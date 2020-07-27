Открытость — это выгодно: зачем предпринимателю быть публичным и как этому научиться

О том, какие преимущества дает бизнесу открытость и как становиться публичным, не навлекая на себя риски, рассуждает серийный предприниматель, соучредитель компании Payment Systems и один из лидеров сообщества «Шмит16» Анатолий Марьин.

У нас предпринимателю быть открытым долгое время было опасно: в советский период частный бизнес был преступлением, в 90-е — приезжала «крыша», в 2000-е — рейдеры. Но времена меняются.

Западные предприниматели и инвесторы давно оценили преимущества активности в социальных сетях. Миллиардеры и основатели стартапов ведут блоги в Facebook и Instagram, записывают видео для YouTube.

Со дня, когда мы создали нашу компанию и начали разрабатывать мобильные приложения, которыми сейчас пользуются более 10 млн автомобилистов, прошло уже пять лет.

Как и многие российские предприниматели, мы долго посвящали себя бизнесу целиком, 24 часа в сутки. Сил, да и желания, делиться опытом и открыто рассказывать о своих достижениях и ошибках широкому кругу пользователей у нас не было.

Но со временем понимаешь, что широкая коммуникация с большим числом коллег по рынку, экспертов и обычных людей — не помеха бизнесу, а старательный и активный помощник. Она позволяет сделать лучше и наши продукты, и мир, в котором мы живем. Звучит амбициозно, но игра стоит свеч.

Вот пять фактов, которые мы путем проб и ошибок выяснили, когда делились опытом развития своего бизнеса и нашими ошибками.



Факт №1. Не надо торопиться

Время для открытости приходит не на первых этапах становления бизнеса. Во всех своих компаниях на старте я работал с утра до вечера. У меня просто не было времени думать, чем бы я хотел поделиться с миром: мы фокусировались на том, чтобы вдохнуть жизнь в компанию и продукты.

На мой взгляд, возможность делиться инсайтами возникает у предпринимателя не когда компания делает первые шаги, а когда уверенно встает на ноги и начинает идти сама.

Это как с ребенком: пока он не начал ходить, твои мысли подчинены ему полностью. Но вот ему уже два года, он бегает, его не надо держать за руку, и появляется возможность вспомнить, что вокруг тебя есть и другие люди, которым ты можешь быть полезен.

Для компании этот возраст, как я считаю, — примерно пять лет. Уже понятно: либо ничего не получилось и проект надо «закапывать», либо получилось — и у тебя есть команда, взявшая на себя операционное управление. У основателя появляется возможность мыслить стратегически и думать о том, что происходит вовне, а не внутри компании.

Это хорошее время, чтобы открываться и рассказывать о себе, своем бизнесе и ценностях, которые ты несешь миру.



Факт №2. Открытость — это не только когда ты что-то даешь миру: окружение, коллеги и потребители многое дают взамен

У нас открытость часто считается синонимом уязвимости, но она дает большие преимущества. В современном бизнесе трудно создавать новое, будучи изолированным от внешней среды.





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А вот если ты делишься своим видением рынка, продуктов, желаний потребителей, просто идеями — это привлекает единомышленников. Дает сигнал: ты не один движешься в этом направлении, ты привлекаешь внимание к теме, в которой работаешь, и это полезно для людей, партнеров, инвесторов.

На тебя начинают работать не только сотрудники, но и широкий круг людей, мыслящих одинаково с тобой. И это приносит громадную пользу бизнесу.

Вот лишь один пример. После того как я начал транслировать для широкой аудитории свои мысли и идеи, я познакомился с Димой Мацкевичем, специалистом по искусственному интеллекту и серийным предпринимателем, создавшим несколько успешных бизнесов. Он порекомендовал мне книгу Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро».

Когда я прочел ее, я полностью переработал наш подход к маркетингу: изменил графику и тексты наших приложений в магазинах AppStore и Google Play, используя нейромаркетинговый подход к тому, как помочь людям выбрать наши продукты. Это позволило нам занять первые позиции в магазинах приложений.

Еще один пример того, как открытость приводит к тебе людей и приносит идеи. Полгода назад в интервью я рассказал о своей сумасшедшей идее — снять сериал о просветлении на современном языке, — и упомянул, что ищу кого-то, кто помог бы в подготовке сценария. И ко мне пришли со своими идеями 20 человек!

Я получил важный инсайт: моя идея сериала интересна очень многим. Значит, стоит направить свою энергию в этом направлении.



Факт №3. Не нужно стесняться рассказывать о проблемах и неудачах

Есть два подхода к рассказу о бизнесе: честно говорить обо всех проблемах или умалчивать о них и показывать только успех, рассчитывая, что это вдохновит аудиторию. Первый подход честнее, второй — безопаснее, но я больше склоняюсь к тому, чтобы не стесняться рассказывать о неприятном.

