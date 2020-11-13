ЦБ обязал банки подключить оплату товаров и услуг по QR-коду с октября 2021 года

Центробанк определил для банков срок обязательного подключения сервиса оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в сообщении регулятора.

С 1 октября 2021 года платежи по QR-коду станут обязательными для системно значимых банков. Их 12, к ним относятся «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Юникредит», «Совкомбанк», «Московский кредитный банк», «Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк».

Банки с универсальной лицензией дожны обеспечить оплату по QR-коду в СБП с 1 апреля 2022 года. Изменения в Положение «О платежной системе Банка России» зарегистрировал Минюст.

«К этим срокам кредитные организации также обязаны будут настроить проведение других типов операций СБП: переводов между гражданами по инициативе получателя, а также платежей от юридического лица физическому», — уточняет Центробанк.

Системно значимые банки также обязали предоставить клиентам возможность совершать расчеты по QR-кодам через СБП с помощью мобильных приложений. Для физлиц — с 1 апреля 2021 года, а для юрлиц — с 1 апреля 2022 года. Разработкой приложения для оплаты покупок занимается Национальная система платежных карт.

Возможность расчетов по QR-кодам через СБП Центробанк запустил в начале 2019 года. С помощью системы клиенты могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Чаще всего пользователи СБП переводят одну тысячу рублей. В тройку лидеров также вошли транзакции размером в пятьсот и две тысячи рублей.

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