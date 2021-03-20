Level completed: как оформить резюме разработчика для аутстафф-проекта

Компания Globus работает в аутстаффинге с 2016 года, в том числе с крупнейшими игроками финтеха и IT-рынков. Инга Морозова, руководитель партнерской программы Globus, делится корпоративным опытом. Как digital-агентству составить грамотное резюме для сотрудника по аутстафф-запросу и какие типичные ошибки допускают кандидаты?
Аутстаффинг — очень удобная модель для клиентов, которые не хотят выводить экспертизу по продукту из компании. Передавая разработчика в аутстафф-команду, вы продаете именно экспертизу, и крайне важно уметь ее грамотно «упаковать». Прежде всего — правильно оформить визитную карточку: резюме вашего сотрудника.
Резюме
Плохое резюме:
❌ содержит мало полезной информации для заказчика (например, нет информации про техническую экспертизу кандидата — не указаны языки программирования, не прописаны должностные обязанности по месту работы и так далее);
❌ много лишних деталей, которые клиента совершенно не интересуют (например, личные предпочтения — любимый цвет, домашние животные).
Мы рекомендуем разделять резюме на следующие смысловые блоки:
✅ Опыт (с какими задачами кандидат уже сталкивался ранее и как их решал)
Важно помнить, что заказчик подбирает разработчика под определенные задачи. Клиент хотел бы уже на этапе резюме понять, каким релевантным опытом обладает сотрудник — с какими смежными, похожими задачами в своей карьере он сталкивался.
✅ Стек технологий (какие технологии были использованы на каждом проекте, архитектура, парадигмы)
Очень важно указывать периоды работы в стеках, располагая их в хронологическом порядке. Наиболее релевантный опыт — это или самый долгий период работы, или наиболее поздний, близкий к моменту подачи резюме. Языки программирования очень разные, технологии забываются, и кандидат уже может не обладать требуемой для проекта квалификацией.
✅ Описание текущих/прошлых проектов (функциональное назначение проекта, возможны ссылки на сайты, сторы и так далее)
✅ Состав команды, в которой приходилось работать
Часто уже на первом этапе заказчик уточняет про опыт работы в команде — есть ли он у разработчика или тот всегда работал на проекте один. Для крупных заказчиков, которые собирают для разработки большого продукта многофункциональные команды, важно заранее понимать, как кандидат сможет вписаться и взаимодействовать с другими участниками. Чтобы процесс создания был эффективным, необходимо, чтобы вся команда работала как слаженный механизм.
✅ Образование, курсы, сертификаты
✅ Пример кода (в виде небольшого фрагмента кода разработчика, который репрезентативен с точки зрения технологий; зачастую это какая-то законченная логика)
Если клиенту понравилось резюме, разработчика пригласят на собеседование.
Собеседование
Интервью важны не только для заказчика, но и для разработчика. У сотрудника есть уникальная возможность получить обратную связь от сторонних специалистов, от кого-то кроме своих коллег по текущему проекту. И часто это помогает определить вектор дальнейшего развития.
Агентству важно подготовить сотрудника к собеседованию. Если вы знаете, как проходят интервью у заказчика, ознакомьте с этими требованиями и нового кандидата.
Типовая структура собеседования
✔️ Рассказ о себе. Разработчик должен уметь рассказывать о своих профессиональных навыках.
✔️ Техническая часть: теоретическая + практическая. Например, live coding, совместное решение задач и так далее. Часто проводится совместно с уже существующей частью команды — чтобы понять code style и общие умения взаимодействия.
✔️ Общие вопросы: парадигмы, архитектура. К примеру, могут попросить ответить на вопросы о принципах SOLID. Очень выигрышно для кандидата, если он умеет объяснить реализацию того или иного принципа в различных стеках технологии. По секрету отметим, что клиенты любят задавать каверзные вопросы про принцип подстановки Барбары Лисков.
✔️ Soft skills. Поскольку разработчик идет на проект в команду, необходимо заранее понимать его умение взаимодействия внутри команды.
✔️ Вопросы кандидата. Тут важно соблюсти баланс. С одной стороны, полезно показать интерес к проекту и заказчику, но при этом не стоит проявлять излишнюю активность в вопросах, чтобы разговор не превратился в интервьюирование работодателя.
Топ-6 ошибок на собеседовании
❌ Кандидат не знает, куда идет. Сообщите разработчику о деталях будущего проекта с точки зрения технологий и его участия в нем.
❌ Кандидат никогда не видел свое резюме. Очень эффективно, когда в составлении резюме участвует и сам разработчик, который лучше знает техническую сторону вопроса, и эксперт (например, HR или PM), который умеет оптимально представить возможности кандидата заказчику.
❌ Кандидат не имеет доступа к оборудованию, необходимому для проверки его знаний (например, если на онлайн-собеседовании потребуется live coding, оказывается, что разработчик зашел со смартфона и теперь ему неудобно выполнить задание).
❌ Кандидат визуально не вызывает доверия.
❌ У кандидата проблемы с мотивацией.
❌ Кандидат не соответствует заявленному уровню и сам признается, что не уверен в своих силах.
В день собеседования заранее побеседуйте со своим кандидатом, чтобы понять его эмоциональное состояние и настрой. Случаются жизненные ситуации, когда лучше извиниться перед клиентом и перенести собеседование, чем проводить его с сотрудником, который находится не в лучшей форме.
Желаем вам успешного прохождения этапа вывода разработчика на аутстафф-проект!
Фото: Mangostar / Shutterstock
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