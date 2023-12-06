Как учитывать комиссии и другие сборы маркетплейса при расчете прибыли и налогообложении

Многие начинающие селлеры не знают, в каком документе посмотреть точный размер комиссий и сборов маркетплейса и от чего они зависят. А вот ответить на вопрос, как и когда их учитывать при расчете прибыли и налогов, зачастую затрудняются даже опытные продавцы. Расскажем об основных правилах учета и о том, что на этот счет указано в законодательстве.

В каком документе маркетплейс указывает сумму всех удержанных комиссий и от чего они зависят

Узнать полный и точный размер комиссий и сборов можно в отчете маркетплейса. Чаще всего это отчет о продажах, но документ может называться и по-другому. В нем обязательно должно быть указано, сколько денежных средств торговая площадка получила от селлера, сколько удержала и на какие конкретно статьи расходов.

Маркетплейс взимает комиссию за:

продажу товара;

расчетно-кассовое обслуживание;

логистику;

складское хранение;

упаковку, сортировку, отбраковку, маркировку товаров;

обработку заказов и возвратов.

Это основные услуги торговых площадок. Но также они могут предоставлять множество дополнительных: заполнение и продвижение карточек в топ, участие в акциях за комиссию и т. д.

Все услуги, которые необходимы продавцу для продажи товаров на маркетплейсах называют одним словом — фулфилмент. Их точный перечень зависит от потребностей селлера, условий той или иной площадки, а также выбранной продавцом схемы сотрудничества с маркетплейсом. Основных три:

FBO или Fulfillment by Operator. Фулфилмент берет на себя маркетплейс или сторонний фулфилмент-оператор (посредник). Продавцу нужно только привезти товары на склад маркетплейса, а всю остальную работу с ним возьмет на себя торговая платформа или подрядчик на аутсорсинге: упаковку, маркировку, обработку заказов и доставку покупателю. Продавцу останется позаботиться о работе с поставщиками и заполнении карточек. Есть операторы, которые сами забирают товары у продавца и берут на себя наполнение и продвижение карточек. FBS или Fulfillment by Seller. Здесь весь фулфилмент, за исключением доставки товаров клиенту, ложится на продавца. Он привозит на склад упакованный заказ, который осталось только доставить. DBS или Delivery by Seller. Полностью все заботы на себя берет продавец или поручает стороннему оператору. Маркетплейс используется исключительно как онлайн-витрина и инструмент для продвижения карточек.

Выбранная схема напрямую влияет на размер комиссий. Ознакомиться с полным списком тарифов можно в специальном разделе каждого маркетплейса. Например, вот перечень комиссий Ozon, а это тарифы Wildberries.

Селлеру необходимо каждый раз внимательно изучать отчет маркетплейса на предмет того, нет ли в нем оплаты за те услуги, которыми он не пользовался. Из-за любых расходов, которые продавец не сможет обосновать, у него могут возникнуть проблемы с налоговой инспекцией. Случайно в этот список может попасть стоимость хранения невыкупленных товаров, их платный возврат продавцу и другие услуги, которые по факту не оказывались.

Такие ситуации случаются не часто, но человеческий фактор и сбои в работе программ не исключены даже у маркетплейсов. До утверждения отчета от маркетплейса его комиссия для селлера считается выданным авансом, который он пока не может учесть в своих расходах.

Общие правила учета при торговле на маркетплейсе

При расчете налога продавец должен учитывать полную стоимость товаров, оплаченных покупателем, без вычета удержанных маркетплейсом комиссий и сборов (ст. 974, 999-1000, 1011 Гражданского кодекса РФ).

Комиссию маркетплейса могут учесть в расходах организации и индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения (ОСНО), либо на УСН (упрощенке) с объектом налогообложения «Доходы минус расходы». На УСН «Доходы» учет расходов не предусмотрен законодательством. Исключение — случай поступления денежных средств после смены объекта налогообложения.

Селлер вправе учитывать расходы, возникающие при продаже товаров на маркетплейсе, только если они экономически оправданны и документально подтверждены.

Учет и налогообложение по категориям налогоплательщиков

ОСНО

Организации на общей системе налогообложения учитывают и уплачивают:

Налог на прибыль

Когда селлер продает товары через маркетплейс (пользуется услугами посредника), у него по закону возникают не только прямые издержки, но и:

Последние два вида расходов являются для продавца косвенными. Их можно учесть в момент их возникновения при наличии доходов от продажи товаров, в зависимости от применяемого организацией метода признания доходов и расходов.

