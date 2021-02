Особенности онлайн-рекрутинга: как нанимать удаленных сотрудников и управлять ими

Мы пересмотрели HR-процессы и начали нанимать кандидатов удаленно. Если сотрудник будет полностью работать дистанционно, то все стадии приема на работу тоже проходят онлайн. Современный функционал позволяет полноценно оценить его компетенцию и ввести в компанию. Однако, если занятость кандидата предполагает гибридный формат работы, можно провести один из этапов собеседования офлайн, чтобы, во-первых, показать офис и познакомить с коллегами, а, во-вторых, оценить профессиональные навыки.

На онлайн встрече не всегда хватает каналов восприятия: камера неточно передает мимику и жесты, особенно если кандидат интроверт. Важно понять, как человек ведет себя при личном общении. Для некоторых офис — стрессовое место, где люди раскрываются хуже, чем при онлайн-собеседовании в комфортных домашних условиях. Мы рассмотрим только процесс полностью удаленного рекрутинга: именно он вызывает больше всего проблем у работодателя.

Все начинается с размещения вакансии. На этом этапе обычно возникает два вопроса:

География поиска кандидатов.

Для нас география не имеет значения — выбираем из Москвы и регионов. В первую очередь обращаем внимание на профессиональные навыки и характеристики, особенно нанимая разработчиков с узкой специализацией. Если позиция не предполагает дистанционную работу, предлагаем переезд.

При найме специалистов без большого опыта и кандидатов на начальные позиции мы обращаем внимание на университет. Если речь об узкой специализации, то некоторые региональные профильные университеты дают хорошую базу для старта карьеры.

Зарплата.

Удаленные специалисты стали стоить дороже, чем до пандемии: их зарплата сравнялась с офисной. Скорее всего, причина в том, что фокус сместился на уровень квалификации, а не формат занятости. Мы не уменьшаем зарплату при полностью дистанционной работе и даже предлагаем повышение тем, кто выполняет и перевыполняет планы.

Подготовьтесь к онлайн-интервью

Размещение вакансии — далеко не самый сложный этап. Намного больше трудностей возникает при проведении онлайн-интервью. Здесь стоит сделать акцент на знакомстве с компанией, чтобы кандидат максимально прочувствовал ее атмосферу: например, показать корпоративный аккаунт в соцсетях, рассказать больше деталей. Важно придерживаться принципов делового дистанционного этикета, чтобы создать приятное профессиональное впечатление. Их немного:

техническая готовность: протестировать связь, проверить оборудование; соблюдать минимально официальный дресс-код; исключить отвлекающие факторы; подготовить ссылки и документы заранее, чтобы не затягивать встречу.

Оформите документы

Первый день начинается с оформления сотрудника в отделе кадров. Мы заранее согласовываем время и отправляем список необходимых документов. По сути, процесс в онлайне аналогичен тому, как это происходит офлайн: человек должен выйти на связь в режиме вебинара и по электронной почте в назначенное время.

Единственное, что нужно продумать, — сроки доставки оригиналов документов. На этом этапе обсуждается еще и вопрос испытательного срока. Для удаленных сотрудников он такой же, как и для тех, кто работает в офисе: три месяца по ТК РФ.

Уделите внимание процессу онбординга и адаптации

Сразу после оформления назначается встреча с руководителем, который знакомится с сотрудником, добавляет его во все необходимые каналы коммуникации, представляет коллегам, более подробно рассказывает про должностные обязанности и структуру работы на ближайшие дни.

Например, в отделе продаж первые четыре дня проходит только обучение. Руководитель отправляет менеджеру курсы на We.Study с видео- и аудиофайлами (для домашних заданий), а также тестовыми заданиями. У нас их несколько:

адаптационный курс, который основывается на четко выстроенной системе: конкретных целях и карте образовательного пути. Во время курса ученики ежедневно общаются с командой и участвуют во встречах по задачам;

курсы по продуктам;

курсы для отдела продаж.

В рамках курсов изучается информация о внутренней структуре, продуктах, подходе Jobs To Be Done, тарифных планах. Мы обучаем менеджеров на примерах хороших и плохих звонков, рассказываем об инструкциях, кейсах и конкурентах, а также даем практическое задание: созвониться с клиентами ремаркетинга. Для тестирования используем два мини-экзамена, диалоговый тренажер и финальный адаптационный онлайн-экзамен.

Во время обучения, которое суммарно длится три месяца, сотрудника курирует руководитель и корпоративный тренер по обучению. Они отвечают на вопросы и разбирают ошибки. Для удобства у нас есть общий чат, где коллеги активно общаются, ведь обучение не заканчивается на стадии онбординга.

Мы регулярно создаем курсы на We.Study для всех сотрудников при выходе нового релиза. Руководители отделов и коммерческий директор проводят еженедельное обучение для коммерческого департамента, в рамках которого регулярно приглашают внешних экспертов. Также мы практикуем общий вебинар по продукту раз в месяц, где любой сотрудник может уточнить непонятные вопросы у продуктового отдела. По итогам встречи менеджеры проходят тест на We.Study.

