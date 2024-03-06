AI для HR: профиль кандидата, который повысит скорость найма в два раза

На помощь HR-специалистам пришли LLM, которые используются для решения языковых задач. Самая известная модель — это ChatGPT от OpenAI. С ней конкурируют Bard от Google, PerplexityAi и YandexGPT.

Когда каждая пятая компания предлагает удаленную работу, кандидатов становится в 2–5 раз больше. Рост числа откликов сильно повысил нагрузку на HR-отдел. Вместе с этим начали появляться ИИ-инструменты, которые облегчили процесс найма и онбординга.

Как составить точный профиль кандидата с помощью ИИ

Профиль кандидата — это документ, на основе которого мы принимаем решение о найме человека. Чтобы создать детальный профиль, нужно провести интервью, изучить соцсети, провести тестирование, запросить референсы на работу от бывших коллег и службы безопасности. Все эти процессы могли занимать от трёх дней до двух недель.

Благодаря GPT-моделям можно построить звонок-знакомство так, что нейросеть автоматически заполнит профиль точной и полезной информацией. Важно, что в таком случае исключены ошибки со стороны человека, которые могут повлиять на качество интервью. Вся информацию фиксируются при помощи ИИ, поэтому забыть что-то или исказить информацию практически невозможно.

GPT-модели отлично распознают речь людей и могут анализировать ее смысл. Крупнейшие из них, такие как ChatGPT от OpenAI или Google Gemini, обучались на терабайтах знаний из разных отраслей и затронули практически каждую.

Процесс создания профиля состоит из трех этапов: подготовки, интервью и анализа речи.

Подготовка помогает составить список данных, которые мы хотим узнать из интервью. Во время самого интервью ведется транскрибация речи кандидата. Тут обычно мы узнаем опыт работы и зарплатные ожидания. Затем мы делаем анализ речи, а именно работаем с GPT-ассистентом, который извлекает из интервью ценную информацию в готовый профиль.

Подготовка

Во время этого этапа мы составляем список данных, которые хотим узнать из интервью, а затем подключаем на звонок ИИ-транскрибатор речи. Он расшифровывает информацию из аудио или видео в текстовую форму.

Я в своей работе предпочитаю использовать сервис Tldv.io, потому что его можно подключать прямо на Zoom или Google Meet. Он не только дословно опишет диалог по ролям, но и расставит тайм-коды и составит заметку-саммари.





AI-транскрибатор со встроенным GPT

Интервью

В этой части можно коротко задать вопросы, на которые не захочется тратить время в будущем и заполнять руками: знание языков, график работы, город присутствия, наличие сертификатов и курсов, знание рекламных кабинетов.



В наше компании интервью состоят из блиц-вопросов на 80%. Какие из них мы рекомендуем использовать:

пять конкурентов из отрасли;

три издания по теме;

в какой CRM удобно работать;

любимый сервис сквозной аналитики;

какие метрики больше всего влияют на результат в твоей работе;

рекламное агентство, которое лучше всего справится с конкретной задачей;

самый большой бюджет, с которым работал;

число покупателей и пользователей на последнем проекте на момент старта и на момент ухода.

Промпты

В части опроса про опыт работы важно оценить, как кандидат строит логику рассказа и о чем говорит больше: о себе, команде, задачах, цифрах или контенте и бренде.

Если вы плохо разбираетесь в сфере работы кандидата и не знаете, какие вопросы ему задать, с анализом опыта поможет ChatGPT и несколько полезных промтов:

На основе резюме оцени технические навыки кандидата в области маркетинга (или любой другой, например, программирования, анализа данных и так далее). Какие проекты или задачи могут подтвердить эти навыки? Придумай 5 коротких специфических вопросов, которые покажут знания кандидата по задачам, которые он указал в месте работы N (название компании). Покажи правильные ответы. Исходя из опыта работы кандидата в компании N, какие у него есть знания и понимание текущих тенденций в этой области? Напиши вопросы с учетом профессионального сленга по его проектам, чтобы это проверить. Покажи верные ответы. Предложи задачу или кейс, который поможет оценить навыки кандидата в области маркетинга (или любой другой), основываясь на его опыте работы? На основе достижений из резюме, какие бенчмарки из этой отрасли можно назвать? Найди мне результаты аналогичных компаний и сравни их. Покажи дату актуальности и источник этих данных.

Чтобы с максимальной пользой использовать ИИ в создании профиля, особое внимание стоит уделить инструкциям. Как может выглядеть инструкция для ИИ-бота, который разбирает профили маркетологов?



Для начала нужно задать роль. Вы — ассистент, который заполняет профили кандидатов на основе транскрипта интервью. Затем написать, что бот должен заполнять шаблон по шагам и на основании расшифровки интервью. Результат бот выдаст в виде текста в чате или файлом.

Чтобы бот не выдумывал ответы, следует добавить такой текст: «Если кандидат не дал ответ на этот вопрос, пиши так: „информации нет“».

Анализ речи

Для разбора и оценки интервью также можно использовать сервис Pillar, который специально настроен на данную задачу.

Промпты

На этапе расшифровки интервью можно использовать такие промты:

Найди точные цитаты со слов кандидата, которые отвечают на мои вопросы (тут перечислить вопросы, которые интересуют). Укажи названия инструментов, метрики, цифры, которые упомянул кандидат. Найди упоминания конкретных инструментов и технологий, которые кандидат использовал в прошлых проектах. Напиши детализированный ответ на вопрос. Укажи, как кандидат оценивает эффективность маркетинговых кампаний и какие KPI использует для этого. Определи, упоминал ли кандидат конкретные результаты своих маркетинговых кампаний и как они были достигнуты. Напиши их в цифрах, с указанием специфических метрик.

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Вывод

ИИ может многое: анализировать психологические аспекты, уровень эмпатии сотрудника, критическое мышление, адаптивность и т.д. Нейросеть может проанализировать наличие скользящего мышления у кандидата и уровень стрессоустойчивости. Например, можно спросить GPT, какой процент речи принадлежит кандидату, а какой –– рекрутеру. Или попросить оценить, чья позиция в разговоре была более этичной и последовательной. Так что при правильном подходе время, затрачиваемое на поиск и найм, уменьшится вдвое.

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