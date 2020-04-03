Self-storage: кому и зачем нужны склады индивидуального хранения в России

Что такое self-storage

Под self-storage обычно подразумевают сдачу в аренду индивидуальных ячеек или боксов для хранения вещей. Этот рынок в России достаточно молодой. В отличие от США, где это направление успешно развивается уже более 50 лет, в России первые складские помещения для индивидуального хранения начали появляться лишь с 2008 года.



На сегодняшний день в США насчитывается порядка 50 тысяч объектов self-storage, а общая площадь складских помещений составляет более 200 млн кв. м.



В России цифры значительно ниже — как по количеству игроков на этом рынке, так и по площади помещений. По данным Knight Frank, на конец 2019 года в России насчитывалось всего 70 складов индивидуального хранения, а общая площадь составляла 180,9 тыс. кв. м. Так как предлагаемая услуга на нашем рынке относительно новая, сервисы индивидуального хранения в основном пользуются популярностью у жителей больших городов.



Однако на примере нашего сервиса по хранению вещей «Чердак» мы видим, что интерес к услугам растет из года в год. Сегодня на нашем московском складе мы храним более 50 тысяч вещей — это в четыре раза больше по сравнению с 2018 годом. А наша клиентская база за последний год увеличилась втрое.

Каким должен быть склад

Сегодня на российском рынке в основном представлены игроки, которые предлагают услугу self-storage в ее классическом виде. Это значит, что клиент может выбрать локацию склада исходя из места проживания и работы, а также бокс необходимой площади. Он имеет доступ к боксу в определенные часы — согласно правилам компании — и самостоятельно привозит туда свои вещи.



Однако потенциальные клиенты могут столкнуться с рядом неудобств вроде необходимости самим упаковывать свои вещи или нанимать сторонних грузчиков для перевозки крупногабаритных вещей. Все это может повлиять на решение людей воспользоваться сервисом индивидуального хранения.



Чтобы клиенты выбирали вас и возвращались к вам, необходимо предложить такой сервис, который будет выгодно отличать вас от остальных игроков на рынке. Так, разрабатывая бизнес-модель «Чердака», мы проанализировали существующие предложения, пересмотрели классический подход к self-storage и решили предоставить клиентам максимально удобный сервис с прозрачным ценообразованием.

Сегодня наши клиенты получают виртуальную кладовку, доступную 24/7. В личном кабинете видны фото вещей и QR-коды на них (благодаря им понятно, что лежит в какой коробке).

Наши штатные муверы приезжают по нужному адресу, сами упаковывают вещи и отвозят на склад, а когда возникает необходимость — возвращают их все или только часть. Данный подход позволяет сэкономить нашим клиентам время и силы, которые они потратили бы на сборы и доставку своих вещей на склад.



На сегодняшний день в штате в Москве работают более 100 муверов, а также более 30 сотрудников офиса. Также у нас есть колл-центр — наши специалисты оказывают техническую поддержку существующим клиентам и консультируют по всем вопросам работы нашего сервиса.

Зачем нужен склад

Сейчас услуги по индивидуальному хранению пользуются все большей популярностью как среди частных лиц, так и бизнеса.



Преимущества для частных лиц очевидны: освобождается пространство в доме, балкон и гараж используются по назначению, под кроватью больше не пылятся старые вещи. Большой успех среди наших клиентов имеют услуги по хранению сезонных вещей, таких как автомобильные шины, велосипеды, а также мотоциклы и мопеды. Кроме того, частные лица могут воспользоваться услугами self-storage на время переезда или ремонта дома.



Еще одним преимуществом является экономия на квадратных метрах, если человек живет в съемной квартире. Когда временно ненужные вещи не занимают место, появляется возможность арендовать жилье меньшей площади. Это особенно актуально в Москве, где квадратный метр стоит достаточно дорого.



Что касается преимуществ для бизнеса, то компании могут воспользоваться услугами self-storage для хранения архивов или части своей продукции. При этом компании также получают финансовую выгоду, так как нет необходимости арендовать большой склад и платить за все помещение — можно выбрать ту площадь, которая нужна именно сейчас.





Какие перспективы есть у рынка в России

В России культура потребления услуг индивидуального хранения пока не так развита, как в Европе или США. Отчасти на это влияет наше советское прошлое, и многие люди до сих пор не могут расстаться с привычкой хранить вещи у себя дома или в гараже.



Уровень дохода также не позволяет многим россиянам пользоваться услугами индивидуального хранения на постоянной основе. Поэтому сейчас сервисы self-storage в основном пользуются популярностью у жителей Москвы, а в регионах спрос на такую услугу ниже.



Однако в долгосрочной перспективе формат self-storage будет развиваться. Потребность в хранении есть и с каждым годом она только растет. На нашем опыте мы видим, что постепенно жители крупных городов — к примеру, Екатеринбурга, где мы открыли склад в конце 2019 года, — постепенно приходят к тому, чтобы сдавать вещи на хранение.



Также мы видим, что есть спрос на услуги в Санкт-Петербурге. Возможно, он станет следующим городом, где мы представим наш новый склад.

Пока рынок индивидуального хранения в России еще молод, каждый игрок на рынке достаточно быстро находит своего покупателя.

Как достичь максимума

Главный совет начинающим предпринимателям: помните, что для эффективного ведения любого бизнеса необходимо понимать свой рынок.

Следите за новыми предложениями, которые появляются на рынке, и активностью конкурентов, чтобы не упустить потенциальные возможности для развития.

Будьте гибкими: ситуация может быстро меняться, клиенты и партнеры могут менять свои требования и условия сотрудничества, поэтому необходимо уметь подстраиваться под эти изменения и находить компромисс без ущерба своему бизнесу.

Фото в материале: архив компании

Фото на обложке: JOSHUA COLEMAN/Unsplash