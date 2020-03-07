6 популярных страхов, которые мешают вам открыть свой бизнес

«У меня нет подходящего опыта»

Что вас тревожит на самом деле: «Я недостаточно хорош»

В начале пути вам может показаться, что вы не вправе заниматься бизнесом, если у вас нет многолетнего опыта. Вы будете сравнивать себя с другими начинающими предпринимателями и думать, что вам обязательно нужно получить какой-нибудь сертификат, чтобы заслужить право зарабатывать деньги. Вам будет казаться, что люди будут сомневаться в ваших способностях. И вы будете постоянно мучить себя вопросом: «Да кто я такой, чтобы этим заниматься?».

Пожалуй, это самое популярное заблуждение, которое останавливает начинающих предпринимателей. И не только их — подобные сомнения могут возникать и в других сферах жизни, например, отношениях и финансах. Если в детстве родители часто вас критиковали или постоянно сравнивали вас с другими, то вы наверняка постоянно считаете себя «недостаточно хорошим» для чего-либо. У вас никогда не будет чувства, что вот сейчас вы точно готовы, но это не значит, что вы не обладаете достаточным опытом или знанием для работы с клиентами. В конце концов, у вас есть жизненный опыт и желание заняться бизнесом, иначе вы бы не решились пойти на такой шаг.

В первую очередь клиентов привлекает энтузиазм, а не наличие каких-то сертификатов об обучении. Много лет назад я проходила собеседование на должность менеджера по продукту в одном бренде. Перед тем как пойти на него, я позвонила подруге с большим опытом работы в этой индустрии, и спросила, как мне лучше подготовиться. «Просто притворись, что знаешь, о чем говоришь», — таков был ее совет. Тогда я не поняла, насколько он был важен, но сделала именно так, как она сказала. На собеседовании я говорила уверенно и с энтузиазмом — и в итоге получила работу.

«Столько людей выполняет мою работу, зачем кому-то нанимать именно меня?»

Что вас тревожит на самом деле: «Мне кажется, что я не заслуживаю платы за свою работу»

Вам кажется, что вы предлагаете слишком банальные услуги и не сможете привлечь внимание. Если вы работаете в сфере услуг, то легко можете начать сравнивать себя с другими — и думать, что все уже такое делали или делают это лучше.

Но неправильно считать, что вы ничем не отличаетесь от других. Это не так — у каждого человека свой жизненный опыт и характер. Поймите, что вы уникальны и должны этим пользоваться — тогда вы сможете найти идеальных клиентов. Если вы будете считать себя недостойным, то бизнес будет стагнировать, ведь ваш упаднический настрой буквально оттолкнет клиентов.

«Что, если никто не будет покупать мои услуги или продукт?»

Что вас тревожит на самом деле: «Я не уверен в ценности своей работы»

Пока существует потребность в том, что вы предлагаете, всегда найдутся люди, которые заинтересуются вашим продуктом или услугой. Если вам нужно какое-то подтверждение, что ваш продукт ценен, значит вы не до конца уверены в том, что делаете. А именно ваша уверенность в ценности продукта поможет вам привлечь идеальных клиентов.

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«Люди подумают, что я ленивый или безответственный, раз бросил стабильную работу»

Что вас тревожит на самом деле: «Стабильность важнее, чем занятие любимым делом. Я сомневаюсь, что у меня получится, и другие тоже во мне будут сомневаться»

Отказ от фулл-тайм работы требует смелости и всегда влечет за собой риск. Даже если вы подготовились к этому шагу в финансовом плане, ничто не гарантирует вам успех. Быть самозанятым или предпринимателем нелегко. Когда вы работаете на обычной работе, то многие вещи воспринимаются, как данное и вы не обращаете на них особого внимания, пока их не лишитесь. Например, у вас всегда есть рабочие ресурсы, коллеги или начальник, который ставит вам дедлайны.

Когда все это исчезает, становится трудно, ведь вы одновременно выполняете роль начальника и подчиненного. Вы начинаете откладывать дела на потом, но это «потом» никогда не наступает. Но бывает так, что когда вы следуете своей мечте, то, наоборот, у вас появляется время и силы, чтобы ей заняться. И однажды наступит переломный момент, когда вы не сможете вернуться к привычному образу жизни. Вы будете делать все, чтобы достичь поставленной цели, и у вас появится уверенность, какую вы еще никогда не испытывали в своей жизни.

«Что, если у меня кончатся деньги и я не смогу вернуться на работу?»

Что вас тревожит на самом деле: «Трудно добыть деньги без “нормальной” работы».

Когда деньги не приходят сразу, вас может охватить сомнение. Тогда вы прокручиваете в уме худший вариант развития событий, где у вас нет выбора и нужно искать работу. Потом вы глубже погружаетесь в пучины отчаяния и начинаете думать, что вы ничего не найдете, потому что бросили все ради собственного дела. Ведь никто не захочет брать сотрудника, у которого просто не сложилось с бизнесом!

Такие мысли появляются, когда вы сомневаетесь, что у вас получится открыть свое дело и жить так, как хочется. Инстинктивно вы пытаетесь защититься от неудачи и воображение рисует вам самые страшные картины — как вы питаетесь дошираком или возвращаетесь к родителям. Но чтобы стать на шаг ближе к достижению мечты нужно не бояться, а верить в свое дело.

«Что будет, если мой успех будет краткосрочным?»

Что вас тревожит на самом деле: «Не думаю, что у меня есть все для успеха»

Главная разница между тем, чтобы работать на кого-то и на себя, заключается в том, что во втором случае у вас не будет гарантированного ежемесячного дохода. В начале пути финансовые колебания будут особенно значительными, поэтому может появиться страх, что ваш успех быстро пройдет. Можно заняться привлечением продаж и клиентов, но для успеха важнее верить, что вы обязательно добьетесь всего еще до того, как вы в этом убедитесь.

Вера в свое дело — одна из характеристик успешного предпринимателя. Не стоит недооценивать силу энтузиазма. Если вы очень хотите открыть свой бизнес и готовы сделать ради этого все, то у вас уже есть основа для успеха. Просто действуйте!

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