Мармелад из капусты, разноцветные окошки и пирожки для врачей: 7 ярких российских крауд-проектов

В России 7 июня отмечают День краудфандинга — добровольного финансирования проектов. Восемь лет назад запустили самую крупную в стране крауд-платформу Planeta.ru . Общий сбор ее проектов превысил 1 млрд 230 млн рублей. PR-директор платформы Наталья Игнатенко рассказывает про самые яркие из них.

В России краудфандинг ассоциируется с именем социального предпринимателя Гузель Санжаповой. Она вместе с участниками шести крауд-проектов основала в уральской деревне Малый Турыш медовое производство, наладила инфраструктуру и обеспечила местных жителей работой. С 2020 года в Малом Турыше шьют текстиль для IKEA.

Есть и другие яркие проекты. В преддверии дня краудфандинга рассказываем о предпринимателях и мейкерах, которые развивают свое дело с помощью народного финансирования.





Инклюзивные «Огурцы»

Двадцатишестилетняя Маша Грекова стала одним из пяти победителей конкурса «Скажи это делом» банка «Точка». Она выиграла 2 млн рублей на развитие бизнеса. Вместе с ней победителями стали еще два автора Planeta.ru (в том числе Гузель Санжапова).

Маша — основательница первого в Санкт-Петербурге инклюзивного кафе «Огурцы». На его создание собрали почти 870 тыс. рублей. За поддержку команда предлагала сертификаты на кофе, десерты и ланчи. Кафе открылось в декабре 2019, а в марте закрылось на карантин, не дожидаясь официального постановления чиновников. «Огурцы» предлагают поддерживать их покупкой абонементов на еду на своем сайте.

По словам Маши, значительная часть сообщества сформировалась с помощью краудфандинга. Совместное достижение целей сближает и позволяет ощущать причастность к проекту. Это говорит о том, что краудфандинг важен не как разовое решение, а как часть маркетинговой стратегии.





Наличники и наличность

Несколько лет Иван Хафизов ездил по российским городам и фотографировал наличники. Свой первый проект «Создание виртуального музея резных наличников» он запустил в 2012 году.

Он вспоминает: «Я понял, что краудфандинг — это win-win, нужно предлагать за участие какой-то продукт: календарь с наличниками, книгу. При этом лоты должны стоить столько, чтобы было глупо их не купить. Например, у меня в проекте было вознаграждение "Два календаря и пазл в подарок" за 1000 рублей. Отдельно календарь стоит 550 рублей, а пазл — 600. Человек складывает и думает: ошиблись, наверное, возьму, пока не исправили».





Пазл «Наличники»/Planeta.ru

Девять проектов Ивана привлекли более 8,7 млн рублей. Для него — это не только сбор предзаказов, но и популяризация деревянного зодчества.

С помощью краудфандинга фотограф создал огромное комьюнити, превратил хобби в работу, ушел из офиса и стал самозанятым.

Переизобретая «Лисапед»

Супруги Станислав Регинский и Ольга Барабанова не могли найти велосипед для дочери — все были очень тяжелыми. Предприниматели поняли, что это недооцененный бизнесом сегмент и занялись производством легких детских велосипедов «Лисапед».

Во время волонтерства в хосписе «Дом с маяком» Ольга поняла, что легкими должны быть не только велосипеды, но и инвалидные коляски. Так появился социальный стартап Kinesis. С помощью краудфандинга собрали 1,5 млн рублей на регистрацию медицинского изделия в Росздравнадзоре.

«Нет никаких грантов и льгот для бизнеса на это удостоверение. Мы пришли на Planetа.ru потому что нет ничего другого», — объясняла Ольга в интервью 7х7.

Недавно она написала у себя в Facebook, что за три года на Kinesis потратили 49 млн рублей. Из-за пандемии производство под угрозой. Новый шанс — заказ на 50 колясок для фонда «Плюс помощь детям». Деньги на эти коляски тоже собирают через краудфандинг.





Коробка сказок

Вячеслав и Лана Ерошенко стали лидерами нашей площадки в категории «Игры». Художники придумали игру-сторителлинг «Коробка сказок». Они выпустили оба тиража с помощью краудфандинга. Проект собрал более 1,3 млн рублей, а за время кампании предзаказали более 500 игр.





Краудфандинг, позволяет реализовывать интересные задумки, которые не воплотились бы из-за банального «нет денег».

