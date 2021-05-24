Уместен везде: подбираем ноутбук для работы, учебы и отдыха

Сегодня ноутбук — необходимый инструмент, работать без которого почти невозможно. Но и вне рабочих ситуаций он однозначно может пригодиться. Рассказываем, чем конкретно поможет в работе и дома новинка от HONOR — MagicBook 15 — и как она сделает ваш день лучше.

«Выезжаю, скоро буду на месте»

Путь до работы с MagicBook тяжёлым не будет: корпус выполнен из легкого металла, и ноутбук весит всего 1,56 кг. Его можно без проблем переносить как в рюкзаке, так и в деловом портфеле. Габариты тоже невелики, спасибо толщине всего в 16,9 мм. Так что даже поездка в общественном транспорте с таким ноутбуком и прогулка до офиса проблем не принесёт.

«С утра на собеседование»

Лаконичный дизайн будет уместен на совещании, презентации или другой важной встрече. При этом ноутбук не безликий – яркими акцентами стали логотип и окантовка, переливающиеся голубыми оттенками. Они прекрасно сочетаются с «космическим серым» алюминием, из которого сделана основная часть корпуса.

Новинка располагает всеми нужными разъемами – подключить проектор по HDMI можно без переходников. Для зарядки нужен USB-C кабель — такой же, как у большинства смартфонов.

Шарнир достаточно тугой — болтаться крышка точно не будет, хотя раскрыть ее можно на 180 градусов. А вот с тем, чтобы открыть ноутбук одной рукой, могут возникнуть незначительные трудности.

Фото: Артем Багдасаров для RB.RU

«У меня все на смартфоне»

Ситуаций, когда нужный файл оказался на смартфоне, но не на рабочем ноутбуке, теперь легко избежать. «Фишка» MagicBook– встроенный NFC-датчик для синхронизации со смартфоном. Технология называется Magic-link 2.0 и работает с устройствами HONOR под управлением Android 9 и новее. Она позволяет транслировать экран смартфона на ноутбук для дистанционного управления и запуска мобильных приложений.

Также можно перетаскивать мышью файлы с устройства на устройство, либо просто поднести смартфон к ноутбуку, когда на последнем открыт нужный документ. Это работает с фото, видео, текстовыми файлами, таблицами и презентациями. Среди других возможностей интересна быстрая запись экрана, которая пригодится на случай работы с техподдержкой.

«Сейчас в почте отвечу»

Клавиатура в MagicBook 15 радует большими кнопками и удобной раскладкой. Глубина хода 1,2 мм не самая большая в классе, однако тактильный отклик при нажатиях отчетливый – печатать длинный текст вслепую удобно.

Кнопка включения отдалена от других клавиш, нажать ее случайно не получится. Хотя даже на такой случай инженеры предусмотрели защиту – отправить ноутбук в спящий режим можно лишь по долгому нажатию. Также в кнопку встроен датчик отпечатков, разблокировка с ним происходит мгновенно. Удобно, что сканер оснащен буферной памятью и запоминает отпечаток при первом нажатии кнопки.

Тачпад просто отличный. Площадь большая, палец хорошо скользит по сенсорной поверхности, считывание точное, поддерживаются жесты Windows Precision. Клики четкие и не дребезжат, как в более дешевых моделях. В общем, подключать мышь в большинстве случаев не придется.

Фото: Артем Багдасаров для RB.RU

«У меня ноутбук быстрый, сейчас будет готово»

Прошли времена когда для офисных задач хватало слабосильного нетбука. Сегодня даже для достаточно простых задач необходима и мощность, и скорость работы. К счастью, с этим у MagicBook нет проблем.

Ноутбук получил процессор Intel Core i5-1135G7 семейства Tiger Lake – это новое поколение, сделанное по улучшенному 10-нм техпроцессу. Последний обеспечивает стабильную работу на высоких тактовых частотах при сниженных нагреве и энергопотреблении.

В состав процессора входят 4 вычислительных ядра с поддержкой многопоточности. Базовая частота составляет 2,4 ГГц, однако под нагрузкой процессор выдаёт 3,8 ГГц на всех ядрах и до 4,2 ГГц в одноядерном режиме. Теплопакет (TDP) составляет 31 Вт.

Данный чип демонстрирует великолепную производительность на одно ядро, что делает работу системы молниеносной. Запуск приложений, открытие документов и веб-страниц, расчет формул в Excel и прочая офисная рутина выполняются мгновенно.

