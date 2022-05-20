Зачем айтишнику переезжать в Сербию: 12 причин и гайд по релокации

В материале Кристина делится их реальным опытом и рассказывает, почему Сербия — хороший вариант для релокации, а также — как проще всего в ней легализоваться.

Кристина Чурсина, автор и редактор в GeeckoMove — проекта по релокейту и трудоустройству айтишников за рубежом, съездила в Сербию и пообщалась с айтишниками из России, которые уже обустроились в этой стране.

Содержание:

Куда переехать, чтобы легко получить ВНЖ, зарабатывать в валюте, путешествовать по Европе и не было проблем с языком? Ответ — Сербия.

Мы — компания GeeckoMove. Переехали всей командой за рубеж, теперь помогаем другим айтишникам с релокейтом в Сербию и трудоустройством в иностранные компании. Рассказываем о климате, работе, отношении к русским и, конечно, документах.

Почему Сербия

Многогранная политика

В 2012 Сербия стала официальным кандидатом на вступление в ЕС, одновременно с этим она сохраняет очень хорошие отношения с Россией, не поддерживает санкции. Кроме того, Россия — единственный поставщик природного газа в Сербию, потому страны плотно связаны и с экономической точки зрения.

Отношение к русским

Большинство сербов относятся к русским как к похожему по ценностям народу, потому легко стать частью общества и чувствовать себя комофортно. Люди позитивно относятся к жизни, часто радуются, когда слышат русский язык, а при знакомстве стараются вспомнить несколько русских слов.

«В Сербии есть свое великолепие — это люди! Очень круто, когда вокруг все доброжелательно к тебе относятся, а на улице улыбаются. И сербы просто обожают детей! Всегда улыбки, доброе отношение и попытка порадовать. Конфеты, печеньки — всё, чем можно угостить ребенка, наверняка будет предложено при встрече с соседями или знакомыми», — Марина, коммьюнити-менеджер компании Geecko.

Горы в Златиборский округе Сербии

Качественный уровень жизни при небольших затратах

Аренда хорошей меблированной квартиры в центре Белграда выйдет от 600 евро в месяц, в пригороде — ещё дешевле. Цены на продукты сопоставимы с ценами в магазинах Петербурга, а на рынках овощи и фрукты дешевле, чем в России.

Цена за аренду квартиры с мебелью в центре Белграда

Безопасность

Глобальная база Numbeo оценивает безопасность Сербии в 61,74: это считается высоким уровнем. Возвращаясь домой поздно вечером, можно не переживать за кошелёк в рюкзаке. Для сравнения, безопасность в России оценивают в 59,87 баллов.

Налоги

В Сербии гуманные налоги: подоходный налог — максимум 15%, а при открытии ИП налог на прибыль ИП — 10%. Их считают практически самыми низкими по Европе. Например, в Италии подоходный налог 23—43%, в Германии — 14—45%, в Словакии — 19%.

В целом в Сербии есть три упрощённых системы налогообложения: с единовременным платежом (паушальный), с налогом в 10% валовой доход минус расход, с 10% чистая прибыль минус расход. Если разбираться с этим самостоятельно, могут получиться невероятные суммы налога, поэтому лучше обратиться к местным бухгалтерам и юристам, чтобы не допустить ошибок.

Возможности для айтишников

Для айтишников отдельный плюс — много филиалов западных компаний, центры разработки NCR, Microsoft, Asus. Есть возможности устроиться в европейскую компанию или работать с русскоговорящей командой. Легко открыть ИП и получать оплату в валюте. Кроме того, в Сербии активно развивается проект технопарка STP Belgrade — аналог Сколково.

Язык

В столице многие понимают английский. Но для жизни в Сербии свободно владеть английским необязательно: сербский язык относится к группе славянских, его легко выучить и можно понимать без дополнительного обучения.

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Возможности для путешествий

Сербия — кандидат в члены ЕС и находится на европейской части материка. Поэтому обладателям ВНЖ в Белграде можно получать визы и летать в европейские страны без пересадок: Италию, Францию, Германию. Например, продолжительность полётов до Рима, Парижа и Берлина — не более двух часов.

Пример перелета из Белграда в Рим с сайта Air Serbia

Школы для детей

Начальное образование в Сербии бесплатное. С ВНЖ ребенка можно устроить в любую местную школу: из-за схожести языка у детей не будет много препятствий при общении со сверстниками. А еще можно поискать варианты и попасть в школу даже без ВНЖ.

Аттестаты из многих школ Сербии принимают в Европе, а в Международной школе Белграда выдают аттестаты по международной программе бакалавриата IB, которые признают почти во всем мире. Кроме того, в Белграде есть русская школа при посольстве и платные русские школы.

