Как учитывать комиссии и другие сборы маркетплейса при расчете прибыли и налогообложении

Многие начинающие селлеры не знают, в каком документе посмотреть точный размер комиссий и сборов маркетплейса и от чего они зависят. А вот ответить на вопрос, как и когда их учитывать при расчете прибыли и налогов, зачастую затрудняются даже опытные продавцы. Расскажем об основных правилах учета и о том, что на этот счет указано в законодательстве.
В каком документе маркетплейс указывает сумму всех удержанных комиссий и от чего они зависят
Узнать полный и точный размер комиссий и сборов можно в отчете маркетплейса. Чаще всего это отчет о продажах, но документ может называться и по-другому. В нем обязательно должно быть указано, сколько денежных средств торговая площадка получила от селлера, сколько удержала и на какие конкретно статьи расходов.
Маркетплейс взимает комиссию за:
- продажу товара;
- расчетно-кассовое обслуживание;
- логистику;
- складское хранение;
- упаковку, сортировку, отбраковку, маркировку товаров;
- обработку заказов и возвратов.
Это основные услуги торговых площадок. Но также они могут предоставлять множество дополнительных: заполнение и продвижение карточек в топ, участие в акциях за комиссию и т. д.
Все услуги, которые необходимы продавцу для продажи товаров на маркетплейсах называют одним словом — фулфилмент. Их точный перечень зависит от потребностей селлера, условий той или иной площадки, а также выбранной продавцом схемы сотрудничества с маркетплейсом. Основных три:
- FBO или Fulfillment by Operator. Фулфилмент берет на себя маркетплейс или сторонний фулфилмент-оператор (посредник). Продавцу нужно только привезти товары на склад маркетплейса, а всю остальную работу с ним возьмет на себя торговая платформа или подрядчик на аутсорсинге: упаковку, маркировку, обработку заказов и доставку покупателю. Продавцу останется позаботиться о работе с поставщиками и заполнении карточек. Есть операторы, которые сами забирают товары у продавца и берут на себя наполнение и продвижение карточек.
- FBS или Fulfillment by Seller. Здесь весь фулфилмент, за исключением доставки товаров клиенту, ложится на продавца. Он привозит на склад упакованный заказ, который осталось только доставить.
- DBS или Delivery by Seller. Полностью все заботы на себя берет продавец или поручает стороннему оператору. Маркетплейс используется исключительно как онлайн-витрина и инструмент для продвижения карточек.
Выбранная схема напрямую влияет на размер комиссий. Ознакомиться с полным списком тарифов можно в специальном разделе каждого маркетплейса. Например, вот перечень комиссий Ozon, а это тарифы Wildberries.
Селлеру необходимо каждый раз внимательно изучать отчет маркетплейса на предмет того, нет ли в нем оплаты за те услуги, которыми он не пользовался. Из-за любых расходов, которые продавец не сможет обосновать, у него могут возникнуть проблемы с налоговой инспекцией. Случайно в этот список может попасть стоимость хранения невыкупленных товаров, их платный возврат продавцу и другие услуги, которые по факту не оказывались.
Такие ситуации случаются не часто, но человеческий фактор и сбои в работе программ не исключены даже у маркетплейсов. До утверждения отчета от маркетплейса его комиссия для селлера считается выданным авансом, который он пока не может учесть в своих расходах.
Общие правила учета при торговле на маркетплейсе
- При расчете налога продавец должен учитывать полную стоимость товаров, оплаченных покупателем, без вычета удержанных маркетплейсом комиссий и сборов (ст. 974, 999-1000, 1011 Гражданского кодекса РФ).
- Комиссию маркетплейса могут учесть в расходах организации и индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения (ОСНО), либо на УСН (упрощенке) с объектом налогообложения «Доходы минус расходы». На УСН «Доходы» учет расходов не предусмотрен законодательством. Исключение — случай поступления денежных средств после смены объекта налогообложения.
- Селлер вправе учитывать расходы, возникающие при продаже товаров на маркетплейсе, только если они экономически оправданны и документально подтверждены.
Учет и налогообложение по категориям налогоплательщиков
ОСНО
Организации на общей системе налогообложения учитывают и уплачивают:
Налог на прибыль
Когда селлер продает товары через маркетплейс (пользуется услугами посредника), у него по закону возникают не только прямые издержки, но и:
- расходы, связанные с покупкой этих товаров; например, издержки на их доставку до склада торговой площадки, если она не была включена в стоимость партии ранее;
- обязательство выплатить вознаграждение торговой площадке, согласно п. 1 ст. 972, ст. 991, 1006 Гражданского кодекса РФ;
- обязанность возместить расходы маркетплейса, если это предусматривает договор или законодательство (п. 2 ст. 975, ст. 1001, 1011 Гражданского кодекса РФ, письмо Минфина России № 03-03-06/1/501 от 26 сентября 2012 г.).
