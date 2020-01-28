Инструкция: как вырастить из подчиненных успешных руководителей

Роман Кананыхин, директор по продажам и клиентскому сервису в Tele2 , рассказывает, почему руководителю нужно побороть страх «бунта» и дать подчиненным возможность развивать себя и бизнес.

Многие руководители боятся отпустить вожжи, полагая, что тогда случится непоправимое: компании придет конец, лучшие сотрудники разбегутся, а заместитель захочет карьерного роста.

Руководитель и команда — это единый организм, и от эффективности взаимодействия зависит общий результат.

Руководитель определяет только половину успеха команды. И неважно, работает ли в компании три человека или у нее офисы в сорока странах и три тысячи сотрудников.

Отношение руководителя к подчиненным — вот сердце любого бизнеса.

Если начальник не уверен в себе, он будет тормозить развитие команды и каждого специалиста. Из-за страха и сомнений руководитель может совершать ошибки и ставить под угрозу весь бизнес.

Но не стоит забывать, что вторая половина успеха зависит от команды. Поэтому рост команды и отдельных специалистов — залог процветания компании.

Как руководителю преодолеть страх развития своей команды?

Будущее — это и угрозы, и возможности одновременно. Но неопределенность сохраняется всегда и может вызывать чувство страха, но мудрый руководитель найдет причины этого страха, устранит их или обернет в свою пользу. Пугает не сам факта развития команды, а возможные последствия.

Сильная команда стимулирует изменения, которые могут вызывать тревогу. Как здесь быть?

Во-первых, важно уметь говорить себе правду. Рефлексия и осознание — первый шаг в работе с неопределенностью.

Во-вторых, нужно эмоционально проживать страх и проговаривать возможные негативные последствия. Например, есть опасение, что заместитель, который уже умеет управлять командой и знает все нюансы работы, в один момент сам захочет стать начальником.

В-третьих, для формирования полной картины важно рассмотреть и позитивные последствия. Заместитель — это не конкурент, а партнер. Кроме вертикального роста в компании есть и горизонтальный.

В-четвертых, если в компании существует внутренняя конкуренция между сотрудниками, ее стоит направить в конструктивное русло. Объединять людей эффективнее вокруг долгосрочных целей. Это позволит избежать напряжения внутри коллектива и сместить акцент на стабильное развитие вместо поиска сиюминутных выгод. Распределите компетенции и предотвратите проблему дублирования обязанностей, тогда команда будет единым механизмом, и проблема конкуренции не возникнет.

Как развивать команду?

Оцените компетенции сотрудников и составьте индивидуальный план развития

На разном этапе развития компании руководителю требуются разные команды.

На старте роста нужен здоровый авантюризм, оперативность в решениях, предпринимательский дух.

На подъеме полезны функции администратора, который улучшает внутренние процессы в подразделении и повышает эффективность.

На этапе угасания бизнеса необходимы те, кто способен внедрять прорывные вещи и идти на риски.

Что это означает для руководителя? Что есть потребность динамично распределять функции внутри компании в соответствии с этапом ее развития.

Каждый из ваших подчиненных должен точно знать, как делать свою работу. Но еще важнее — он должен понимать, куда ему развиваться.

Классическое обучение, курсы повышения квалификации, семинары и конференции — все это требуется, чтобы увеличить возможности сотрудника.

Я рекомендую синхронизировать развитие с целями компании. Тогда развиваться будут не только подчиненные, но и весь бизнес. Эрик ван Вульпен, эксперт HR-аналитики и основатель Academy to Innovate HR, выделяет две ключевых бизнес-метрики, на которые влияет обучение сотрудников:

коэффициент продуктивности персонала — насколько человеческий капитал воздействует на рост компании;

индекс вовлеченности персонала — насколько вовлеченность влияет на продуктивность, качество работы с клиентами.

Измеряются эти показатели с помощью опросов, наблюдения за поведением сотрудников, сопоставления эффективности достижения KPI до и после обучения.

Обменивайтесь идеями

Даже у обычного рядового сотрудника должна быть возможность предложить идею, как улучшить отдельный бизнес-процесс или целое направление. Без этого команда утонет в текущих задачах и может пропустить ключевые изменения на рынке.

Отлично работает мозговой штурм. Нужно собрать всю команду или ее часть в одной аудитории и попросить участников предложить как можно больше идей для развития. Часто из нелепого, на первый взгляд, предложения может вырасти интересная фишка или новый продукт. Последующая организация микропроекта позволит объединить коллектив конкретной темой для общения.

В нашей компании регулярно применяется подобный подход к решению сложных вопросов. Так появились новые продуктовые решения, изменившие отраслевые стандарты. Был придуман перенос остатка по счету на следующий месяц и услуга «Делитесь гигабайтами», возник новый способ общения с абонентами — через прямые эфиры в социальных сетях.

В течение полутора часов к прямому эфиру «ВКонтакте» присоединяются до двух с половиной миллионов человек. Это абсолютный рекорд по количеству предоставленных консультаций за короткий промежуток времени.

Все эти решения возникли на мозговых штурмах.

Организуйте подчиненным свободный доступ к знаниям

К примеру, в офисе Google в Онтарио есть библиотека с более чем четырьмя тысячами книг и «цифровая» полка, где материалов еще больше. Если подчиненный проявляет инициативу и просит докупить узкопрофильную литературу, то нужно поддержать это стремление.

Полезны сессии по принципу peer-to-peer. Короткие мастер-классы на определенную тему можно проводить внутри отделов или между подразделениями.

Сохраняйте людей

В коллективе могут быть сотрудники, предпочитающие жить по инерции, не желающие менять привычное поведение, браться за масштабные задачи. Их противостояние переменам может выглядеть яростно.

Прямой разговор с работником — лучший способ узнать, насколько он готов к быстрым темпам развития компании, как видит свою карьеру и будущее в этой конкретной компании.

Желать спокойной размеренной работы — не редкость. На разных жизненных этапах мы выбираем темп, который лучше нам подходит. Но если работник готов меняться, он заслуживает поддержки, возможно, даже пересмотра системы его мотивации.

Будьте не начальником, а лидером

Да, для этого требуется постоянная работа над собой, обучение и поиск нового.

В современном бизнесе руководитель — это первый среди равных. Особенно это актуально для небольших компаний, где количество сотрудников меньше 20.

Существуют компании, в которых роль формального руководителя отсутствует. Каждый участник команды делает необходимое для максимально развития компании — и все. Руководитель не приказывает и не дает указаний — он направляет развитие компании и каждого ее члена в нужное русло. Он не дамба, которая загораживает реку, а гидроэлектростанция, которая направляет энергию.

На российском рынке в пример можно привести компанию «ВкусВилл». Развитие предпринимательской культуры позволило рассматривать сотрудника любой должности как лидера, готового развиваться и развивать компанию.

Для этого достаточно увидеть новые возможности на рынке и реализовать проект при поддержке единомышленников. Так на свет появились такие решения, как вендинговые автоматы, фреш-зоны в крупных супермаркетах, сокоматы и мини-кафе.

Как достичь максимума

Не стоит бояться, что подчиненные захотят «подсидеть» вас. Развивайтесь, совершенствуйтесь и давайте возможность развиваться сотрудникам — тогда такой мысли у них не возникнет, а вы получите мотивированную и эффективную команду профессионалов.

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