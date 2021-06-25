4 совета, которые помогут проджект-менеджеру построить карьеру

На каждом этапе он делал выводы, которые сейчас могут помочь специалистам, которые хотят развиваться в области проектного управления. Он отметил, что эта статья отражает один из возможных вариантов развития в этой профессии.

Попасть в проектный отдел

В 2008 году я попал в ООО «Тагульское» (филиал ТНК-ВР) в департамент управления проектами. ТНК-ВР в целом — чудесное явление для менеджмента в те времена. Сейчас я понимаю, что мне повезло. Я попал в зрелую проектную культуру: мой руководитель и коллеги уже были опытными сертифицированными управленцами проектов.

Это уникальный случай, потому что зрелость управления проектами была гораздо ниже, чем сейчас: ГОСТы по управлению проектами начали появляться только с 2011 года, массовая сертификация специалистов тоже. В стране было мало профессионалов и мало знаний.

Меня начали обучать. В первые же две недели мне выдали PMBOK (свод знаний по управлению проектами), внутренние стандарты по УП (управлению проектам) и еще несколько книг — я их помню до сих пор: «Ноев проект. Секреты практического проектного менеджмента» И. Лудин и Р. Клайм.

Мои задачи вынуждали меня погружаться в сферу УП. Например, мне надо было выяснить, чем лучше Project, Primavera, SAP или другой софт, и понять, что применить в компании. Другая моя задача — популяризовать проектный подход.

Внутри крупных компаний до сих пор идет дискуссия о необходимости использования проектного управления. Главными консерваторами в начале моего пути и сейчас остаются директора крупных объектов капитального строительства и руководители служб снабжения. Основа этого сопротивления очень проста: «Мы же раньше как-то строили, зачем нам новые подходы в управлении?».

Для того, чтобы превратить их в союзников внедрения инструментов управления проектами, необходимо много усилий, поэтому мне пришлось максимально погрузиться в предмет, только так я мог найти аргументы, почему нам стоит применять УП и что это даст нашей компании.

Я до сих пор руководствуюсь правилом: если хочешь в чем-то разобраться, пройди стажировку там, где это уже хорошо работает.

На этом этапе вам нужны компании со зрелым уровнем управления проектами, например, «Росатом», «Лукойл», «Газпромнефть». Я убедился на своем опыте, что никакие книги и курсы не сравнятся с хорошим наставничеством. Такая практика сэкономит и время, и деньги на эксперименты.

Мой второй вывод — профессионализм людей в этой сфере играет огромную роль: бессмысленно допускать людей, прочитавших только стандарт, строить проектный офис или руководить сложным проектом. Учитесь у лучших и получайте качественный опыт.

Пройти сертификацию

Важно понимать, какие компетенции и качества вам нужно развивать, чтобы стать успешным управленцем. В этом вам помогут модели компетенций — это полноценный набор знаний и навыков, который позволит успешно заниматься своей работой.

Эти модели описаны в стандартах по управлению проектами, они разные. Например, я понял, что не все стандарты по УП мне подойдут: они часто сосредоточены на процессах, но избегают, например, такие компетенции, как умение вовлекать в проект, быть этичным. Я выбрал ICB IPMA — стандарт, который помог расставить все на места.

На основе этого стандарта проходит международная сертификация IPMA: в ней четыре уровня, чем выше уровень сертификации, тем больше опыта и профессионализма. Приведу их вкратце:

Базовый уровень — IPMA Level D: у специалиста достаточно компетенций, чтобы работать в команде управления проектом или администратором проекта. Второй уровень — IPMA Level C: специалист с опытом управления простыми проектами более трех лет. Третий уровень — IPMA Level B: специалист может управлять комплексными проектами, у него есть опыт управления проектами более пяти лет, из них три или больше он управлял сложными проектами. Высший уровень сертификации — IPMA Level A: обладатель такого уровня сертификации может успешно руководить всеми портфелями проектов, у него точно есть пятилетний опыт управления проектами, программами и портфелями.

