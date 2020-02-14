«Робот за минуту выполняет задачу, на которую человеку нужно 15». RPA-решения: как внедрять и чего опасаться

Генеральный директор UiPath в России и СНГ Светлана Анисимова рассказывает, как развивается рынок RPA-решений, и дает практические советы по внедрению технологии.

Сегодня, когда бизнес-процессы все более усложняются, роботизация становится не просто модным трендом, а необходимым инструментом. Так, в компаниях, внедривших RPA-решения, повышается производительность, а текучка и издержки, наоборот, снижаются.

Сегодня компании во всех отраслях экономики без исключения сталкиваются с постоянным усложнением бизнес-процессов, тогда как микроэкономическая среда требует наращивания скорости их выполнения.

Если проанализировать количество времени, которое сотрудник затрачивает на выполнение рутинных заданий, и потери для бизнеса от ошибок персонала в типовых задачах, становится понятно, что для сохранения конкурентоспособности без искусственных помощников не обойтись.

Автоматизация процессов — неотъемлемая составляющая бизнес-стратегий нового века, где центральную роль играют RPA-решения, искусственный интеллект и технологии Big Data.

Сегодня робот за минуту выполняет задачу, на которую человеку нужно 15 минут. При этом он вполне может взять на себя рутинные обязанности пяти-десяти сотрудников одновременно.

Только на нашем счету в России — внедрения в более чем 100 компаниях из топ-400. Например, на крупном металлургическом предприятии мы автоматизировали для департамента закупок процесс, связанный с обработкой большого объема данных.

Если раньше на один вид отчета у сотрудников уходило полтора часа, то теперь робот делает его за 14 минут. Вообще без ошибок. В итоге производительность департамента возросла на 70%. Российский банк, входящий в пятерку крупнейших, только на роботизации одного совсем небольшого и элементарного процесса экономит три миллиона рублей в год, а таких процессов у него десятки. Или, например, крупная отечественная страховая компания одним роботом заменила рутинный процесс, в которой было задействовано 75 человек.

Три совета компаниям, внедряющим автоматизацию

Так как RPA — относительно свежий тренд в бизнес-среде, многие затрудняются «нащупать» точку старта. Используйте эти три пункта в качестве якорей на пути к роботизации.

Ведите диалог с коллективом.

Сопротивление сотрудников составляет треть трудностей при внедрении, по данным опроса The Economist Intelligence Unit. Лучше сразу рассказать о предстоящих изменениях и о том, какие задачи появятся вместо рутины.

Изучите потенциал автоматизации в своих отраслях.

Наиболее высок он в таких сферах, как ИТ, операционная среда и финансы. Так, например, роботы взяли на себя рутинную работу 300 штатных сотрудников DHL Global Forwarding. По подсчетам компании, это позволило высвободить 50% их времени на решение более важных задач.

Начинайте с наиболее энергоемких, повторяющихся процессов.

Полное делегирование «человеческих» функций роботам априори невозможно, да и нелогично. Практика показывает, что автоматизация эффективна, когда дополняет, а не заменяет людей. Для начала проанализируйте все операции и составьте шорт-лист тех процессов, которые занимают большое количество времени. К таковым, например, аналитики McKinsey относят сбор и обработку информации.

Основные измеряемые бизнес-эффекты

Сегодня в различных отраслях уже накоплено достаточно опыта по внедрению RPA-решений. Изучайте кейсы, чтобы обеспечить более гладкую интеграцию, и интерпретируйте этот опыт в применении к собственным бизнес-процессам. Вот наиболее часто встречающиеся показатели эффективности.

Повышение производительности.

Каждый второй топ-менеджер в компаниях, где были задействованы RPA-решения, отмечает этот эффект. Он проявляется как результат снижения количества времени, затраченного на конкретный процесс, и уменьшения числа ошибок.

Например, компания JLT India (страхование и консалтинг) благодаря роботам повысила эффективность процессов на 350% без привлечения дополнительных сотрудников. Время на обработку и проведение транзакции уменьшилось с получаса до восьми минут, а точность и безошибочность выполнения операций достигла 99.5% благодаря искоренению «ручных» ошибок.