Мы стараемся проводить видеовстречи как можно чаще, особенно на стадии онбординга. Это позволяет ближе познакомиться с командой и ощутить принадлежность к ней, что помогает удаленному сотруднику стать носителем миссии компании. Например, менеджеры по продажам ежедневно созваниваются внутри группы, а раз в неделю проходит общая встреча отдела, где все знакомятся с новичками, делятся успехами, интересными кейсами и планами на неделю. Аналогичные процессы проходят и в других отделах.

Плюсы и минусы удаленного найма

Основываясь на нашем опыте офлайн- и онлайн-рекрутинга, мы провели сравнительный анализ и выявили плюсы и минусы удаленного найма. К преимуществам можно отнести:

Скорость. Часто от первого собеседования до принятия предложения проходит меньше недели. У нас были ситуации, когда первое собеседование с HR назначалось на утро, а второе — с нанимающим менеджером — в тот же день на вечер.

Комфорт для кандидата. Человек чувствует себя свободнее, так как находится в привычной домашней обстановке.

Экономию времени для кандидата. Ему не нужно тратить часы на дорогу и поиск локации. В 95% случаев удаленные встречи проходят, как запланировано.

Оптимизацию ресурсов компании. Возможность привлечь более квалифицированного сотрудника в рамках бюджета без затрат на релокацию.

Больший охват кандидатов. После карантина не все были готовы куда-либо ехать на собеседования и выходить на работу в офис.

Недостатки обусловлены неумением эффективно взаимодействовать удаленно. Так, кандидаты не всегда готовятся к встрече онлайн: часто происходят сбои со звуком/видео или мешают посторонние шумы. Помимо этого, нужно понимать, что полный переход на дистанционную занятость требует специальной подготовки. Нужно учитывать следующие аспекты:

Полное техническое оснащение членов команды. Мы предоставляем всю технику, гарнитуры, оплачиваем интернет. В период карантина сотрудники даже могли забрать удобное рабочее кресло из офиса. Однако многие все же предпочитают работать на своей технике.

Возможность выбора. Это необходимо тем, кто не привык к удаленной занятости. К тому же при дистанционной работе стираются границы между домом и работой, что ведет к потере концентрации и снижению продуктивности. Мы перевели офис в формат коворкинга, где каждый сотрудник может забронировать себе место заранее. У нас был случай, когда сотрудник после карантина отказался от предложения по дистанционной занятости в пользу компании, которая предлагала такую же позицию в офисе.

Инструменты для удаленной работы. Мы используем Trello и YT для контроля задач, Webinar.ru для коференц-звонков. Webinar Meetings предоставляет много инструментов для командной работы: можно делиться опытом, строить схемы идей в Miro, в небольших группах отрабатывать навыки.

Методология, то есть подходы к организации работы, которые помогут поддерживать эффективность. Мы используем Scrum и OKR. Scrum особенно подходит удаленным командам, так как позволяет экономить время на согласованиях и формальных отчетах.

Доступность бонусов во всех регионах. Мы предлагаем всем сотрудникам одинаковые инструменты well-being: скидки на обучение английскому языку, книги, образовательные программы, ДМС полис (этот пункт пока не доступен во всех регионах России, но мы над этим работаем).

Корпоративная коммуникация. Для того, чтобы поддерживать командный дух, сотрудники должны чаще общаться, в идеале по видеосвязи. К видеопланеркам нужно подготовиться как технически, так и морально. Лучше выработать единую систему общения в компании. Мы используем корпоративный Slack с чатами для коммуникации отделов по рабочим вопросам, важных новостей.

Тимбилдинг. Помимо постоянного взаимодействия по рабочим вопросам, у нас есть специальный спортивный чат в Slack. Мы даже организовали онлайн-корпоратив, где участники поближе познакомились, поиграли в интеллектуальную игру и просто пообщались.

Онлайн-рекрутинг — естественная необходимость, если компания планирует переходить на удаленную или гибридную занятость. Мы совершили бесшовный переход и не прогадали. Теперь компания экономит на офисных расходах. Кроме того, мы добились географической мобильности: сотрудникам необязательно переезжать из регионов в Москву. Они полностью свободны в своих передвижениях. Например, одна из наших коллег вернулась домой в Новосибирск и работает удаленно.

Самое главное — этот формат нравится нашей команде. Мы даже провели исследование совместно с «Левада Центром» в июне этого года, в ходе которого сотрудники признались, что на продуктивность работы из дома влияет улучшение качество сна (39%), экономия сил на дорогу до офиса (37%) и снижение стресса (29%). А 41% молодых респондентов до 30 лет считают, что работа из дома более эффективна, чем в офисе.

Все новое и неизведанное всегда пугает. Однако это не означает, что нужно оставаться в зоне комфорта. Покинув ее, вы рискуете приобрести что-то большее. В случае с удаленной занятостью — повышенную продуктивность при сниженных временных и финансовых издержках.

Фото на обложке: SarkisSeysian/depositphotos.com