В более сложных задачах новинка также не пасует, выдавая короткие, но мощные ускорения в режиме Turbo Boost. В такие моменты энергопотребление процессора возрастает до 45 Ватт, частота на каждом ядре достигает 3,8 ГГц, а температура приближается к 100 °C.

Конечно, долго ноутбук так не продержится – через 40 секунд система принудительно снижает частоты, чтобы избежать перегрева. Тем не менее подобных «спринтов» достаточно, чтобы быстро распаковать внушительный архив или обработать серию фотографий.

Фото: Артем Багдасаров для RB.RU

При обычной нагрузке температура CPU держится в районе 40-45 °C, а корпус ноутбука остается холодным. Радует и тихая система охлаждения, большую часть времени вентиляторы работают бесшумно.

За обработку графики отвечает адаптер Intel Iris Xe G7. Это одна из лучших «встроек» на рынке, производитель обещает быстродействие на уровне дискретной Nvidia GeForce MX350. В синтетических тестах ускорители и правда близки, однако в реальных условиях решение Intel уступает из-за отсутствия собственной памяти и ограничений теплопакета. Впрочем, графическая производительность достаточная для несложной обработки фото и видео.

Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, чего хватит для бесперебойной работы десятка программ. Также ноутбук получил твердотельный накопитель на 512 ГБ с впечатляющими скоростями чтения и записи (3391 и 2710 Мб/с соответственно).

Наконец, модель может похвастать обновленным модемом с поддержкой Wi-Fi 6. При наличии соответствующего роутера получаем стабильный и быстрый беспроводной интернет, что крайне важно в условиях «удаленки».

«Ох черт, батарея разрядилась»

MagicBook 15 оснащен аккумулятором на 42 Вт·ч. В ходе тестирования ноутбук продержался почти 8 часов при воспроизведении Full‑HD‑видео. Работа в Microsoft Office и параллельный веб-серфинг разрядили батарею за 7 часов — на рабочий день должно хватить. А если нужна подзарядка, на помощь придет 65-ваттный комплектный адаптер с технологией быстрой зарядки. 30 минут от розетки обеспечат более 50% заряда, а полностью аккумулятор восполняется за 1,5 часа.

Фото: Артем Багдасаров для RB.RU

«А меня видно?»

Уязвимость встроенных камер — проблема, на которую стали обращать внимание сравнительно недавно. В MagicBook ее решили изящно, поместив веб-камеру в клавиатурный блок. Она замаскирована под кнопку верхнего ряда и выдвигается по нажатию. Решение эффектное и точно понравится ценителям приватности, которые норовят заклеить раздражающий «глазок» лейкопластырем. Правда, ракурс получается достаточно своеобразный — но к нему быстро привыкаешь.

«Может, кино посмотрим?»

HONOR MagicBook 15 оснащён 15,6‑дюймовым экраном разрешением 1 920 × 1 080 точек. Благодаря матовому покрытию картинка не блекнет в залитом светом опен-спейсе. Диагональ и четкость комфортные для работы с текстом, кодом и таблицами.

Экран большой — это достигается за счет минимальных рамок. Также есть режим защиты зрения, сертифицированный по стандарту TÜV Rheinland — он снижает нагрузку на глаза, фильтруя УФ-излучение.

После работы MagicBook тоже пригодится для просмотра фильмов или YouTube: цветопередача естественная, уровень контраста отличный – черный цвет глубокий, остальные оттенки в меру насыщенные. Можно обрабатывать фото и работать в графических редакторах.

Мультимедийные динамики расположены в нижней части, благодаря чему звук резонирует о поверхность стола и кажется громче. Музыка играет чисто и звонко, хотя отдача на низких частотах могла быть сильнее. В наушниках все так же отлично, звучание громкое и сбалансированное по частотам.

Фото: Артем Багдасаров для RB.RU

Вывод

HONOR MagicBook 15 – отличный компаньон для работы и учебы. Новинка предлагает узнаваемый дизайн, большой и яркий экран, удобный тачпад, обилие портов и внушительный объем памяти. Не забыли и про уникальные «фичи» вроде Magic-link и выдвижной камеры.

Но главное – производительность новой платформы Intel, которая удовлетворит запросы большинства современных пользователей. В общем, здесь есть все, чего ждешь от ультрабука за 90 тысяч рублей.

Технические характеристики