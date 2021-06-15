Что нужно разработчику, чтобы трудоустроиться в крупную компанию

Собеседования — важный этап в карьере любого программиста, как начинающего, так и senior. О том, что ждет большинство разработчиков на интервью в крупной компании, как к нему готовиться и кто может рассчитывать на трудоустройство, рассказала Надежда Крутикова, IT-рекрутер и карьерный коуч буткамп-школы Elbrus Coding Bootcamp .

Все начинается с резюме

Практически все крупные компании требуют от соискателей резюме. В нем нужно показать свои компетенции и лучшие стороны профессиональной личности. Слишком усердствовать не стоит — вряд ли кто-то будет читать пятистраничный опус.

Идеальный вариант — одна страница. Специалист по трудоустройству (HR или рекрутер) сможет быстро ознакомиться с содержимым резюме и понять, подходит ему кандидат или нет.

Основные правила:

Ничего лишнего, структура — легкочитаемая: в начало вынести самое важное, малозначительное — в конец резюме. Лучше уложиться в 1 страницу — шаблоны и примеры можно найти на hh.ru, canva.com, MS Word и PPT. Фотография — на однотонном фоне, в идеале — профессиональное фото, оно пригодится и в будущем, например, для рабочей почты, чатов, пропуска и т.д. Контакты: Фамилия Имя, телефон, почта в формате «фамилия.имя@домен», ссылки на социальные сети — страницы нужно заранее проверить на презентабильность; Цель/позиция: желаемая должность, формат работы (полный-гибкий график, удаленная работа и т.д.), желаемый уровень заработной платы (при необходимости). Отдельно выделить блок Techstack — знания ИТ, включая разные программы и направления, чтобы его было легко найти. Необходимые требования указаны в вакансии, поэтому лучше делать упор именно на них. В блоке «Опыт работы» описать только о то, что именно вы делали на проекте или в компании. Чтобы выделиться, стоит упомянуть об участии в хакатонах. Подобные проекты проводят, например, Сбер и Epam. Это также отличный способ попасть в компанию и быть рассмотренным, минуя стандартные сайты hh.ru, habr.career и т.д. Вычитайте несколько раз — никаких грамматических или орфографических ошибок. Упростите работу HR или рекрутера — назовите файл с резюме (CV_Фамилия_Имя_Позиция). Подготовьте вариант CV на английском языке, если откликаетесь на «большую» позицию. Во-первых, это покажет ваш профессионализм. Во-вторых, пригодится при трудоустройстве в зарубежную компанию, которая его точно запросит. Пишите сопроводительные письма. В email или при отклике, например, на hh.ru, не отправляйте только резюме. Добавьте краткую информацию о себе и опишите вашу мотивации при выборе вакансии/компании.

Возможно, кому-то эти пункты покажутся очевидными, но чаще всего многие их игнорируют и резюме выглядят нечитабельными и скучными. Это значительно снижает шансы, особенно для разработчиков без большого опыта.

В резюме нужно описать основные достижения в своей карьере, даже если ранее она не была связана с ИТ. Так, если вы ранее работали менеджером по продажам, стоит написать о крупном контракте, который удалось заключить с клиентом, росте выручки компании за счет ваших продаж и так далее.

При этом важно чтобы описание предыдущих достижений не занимало значительное место, все-таки это резюме разработчика. Хорошо, когда кандидат еще на предыдущем месте работы принимал участие в какие-то активностях, проектах связанных с ИТ.

Если таких достижений нет, можно описать активность вне работы — например, рассказать, как вы организовали коллектив на поход или мероприятие. Это даст возможность оценить вас с точки зрения коммуникабельности и лидерских качеств.

Подготовка к интервью

Скорее всего, если вы читаете эту статью, то уже готовитесь к интервью и идете по правильному пути. Готовиться нужно к собеседованиям с разными людьми — HR, разработчиками, руководством.

Для подготовки стоит изучить опыт предыдущих собеседований тех, кто успешно устроился в компанию, которая является вашей целью. В сети лежит немало записанных онлайн-собеседований, например:

Проджекты, как и любые менеджеры, обычно «прогоняются» по методике структурированных собеседований STAR, почитать о ней подробнее и можно тут. Не помешает подготовить пару кейсов организации процессов и команд, которыми вы гордитесь, и почитать колонки HR-директоров крупных компаний, например эту. Так вы лучше поймете фокус и требования большого бизнеса к набору команд.