Марина, коммьюнити-менеджер компании Geecko, с собственноручно выращенным арбузом

Климат и природа

Отличный климат: привычное россиянам (не всем) жаркое лето, тёплая и короткая зима. Красивые виды, горы, много зелени. Расстояние от Белграда до побережья Адриатического моря в безвизовой Черногории — 500 км.

«Здесь классный климат, нет долгой зимы: снег выпадает на две недели, а потом тает. И одновременно — жаркое лето, которое дает ощущение смены климата. И еда! В Белграде попробуй найди ресторан, где невкусно», — Илья Сергеенко, фаундер компании Geecko.

Один из немногих дождливых дней в сербской деревне

Плоды созревающей тыквы

«От кухни я в полном восторге, всё это разнообразие сыров и перцев не может оставить равнодушным, а местные ягоды, фрукты и овощи — просто ванлав по более чем приятным ценам», — Марина, коммьюнити-менеджер компании Geecko.

Блюда в кафе Белграда: ризотто и шоколадный лава-кейк с мороженым

Разнообразие Сербии

Сербия очень разная: в ней есть и живописные деревушки, и более современные города с архитектурой сербо-византийской эпохи, барочной, классической и современной архитектурой, например, Белград и Нови Сад. Каждый может выбрать что-то для себя.

«Белград собрал в себе всего понемногу: и от Праги, и от Тбилиси, есть и какие-то турецкие мотивы. Так много архитектурных стилей, что, кажется, город можно изучать вечно. А собор Святого Саввы — самый большой христианский собор в Европе. Внутри он поражает своим величием и роскошью», — Майя, Product owner GeeckoMove.

«Можешь поехать в горы — это час езды. Можешь поехать на равнину — это тоже час езды. Можно летать на параплане и ходить на хайкинг», — Илья Сергеенко, фаундер компании Geecko.

Внутри Собора Святого Саввы

Один из видов на европейскую улочку Белграда

Набережная Савы при свете дня и в ночных огнях. Здесь проходят музыкальные, спортивные, водные развлечения и кинофестивали. Вдоль всей набережной раскиданы уютные ресторанчики и фудкорты

Кула Белград — 40-этажный небоскреб высотой 168 метров. Здание должны полностью закончить в 2022 году: внутри расположится 360-градусная смотровая площадка, торговый центр Galerija и гостиница St. Regis Belgrade Hotel

Перелёт

В Сербию из России можно улететь напрямую: Air Serbia выполняет регулярные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Белград.

Какие документы подготовить заранее

Апостилировать документы не нужно — это ещё один плюс Сербии. В стране принимают нотариально заверенные переводы — и только от местных судебных переводчиков. Заранее ничего переводить не нужно: это очень важно.

При релокации обязательно возьмите в Сербию:

Паспорт;

Оригинал диплома о высшем образовании. Если диплома нет, подойдёт аттестат о среднем образовании;

Справку об отсутствии судимости (её обычно не спрашивают, но лучше иметь).

Если едете с семьей, обязательны:

Свидетельство о регистрации брака;

Свидетельство о рождении для детей;

Документы для детей: из сада или школы понадобятся оригинал личной карты обучающегося и прививочная карта.

Кроме того, для получения выписки со счёта в сербском банке нужно подготовить наличные:

Если ехать в одиночку — не менее $5000, но не более $9900 (их эквивалента в евро);

Если ехать с семьей — не менее $7000, но не более $19900 (их эквивалента в евро).

Обратите внимание, что в Сербии используют евро. Доллары не в ходу — их применяют разве что только в обменниках, как рубли или юани.

ВНЖ и способы легально находиться в стране

Виза-ран

Россияне могут до 30 дней легально находиться в Сербии. Это значит, что можно не заморачиваться ВНЖ и каждый раз делать виза-ран: выезжать за пределы страны и въезжать обратно, обновляя таким образом миграционную карту.

Но если мы говорим о полноценном релокейте и интеграции в общество, то лучше получить ВНЖ.

На севере проходит граница с Венгрией, на востоке — с Болгарией и Румынией, на юге — с Албанией, Македонией и Черногорией, на западе — с Хорватией, Боснией и Герцеговиной.

Основания для ВНЖ

Получить ВНЖ несложно.

Два основных способа:

Купить жильё: цены на хорошее жилье, которое подходит для жизни, начинаются от 30 тысяч евро за дом. В среднем квартиры в Москве и Санкт-Петербурге стоят дороже.

Открыть ИП: если нет отложенных тридцати тысяч, то можно просто открыть ИП, а семья получит ВНЖ по воссоединению.

