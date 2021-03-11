Эксперт рассказала, как правильно использовать доходы для инвестиций. В каких ситуациях лучше не идти на фондовый рынок, а в каких использовать только низкорисковые активы, пояснила агентству «Прайм» аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева.

Как не погореть на инвестициях: эксперт дала подсказки для ведения биржевой игры