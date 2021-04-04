QR и гранты: какими программами я рекомендую пользоваться предпринимателям в 2021 году

Государство стимулирует бизнес переходить на систему быстрых платежей, оплату по QR-коду, помогает малым предприятиям быстрее получать займы. Генеральный директор и сооснователь сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев рассказал, о каких инициативах нужно знать каждому предпринимателю и где найти финансовую поддержку.

Дорожная карта Банка России по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства определяет самые важные инициативы государства в отношении бизнеса в 2021 году. Значительная часть инициатив, отраженных в документе, касается оптимизации финансовых условий для субъектов малого предпринимательства: повышение эффективности кредитного процесса банков, уровня одобренных кредитных заявок и снижение процентных ставок для малых предприятий, повышение доступности льготных кредитов для малого бизнеса.

При содействии государства усилится и роль краудинвестинговых платформ: дорожная карта определяет, что в 2021 году малый бизнес привлечет с их помощью не менее 0,5 млрд рублей; в 2022 году объем таких средств должен достичь 0,9 млрд. Власти намерены также повысить финансовую грамотность представителей малых предприятий и провести не менее 20 вебинаров, посвященных системе быстрых платежей.

В них должны поучаствовать не менее 800 малых предприятий. Также намечены лекции по работе с краудинвестинговыми платформами и фондовым рынком, факторингу. Документ предполагает и увеличение количества малых предприятий, проводящих платежи с комиссией не более 1%.

Стремительный QR: как сэкономить на эквайринге

Центробанк намерен всерьез развить в стране систему оплаты услуг и товаров по QR-коду. Национальная система платежных карт (НСПК) стимулирует ритейлеров разрабатывать программы лояльности с использованием QR при оплате покупок. К переговорам привлекли и сети магазинов, и банки, писал «Коммерсант».

Предприниматели могут принимать платежи с помощью QR с комиссией ниже 1%: 0,4% от суммы платежа при оплате жилищно-коммунальных, медицинских, страховых, телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг, товаров повседневного спроса, лекарств и БАД; 0,7% — при оплате других товаров и услуг. Актуальные тарифы есть на сайте ЦБ.

Салон красоты или магазин, который вводит оплату по QR, должен быть подключен либо к Системе быстрых платежей, либо к сервису «Плати QR» Сбербанка. Бизнес с годовым оборотом безналичной оплаты в 20 млн рублей сможет сэкономить при таком сценарии до 200 тыс. рублей.

Коды бывают:

Статические, или многоразовые. Такой код можно сгенерировать один раз и наклеить у кассы. Но он содержит только реквизиты продавца, а покупателю нужно каждый раз самостоятельно вводить сумму для оплаты.

Динамические, или одноразовые. Они содержат и реквизиты продавца, и сумму покупки. Такой код продавец создает для каждой продажи: QR можно печатать на чеке, выводить на экран смартфона или другого устройства.

Преимущества оплаты по QR для бизнеса:

Моментальное поступление средств на счет;

Не нужна спецтехника, как для эквайринга (она иногда ломается и зависает);

Низкие и предсказуемые тарифы, инициированные Центробанком.

При оплате по QR есть преимущества и для покупателя: ему не нужно доставать банковскую карту или вводить ее данные. Покупатель также сможет получить возврат за несколько секунд, если товар ему не подошел. Крупным компаниям оплата по QR в первую очередь интересна именно со стороны экономии на банковской комиссии.

Господдержка бизнеса в 2021 году

Субсидии. Начинающие бизнесы впервые могут получить единовременную субсидию от центра занятости. Для получения такой поддержки будущему предпринимателю нужно быть официально безработным, зарегистрированным на бирже труда.

Сумма выплаты зависит от региона. В Москве — не более 10 200 рублей, а на Кубани — 192 000 рублей. Информация по каждому региону есть на портале «Мой бизнес».

Субсидии выдают ежегодно и в ограниченном количестве, то есть получить их смогут не все желающие.

Гранты. Так поддерживают регионы. Заявки на гранты проходят конкурсный отбор. Жюри обращает внимание на сферу деятельности, финансовые показатели компании, количество рабочих мест. Информацию о грантах публикуют центры поддержки предпринимательства в регионах: контакты есть на сайтах «Мой бизнес» и Минэкономразвития.

Направления бизнеса, которые власти поддерживают активнее:

Агробизнес (работает система грантов для начинающих фермеров, субсидии сельхозкооперативам, грант «Агростартап», грант на развитие семейной фермы, грант «Агропрогресс»);

Турбизнес (например, конкурс бизнес-идей ежегодно проводит Федеральное агентство по туризму);

Инновации (отдельный фонд поддерживает научно-технические стартапы).

Федеральные программы поддержки бизнеса:

В Минэкономразвития работает программа субсидий для малых предпринимателей. Деньги получают и распределяют регионы на конкурсной основе при условии софинансирования со стороны местных властей.

На эту программу могут рассчитывать производители местных товаров, разработчики инновационных продуктов, специалисты по народно-художественным промыслам, ремеслам, предприниматели, специализирующиеся на эко- и сельском туризме, социальные предприниматели.

Больше о возможностях для предпринимателей — в разделе RB Chance.

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