Объявление о продаже дома на сербском сайте аренды и покупки недвижимости «Halo oglasi»

Что делать на месте: белый картон, открытие ИП и покупка жилья

Белый картон — регистрация по месту пребывания

Белый картон — это первое, что нужно сделать по прибытии. Именно он позволяет находиться в стране в течение 30 дней. Когда заселяетесь в отель или арендуете жильё, сербы должны сделать вам этот документ самостоятельно за 24 часа. Если собираетесь открывать ИП, лучше арендовать квартиру: иногда банк отказывается открывать счёт по белому картону из отеля.

В Сербии есть риелторы, которые говорят на русском. Кроме того, можно найти жилье самостоятельно на сайтах:

Лайфхак: если на сербском сайте по поиску жилья требуется ввести JMBG — переключите страну на Россию и вводите номер загранпаспорта.

Когда получили белый картон, можно собирать документы для ВНЖ. Что именно нужно подготовить, зависит от основания: разберем ИП и покупку жилья.

Открытие ИП

Чтобы открыть предузетник (так в Сербии называют ИП), в первую очередь нужно скачать заявление со страницы Агентства по регистрации хозяйствующих субъектов.

В него вписываете:

Название компании.

Полный список личной информации: пол, фамилию, имя, номер паспорта, квалификацию, гражданство, почтовый адрес, телефон и email.

Адрес, по которому вы регистрируете ИП. В случае, когда почтовый адрес, куда должны отправлять все уведомления, отличается, нужно дополнительно указать актуальный/рабочий почтовый адрес.

Продолжительность регистрации ИП: неограниченное время или, например, несколько лет.

Вид деятельности: кодом и словами.

Доверенных лиц, если они будут.

Кроме заявления, нужно сделать:

ксерокопию паспорта;

оплатить госпошлину для регистрации ИП — 1500 динаров, принести квитанцию об оплате.

Документы нужно принести или отправить в отдел Агентства по регистрации хозяйствующих субъектов. Решение будет готово через пять дней. Докладывать налоговую, в фонд медицинского страхования и ПФР в Сербии не нужно, агентство делает это самостоятельно. Но в налоговой нужно будет узнать PIB — это аналог ИНН.

Когда вы успешно открыли ИП, вы можете подавать документы на ВНЖ. Полный список документов нужно передать в отдел по работе с иностранцами MUP (МВД). Ожидание готовности — до 60 дней. Как только у вас приняли документы, вы уже можете не выезжать из страны по истечении 30 дней.

Чек-лист документов для получения ВНЖ по ИП ( скачать документ

Тест на независимость (самостальность) ИП

С помощью теста проверяют, соответствует ли ИП всем нормам, чтобы пройти по упрощенной системе налогообложения с единовременным платежом — паушальным. Чтобы его получать, нельзя числиться как ИП и работать в найме.

Налоговая проверяет кандидата по тесту из девяти вопросов. Если окажется, что ИП не является независимым, придется заплатить налог не единоразово, как предполагалось, а в раземере 20% от валовой прибыли. Чтобы не было неожиданностей, стоит заручиться поддержкой юриста при выборе системы налогообложения и заключении договора с компанией.

Разрешение на работу

После оформления ВНЖ нужно сделать разрешение на работу, чтобы трудоустроиться в ваше ИП. Это просто: предоставьте копию разрешения на ВНЖ и заявление в Национальной службе занятости (Национална служба за запошљавање).

Срок ожидания — 7 дней, пошлина ~ 14 тысяч динаров.

Сайт Национальной службы занятости / Национална служба за запошљавање

ВНЖ по покупке недвижимости

Есть условие получения ВНЖ по купленной недвижимости — она должна быть пригодна для жизни, потому что проживать в дальнейшем нужно именно в ней.

В Сербии всё серьезно: полицейские проверяют, что вы действительно живёте в купленном жилье, которое заявили при подаче на ВНЖ. Но ограничений по стоимости недвижимости никаких нет, просто в совсем дешевых вариантах стоимостью менее 30 тысяч евро вы вряд ли сможете жить.

Искать недвижимость можно по тем же сайтам, что и квартиры в аренду, или через агентство.

Когда выбрали жилье, стоит обратиться к адвокату, чтобы проверить документы и подготовить договор. После чего можно заверить договор и оплатить жилье. Последний шаг — переоформить обслуживание коммуналки, электричества, газа на имя владельца.

Затем можно подавать документы на ВНЖ в МВД Сербии:

Заполненное заявление;

Автобиографию;

Личную карту собственника недвижимости;

Правоустанавливающие документы на недвижимость;

Фотографии.

Срок рассмотрения — 4 недели, пошлина около 19 тысяч динаров.

Сербия — гостеприимная страна не только для айтишников, но и для представителей любых других специальностей.

Если нет средств купить квартиру и устроиться в сербскую компанию, то всегда можно открыть ИП, работать удаленно и наслаждаться видами гор, вкусной едой и поездками в Европу.

Фото на обложке: Shutterstock / Vladimir Nenezic

Иллюстрации предоставлены автором.