Пространственно-временной вихрь предпринимателя: стартапер рассказывает о своей теории

Спикер TEDx и основатель мобильного приложения для детей « Сказбука » Кеша Скирневский рассказывает о том, может ли раздолбай строить бизнес и что такое «пространственно-временной вихрь предпринимателя».

За год в России исчезло около 300 тыс. бизнесов . Причин ухода с рынка много — важны не только экономические показатели, но и способы мышления основателя.

Как мы выстроили процессы и вышли на международный уровень

Когда я создавал проект (мобильное приложение для детей от двух до семи лет), то допустил несколько больших ошибок:

тратил большую часть времени на выстраивание внутренних процессов и тайм-менеджмент;

не уделял внимание построению стратегии;

неправильно подобрал команду сотрудников.

Долгое время бизнес работал не так, как мне хотелось, поэтому пришлось несколько раз перезапускать приложение, это заняло около трех лет. После того как я нашел нужных бизнес-партнеров и новую команду, проект начал приносить деньги и масштабироваться.

К работе над приложением мы привлекли педагогов и когнитивных ученых, специализирующихся на развитии мозга у детей, а озвучил приложение актер Вадим Демчог.

Как результат — проект стал лидером среди детских приложений в России и вошел в топ-100 по версии Apple, мы смогли выйти на рынок США и имеем самые высокие в мире конверсии из установки приложения в платящих подписчиках в детской категории: средние конверсии по миру составляют 4%, конверсии проекта — 13%.

Основываясь на своих ошибках, я вывел собственную метафору: «пространственно-временной вихрь предпринимателя». Это условное обозначение нескольких фаз руководства.

Каждая из них отличается фокусом внимания. Зная свою фазу, молодым бизнесменам проще начать, а опытным — масштабировать свое дело. Всего таких фаз три: время, материя и пространство.

Этот концепт я придумал, мучаясь от школьных проблем: неорганизованность, отсутствие сил, пробелы в планировании. Как и всякий стартапер, я почти всегда был убежден, что многое могу и умею. Теория о пространственно-временном вихре — моя личная попытка разобраться в том, можно ли строить бизнес, если ты тот самый одноклассник с последней парты. Рассказываю, как она работает.





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Фаза времени: действовать

Большинство предпринимателей начинают с фазы времени. В этот период бизнесмен думает о том, какие действия надо совершать, чтобы заработать больше. Ключевые показатели успеха — деньги и маркетинговые метрики, а все силы руководителя направлены на максимизацию прибыли и поиски правильных действий. Те, кто мыслят в фазе времени, становятся хорошими операционистами, менеджерами проектов, исполнительными директорами или маркетологами.

Такие люди качественно выполняют задачи и умеют правильно распоряжаться временем. Компании, которые созданы предпринимателем в фазе времени самые надежные с точки зрения финансов. В фазе времени чаще всего получается стабильно зарабатывать деньги.

Признак фазы: фокус внимания предпринимателя сосредоточен на действиях.

Плюсы: бизнес стабильно приносит доход, команда умеет увеличивать показатели, руководитель эффективно планирует шаги работы и умеет выбирать правильных сторонников.

Минусы: руководитель может производить плохие продукты, которые не приносят пользы для окружающих.





Фаза материи: создавать

Следующий уровень — фаза материи. На этом этапе бизнесмен направляет свое внимание на создание или улучшение продукта. Предприниматель выступает в роли инженера, который проектирует продукт, наделяет его нужными характеристиками, прописывает user experience клиента.

В этой фазе работники сосредоточены на том, что производит бизнес и как должен выглядеть результат, но не о том, какие действия надо совершить, чтобы прийти к нему. Сотрудники фазы времени становятся эффективными менеджерами по продукту, производственными менеджерами, инженерами. Они хорошо понимают, какими характеристиками должен обладать продукт, чтобы отвечать требованиям потребителя.

Признак фазы: фокус внимания предпринимателя сосредоточен на продукте.

Плюсы: фаза материи — отличный старт бизнеса: предприниматель знает и понимает продукт, видит конечный результат, понимает своих клиентов. Бизнес-фазы материи является стабильным эффективным малым бизнесом.

Минусы: предприниматель не знает, какие действия надо совершить, чтобы создать то, что он хочет. Для успеха бизнеса нужен партнер, который находится в фазе времени и может закрыть потребность в операционной деятельности.





Фаза пространства: менять мир

Фаза пространства находится выше других этапов. Это период, когда предприниматель не думает о том, что производить и какие действия совершать. На уровне пространства бизнесмен выступает в роли визионера: какие проблемы в мире есть сейчас, какие предположительно возникнут в будущем и как бизнес мог бы решать проблемы в мире.

Обратная сторона в том, что если бизнесмен находится на уровне пространства, он не способен думать ни о действиях, ни о продукте. Люди фазы пространства — это мечтатели или визионеры, они видят тенденции, понимают мир и могут предсказать, каким мир станет в будущем.

Такие люди отлично выстраивают стратегии, ставят долгосрочные цели, но не понимают, какой продукт создавать и какими действиями нужно это делать.

Признак фазы: фокус внимания предпринимателя сосредоточен на решении проблем мира.

Плюсы: предприниматели фазы пространства имеют потенциал создать глобальный бизнес высокого уровня, они могут изменить мир к лучшему, дать пользу людям с помощью своих продуктов.

Минусы: старт бизнеса с точки пространства почти всегда приводит к провалу. Бизнесмены не знают, что и как производить, такой бизнес, скорее всего, будет экономически неэффективен.





Офис компании



Как определить свою фазу и подняться на уровень выше

Бывает, что бизнес двигается до определенной точки. Затем останавливается, становится стабильным делом, которое имеет хорошую выручку и показатели, но не растет.

Это повод проанализировать, в какой фазе находится предприниматель. Решение этой проблемы — поставить на текущую фазу другого человека, а самому перейти на фазу выше. Например, если предприниматель долго находится на уровне продукта, ему надо перейти на уровень пространства.

Он будет соотносить то, что он делает, с тем, что нужно окружающему миру. Иногда случается обратная ситуация: предпринимателю, который давно на уровне пространства, хочется спуститься обратно — разобраться в продукте или в действиях команды. Надо запомнить: это тот момент, когда бизнес начнет разрушаться.

Цель определения своей фазы и фазы сотрудников — расставить каждого на верную позицию, в этом случае бизнес расширяется и становится более прибыльным.





Фото на обложке: Shutterstock/Cammie Czuchnicki

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