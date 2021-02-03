Собираетесь инвестировать в SportTech? Вот как принять решение

Сейчас наши дома стали не только рабочим местом, но и личным спортзалом. Возможность хорошо заработать и привлечь множество клиентов привлекает в этот сектор все больше предпринимателей. Пять венчурных капиталистов рассказали, как они оценивают потенциальные возможности фитнес-стартапа, прежде чем в него инвестировать.

По данным Crunchbase, за последние пять лет инвесторы вложили $7,3 млрд в более чем 730 приложений и платформ для фитнеса, расположенных в США. Среди них $2,4 млрд приходятся только на 2020 год.

Венчурное финансирование сферы фитнеса в 2016-2020 годах. Инфографика: Crunchbase News

Пять венчурных капиталистов рассказали, как тестируют фитнес-приложения перед инвестированием: одни предпочитают тестировать все варианты, а другие — лишь отдельные платформы

Тим Чанг, Mayfield Fund

В 2015 году партнер Mayfield Fund Тим Чанг вложился в ИИ-тренажер для силовых тренировок Tonal в посевном раунде. Последние 20 лет Чанг следит за здоровьем и питанием, а также уделяет время физическим упражнениям. В особенности его интересует тяжелая атлетика.

«Я перепробовал все девайсы, даже пытался создать собственный тренажер, — рассказывает Чанг. — Tonal оказался просто идеальным и стал важной частью моей жизни. Это был тот момент, когда личное увлечение совпадает с направлением инвестирования. Однако изначально никто из венчурных инвесторов не хотел вкладываться в Tonal. Кремниевая долина смотрит на силовые тренировки свысока. Они хотят сосредоточиться только на тех видах спорта, которыми можно заниматься удаленно и без сложного оборудования».

По данным Crunchbase, с момента основания Tonal привлек $200 млн. Чанг понимал, что рано или поздно это произойдет: «Приятно видеть, как рынок подхватывает то, во что я верил с самого начала».

Элизабет Эдвардс, H Venture Partners

Основатель и генеральный партнер H Venture Partners Элизабет Эдвардс стала одним из первых инвесторов Peloton. Они смогла ознакомиться с производственным прототипом велотренажера, который подключается к приложению. Эдвардс сразу увидела потенциал продукта.

«Нас подкупило качество тренажера, дальнейшие планы и тип контента, который они собирались выпускать, — рассказывает она. — Все это позволяло реализовать атмосферу фитнес-студии у себя дома».

На велотренажере чаще занимается муж Эдвардс, а сама она предпочитает йогу от Peloton. Эдвардс также надеется, что компания выпустит эллиптический тренажер.

Теперь Peloton является публичной компанией. По данным Crunchbase в общей сложности она привлекла $994,7 млн.

Тодд Дагрес, Spark Capital

Основатель и партнер Spark Capital Тодд Дагрес вспоминает, как впервые попробовал Mirror — платформу с экраном, напоминающим зеркало, через который транслируются различные тренировки. Компания была запущена в 2016 году. Для Дагреса это был уникальный опыт, и он сразу ощутил результаты.

«Мы смогли испытать прототип, и это во многом помогло, — говорит Дагрес. — Mirror привлек нас своей уникальностью. Кроме того, мы поняли, что это отличная возможность занять лидерство в новых категориях».

В 2018 году Spark Capital вложил в Mirror $13 млн в серии A и $25 млн в серии B. В июне 2020 года компанию приобрел бренд спортивной одежды Lululemon за $500 млн.

В дальнейшем Дагрес стал одним из основателей домашнего тренажера Liteboxer для занятий боксом. В 2020 году компания получила $4 в посевном раунде от Will Ventures.

Кайл Луи, DCM Ventures

У Кайла Луи есть две особенности. Во-первых, он отлично разбирается в продуктах и попробовал практически каждую платформу и приложение для фитнеса. Во-вторых, он считает, что наличие домашнего оборудования для тренировок — обычное явление в 2020 году, но еще в 2019 году все было иначе.

«Я пробую их все, — рассказывает партнер DCM Ventures. — Я очень увлечен этим направлением и с нетерпением жду следующего интересного предложения».

Луи считает, что в фитнес-пространстве есть много места для развития. Однако он всегда понимает, когда понравившийся ему продукт не будет иметь популярности у других. У части опробованных им разработок был отличный бренд и маркетинг, но недостаточно уникальности. Он также считает, что некоторые из цифровых технологий с односторонним взаимодействием не смогут удержать внимание потребителей в долгосрочной перспективе.

Недавно он вложил $60 млн в серии B в домашнюю фитнес-платформу Tempo, действующую 3D-сенсоры и ИИ-технологии. В 2019 году DCM Ventures возглавила раунд A, вложив в компанию $17 млн.

«Мы были уверены в потенциале Tempo, и когда попробовали его первый раз, были невероятно удивлены», — вспоминает Луи.

Марк Ван, Causeway Media Partners

Управляющий партнер Causeway Media Partners Марк Ван также протестировал множество платформ и приложений для фитнеса. Causeway Media Partners инвестирует в разработчиков спортивного и фитнес-оборудования на поздних стадиях.

Среди них онлайн-платформа Zwift для велосипедных тренировок в помещении, а также компания Freeletics, которая предлагает инструменты для улучшения как физического, так и умственного состояния. Causeway Media Partners вложилась в них в сентябре 2020 года: возглавила раунд B для Freeletics с $25 млн и инвестировала в Zwift $450 млн в серии C.

По словам Вана, в этом направлении появляется от двух до пяти стартапов в месяц. И хотя он не тестирует каждый, он рад ознакомится с несколькими из них.

«Я не хочу становиться доверенным лицом рынка, но при этом мне интересно узнать особенности этих стартапов: стиль тренировки, интенсивность, оборудование, качество обслуживания пользователей», — рассказывает Ван. По его словам, Zwift и Freeletics — лучшие представители в своей сфере с отличными возможностями для масштабирования и умелым руководством.

Будущее фитнес-направления

По словам Эдвардс, эта категория особенно актуально сейчас, поскольку глобальный рынок фитнес-клубов близится к оценке в $100 млрд. Все пять венчурных капиталистов согласны с тем, что для достижения стартапы в этой сфере должны реализовывать свои обещания и мотивировать клиентов на регулярной основе.

Дагрес утверждает, что встречал продукты, которые приносили значимые результаты для всего тела, но при этом нагрузка была слишком сильной или же опыт был использования был недостаточно интересен.

«Результативность очень важна: если вы утверждаете, что 30-минутная тренировка помогает сжигать калории, то так и должно быть, — добавляет он. — Кроме того, продукт должен вызывать желание использовать его на регулярной основе. Без этого он не будет приносить преимуществ».

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