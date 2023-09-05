От секретаря до бухгалтера: как NLP помогает сокращать издержки бизнеса

Большие языковые модели уже подбирают метафоры, подсказывают идеи и даже пишут код для узкоспециализированных задач.
Как еще эти разработки помогают бизнесу сегодня и почему компаний рассчитывают, что AI и ML помогут им увеличить доходы, рассказывает академический руководитель онлайн-магистратуры Skillfactory и ТГУ «Анализ естественного языка в лингвистике и IT» Владимир Васильев.
Рынок науки данных
Natural Language Processing отвечает за обработку естественного языка. На основе технологий из этой области Data Science с вами взаимодействуют виртуальные ассистенты вроде Алисы, Маруси, семейства «Сбера».
На технологиях NLP основаны все большие языковые модели:
- ChatGPT,
- Bard,
- LLaMa,
- GigaChat.
Natural Language Processing используют и в более узких сферах. Например, алгоритмы способны создавать финансовую отчетность.
- Рост бюджетов на NLP в 2021 году составил минимум 10% для 60% технологических лидеров, свидетельствует опрос John Snow Labs и Gradient Flow.
- Треть (33%) отметили, что их бюджеты на NLP выросли не менее чем на 30% по сравнению с 2020 годом.
Отчет Market Research Future указывает на возможный рост рынка NLP на 27,6% с 2022 по 2030 год. Ожидается, что к 2030 году рынок достигнет примерно $357,7 млрд.
Сегодня Natural Language Processing — одна из самых востребованных областей в Data Science. Она развивается наряду с классическим Machine Learning и Computer Vision. Направление отвечает за то, чтобы все произнесенное, написанное и услышанное можно было перевести в текст и обработать с помощью NLP-алгоритмов.
Именно специалисты по NLP обучают языковые модели и виртуальных ассистентов быть более интеллектуальными, понимающими контекст и дающими релевантные ответы.
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Крупные компании и исследователи в разных странах сейчас работают над обучением больших языковых моделей экспертизе в разных отраслях жизни.
- В Китае ИИ применяют в пилотных зонах инноваций,
- В США грантами поддерживают отрасли, использующие ИИ.
Работа по развитию ИИ идет активно: в перспективе ближайших нескольких лет мы вплотную подойдем к ответу на вопрос, возможно ли создать общий искусственный интеллект (AGI), схожий или превосходящий по своим возможностям интеллект естественный.
Как бизнес использует NLP сегодня
В основном уровень развития AI-моделей помогает бизнесу оптимизировать процессы, автоматизировать рутинные операции и сокращать издержки, а в отдельных бизнес-функциях вроде маркетинга — даже генерировать прибыль.
Например,
- NLP-алгоритмы в рекомендательных системах помогают маркетологам оптимизировать кампании,
- другие алгоритмы могут закупать рекламу на всевозможных площадках вроде платформы Albert и помогать анализировать целевую аудиторию.
87% компаний рассчитывают, что ИИ и машинное обучение помогут им увеличить доходы, повысить операционную эффективность и улучшить качество сервиса для клиентов.
Вот как компании уже используют NLP-алгоритмы.
Отбор актуальных новостей и поиск инсайтов из текстов
Алгоритмы автоматически находят и выделяют ключевые отраслевые новости, помогая компаниям оставаться в курсе событий. Это упрощает анализ, в сферах международной торговли, медицинских исследований или финансов.
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Распознавание документов
Современные алгоритмы способны распознавать напечатанный и даже рукописный текст. Это направление развивается в медицине, например, когда нужно систематизировать рукописные анамнезы пациентов.
Эту же технологию применяют компании, которые занимаются составлением генеалогического древа — для «изучения» архивных документов или перевода с одного языка на другой.
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Поиск оптимальных цен
Некоторые компании обучают модели искать оптимальные цены для закупок, агрегируя множество предложений.
Алгоритмы способны:
- объединять компании со схожими потребностями,
- создавать кумулятивные заказы для нескольких из них,
- получать скидку за счет объема, получая синергию в закупках.
Сотрудники, которые ранее делали отбор ценовых предложений в течение нескольких недель, теперь могут решать более интересные задачи.
В 2018 году Asos увеличил объем заказов на 300% благодаря fashion-боту Enki. С новым чат-ботом возврат инвестиций составил 250%, охватив в 3,5 раза больше потенциальных покупателей.
Понимание запросов пользователей
Крупный бизнес постепенно переводит типовые запросы пользователей вроде «где мой заказ», «когда будет доставка», «позвоните мне» с живых специалистов на виртуальных ассистентов или на телефонных голосовых помощников.
Удовлетворенность клиентов иногда падает, но они быстрее получают ответы, а компания экономит за счет снижения фонда оплаты труда.
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В апреле 2023 года онлайн-ритейлер Lamoda запустил усовершенствованный поиск в каталоге с помощью нейросети. Новая система анализирует предпочтения пользователя, поднимая наиболее релевантные товары в верхнюю часть поисковой выдачи.
Стенография и резюмирование
Основанные на NLP языковые модели уже способны:
- записать стенограмму важного совещания,
- выделить ключевые вопросы,
- выдать итоговый протокол или главные выводы совещания.
