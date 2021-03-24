Инвестируем с выгодой. Пять советов начинающим от финансового директора

Кажется, что инвестировать легко. Но инвестировать с выгодой — дело, которое требует подготовки и детального анализа. Пять советов от финансового директора Selectel Владимира Дергачева помогут начинающему инвестору не потерять свои деньги и заработать.

Совет №1. «Рассмотреть все варианты инвестиций»

Для начала инвестору важно понять, какие есть варианты для инвестиций, и сравнить их между собой. Основные варианты: вклады, жилая и коммерческая недвижимость, ценные бумаги и фонды. Рассмотрим каждый из них.

Вклады. В России банковские вклады — один из самых привычных видов инвестирования. Но при этом один из самых низкодоходных. Скорее всего, вклады помогут только сохранить стоимость денег, чтобы их не съела инфляция.

Недвижимость. По результатам совместного исследования ДОМ.РФ и ВЦИОМ, 50% респондентов вложили бы крупную сумму в жилье, еще 17% купили бы земельный участок. Действительно, вложение в недвижимость — это стабильно и надежно. Но важно понимать, какую именно недвижимость приобретать: жилую или коммерческую.

Жилая недвижимость сопряжена с большим количеством соинвестирования, поддержания ремонта, проблемами с арендаторами. Доходность по жилой недвижимости — 5-6%.

У коммерческой недвижимости доходность выше — в среднем, 7-9% (по некоторым объектам может достигать 15%). Коммерческую недвижимость можно купить за один миллион или пятнадцать — складское помещение или площади под офисы или магазины. У каждого из этих видов недвижимости свои «подводные камни», но это вполне рабочий вариант.

В последнее время особенно популярны инвест-отели. Ты инвестируешь Х денег, получаешь Y квадратных метров отеля, которые тебе приносят фиксированный месячный или квартальный доход. Но тут огромный вход: нет возможности проинвестировать 100 тысяч рублей и иметь с них 16%, для хорошей доходности нужно проинвестировать Х миллионов рублей.

И наиболее интересный вариант – ценные бумаги и фонды. Фонды чуть более скромные по доходности, но это максимально защищенный инструмент: сюда входят пенсионные фонды и государственные ценные бумаги. Максимальная надежность предполагает невысокий процент дохода — около 8%.

Ценные бумаги (включая акции и облигации) — это инструмент, который позволяет регулировать уровень риска. Небольшие и малоизвестные компании предлагают доходность 13-15%. Крупные государственные и коммерческие предприятия предлагают свои бумаги под 6-7% доходности. Здесь идет балансирование: насколько у вас развит аппетит к риску и деньгам.

Совет №2 .«Провести анализ: какая отрасль бизнеса выгоднее»

Всегда выгодно выбирать сферу, которая в данный момент на подъеме. Это дает инвестору некую уверенность в том, что, например, через три года (срок облигационного займа), эмитент действительно вернет твои деньги.

Ведь бывают ситуации на бирже, когда компания попросту уходит в банкротство, и инвесторы теряют деньги. Сейчас это встречается довольно редко, но лучше снизить риск и выбрать наиболее стабильную сферу. Например, сферу IT.

Часто инвесторы, особенно физические лица, не могут самостоятельно и профессионально оценить надежность того или иного субъекта для инвестиций. Для этих целей существует кредитный рейтинг, где за вас уже провели анализ, дали оценку положению компании на рынке и перспективе до пяти лет. Также стоит обратить внимание на финансовые показатели: объем выручки и уровень долговой нагрузки.

Бывает, что инвесторы в выборе сферы руководствуются принципом «нравится — не нравится». Это вполне нормально, поскольку должен быть интерес и вера в ту сферу бизнеса, куда ты инвестируешь.

Совет №3. «Выбрать компании для инвестиций»

Если для инвестирования выбраны ценные бумаги, необходимо составить перечень эмитентов и компаний с акциями, исходя из доходности. Здесь должен быть здоровый баланс риска и доходности, который каждый определяет самостоятельно.

Есть никому не известные компании-эмитенты, у которых ставка по купону 15%, однако рейтинг — низкий. Например, в сегодняшней ситуации 15% это очень много, и мало куда еще можно вкладывать с такой доходностью. Но низкий рейтинг дается не просто так. Риск того, что эта компания-эмитент обанкротится на горизонте периода, в который вкладываешь деньги — довольно существенный.

И обратная ситуация: крупная компания, которая на рынке много лет, размещает ценные бумаги по 6% (что очень немного). Здесь есть уверенность, что данная организация за три года не обанкротится, и твои облигации рассчитаются.

А где-то между ненадежной компанией и гигантом находится IT-сфера, которая находится на подъеме и набирает популярность на рынке ценных бумаг. Здесь возникает точка соприкосновения риска и доходности. Это 8-9% годовых — вполне приличная доходность при адекватном уровне риска.

Совет №4. «Понять, как работает сфера инвестиций»

Сейчас очень актуальны автоматизированные системы, которые просчитывают все риски, мониторят ситуацию по ставкам и процентам и практически самостоятельно распоряжаются вашими деньгами.

Однако полностью доверять свои деньги роботам нельзя. Каждый инвестор должен иметь базовое понимание в сфере инвестиций. А если человек планирует предметно торговать на бирже, а не просто проинвестировать и забыть, то нужно глубокое понимание работы финансовой системы. Успешность зависит от уровня знаний.

Еще есть вариант привлечь брокера. Он сформирует портфель инвестиций так, как считает наиболее оптимальным на текущий момент.

Совет №5. «Не бояться сделать ошибку»

Ситуации могут быть разные – тотальная потеря всего или небольшой убыток. Такое, как правило, происходит только с акциями. Именно по ним изменяется стоимость компании, и это нормально, когда акции дешевеют, к этому нужно быть готовым. В облигациях, к примеру, такого нет.

Но что же делать, когда потерял всё из-за инвестиций в неправильную компанию? Делать выводы, не замыкаться в себе и сразу прорабатывать план для следующих инвестиций. У всех бывают промахи. Важно, чтобы они не вызывали депрессию, а давали толчок к лучшему результату.

Итоги

Для успешных вложений начинающему инвестору нужно:

разобраться, какой вид инвестиций его больше привлекает;

выбрать отрасль бизнеса, в которой у него есть большой интерес;

рассмотреть несколько перспективных компаний, которые в ближайшее будущее точно не обанкротятся.

Кроме того, важно самому разбираться в теме инвестиций, даже если вы обратитесь за помощью к брокеру.