НДС

Иногда продажи на маркетплейсе — не основное направление деятельности компании, а дополнительное. Например, производитель может выйти на торговые площадки, чтобы оценить новые рынки. Разумеется, ему нет смысла менять режим налогообложения, и он остается на ОСНО. Соответственно, в отчете маркетплейса он увидит НДС. Важно принять к вычету, не упустить. Наши клиенты об этом часто забывают.

При продаже товаров через маркетплейс необходимо начислять НДС в общем порядке. В этом вопросе законодательство не устанавливает никаких особенностей. Порядок регулируют ст. 154, 164, 167, 171-172 Налогового кодекса РФ. Начислять НДС необходимо на наиболее раннюю из следующих дат:

день отгрузки (передачи) товаров;

день оплаты предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).





Важно иметь в виду, что передача товаров на склад маркетплейса не является реализацией с точки зрения налогового законодательства. И это не удивительно, ведь по факту право собственности на товар еще остается за продавцом. Оно никак не переходит к маркетплейсу. Товар могут не выкупить и вернуть селлеру.

Для продавца датой отгрузки является день передачи товаров покупателю самим селлером, маркетплейсом или фулфилмент-оператором. В втором и третьем случае контрагенты должны предоставить продавцу отчет с датой отгрузки для своевременного начисления НДС. Периодичность таких отчетов устанавливается в договоре. Еще важно предусмотреть в нем своевременное выставление счетов-фактур сторонами. На розничные продажи их можно не выставлять, сформировать вместо этого в книге одну запись на всю сумму по отчету.

УСН

Организации и ИП на упрощенке освобождены от уплаты НДС, они учитывают и уплачивают единый налог. В учет берутся:

доходы от реализации, в том числе выручка, согласно ст. 249 Налогового кодекса РФ;

внереализационные доходы, определяемые по ст. 250 Налогового кодекса РФ.

Некоторые виды доходов не включаются в налогооблагаемую базу, согласно ст. 251 Налогового кодекса РФ. Но этот перечень закрытый, и он не учитывает суммы, которые маркетплейс удерживает из доходов продавца. Признавать выручку от продаж товаров нужно в момент поступления оплаты за него торговой площадке.

Предприниматели с объектом налогообложения «Доходы минус расходы» могут отнести комиссию маркетплейса на расходы:

обособленно, согласно пп. 24 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ, если предметом договора является реализация товаров продавца. Расходы учитываются в периоде оплаты услуг маркетплейса;

в составе расходов, связанных с покупкой на маркетплейсе товаров для селлера. Например, это может быть покупка основных средств, согласно пп. 1-2 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. В этом случае комиссия войдет в расходы и уменьшит налогооблагаемую базу.

Учитывать расход нужно, в зависимости от того, удержано вознаграждение или же перечислено позже. Некоторые услуги селлеры оплачивают наперед. Например, продвижение карточек в течение следующего полугодия. В таком случае предприниматель не может учесть этот платеж в расходы, поскольку услуга еще не оказана полностью.

Если маркетплейс уже удержал комиссию с продавца, то учитывать ее в расходах можно при выполнении двух условий:

услуги маркетплейса полностью оплачены;

услуга оказана, а не находится в процессе исполнения.

Субъект предпринимательской деятельности на УСН учитывает расходы на дату их фактической оплаты (прекращения встречного обязательства).

Подведем итоги

Учет комиссий при расчете прибыли и налогов во многом зависит от системы налогообложения селлера. Относить их на расходы могут только предприниматели на ОСНО и УСН «Доходы минус расходы». При этом продавцы на ОСНО не только платят НДС со своих продаж на маркетплейсе, но и могут принять к вычету НДС с комиссий торговой площадки. А организации на упрощенке, которые учитывают только доходы, хоть и лишены обязанности работать с НДС, но не могут списать комиссии маркетплейсов в качестве расходов. В остальном следует иметь в виду, что в учет берется вся сумма полученной выручки. Исключать комиссию при расчете налогов нельзя. Не стоит забывать также и о датах отгрузки, признаваемых законодательством, а также о том, что все обязательства из отчета маркетплейса должны быть полностью оказанными.

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