Последние два вида расходов являются для продавца косвенными. Их можно учесть в момент их возникновения при наличии доходов от продажи товаров, в зависимости от применяемого организацией метода признания доходов и расходов.
НДС
Иногда продажи на маркетплейсе — не основное направление деятельности компании, а дополнительное. Например, производитель может выйти на торговые площадки, чтобы оценить новые рынки. Разумеется, ему нет смысла менять режим налогообложения, и он остается на ОСНО. Соответственно, в отчете маркетплейса он увидит НДС. Важно принять к вычету, не упустить. Наши клиенты об этом часто забывают.
При продаже товаров через маркетплейс необходимо начислять НДС в общем порядке. В этом вопросе законодательство не устанавливает никаких особенностей. Порядок регулируют ст. 154, 164, 167, 171-172 Налогового кодекса РФ. Начислять НДС необходимо на наиболее раннюю из следующих дат:
- день отгрузки (передачи) товаров;
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день оплаты предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Важно иметь в виду, что передача товаров на склад маркетплейса не является реализацией с точки зрения налогового законодательства. И это не удивительно, ведь по факту право собственности на товар еще остается за продавцом. Оно никак не переходит к маркетплейсу. Товар могут не выкупить и вернуть селлеру.
Для продавца датой отгрузки является день передачи товаров покупателю самим селлером, маркетплейсом или фулфилмент-оператором. В втором и третьем случае контрагенты должны предоставить продавцу отчет с датой отгрузки для своевременного начисления НДС. Периодичность таких отчетов устанавливается в договоре. Еще важно предусмотреть в нем своевременное выставление счетов-фактур сторонами. На розничные продажи их можно не выставлять, сформировать вместо этого в книге одну запись на всю сумму по отчету.
УСН
Организации и ИП на упрощенке освобождены от уплаты НДС, они учитывают и уплачивают единый налог. В учет берутся:
- доходы от реализации, в том числе выручка, согласно ст. 249 Налогового кодекса РФ;
- внереализационные доходы, определяемые по ст. 250 Налогового кодекса РФ.
Некоторые виды доходов не включаются в налогооблагаемую базу, согласно ст. 251 Налогового кодекса РФ. Но этот перечень закрытый, и он не учитывает суммы, которые маркетплейс удерживает из доходов продавца. Признавать выручку от продаж товаров нужно в момент поступления оплаты за него торговой площадке.
Предприниматели с объектом налогообложения «Доходы минус расходы» могут отнести комиссию маркетплейса на расходы:
- обособленно, согласно пп. 24 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ, если предметом договора является реализация товаров продавца. Расходы учитываются в периоде оплаты услуг маркетплейса;
- в составе расходов, связанных с покупкой на маркетплейсе товаров для селлера. Например, это может быть покупка основных средств, согласно пп. 1-2 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. В этом случае комиссия войдет в расходы и уменьшит налогооблагаемую базу.
Учитывать расход нужно, в зависимости от того, удержано вознаграждение или же перечислено позже. Некоторые услуги селлеры оплачивают наперед. Например, продвижение карточек в течение следующего полугодия. В таком случае предприниматель не может учесть этот платеж в расходы, поскольку услуга еще не оказана полностью.
Если маркетплейс уже удержал комиссию с продавца, то учитывать ее в расходах можно при выполнении двух условий:
- услуги маркетплейса полностью оплачены;
- услуга оказана, а не находится в процессе исполнения.
Субъект предпринимательской деятельности на УСН учитывает расходы на дату их фактической оплаты (прекращения встречного обязательства).
Подведем итоги
Учет комиссий при расчете прибыли и налогов во многом зависит от системы налогообложения селлера. Относить их на расходы могут только предприниматели на ОСНО и УСН «Доходы минус расходы». При этом продавцы на ОСНО не только платят НДС со своих продаж на маркетплейсе, но и могут принять к вычету НДС с комиссий торговой площадки. А организации на упрощенке, которые учитывают только доходы, хоть и лишены обязанности работать с НДС, но не могут списать комиссии маркетплейсов в качестве расходов. В остальном следует иметь в виду, что в учет берется вся сумма полученной выручки. Исключать комиссию при расчете налогов нельзя. Не стоит забывать также и о датах отгрузки, признаваемых законодательством, а также о том, что все обязательства из отчета маркетплейса должны быть полностью оказанными.
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