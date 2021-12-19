Режим налогового мониторинга: как перейти и что нужно о нем знать

В России существует особый режим налогового мониторинга: зачем он нужен и как подготовиться к переходу на него, рассказывает эксперт международной образовательной конференции Distant & Digital, генеральный директор компании «Лаборатория IPCodex» Вадим Ковалев.

Привычные способы взаимодействия бизнеса и налоговых органов постепенно уходят в прошлое из-за цифровизации экономики. Но это дает компаниям новые преимущества.

Выездная налоговая проверка может на месяц остановить работу налогового отдела и бухгалтерии. Когда в компанию приезжает налоговая инспекция, сотрудники вынуждены бросать все силы на подготовку документов и изучение архивов.

Иногда эти процессы приводят к сверхурочной работе, что неизбежно сказывается на текущих задачах.

Чтобы не столкнуться с излишней бумажной волокитой и пустой тратой времени, все больше российских компаний крупного и среднего бизнеса предпочитают предоставлять налоговым органам прямой доступ к своим информационным системам.

Как же правильно подготовить компанию к переходу на режим налогового мониторинга?

Курс на рост

Около 30 стран мира уже перешли на режим налогового мониторинга, а в России он действует только седьмой год.

В этом году в режим налогового мониторинга вступило 206 компаний.

Показатель невысокий, но мы в IPCodex предполагаем, что в ближайшее время он вырастет минимум в два раза.

Также не исключено, что в дальнейшем переход на такой режим станет обязательным для крупного и среднего бизнеса.

Пока же компании продолжают вступать в налоговый мониторинг добровольно, а Федеральная налоговая служба (ФНС) не принимает радикальных решений и действует последовательно.

Комплексная подготовка

Сейчас мы наблюдаем, как постепенно снижается порог входа в режим налогового мониторинга: некогда строгие критерии для вступления становятся все более лояльными.

Так, год назад правительство постановило, что бизнесу достаточно иметь доходы и активы в 1 млрд рублей и выплачивать налоги в размере 100 млн рублей, чтобы благополучно вступить в режим налогового мониторинга.

Раньше эти критерии были строже: 3 млрд и 300 млн рублей соответственно.

Конечно, это далеко не единственный момент, на который обращает внимание ФНС, обрабатывая заявки налогоплательщиков.

Пять шагов при подготовке к вступлению в режим налогового мониторинга:

Информирование налогового органа о желании перейти на налоговый мониторинг; Подготовка дорожной карты; Подготовка документов; Отправка документов вместе с заявлением в налоговый орган; Ожидание ответа от налогового органа.

Кризис традиционного подхода

Сейчас всю совокупность требований готовы соблюсти чуть больше тысячи российских компаний, что в принципе не очень много.

Мы ожидаем, что к 2024 году этот показатель увеличится до 8000.

В этом нет сомнений. Во-первых, режим налогового мониторинга уже стал одним из приоритетных направлений деятельности ФНС.

Расширять перечень потенциальных участников планируется на государственном уровне, о чем сказано в Концепции развития мониторинга, утвержденной правительством в марте прошлого года.

Во-вторых, режим входит в состав национальной программы «Цифровая экономика».

В-третьих, не только государственные и частные корпорации, но и средний бизнес все чаще осознает, что у традиционных форм налогового контроля больше недостатков, чем преимуществ.

В отличие от него, налоговый мониторинг основан на принципах доверия, прозрачности и взаимовыгодного сотрудничества.

Налоговый мониторинг позволяет:

Освободиться от традиционных выездных и камеральных проверок; Снизить объем контрольных мероприятий и количество проверяемых первичных документов; Сократить срок проведения налоговой проверки с четырех лет и шести месяцев до года и девяти месяцев; Снизить риск дополнительных начислений по налогам при принятии бизнес-решений; Обмениваться информацией с налоговым органом в режиме онлайн; Получить мотивированное мнение без каких-либо налоговых последствий (пеней или штрафов, которые могут составлять 20‒40% от общей суммы невыплаченных налогов); Получить признание компании добросовестным и надежным налогоплательщиком.

Попасть на витрину

Главным инструментом для взаимодействия компании с налоговыми органами служит витрина данных, уникальная для каждой компании.

Обычно ее устанавливают на сервере компании и интегрируют с внутренними учетными системами.

Витрина позволяет налогоплательщику загружать, просматривать, редактировать информацию из своей учетной системы через автоматическую передачу файлов, а также выполнять контрольные процедуры.

В свою очередь, сотрудник ФНС может завести личный кабинет и через него задать любые вопросы сотруднику налогового отдела или бухгалтерии во время проверки данных.

Строго говоря, в обмен на освобождение от утомительных выездных налоговых проверок компания обязуется отразить данные налоговых деклараций и прочих отчетных документов в режиме онлайн.

В России особой популярностью пользуются витрины данных, разработанные на платформах SAP, 1C, Microsoft.net, Microsoft SharePoint, а также на базе различных электронных архивов.

Несмотря на уникальность, все витрины данных обладают схожим набором функций и состоят из одинаковых блоков информации, которую необходимо раскрыть участникам налогового мониторинга.

От рутины к качеству

Усовершенствовав систему налогового контроля, компании не только корректно ведут учет документов, но и повышают качество взаимодействия с налоговыми органами, снижают расходы на администрирование, улучшают деловую репутацию и обеспечивают престиж своего бизнеса.

При вступлении в режим налогового мониторинга профильные органы открыты к диалогу, в первую очередь, с организациями, которые уделили достаточно внимания подготовке.

Компании, которые предоставили налоговым органам комплекс документов, имеют больше шансов на успешное согласование и оценку заявки, а также вызывают больше доверия у партнеров и клиентов.

В конечном итоге это повышает инвестиционную привлекательность компании и положительно сказывается на деловом климате.