Будьте готовы к выполнению тестовых заданий, многие разработчики не воспринимают их всерьез, а зря — они могут быть интересным опытом.

Во время технического собеседования можно отметить насколько интересным вам показалось ТЗ с точки зрения решения, ведь это комплимент тому, кто его составил. К сожалению, в нашей стране мало кто делает профессиональные комплименты — это еще один шанс выгодно отличиться от конкурентов.

Всего одно интервью? Нет, этого мало

В некоторых случаях весь процесс от отклика на вакансию до оффера может занять пару недель, но в крупной компании процесс часто затягивается на 1-1,5 месяца. Их HR устраивают несколько встреч, чтобы комплексно оценить знания, опыт и навыки кандидата. Чаще всего собеседование на позицию разработчика в крупной компании состоит из 4-5 этапов:

Первый этап. Чаще всего это телефонный разговор, первый контакт. В ходе созвона нанимающий менеджер узнает о причинах ухода с предыдущей работы, просит рассказать о себе, своих планах на будущее. Задает вопросы про общий стаж, опыт работы с определенными технологиями и узнает про зарплатные ожидания кандидата.

Чаще всего это телефонный разговор, первый контакт. В ходе созвона нанимающий менеджер узнает о причинах ухода с предыдущей работы, просит рассказать о себе, своих планах на будущее. Задает вопросы про общий стаж, опыт работы с определенными технологиями и узнает про зарплатные ожидания кандидата. Второй этап. Если первичные ожидания каждых сторон совпали, следующим будет уже разговор с потенциальным руководителем. На этом этапе задают технические вопросы, пытаясь понять глубину знаний кандидата и его способность решать разные проблемы и задачи, включая стрессовые ситуации. Несмотря на то, что большинство вопросов — технические, могут быть и другие — ведь руководитель должен понять, соответствует ли кандидат команде.

Если первичные ожидания каждых сторон совпали, следующим будет уже разговор с потенциальным руководителем. На этом этапе задают технические вопросы, пытаясь понять глубину знаний кандидата и его способность решать разные проблемы и задачи, включая стрессовые ситуации. Несмотря на то, что большинство вопросов — технические, могут быть и другие — ведь руководитель должен понять, соответствует ли кандидат команде. Третий этап. Здесь уже совершенно точно разработчика знакомят с командой. Потенциальный сотрудник и члены команды компании оценивают друг друга и пытаются понять, насколько комфортно им будет работать друг с другом. Знакомство с командой раньше происходило лично в офисе. В последнее время такие знакомства происходят в Zoom, Skype и т.д.

Здесь уже совершенно точно разработчика знакомят с командой. Потенциальный сотрудник и члены команды компании оценивают друг друга и пытаются понять, насколько комфортно им будет работать друг с другом. Знакомство с командой раньше происходило лично в офисе. В последнее время такие знакомства происходят в Zoom, Skype и т.д. Четвертый этап. Если предыдущие три этапа пройдены успешно, то стоит ждать разговора со службой безопасности. Правда, это может быть не личная беседа, а просто заполнение анкеты, которую СБ в дальнейшем проверит. Обычные вопросы — наличие семьи, предыдущие места работы и т.п.

Если предыдущие три этапа пройдены успешно, то стоит ждать разговора со службой безопасности. Правда, это может быть не личная беседа, а просто заполнение анкеты, которую СБ в дальнейшем проверит. Обычные вопросы — наличие семьи, предыдущие места работы и т.п. Пятый этап. В общем-то, это уже не собеседование, а подготовка оффера и оформление.

Что, если нет профильного образования?

В наше время многие кардинально меняют сферу деятельности, рынок труда к этому уже готов. Если человек достигает стеклянного потолка на предыдущей работе или сталкивается с иными обстоятельствами, у него может возникнуть желание развиваться в другой компании, иногда и не по специальности.

Речь идет о переквалификации — например, с менеджера на JS-разработчика. Деньги в этом случае далеко не самый важный фактор — многие соискатели сознательно уходят с должностей, где очень хорошо платят на, к примеру, место джуниор-разработчика с меньшей зарплатой.

