистая прибыль — сумма, которая остается на руках предпринимателя. С этих денег он может платить дивиденды после оплаты всех расходов и налогов. До момента, как предприниматель решит, как он с ней поступит (выплатить дивиденды, вложить в обороты для дальнейшего развития компании), это нераспределенная прибыль.

Экономическая (ЭП)

Экономическая прибыль — это разница между общими доходами от производства товаров или услуг и общими издержками. Последние включают не только явные издержки (зарплата, аренда, материалы и др.), но и неявные, такие как вероятность потерять прибыль. ЭП может быть:

положительной;

нулевой;

отрицательной.

В отличие от предыдущих видов прибыли, при расчете экономической прибыли появляется оценочная величина, которая зависит от экспертности.

Недополученная прибыль или упущенная выгода

Недополученная прибыль или упущенная выгода — согласно юридической терминологии, это потенциальная прибыль, которую компания могла бы получить, если бы не нарушение права (ч. 2 ст. 15 ГК РФ). То есть это неполученные доходы, которые бизнес мог бы заработать при обычной предпринимательской деятельности, если бы на него не произошло воздействие извне.

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В качестве примера приведем типичную ситуацию: возьмем бизнес по продаже мороженого. Из-за форс-мажора холодильники перестали работать, и все мороженое растаяло (то есть по вине третьих лиц) — это не только ущерб за пропавший товар, но и упущенная выгода.



А вот если в период экстремальной жары мощности холодильников не хватило, и в итоге мороженое растаяло — это предпринимательский просчет, а не упущенная выгода. Но в любом случае, сумма и сам факт упущенной выгоды всегда вызывает споры, и вопросы решаются в судебном порядке.

Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль — это часть прибыли компании, которая осталась внутри компании и может быть использована для вложения в будущие проекты, расширения бизнеса или выплаты дивидендов.



Как использовать нераспределенную прибыль, решает сам предприниматель на основе своих финансовых целей и стратегии развития. Например, если планируется расширять бизнес, можно реинвестировать часть нераспределенной прибыли.

Почему бизнесу нужно разбираться в видах прибыли

Каждый вид прибыли имеет свои особенности. Перечислим несколько причин, почему предпринимателям необходимо разбираться в видах прибыли.



1. Чтобы эффективно управлять финансами



Подсчет различных видов прибыли может применяться для оценки доходности бизнеса, эффективности операций и финансовой устойчивости компании. А это, в свою очередь, поможет принимать обоснованные финансовые решения.



2. Чтобы корректно заполнять отчетность и осуществлять расчеты по налогам с государством



Различные виды прибыли могут быть важными для налогообложения и отчетности перед инвесторами, регуляторами и другими заинтересованными сторонами. Например, по чистой прибыли рассчитывают дивиденды, а операционная прибыль может дать представление о доходности бизнеса без учета финансовых операций.



3. Чтобы успешно планировать



Различные виды прибыли предприниматели применяют для планирования бюджетов, прогнозирования доходов и определения финансовых целей бизнеса. Понимание, какие виды прибыли — ключевые для бизнеса, поможет разработать более эффективную стратегию развития.

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