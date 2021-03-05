Рынок акций перегрет: куда вкладывать в 2021 частным инвесторам?

Строить финансовые планы на год – дело рискованное. Слишком много неожиданностей может возникнуть на пути даже самого искушенного инвестора. Как избежать дополнительных рисков, рассказывает Алексей Гальцев, CEO инвестиционной компании Realiste , разработавшей ИИ для инвестиций в недвижимость.

Технологии против классики

Минувший 2020 год еще раз подтвердил непреложную истину: кризис – время возможностей. Стоимость одних компаний стремительно росла, другие же неожиданно оказывались аутсайдерами рынка. Так, массовый формат дистанционной работы и обучения привел к взлету таких технологичных компаний как Apple, Google (Alphabet), Microsoft, Facebook.

Однако, по мнению экспертов портала Bаnki.ru, по мере возврата экономики в прежнее русло, вскоре мы сможем наблюдать возвращение на рынок традиционных отраслей: промышленность, металлургия, транспорт, авиация, туризм, развлечения и т. д.

Отложенный эффект также будет иметь и факт претензий антимонопольного законодательства к технологичным компаниям. В связи с этим инвестирование в их акции – сомнительное удовольствие для инвесторов, по крайней мере, в первом полугодии 2021 года.

Выгодны ли облигации и краудфандинг?

При формировании сбалансированного инвестиционного портфеля важнейшую роль играют облигации надежных компаний. Однако в 2021 году такой инструмент не представляет особого интереса. Теперь купонный доход по всем облигациям будет облагаться НДФЛ 13% для резидентов и 30% для нерезидентов, что еще больше снизит их и без того низкую доходность.

Но если всё-таки инвестор настроен на вложения в облигации, а не в паи фонда облигаций, то наиболее выигрышной стратегией выглядит приобретение ценных бумаг с минимальным купонным доходом.

Инвестирование в высокодоходные облигации и займы малому и среднему бизнесу через краудфандинг – не самая лучшая идея в 2021 году. Дело в том, что выход экономики из кризиса будет происходить постепенно. На этом фоне малый и средний бизнес представляет собой оплот нестабильности.

Игры с валютой

Вечным вопросом остается тема приобретения валюты. Стоит учитывать, что рубль просел именно на фоне пандемии коронавируса. По мере стабилизации экономики произойдет укрепление рубля. Такие выводы делают аналитики. Поэтому покупать сегодня валюту на высоких отметках в надежде на туманное будущее может оказаться самой провальной инвестиционной идеей года.

Традиционные компании

Пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные меры нанесли мощнейший удар по целым отраслям мировой экономики. Многие компании системной значимости понесли существенные потери.

Естественным образом, это незамедлительно сказалось на биржевых котировках. По прогнозам, восстановление до уровня предыдущих отметок произойдет не раньше 1-1,5 лет. Для тех, кто готов рисковать, уже сейчас стоит обратить внимание в сторону нетехнологичных компаний системной значимости.

Что, если не вклады?

Рентные фонды коммерческой недвижимости вполне могут стать альтернативой депозитам, при условии их взаимодействия с крупными сетевыми арендаторами (такими как «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит» и т. д.).

Доходность этого инструмента на 8% и более превышает средний рыночный уровень, при этом степень риска крайне невелика.

Показавшие устойчивость к воздействиям пандемии такие фонды могут стать хорошей альтернативой классическим инвестиционным вариантам.

Налоговые игры

Для владельцев сбережений свыше 1 млн рублей интересным вариантом может показаться инструмент инвестиционного страхования жизни сроком на 1-3 года с фиксированной доходностью.

Не стало неожиданностью введение с 2021 года налога в 13 % на превышение процентного дохода по вкладам, накопительным счетам и картам. Страховые же продукты имеют льготное налогообложение. Таким образом, очевидна инвестиционная привлекательность данного инструмента в 2021 году.

Ход конем

Теперь о самом интересном. Ни для кого не секрет, что рынок акций сегодня перегрет. Тем актуальнее сегодня использование искусственного интеллекта для инвестиций в недвижимость.

Согласно исследованиям фонда Realiste, помимо временной и территориальной мобильности вложений, применение AI-технологий делает возможным увеличение доходности в 2-3 раза.

Этот инструмент имеет неоспоримое преимущество перед человеческим фактором. Логично предположить, что среди большого массива предложений на рынке недвижимости именно AI-технологии способны за считанные секунды обнаружить недооцененные объекты на 10-15% ниже рыночной стоимости.

В каком виде можно получить доходность с помощью данного инструмента? Например, фонд Realiste, созданный на основе AI-технологий, позволяет получать долларовую доходность. Ближайшее десятилетие окажется финансово успешным для тех инвесторов, которые уже сегодня способны максимально точно определить для себя главные инструменты инвестирования в недвижимость, уверены эксперты.

Интересные проекты

Отдельного внимания заслуживает структурирование проектов и активов, привлечение финансирования в проекты и повышение их экономической эффективности, участие в инвестиционных проектах с использованием структуры Закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ, Фонд).

Высокие доходности позволяют хеджировать инвестиции к рискам, и это открывает для инвесторов такие небывалые до сегодняшнего дня продукты, с доходностью в долларах США в 3-4 раза выше депозитов (по данным ITI Capital).

Подводя итоги

Итак, 2021-й — это год новых возможностей на фоне возвращения к старому укладу. Есть все основания полагать, что экономика перейдет к устойчивым темпам роста уже по итогам II квартала. Согласно аналитике команды «БКС Экспресс», годовой темп роста может составить более 3,3%. Каким бы сложным и непредсказуемым ни оказался следующий год, он уже сейчас открывает новые горизонты для частных инвесторов.

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