Кроме того, в случае резкого увеличения количества клиентов теперь нет необходимости срочно искать новых сотрудников — комплексная автоматизация позволяет эффективно работать с такими пиковыми нагрузками.

Оздоровление корпоративной среды и снижение текучки кадров.

В последнее время большое распространение получили негативные прогнозы для рынка труда. Так, IBM предрекает, что в ближайшие годы навыки 120 млн специалистов утратят свою актуальность из-за автоматизации. Однако практика говорит о том, что технологии не столько добавляют проблем сотрудникам, сколько разгружают их, положительным образом влияя на обстановку в компании.

В ходе опроса Forrester две трети респондентов — представителей компаний — сказали, что RPA-решения реструктуризировали рабочий процесс, оставляя место для общения и коммуникации. Больше половины (60%) утверждают, что у сотрудников остается больше времени для важнейших задач и приоритетов.

Например, делегировав ручную монотонную работу роботам, некоммерческая организация New York Foundling, занимающаяся социальной поддержкой, смогла снизить высокий уровень текучести кадров, который достиг 40% в 2017 году. В частности, благодаря автоматизации у специалистов появилось более 16 часов дополнительных часов в месяц, которые они могли потратить на обучение или работу со сложными пациентами.

Снижение издержек.

Активный рост внедрения RPA-решений в операционные процессы обусловлен такими преимуществами, как увеличение производственной эффективности при снижении издержек.

По оценкам Deloitte, если компания с годовой выручкой в $20 млрд и штатом в 50 тысяч сотрудников роботизирует 20% рутинных операций, итоговая экономия может превысить $30 млн в год.

Профит от автоматизации исчисляется не только чистым доходом, но и уменьшением затрат, высвобождением человеческих ресурсов. Для Royal Mail Group — ведущего почтового британского провайдера — эффект от применения технологии RPA за последние два года составил £4,5 млн.

Время окупаемости для разных компаний может отличаться. Например, у DHL Global Forwarding пилотный проект по автоматизации окупился в течение месяца.

Стоп-факторы и перспективы

Спрос на цифровизацию бизнес-сферы спровоцировал резкое увеличение объема рынка RPA-решений в последние два года. Gartner говорит, что сегодня это наиболее быстрорастущий сегмент на рынке корпоративного софта, и предсказывает, что его объем достигнет семи миллиардов евро по итогам 2020 года.

Отечественный спрос на RPA-продукты пока не достиг своего пика. Несмотря на перспективность рынка, есть некоторые сдерживающие факторы. Например, недостаточный уровень информированности о возможностях автоматизации с использованием роботов, предубеждения со стороны потенциальных клиентов.

Многие грешат тем, что оценивают выгоду только по сокращению FTE с последующим выводом, что, по их мнению, экономически нецелесообразно, и исповедуют риторику «давайте лучше наймем больше людей». Кроме того, на рынке мало специалистов с обширной и качественной экспертизой внедрения таких решений.

В 2020 году RPA-технологии станут глубже проникать в бизнес-процессы и будут легче масштабироваться. По данным Deloitte, 78% респондентов, которые внедрили роботов, планируют значительно увеличить инвестиции в технологию в течение следующих трех лет. Мы уже подошли к черте, когда вопросы автоматизации будут вынесены на уровень мировых организаций, в том числе ООН.

Как получить максимум

Подготовьте почву для психологического принятия изменений со стороны персонала. Покажите на конкретных примерах и цифрах, насколько роботы упростят для них выполнение рабочих функций. Не торопитесь с революционными переменами. Запускайте и тестируйте пилоты, смотрите на ROI и идите дальше. Приоритет — для функций с наивысшим потенциалом отдачи: монотонных операций и процессов с большим количеством ошибок из-за человеческого фактора. Ищите специалистов с реальным опытом внедрения RPA-решений и нанимайте их для обучения сотрудников.

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