Минцифры выделит 7,1 млрд рублей на гранты для ИТ-проектов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объявило о запуске конкурсов на получение грантов для проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

В 2020 году на гранты выделено 7,1 млрд рублей.

«Программы разработаны так, чтобы на грантовую поддержку могли претендовать самые разные проекты. Мы предлагаем до 20 млн для стартапов и до 300 млн для крупных инициатив, направленных на цифровизацию бизнеса. При этом грант могут получить как разработчики ИТ-продуктов, так и компании, внедряющие цифровые решения», — сообщил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Операторами меры поддержки выступают Фонд «Сколково», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд содействия инновациям.

Вся информация о грантах собрана по ссылке.

Гранты могут получить проекты-стартапы по искусственному интеллекту, интернету вещей, блокчейну, новым производственным технологиям и другим направлениям.

Гранты до 300 млн рублей могут получить проекты на более зрелых стадиях реализации. В конкурсе могут участвовать в том числе проекты, направленные на разработку программного обеспечения, включая дистанционные сервисы для удаленной работы, платформы для онлайн-образования или здравоохранения. Грантом можно покрыть до 80% стоимости проекта.

Подача заявок по всем грантам происходит в электронном виде. Операторы грантов еженедельно проводят вебинары с пояснениями по подготовке конкурсной документации. Также консультацию можно получить в «живом» чате, по телефону или электронной почте.

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