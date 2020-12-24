Платформа для торговли внутри игр DMarket запустила приложение по монетизации киберспорта

Платформа для торговли предметами в играх DMarket запустила новое приложение Drop. Оно поможет разработчикам игр, киберспортивным командам, создателям контента, брендов и игроков монетизировать созданные разработки. Об этом Rusbase сообщил представитель DMarket.

Drop позволяет фанатам киберспортивных команд создать метавселенную и участвовать в ее развитии. По словам представителей DMarket, чем больше времени фанат посвящает любимой команде, тем выше отдача метавселенной.

Первым, кто создал метавселенную на основе приложения, стал крупный киберспортивный клуб NAVI со своей игровой вселенной NAVINATION. По предоставленным данным, сейчас число фанатов клуба насчитывает более 10 млн человек. Те, кто регулярно смотрит стримы игроков NAVI, при помощи приложения имеют максимальный доступ к возможностям вселенной.

Поясняется, что во время трансляций на аккаунты зарегистрированных зрителей падают кусочки («дропы») цифровых и физических предметов. Из них фанаты могут собирать игровые мышки, цифровые бейджи, джерси клуба, встречи и игры со звездами, а также поездку на чемпионат вместе с кумирами. При этом всеми «дропами» можно торговать и обмениваться на платформе dmarket.com.

«Мы долго выбирали партнера для запуска Drop, и инновационный подход NAVI стал ключевым фактором выбора. Эта история уже интересна брендам, ведь падать на аккаунты зрителей стримов будут не только кусочки цифровых предметов, но и подарки от партнеров — игровые мышки, наушники, телефоны, приставки», — уточняет сооснователь DMarket Влад Панченко.

По его словам, приложение способно за 2 года удвоить оценку российского рынка киберспорта. Последняя, по данным PwC, сейчас составляет почти $30 млн.

Разработка продукта заняла у команды DMarket более 8 месяцев. На нее было потрачено около $1 млн.

DMarket — платформа для торговли внутриигровыми предметами и технология игровой монетизации для разработчиков игр, создателей контента, брендов, киберспортивных команд и игроков. Компания со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе была основана Владом Панченко и Тамарой Слановой в 2017 году.

В 2017 году DMarket привлек $19 млн инвестиций от глобального игрового сообщества, благодаря которым команда создала первый прототип DMarket. В августе 2019 года компания объявила о запуске технологии по игровой монетизации DMarket Technology. В июне 2020 года стартап привлек $7,2 млн. Среди инвесторов компании — фонды Almaz Capital и Fulgur Ventures, а также компания-разработчик платежных решений для игровой индустрии Xsolla.

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