Режим налогового мониторинга: как перейти и что нужно о нем знать

Привычные способы взаимодействия бизнеса и налоговых органов постепенно уходят в прошлое из-за цифровизации экономики. Но это дает компаниям новые преимущества.
В России существует особый режим налогового мониторинга: зачем он нужен и как подготовиться к переходу на него, рассказывает эксперт международной образовательной конференции Distant & Digital, генеральный директор компании «Лаборатория IPCodex» Вадим Ковалев.
Выездная налоговая проверка может на месяц остановить работу налогового отдела и бухгалтерии. Когда в компанию приезжает налоговая инспекция, сотрудники вынуждены бросать все силы на подготовку документов и изучение архивов.
Иногда эти процессы приводят к сверхурочной работе, что неизбежно сказывается на текущих задачах.
Чтобы не столкнуться с излишней бумажной волокитой и пустой тратой времени, все больше российских компаний крупного и среднего бизнеса предпочитают предоставлять налоговым органам прямой доступ к своим информационным системам.
Как же правильно подготовить компанию к переходу на режим налогового мониторинга?
Курс на рост
Около 30 стран мира уже перешли на режим налогового мониторинга, а в России он действует только седьмой год.
В этом году в режим налогового мониторинга вступило 206 компаний.
Показатель невысокий, но мы в IPCodex предполагаем, что в ближайшее время он вырастет минимум в два раза.
Также не исключено, что в дальнейшем переход на такой режим станет обязательным для крупного и среднего бизнеса.
Пока же компании продолжают вступать в налоговый мониторинг добровольно, а Федеральная налоговая служба (ФНС) не принимает радикальных решений и действует последовательно.
Комплексная подготовка
Сейчас мы наблюдаем, как постепенно снижается порог входа в режим налогового мониторинга: некогда строгие критерии для вступления становятся все более лояльными.
Так, год назад правительство постановило, что бизнесу достаточно иметь доходы и активы в 1 млрд рублей и выплачивать налоги в размере 100 млн рублей, чтобы благополучно вступить в режим налогового мониторинга.
Раньше эти критерии были строже: 3 млрд и 300 млн рублей соответственно.
Конечно, это далеко не единственный момент, на который обращает внимание ФНС, обрабатывая заявки налогоплательщиков.
Пять шагов при подготовке к вступлению в режим налогового мониторинга:
- Информирование налогового органа о желании перейти на налоговый мониторинг;
- Подготовка дорожной карты;
- Подготовка документов;
- Отправка документов вместе с заявлением в налоговый орган;
- Ожидание ответа от налогового органа.
Кризис традиционного подхода
Сейчас всю совокупность требований готовы соблюсти чуть больше тысячи российских компаний, что в принципе не очень много.
Мы ожидаем, что к 2024 году этот показатель увеличится до 8000.
В этом нет сомнений. Во-первых, режим налогового мониторинга уже стал одним из приоритетных направлений деятельности ФНС.
Расширять перечень потенциальных участников планируется на государственном уровне, о чем сказано в Концепции развития мониторинга, утвержденной правительством в марте прошлого года.
Во-вторых, режим входит в состав национальной программы «Цифровая экономика».
В-третьих, не только государственные и частные корпорации, но и средний бизнес все чаще осознает, что у традиционных форм налогового контроля больше недостатков, чем преимуществ.
В отличие от него, налоговый мониторинг основан на принципах доверия, прозрачности и взаимовыгодного сотрудничества.
Налоговый мониторинг позволяет:
- Освободиться от традиционных выездных и камеральных проверок;
- Снизить объем контрольных мероприятий и количество проверяемых первичных документов;
- Сократить срок проведения налоговой проверки с четырех лет и шести месяцев до года и девяти месяцев;
- Снизить риск дополнительных начислений по налогам при принятии бизнес-решений;
- Обмениваться информацией с налоговым органом в режиме онлайн;
- Получить мотивированное мнение без каких-либо налоговых последствий (пеней или штрафов, которые могут составлять 20‒40% от общей суммы невыплаченных налогов);
- Получить признание компании добросовестным и надежным налогоплательщиком.
Попасть на витрину
Главным инструментом для взаимодействия компании с налоговыми органами служит витрина данных, уникальная для каждой компании.
Обычно ее устанавливают на сервере компании и интегрируют с внутренними учетными системами.
Витрина позволяет налогоплательщику загружать, просматривать, редактировать информацию из своей учетной системы через автоматическую передачу файлов, а также выполнять контрольные процедуры.
В свою очередь, сотрудник ФНС может завести личный кабинет и через него задать любые вопросы сотруднику налогового отдела или бухгалтерии во время проверки данных.
Строго говоря, в обмен на освобождение от утомительных выездных налоговых проверок компания обязуется отразить данные налоговых деклараций и прочих отчетных документов в режиме онлайн.
В России особой популярностью пользуются витрины данных, разработанные на платформах SAP, 1C, Microsoft.net, Microsoft SharePoint, а также на базе различных электронных архивов.
Несмотря на уникальность, все витрины данных обладают схожим набором функций и состоят из одинаковых блоков информации, которую необходимо раскрыть участникам налогового мониторинга.
От рутины к качеству
Усовершенствовав систему налогового контроля, компании не только корректно ведут учет документов, но и повышают качество взаимодействия с налоговыми органами, снижают расходы на администрирование, улучшают деловую репутацию и обеспечивают престиж своего бизнеса.
При вступлении в режим налогового мониторинга профильные органы открыты к диалогу, в первую очередь, с организациями, которые уделили достаточно внимания подготовке.
Компании, которые предоставили налоговым органам комплекс документов, имеют больше шансов на успешное согласование и оценку заявки, а также вызывают больше доверия у партнеров и клиентов.
В конечном итоге это повышает инвестиционную привлекательность компании и положительно сказывается на деловом климате.
Фото на обложке: Deacons docs /
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