Я использовал стандарт ICB IPMA для подготовки к первой сертификации. В этом году дошел до высшего уровня — IPMA Level A, Certified Project Director — и могу сказать, что это хороший инструмент для развития. Сертификация помогает разобраться, какие компетенции сильны, а где требуется улучшение. Можно сказать, что во время подготовки к экзамену вы получаете карту развития, список знаний и умений, которые нужно подтянуть.

Во время первой подготовки к экзамену я узнал о компетенциях, о которых даже не думал и не знал, что они нужны: в то время, у меня еще не было проектов достаточной сложности. Я прошел несколько тренингов по 4-10 дней и курс подготовки к сертификации, чтобы окончательно уложить все в голове, а в декабре 2011 года получил свой первый сертификат Certified Project Associate.

Я всегда рекомендую системно подходить к сертификации и пройти обучение, например, в Академии управления WINbd — даже если у вас есть серьезный опыт управления проектами. Такая подготовка помогает системно охватить все нужные знания и убрать пробелы.

Определиться с нишей

Я получил знания и некоторый опыт управления проектами в своей первой компании, дальше мне нужно было выбрать, на каких проектах я хочу специализироваться. Я не сразу пришел к своей нише и много пробовал и взаимодействовал со специалистами из разных стран.

Нетворкинг

Карьера управленца может развиваться в самых разных компаниях и направлениях, а разветвленная сеть знакомств может стать вашим проводником в карьере и поиске проектов. Я начал искать единомышленников, собирать клубы управленцев проектами, обмениваться опытом, искать заинтересованных специалистов.

Когда я начинал карьеру, интересные проекты всегда проходил извне: через привоз и кооперацию со специалистами из Германии, Швейцарии. Упоминание моей сертификации в общении с ними помогало быстрее настроить доверие.

ICB IPMA — международный стандарт, все мы сдавали одни и те же экзамены. Это помогает нам находить единомышленников и партнеров. В любом случае нетворкинг в сообществе — шанс найти хорошие проекты и быть в курсе лучших практик.

Сейчас в мире проектного управления выстраивается хорошая экспертная сеть, а сертификация помогает специалистам находить общий язык и не тратить время на синхронизацию по терминам.

Теперь в России стало больше компаний с качественной реализацией крупных проектов: «Росатом», «Лукойл», «Газпромнефть», СУЭК, «Норникель. Интересных проектов тоже немало: строительство новых дорог, мостов, космодромов, масштабные реконструкции исторических объектов, запуск гидроэлектростанций, интереснейшие проекты в области науки и многие другие.

Широкая специализация

Инструменты управления проектами работают независимо от отрасли — вы можете пробовать себя в разных направлениях. Вам может понадобиться отраслевой эксперт, который поможет адекватно оценить обстановку и делать более взвешенные решения. Например, если вы решили запускать онлайн-платформу, вам нужен айтишник на роль CTO или архитектора в команду.

Я брался за очень разные проекты: управление научными, инновационными проектами (от разработок по очистке отходов до проектов, связанных с космосом), управление крупными мероприятиями на 22 тыс. человек, внедрение корпоративных систем управления в средних и крупных предприятиях (ритейл, оборонка, нефтегаз), пытался применить управление проектами к предпринимательской деятельности. Этот опыт позволил сформировать представление о разных отраслях и цепочках поставок, что пригодилось в будущем.

Непрерывное образование

Чтобы не выпадать из профсообщества, я прошел еще несколько курсов. Например, повышение квалификации «Управление проектами в органах власти: базовые знания» в РАНХиГС, стажировку в инфраструктуре поддержки инноваций и предпринимательства в США (Professional Fellows Program), программу Train the Trainer Blended Learning Project Management в STS Sauter Training&Simulation SA, Германия.

После обучения сдавал экзамен и получал следующие уровни сертификации в Ассоциации управления проектами СОВНЕТ. Я прошел все четыре ступени сертификации IPMA с 2011 по 2021 год.

