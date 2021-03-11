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Как не погореть на инвестициях: эксперт дала подсказки для ведения биржевой игры

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Эксперт рассказала, как правильно использовать доходы для инвестиций. В каких ситуациях лучше не идти на фондовый рынок, а в каких использовать только низкорисковые активы, пояснила агентству «Прайм» аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева.

Как не погореть на инвестициях: эксперт дала подсказки для ведения биржевой игры

Отмечается, что деньги для инвестиций — это доходы минус расходы.

Афанасьева указала на основные запреты при биржевой торговле. Нельзя:

  • вкладывать деньги, взятые в кредит или в долг;
  • идти на фондовый рынок при потере работы;
  • инвестировать без цели.

Аналитик советует сначала стоит найти источник дохода, закрывающий минимальное потребление, и только после этого задумываться о торгах на бирже. 

«Как только человек ставит себя в зависимое положение от брокерского счета (не заработаешь, значит не сможешь погасить проценты по кредиту или отдать долг) — то он проигрывает все», — пояснила Афанасьева.

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