Документооборот
В российском налоговом праве множество типов первичной документации:
- акты,
- счета,
- счета-фактуры,
- торг-12,
- универсальные передаточные документы.
Если в процессе сотрудничества у одной из компаний, например, изменились реквизиты, их нужно исправить во всех отчетных документах. Алгоритмы помогают выявить такие данные, распознать, извлечь информацию и проверить перед оплатой счетов.
В крупных компаниях такой сверкой данных могут заниматься департаменты из сотен человек, а с использованием алгоритмов таких сотрудников можно перевести на другие задачи.
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Вместе с тем использование NLP в бизнес-сфере может вызвать несколько этических и конфиденциальных вопросов. Обработка текстов часто подразумевает использование персональных данных, которые необходимо защитить от несанкционированного доступа.
Следующий шаг
Сейчас интерес к NLP особенно высок на фоне стремительного развития так называемых больших языковых моделей (LLM, Large Language Models).
Современные LLM действительно впечатляют пользователей по всему миру возможностью разговаривать человеческим языком и давать правдоподобные ответы на самые разные вопросы, хоть и не всегда правильные.
Пока языковым моделям все же сложно решать нетривиальные задачи, поскольку они не обучены логически и критически мыслить. В основном LLM распознают запрос и предлагают наиболее вероятный ответ на него с учетом данных, на которых модель обучили. Чем качественнее поработали NLP-инженеры, тем более естественным и применимым получается результат.
Сейчас специалистам предстоит обучить модели давать правильные ответы на комплексные и нетривиальные запросы пользователей. Эти модели должны уметь извлекать ответы из отраслевых узкоспециализированных источников знаний и глубоко разбираться в специфике разных сфер жизни и отраслей экономики.
Они должны владеть так называемой доменной экспертизой.
Допустим, владелец квартиры столкнулся с ситуацией, когда его жилье затопили из-за прорыва трубы в соседнем помещении. Он сможет попросить виртуального ассистента составить обращение в управляющую компанию.
Раньше подобные модели могли дать информационную справку о том, что нужно сделать пользователю, но не решали его конечную проблему.
Современная LLM, обладающая доменной экспертизой в области недвижимости и права, должна уметь правильно структурировать жалобу, указать на соответствующие законодательные нормы и предоставить рекомендации по дальнейшим действиям.
Таким образом, владелец квартиры:
- получает готовое обращение, которое модель сама может направить в управляющую компанию,
- понимает, как действовать после этого.
Большая языковая модель должна избавить пользователя от большой траты времени, сил и ненужного вовлечения в сложные бюрократические процедуры и тонкости юриспруденции.
Процесс обучения больших языковых моделей в NLP узкоспециализированным доменным знаниям, например, юридическим или медицинским может осложниться недостатком данных — для обучения моделей NLP требуются большие объемы информации. А в случае узкоспециализированных доменов может быть ограниченное количество доступных формализованных и оцифрованных данных.
Барьером может стать сложность языка: юридические и медицинские тексты могут содержать нераспространенные термины и фразы, которые могут быть поняты двусмысленно.
Бороться с заболеваниями ИИ уже помогает.
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В 2020 году разработчики NLP активно боролись с коронавирусом.
- Компания BlueDot с помощью ИИ предупредила о вспышке в Ухани до официальных заявлений ВОЗ.
- Microsoft и Allen Institute for AI представили датасет CORD-19 с академическими статьями о коронавирусе.
- Alibaba разработала систему, которая за 20 секунд диагностирует коронавирус с 96% точностью по томографии легких.
Сложности наращивания доменной экспертизы связаны с дисбалансом оцифрованной узкоспециализированной информации, когда информации по отдельным темам в открытых источниках меньше, чем по другим.
Кроме того, в юридических и медицинских текстах может содержаться конфиденциальная и чувствительная информация, персональные данные, которые необходимо защитить.
Для преодоления этих вызовов и трудностей необходимо:
- приглашать экспертов из разных сфер нашей жизни (доменов),
- формализовывать и оцифровывать их профильные знания,
- затем обучать на основе их экспертизы большие языковые модели.
Необходимо заставлять модели при принятии решений и выдаче ответов пользователям учитывать не только данные, на которых она была обучена или открытые данные из интернета, но и специализированные верифицированные базы знаний, то есть по сути научить машину критически мыслить.
Перспективы обработки естественного языка в России
Обработка естественного языка — ключевой элемент в автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. С помощью NLP компании могут:
- Анализировать огромные объемы данных;
- Изучать отзывы клиентов;
- Адаптироваться к рыночным условиям.
NLP помогает автоматизировать службы поддержки, сокращая операционные затраты и повышая уровень удовлетворенности клиентов.
Технологии на основе NLP масштабируемы и применимы в различных отраслях экономики. Рынок проявляет интерес: Kandinsky 2.1 спустя три месяца после запуска в апреле 2023 года показал впечатляющие результаты: более 70 млн генераций и 1 млн уникальных пользователей всего за первые четыре дня.
Рынок разговорного ИИ в России активно растет. Ожидается, что к 2025 году он достигнет $561 млн, отмечает Just AI.
Фото на обложке: Unsplash
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