Нельзя заниматься нелюбимым делом, рано или поздно это надоест.

Пример — в нашу bootcamp-школу почти каждый студент приходит с мотивацией изменить свою жизнь и получить новую профессию. Очень редко у кого-то из них есть профильное образование.

В ИТ-отрасли его отсутствие компенсируется опытом работы, да и споры о том, что высшее профильное образование очень сильно отстало от реалий и требований рынка, тоже указывают на то, что это не критичный пункт. Однако собственные проекты, участие в хакатонах, обучение на специальных курсах, в школах программирования и буткампах дают дополнительные преимущества.

Многие крупные компании охотно берут на работу таких «шифтеров» при условии, что у них есть базовые знания в профессии. И это не только за рубежом, но и в России. В качестве примера можно привести МТС Банк, Ozon, «Сбер» и другие компании.

Три лайфхака от автора

Готовиться к интервью нужно заранее — например, структурировать рассказ о себе. Лучшего его записать в заметках или в блокноте, а затем перечитать несколько раз (и даже записать себя на камеру), чтобы понять, стоит ли что-нибудь убрать или добавить.

Почти любому человеку сложно рассказывать о себе во время интервью. Большинство соискателей теряется и либо рассказывают «роман в трех частях», либо наоборот, обходятся парой малозначащих фраз. Оба варианта одинаково нехороши.

Если собеседование проходит онлайн, запишите видео экрана, чтобы потом можно было разобрать ошибки и скорректировать свои ответы. Если получили несколько приглашений на собеседование, начните с менее важного (на ваш взгляд) для тренировки. Чем больше интервью вы пройдете, тем увереннее будете чувствовать себя на собеседовании в крупную компанию.

Полезно также узнать побольше о компании, ее ценностях и миссии в целом. Некоторые компании выступают защитниками окружающей среды или участвуют в переработке мусора. Если вам это близко и вы тем или иным образом также оказываете влияние на эту сферу, попробуйте поднять этот вопрос на собеседовании. Зачастую общие точки пересечения позитивно сказываются на впечатлении о кандидате.

Подготовьте свои вопросы и запишите их на телефон. Когда прозвучит сакраментальное «есть ли у вас к нам вопросы?» достаньте свой телефон и начните!

Подготовьте вопросы для рекрутера (HR) и для будущего тимлида и коллег. Это могут быть вопросы как об условиях работы и подробностях разработки (проекта) и используемых технологиях, так и к кому можно обращаться с вопросами первое время.

Есть вопросы, которые помогут вам понять, кого ищет компания, например: «Каким вы видите идеально подходящего на эту вакансию кандидата?»

Хорошо, когда у вас есть вопросы о будущем развитии компании (или вы прочли что в ближайшее время она выходит на новый рынок). Можно обсудить эти новости, тем самым показав вашу заинтересованность и любознательность. А возможным будущим коллегам можно задать особенный вопрос: «Почему вам нравится здесь работать?»

И последний совет — заручиться поддержкой рекрутеров, они могут помочь получить соискателю работу своей мечты. Поиск и трудоустройство кандидатов — работа рекрутеров. С ними стоит попробовать наладить контакт еще до интервью. И социальные сети — отличная возможность это сделать.

А вот непосредственному потенциальному руководителю писать нужно не всегда — эти люди, как правило, крайне заняты, да и поиск новых сотрудников не их профиль. Рекрутеры хорошо знакомы друг с другом. Если нет вакансий в его компании, он может порекомендовать обратившегося к нему специалиста своему знакомому из другой организации.

Конечно, это случится лишь в том случае, если соискатель произвел положительное впечатление. Не бойтесь написать HR и запросить обратную связь по итогам собеседования!

В сухом остатке

Трудоустройство — всегда стресс. Не нужно зацикливаться на мысли: «Мне нужно срочно найти работу!» В этом случае можно быстро выгореть.

Интервью превращаются в пытку, общение с работодателем — в сражение. Все должно идти своим чередом. Работу в крупной компании не так уж сложно получить, и если задаться этой целью, то проблем не будет.

Главное — упорство, желание учиться и умение получать удовольствие от того, что делаешь.

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