Фото: ipma.world

Кстати, в этом моменте многие профессиональные руководители проектов не доводят это до конца. Я убежден, что вашими личными итогами проекта должен становиться интеллектуальный актив в виде инструментов, отчетов, статей, который повышает вашу личную капитализацию как профессионала и позволяет выходить на новый уровень.

Без постоянного развития потенциала вы рискуете увязнуть в рутине и уйти в патогенную систему выполнения типовых проектов.

Сфокусироваться

Я выше писал, как полезно бывает учиться у лучших. Так я оказался в Юте, в Центре коммерциализации и венчурного сопровождения (https://pivotcenter.utah.edu/). Я многое узнал там и понял, что эта сфера — серьезный интеллектуальный вызов, где еще множество белых пятен в подходах, инструментах, методах.

Я начал копать в сторону коммерциализации и трансфера технологий, вступил в AUTM, Ассоциацию университетских менеджеров по трансферу технологий, изучил все их стандарты.

AUTM — глобальная сеть представителей 350 университетов, исследовательских центров, правительственных агентств, а также сотен компаний, которые вовлечены в управление и лицензирование инноваций, полученных в академических центрах.

После возвращения из Юты я прожужжал голову с правильными подходами к управлению инновационными проектами большинству ключевых стейкхолдеров. Это вылилось в крупный, интересный и масштабный проект в 2019 году: экспертно-методическая поддержка коммерциализации разработок центров компетенций национальной технологической инициативы на базе вузов и научных организаций.

Во время работы над этим проектом я вспомнил, как в самом начале, в 2008 году, я засыпал за ноутбуком и просыпался, продолжая работу: в обоих случаях слишком много информации надо было изучить, систематизировать и уложить в инструменты. Этот опыт позволил понять, насколько сегодня управление проектами отличается в разных отраслях.

Интеллектуальный актив

Итоги проекта я превратил в интеллектуальный актив: в 2020 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Развитие системы управления инновационными проектами на ранней стадии в техническом университете», а в 2021 году получил высший уровень сертификации в IPMA — Certified Project Director.

На это у меня ушел целый год. Дело в том, что я хотел вытащить инструменты одной отрасли (работа с инновациями) в другие, более консервативные: стройка, цифра. Мне тогда удалось сложить палитру понимания, в какой момент какие инструменты при какой зрелости следует применять.

Таким образом, я прошел цикл: углубиться в отрасль, разобраться в ней, попытаться применить найденное для других отраслей. Я вам советую эту практику, чтобы обогатить свой набор инструментов или находить нетривиальные решения для проблем в разных отраслях.

Профессионалы в узких областях

Сегодня в управлении проектами происходит серьезная отраслевизация, а многие инструменты сформированы именно в отраслевых стандартах по управлению проектами. Я советую вам обратить внимание на более узкие специализации в сферах, где есть потенциал развития, например, цифровизация.

Все про нее говорят, но реальных внедрений и кейсов мало. Сегодня управленцу проектами мало знать базовые процессы УП — теперь нужно разбираться в отрасли. Когда мы уходим в более узкую отрасль, в более узкий фокус, там всегда мало спецов, а они нужны. Возможно, это будете вы.

Сертификация как систематизация знаний

Сертификация на следующий уровень еще раз помогла систематизировать полученные знания, а также сориентироваться в существующем уровне стандартов и понять, где можно приложить себя для развития профессии.

Как получить максимум

Хорошо начинать карьеру в организации со зрелой культурой управления проектами. Найдите лучших и учитесь у них. Учитесь. В моей практике это было не менее 20-25 полных дней в год. Откройте для себя сообщество профессионалов. Это будет ваш источник знаний и интересных проектов. Пробуйте проекты в разных отраслях, ощутите разницу, найдите свое. Фокусируйтесь на отраслях, где есть нерешенные задачи в управлении проектами. Отраслевые инструменты пробуйте распространять на другие отрасли. Заведите привычку превращать в интеллектуальный актив результаты каждого проекта. Пишите статьи, отчеты, извлекайте уроки. Советую проходить сертификацию. Она помогает развиваться и упрощает коммуникацию.

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