История, в которой есть препятствия и их преодоление, лучше работает. Академический труд американского специалиста по сравнительной мифологии Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой» стал библией сценаристов и писателей: он доказал, что большинство сказаний имеют общую сюжетную структуру, построенную на путешествии героя, который развивается как личность, преодолевая препятствия.

Он проходит через соблазны, ему плохо, он много раз думает о том, чтобы все бросить и сдаться, но находит силы встретиться лицом к лицу со своими самыми большими страхами. И побеждает. А потом возвращается в мир с дарами, добытыми в этой битве.

Именно такие истории живут веками. Их помнят потому, что они совпадают с интуитивным пониманием каждого человека о том, как устроен мир, что жизнь — это не сладкая конфета, побеждает тот, кто не бежит от опасностей.

Поэтому мой подход в том, чтобы пытаться рассказывать историю целиком — не только о сладком, но и горьком.

Если не можешь умолчать о проблеме, поделись ей, чтобы другие люди не наступили на те же грабли. Даже если самому это неприятно или страшно, ты понимаешь, что это принесет пользу другим, и идешь на это.

Другое дело, что в бизнесе всегда есть чувствительные вещи, о которых я говорить не готов и считаю это нормальным.



Факт №4. Принцип «не навреди»

Я не люблю касаться темы финансового успеха. Хорошие финансовые показатели — это информация о том, что у тебя в бизнесе все работает очень круто. Кто-то порадуется, кто-то позавидует, а кто-то захочет взять с тебя больше налогов или составить тебе конкуренцию.

Последнее выгодно для человечества, ведь конкуренция двигает экономику вперед. Но тут интересы общества и меня как предпринимателя идут вразрез.

Мне непонятно, зачем самому создавать себе конкурентов. Я пока недостаточно просветлен для того, чтобы открыто сказать: делайте так же, как я, и зарабатывайте.

Известный венчурный инвестор Питер Тиль начинает свою книгу «От нуля к единице» с того, что единственный способ заработать большие деньги — создать монополию. Он пишет: обратите внимание, что все монополии молчат о своем монопольном положении.

Google и Facebook за счет него получают огромную долю денег, которые вкладываются во все стартапы мира, — эти средства идут на приобретение стартапами пользователей. Говорят ли они об этом активно? Никогда.

Я убежден, что большинству людей неважно, сколько ты зарабатываешь. Для них важно решение проблемы, твое видение, то, чем ты можешь им помочь, от каких ошибок ты можешь их предостеречь.



Факт №5. Рассказывать, а не командовать

Я долго не был активен в социальных сетях и считаю, что только начинаю осваивать этот инструмент. Если я задам вопрос «Нужно ли присутствовать в Facebook и Instagram?» американскому предпринимателю, он даже не поймет, зачем я об этом спрашиваю. В США люди гораздо более публичны, хотя это требует громадного количества времени, внимания и включенности в социальную среду.

У нас в России эта включенность меньше, потому что у нас в целом гражданское общество и горизонтальные связи развиты слабее.

Но нет универсального решения для всех бизнесов. Возможно, если ты работаешь в B2B — например, создаешь IT-решения для коммуникации банков и компаний, — то социальные сети для тебя — предмет не первой необходимости.

А вот если у тебя сеть кафе или венчурный фонд, то очень важно быть публичным: ведь рассказывая о вещах, которые ты понял в бизнесе, ты тем самым выстраиваешь свой бренд в глазах и умах других предпринимателей. Они понимают, «о чем ты», чем можешь им помочь, как ты смотришь на мир. Ты показываешь людям свою картину мира и этим привлекаешь людей.





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Бизнесмена, когда он становится открытым и начинает транслировать свой опыт, подстерегает опасность превратиться в доморощенного гуру, давать аудитории жесткие рекомендации: «Делай так!», «Бросайся в бизнес с головой!». Это чушь.

Жизнь очень разная, в разных ситуациях надо поступать по-разному — и поэтому рассказывать нужно только о своем опыте и своем видении мира, не навязывая его другим.



Как достичь максимума

Быть открытым — этому нужно учиться. Я начал учебу с преодоления своих, как я их называю, писательских блоков.

Я был уверен, что мои мысли банальны и никому не нужны. Но как только я начал писать и делиться мыслями, обнаружил, что это не так. Любые тексты могут найти отклик у людей, которые имеют схожий опыт.

Второй блок был связан привычкой скрывать человеческие переживания: зависть, страх неудач, неуверенность. Но переживания очень человечны, люди могут им сопереживать и узнавать себя.

Третий блок — попытки шлифовать любую картинку, попытки приукрашивать, выдумывать. Теперь я понял: надо просто рассказывать все как есть. Когда люди видят тебя не как основателя компании, а как живого человека со взглядами и убеждениями, они лучше понимают твои решения и могут вступить с тобой в дискуссию.

Чтобы компания смогла вырасти, предпринимателю нужно затронуть струны души людей и использовать их творческий потенциал. Тогда публичность обретает смысл, порождая доверие, сплоченность и эмоциональную связь.

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