«Если у автора идеи нет "социального капитала" (друзей и знакомых с близкими по духу подписчиками, которые смогут рассказать о проекте), то краудфандинг может быть очень сложной задачей», — говорят Лана и Вячеслав.

Три совета от художников для начинающих авторов:

Не покупайте мнение. Один искренний отзыв принесет больше отдачи, чем проплаченные восхваления. Не экономьте на качестве. Многие писали, что не ожидали от «Коробки сказок» такой полиграфии и материалов на уровне европейских игр. Обязательно изготовьте прототип вручную или штучно в типографии. Никакой фотошоп не заменит «живых» фотографий.





Ферма мечты

Фермерскому проекту Константина Токарева SaratovFarm пять лет. Начав с обычного огорода, в 2017 году Константин познакомился с Владимиром Мухиным — шеф-поваром московского ресторана White Rabbit — и начал поставлять продукты туда. Спрос рос, а ресурсы огорода заканчивались. В начале марта Константин запустил кампанию на переезд фермы и расширение производства.

О проекте Токарева рассказывал Мухин и другие инфлюенсеры — друзья Константина. Еще один друг помог с видеообращением и нарисовал забавную мультипликацию — трехминутный ролик, после которого хочется поддержать проект.





За участие Константин предлагал травяные сборы, заготовки, поставки овощей и ужин от шефа на будущей ферме, но почти половина участников поддержала его даже без вознаграждения. Вместо 300 собрали почти 350 тыс. рублей.

Мармелад из морской капусты

Предпринимательница Светлана Новак делает мармелад из полезной морской капусты, которую вручную собирают жители Сахалина. Чтобы проверить жизнеспособность идеи, Светлана запустила крауд-кампанию по совету бизнес-ангелов.

Собранные за месяц 110 тыс. рублей пошли на оформление документов и первую партию Sea Marmelad. Своим опытом сбора средств Светлана делилась в сообществах для начинающих предпринимателей и столкнулась с хейтом, мол, 100 тыс. — несерьезные деньги для бизнеса. Девушка уверена, что приобрела намного больше. Пришли несколько крупных заказов из неожиданных сфер.

Партию заказал производитель крафтового пива, и Светлана задумалась о новом канале сбыта. О необычном мармеладе узнали, количество подписчиков в соцсетях выросло.

Бизнес-ангелы увидели востребованность идеи и вложили в проект 600 тыс. рублей.

Светлане удалось выйти в ритейл и выставить пробную партию товара во «ВкусВилл». Сейчас проект в поиске инвесторов для выхода на международные рынки. Если за лето не удастся это сделать, то к осени Sea Marmelad вернется на краудфандинговую платформу.





Пирожки для врачей

Один из первых бизнес-проектов на нашей площадке — московская доставка «Дашины пирожки». В 2013 году бывшая журналистка «Газеты.ру» Дарья Сонькина собрала деньги на закупку профессионального оборудования для пекарного цеха. Кулинарный проект вырос до производства, которое поставляет оптовые заказы в кофейни.

Из-за режима самоизоляции заказы отменились. В середине марта родственница перевела Дарье 5 тыс. рублей и попросила на эти деньги отвезти еду для врачей в Коммунарку. Сонькина рассказала об этом на странице своего проекта и увидела массу откликов — люди тоже хотели помочь медикам. Так родилась акция поддержки.

«Еще 26 марта я рассказывала в подкасте "Либо выйдет, либо нет"‎, что не знаю, что делать с бизнесом, а уже 29 марта созванивалась с фондами, чтобы понять, куда лучше отправлять еду», — вспоминает Дарья. В какой-то момент проект начал ежедневно поставлять завтраки, обеды и ужины для 183 врачей и волонтеров на 93 тыс. рублей. С каждым днем эту сумму собирать все сложнее. Поучаствовать и оформить «подвешенный» обед для врачей можно здесь.





Как бизнес-проекту использовать краудфандинг:

рассказывать честную историю. Подавать проект от лица фаундера и четко прописывать бюджет крауд-кампании;

использовать вознаграждения проекта для теста новых идей и продумывать ценообразование;

прописывать конечную цель проекта в интересах участников, а не себя;

изготовить прототип будущего товара, чтобы показать его в проекте «лицом»;

подготовить вовлекающий ролик для крауд-кампании;

использовать успешную крауд-кампанию как презентацию перед инвестором;

не покупать мнения, а создавать комьюнити;

помнить о качестве и том, что краудфандинг — это очень публичная история со всеми вытекающими плюсами и минусами.



Фото на обложке: Unsplash.